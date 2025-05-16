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Леонов Андрей
УПОМИНАНИЯ
Леонов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Терещиков Владимир 2 2
|Жарый Галина 2 2
|Кучейко Алексей 22 2
|Ветцель Ирина 8 2
|Клименко Станислав 11 2
|Дмитриева Валентина 7 2
|Марченко Константин 5 2
|Токарев Сергей 9 1
|Трещиков Владимир 15 1
|Гершензон Владимир 22 1
|Иванов Сергей 388 1
|Путилин Владислав 14 1
|Леонова Татьяна 4 1
|Чемезов Сергей 144 1
|Федотов Михаил 17 1
|Леонов Владимир 17 1
|Прохоров Сергей 24 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Батурин Юрий 7 1
|Мусабаев Талгат 19 1
|Лавров Виктор 3 1
|Никонов Олег 3 1
|Сметанин Юрий 1 1
|Еремченко Евгений 17 1
|Башков Евгений 1 1
|Касимов Николай 15 1
|Шемаров Вадим 1 1
|Голубчиков Юрий 4 1
|Алексеев Александр 20 1
|Книжников Юрий 1 1
|Жданов Александр 1 1
|Клименко Андрей 6 1
|Столяров Лев 4 1
|Массель Людмила 3 1
|Шумаков Андрей 3 1
|Геворков Сергей 1 1
|Пушкарский Сергей 1 1
|Кибальников Сергей 2 1
|Серебров Александр 6 1
|Лепский Виктор 1 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1960 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 1
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