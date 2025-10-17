Разделы

Марченко Константин


СОБЫТИЯ


17.10.2025 «ЭР-Телеком Холдинг» построил высокоскоростную сеть Metro DWDM в Санкт-Петербурге на оборудовании «Т8» 1
09.08.2023 «Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа» 1
20.02.2023 Цены на интернет в России могут вырасти из-за новых пошлин на иностранное оборудование 1
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 1
26.11.2015 Информационная безопасность: на подходе новое поколение защитных систем 1
03.11.2015 «Т8» расскажет о безопасности сетей и импортозамещении на CNews FORUM 2015 1

Марченко Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Т8 НТЦ 103 4
Ростелеком 10232 3
МегаФон 9731 2
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 52 1
Супертел 18 1
Samsung Electronics 10551 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3297 1
Huawei 4169 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13919 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 247 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 290 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2080 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9131 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1214 1
Qtech - Кьютэк 181 1
Конфидент ЦЗИ 119 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 63 1
Coriant 17 1
Ростелеком - Вестелком - РТК-сервис 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7982 2
Газпром ПАО 1401 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1342 2
Хованский АКБ 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1984 1
ВТБ - Почта Банк 495 1
ГПБ - Газпромбанк 1152 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2649 1
НСПК - Национальная система платежных карт 888 1
Visa International 1967 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 215 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 641 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3329 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5157 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4760 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2125 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 374 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 875 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22494 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71745 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16909 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11110 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2323 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11819 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30964 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1095 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4630 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2652 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4823 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2268 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26869 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5301 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1128 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1438 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7689 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1008 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8549 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14277 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2382 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22684 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4023 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11171 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1799 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8079 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12076 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 85 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2336 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5763 1
Data monetization - Монетизация данных 1788 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21768 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1542 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 261 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1961 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 813 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4438 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1391 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 3
Google Android 14556 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1191 1
Samsung Knox 106 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1981 1
Kartoteka.ru 9 1
Леонов Андрей 8 2
Терещиков Владимир 2 2
Жарый Галина 2 2
Кузнецов Сергей 161 1
Плешков Алексей 67 1
Смирнов Евгений 40 1
Ходаков Сергей 42 1
Скородумов Олег 17 1
Алябьев Андрей 27 1
Клеев Владимир 9 1
Трещиков Владимир 16 1
Леонов Всеволод 14 1
Пшыченко Дмитрий 20 1
Курносов Федор 3 1
Кононенко Андрей 9 1
Шуба Виталий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 154678 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45272 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17975 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53215 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18376 1
Индия - Bharat 5641 1
Израиль 2779 1
Германия - Федеративная Республика 12898 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1212 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 647 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 891 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54372 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 2
Современные и перспективные сети мобильной связи - Дорожная карта 35 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9975 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3664 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6592 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6153 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1330 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6171 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 877 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2976 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1157 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50702 1
Энергетика - Energy - Energetically 5448 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8175 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2128 1
Ведомости 1181 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2109 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 654 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 385 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 7 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1182 2
CNews AWARDS - награда 537 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
