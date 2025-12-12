Разделы

Россия ДФО Камчатский край Кроноцкий государственный биосферный заповедник Долина гейзеров


СОБЫТИЯ


12.12.2025 Интернет МТС «забурлил» с новой скоростью на «земле вулканов» 1
31.03.2025 Ученые ДВФУ и ШАД «Яндекса» создали нейросеть для определения загрязнения водоемов в труднодоступных регионах 3
13.08.2024 На Камчатке и Чукотке пропал интернет, есть проблемы с мобильной связью и телевидением 1
21.02.2024 Нейросеть «Яндекса» поможет прогнозировать распространение вулканического пепла 1
23.11.2023 В камчатских городах «Мегафон» улучшает зону покрытия 1
26.08.2022 «Мегафон» обеспечил связью основные туристические маршруты Камчатки 1
21.02.2017 «Мегафон» обеспечил мобильной связью Мутновские ГеоЭС на Камчатке 1
26.08.2011 Щеголев сделал первый звонок с мобильного из Камчатской долины гейзеров 3
21.04.2010 Веб-камера в Долине Гейзеров на Камчатке заработала вновь 4
12.04.2010 GeoВласть-2010: часть 1 1
24.03.2010 Энцелад запорошило снегом 1
05.01.2010 Человек и Медведь: шесть лет спустя 4
11.12.2009 На Камчатке, Курилах и в Сибири произошли землетрясения 1
06.11.2009 Гейзеры Энцелада: новые данные 1
02.11.2009 "Кассини" летит к гейзерам Энцелада 1
19.10.2009 В кальдере Узон может завершиться карьера прокурора 6
25.09.2009 Неогеография на Камчатке: Долина Гейзеров и Долина Смерти 4
14.09.2009 Космическая съемка поможет воссоздать виртуальную модель Долины гейзеров 1
09.09.2009 Гейзеры Тритона: двадцать лет спустя 2
09.09.2009 Конференцию по 3D-моделированию Долины Гейзеров поддержит ERDAS 2
07.09.2009 Не стало первопроходца Долины Гейзеров 7
28.08.2009 У конференции по неогеографии GeyserValley 2009 появился новый партнёр 3
14.08.2009 Инновации в научной визуализации обсудят на Камчатке 3
10.08.2009 Над сокровищем Камчатки нависла новая угроза 4
28.07.2009 На Камчатке возможно извержение вулкана 12
23.07.2009 Архаичность карт России сильно помогает браконьерам 4
08.07.2009 Новый гейзер на Камчатке: первые данные 9
03.07.2009 На Камчатке возник новый гейзер 3
02.07.2009 GeyserValley2009: Неогеография на Камчатке 1
25.05.2009 MEDIAS 2009: образ информатики будущего 1
28.04.2009 "Неогеография XXI-2009": итоги конференции 1
07.07.2008 30 лет назад был открыт заснеженный спутник Плутона 1
26.02.2008 Пострадавшие от селя гейзеры Камчатки восстанавливаются 2
11.10.2007 Гейзеры на Энцеладе локализованы 1
27.06.2007 Завершена космическая съемка России 1
04.06.2007 Долина гейзеров стала историей 2
04.06.2007 На Долину гейзеров сошел сель 2

Публикаций - 37, упоминаний - 97

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 5
МегаФон 9908 4
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 2
Yandex - Яндекс 8443 2
Yandex B2B Tech 80 1
Иннотер ГИА 5 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
ORBISystems 4 1
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 1
Google LLC 12261 1
Совзонд - Sovzond 120 1
БУХта - Buhta 93 1
Ростелеком 10313 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14254 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Камчатское авиационное предприятие - Камчатское авиапредприятие - Камчатские авиалинии 2 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12851 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 1
Минобороны РФ - Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации 12 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
Cyprus-Russian Business Association - Ассоциация российских бизнесменов на Кипре 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 18
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10060 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57443 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4832 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 5
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 5
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73311 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28951 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22001 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25559 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2087 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18195 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4014 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9331 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23058 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5927 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1458 2
Транспорт - Автомобилестроение - Джип - Jeep 85 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 276 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12973 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8916 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Тостер 69 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17845 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17121 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 63 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1560 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4191 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
Google Earth - Google Планета Земля 482 2
Yandex DataLens 53 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SSA - Space Situational Awareness - режим космической ситуационной осведомлённости 7 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Медиа Софт Интегро - Looxity 2 1
ORBISMap 4 1
IGMASS - International Global Monitoring AeroSpace System - МАКСМ - Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга 8 1
NASA Landsat 82 1
Scanex Web GeoMixer 12 1
Scanex Image Processor 4 1
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 600 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 1
Yandex DataSphere 29 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5836 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 50 1
Леонов Андрей 8 4
Клименко Станислав 11 3
Белкина Анна 9 2
Шпиленок Тихон 2 2
Устинова Татьяна 8 2
Серебров Александр 6 2
Кучейко Алексей 22 2
Ветцель Ирина 8 2
Дмитриева Валентина 7 2
Бугаев Александр 6 2
Леонов Владимир 17 2
Полетаев Роман 1 1
Семичастный Игорь 2 1
Михайлюк Михаил 1 1
Мосолов Владимир 1 1
Крупенин Анисифор 1 1
Резник Алексей 1 1
Ивановна Татьяна 1 1
Аноприенко Александр 2 1
Любимцева Светлана 3 1
Chirac Jacques - Ширак Жак 23 1
Kehler Robert - Келер Роберт 6 1
Блиновская Яна 1 1
Дрознин Валерий 1 1
Аверин Юрий 1 1
Чайка Юрий 43 1
Сейранов Юрий 1 1
Серайнов Юрий 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Илюхин Владимир 5 1
Муравьев Ярослав 1 1
Никаноров Александр 1 1
Лобкова Людмила 1 1
Николаенко Виталий 1 1
Чемезов Сергей 145 1
Иванов Сергей 398 1
Токарев Сергей 9 1
Путилин Владислав 14 1
Геворков Сергей 1 1
Пушкарский Сергей 1 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1016 30
Россия - РФ - Российская федерация 156974 18
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 344 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45734 9
Земля - планета Солнечной системы 10658 8
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2954 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово - Паратунка 59 3
Солнечная система - Solar system 2546 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 671 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 40 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 96 3
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Плутон - Харон (спутник) 61 2
Сингапур - Республика 1907 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Южно-Камчатский федеральный заказник 3 2
Кипр - Республика 579 2
Франция - Французская Республика 7978 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Мильковский район - Мильково 17 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Большерецк 33 1
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Тигильский район 11 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Вилючинск 24 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18584 1
США - Колорадо 385 1
США - Колорадо - Боулдер 82 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 999 1
Канада 4985 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 1
Юпитер - планета Солнечной системы 555 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Нептун - Тритон (спутник) 37 1
Украина 7796 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 167 1
Казахстан - Республика 5797 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4093 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6326 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6982 9
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 530 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 8
Информатика - computer science - informatique 1144 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20405 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 468 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 2
Зоология - наука о животных 2793 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 537 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 2
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 166 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 169 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7604 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1931 1
Планктон - Фитопланктон 35 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1862 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
Образование в России 2561 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
Российская газета 275 1
РАН ДВО - ИВиС - Институт вулканологии и сейсмологии 12 9
РАН - Российская академия наук 2014 6
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 5
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 29 4
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 47 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 2
ДИТБ ЧВУЗ - Донецкий институт туристического бизнеса 2 1
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 3 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 12 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
МГУ - Географический факультет 12 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
Неогеография XXI - форум 65 2
Высокие технологии XXI века 78 1
GeoВласть 43 1
