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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174732
ИКТ 13600
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Леонов Андрей


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 ДОМ.РФ увеличил пропускную способность ИТ-инфраструктуры в 2,5 раза на платформе Т8 1
20.02.2023 Цены на интернет в России могут вырасти из-за новых пошлин на иностранное оборудование 1
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 1
19.01.2017 Facebook выплатил русскому хакеру рекордную сумму за обнаружение «бага» 3
12.04.2010 GeoВласть-2010: часть 1 1
14.08.2009 Инновации в научной визуализации обсудят на Камчатке 1
25.05.2009 MEDIAS 2009: образ информатики будущего 1
28.04.2009 "Неогеография XXI-2009": итоги конференции 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Леонов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 3
Ростелеком 9896 2
Т8 НТЦ 94 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3243 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
Meta Platforms - Facebook 4464 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Совзонд - Sovzond 118 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 56 1
Google LLC 11935 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1111 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13168 1
МегаФон 9224 1
Huawei 4015 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
ORBISystems 4 1
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 1
Иннотер ГИА 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7562 2
Газпром ПАО 1363 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
НСПК - Национальная система платежных карт 833 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 85 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1112 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3045 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1983 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1812 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 289 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4938 1
Минобороны РФ - Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11993 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Cyprus-Russian Business Association - Ассоциация российских бизнесменов на Кипре 1 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1144 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5536 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11354 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1426 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1820 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2237 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 867 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4681 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16320 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9857 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10917 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2875 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2060 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12850 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6388 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7043 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21072 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4726 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2998 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30458 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2243 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1713 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 919 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10774 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1083 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3875 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7308 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 985 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3809 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 84 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1482 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1916 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1785 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 697 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2794 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1122 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1730 1
Scanex Web GeoMixer 12 1
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 302 1
Semrush 7 1
Kartoteka.ru 9 1
ORBISMap 4 1
Медиа Софт Интегро - Looxity 2 1
IGMASS - International Global Monitoring AeroSpace System - МАКСМ - Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга 8 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 1
Терещиков Владимир 2 2
Жарый Галина 2 2
Кучейко Алексей 22 2
Ветцель Ирина 8 2
Клименко Станислав 11 2
Дмитриева Валентина 7 2
Марченко Константин 5 2
Токарев Сергей 9 1
Трещиков Владимир 15 1
Гершензон Владимир 22 1
Иванов Сергей 388 1
Путилин Владислав 14 1
Леонова Татьяна 4 1
Чемезов Сергей 144 1
Федотов Михаил 17 1
Леонов Владимир 17 1
Прохоров Сергей 24 1
Северов Дмитрий 41 1
Батурин Юрий 7 1
Мусабаев Талгат 19 1
Лавров Виктор 3 1
Никонов Олег 3 1
Сметанин Юрий 1 1
Еремченко Евгений 17 1
Башков Евгений 1 1
Касимов Николай 15 1
Шемаров Вадим 1 1
Голубчиков Юрий 4 1
Алексеев Александр 20 1
Книжников Юрий 1 1
Жданов Александр 1 1
Клименко Андрей 6 1
Столяров Лев 4 1
Массель Людмила 3 1
Шумаков Андрей 3 1
Геворков Сергей 1 1
Пушкарский Сергей 1 1
Кибальников Сергей 2 1
Серебров Александр 6 1
Лепский Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 959 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 36 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52544 3
Земля - планета Солнечной системы 10461 3
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 94 2
Кипр - Республика 569 2
Украина 7660 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 330 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 1
Казахстан - Республика 5633 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2916 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17793 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 471 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2741 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 860 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17423 1
Индия - Bharat 5532 1
Израиль 2752 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5946 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8742 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4117 3
Информатика - computer science - informatique 1092 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7628 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10155 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6504 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Образование в России 2292 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 709 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1363 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2939 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 437 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1481 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1533 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1292 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1108 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 96 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1289 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 107 1
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 165 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1960 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 1
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1559 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 2
РАН - Российская академия наук 1925 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 215 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 12 1
МГУ - Географический факультет 12 1
РАН ДВО - Институт вулканологии и сейсмологии 10 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
ДИТБ ЧВУЗ - Донецкий институт туристического бизнеса 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 2
CNews AWARDS - награда 525 1
GeoВласть 43 1
Неогеография XXI - форум 65 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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