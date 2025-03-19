Получите все материалы CNews по ключевому слову
Супертел
Супертел и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 384 2
|Миньковский Михаил 25 1
|Семенов Дмитрий 15 1
|Медведев Дмитрий 1656 1
|Покровский Иван 121 1
|Скрипников Сергей 7 1
|Есипов Михаил 5 1
|Шуба Виталий 6 1
|Кононенко Андрей 8 1
|Марченко Константин 5 1
|Майшев Александр 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 2
|Открытые системы ИД 175 2
|Ведомости 1041 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 120 1
|Рустелеком ТК 304 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 950 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 343 1
|Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.