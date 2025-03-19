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Индексная книга (каталог) CNews*
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Супертел

Супертел

19.03.2025 В России массовый отказ от китайского телеком-оборудования. Операторы меняют его на китайское, замаскированное под российское 1
23.04.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 2
27.03.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
09.08.2023 «Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа» 1
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021 2
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 2
25.04.2017 Связь-2017 2
03.04.2017 25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1
27.03.2014 «Сап.Би.Эй» выиграл конкурс «Ленэнерго» на техподдержку телеком-оборудования 1
29.01.2014 Оборудование Т8, «Микран» и «Полигон» получило статус отечественного 1
16.12.2013 «Компьюлинк» закончил строительство сетей связи специального назначения на олимпийских объектах 1
18.11.2010 Израильский инвестор просит Медведева купить у него известного телеком-вендора 2

Публикаций - 15, упоминаний - 22

Супертел и организации, системы, технологии, персоны:

Элтекс Коммуникации 18 8
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 6
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 32 6
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 5
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 135 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 563 4
Ангстрем-Телеком 8 4
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 12 4
Фибо-Телеком 5 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 3
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 18 3
Сател 133 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 3
Микроволновая Электроника 3 3
ФЛАТ - FLAT 20 3
Салаватстекло - Уфанет 17 3
UCLSWIFT - ILSINTECH 3 3
InfoTeCS - СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 4 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 2
Ростелеком 9806 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5686 2
Eltex - Предприятие Элтекс 156 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 214 2
Т8 НТЦ 87 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 128 2
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 24 2
РИО НТЦ - Радиофотоники и Интегральной Оптики 2 2
Симанитрон-Электроника НПП 2 2
Старлинк НПП ТД 2 2
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 12 2
Fanvil - Фанвил 8 2
Белтелекабаль СЗАО 2 2
3CX 12 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning CIS - Корнинг СНГ 2 2
Радиан ТД 13 2
Радиал 4 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 8
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 3
Газпром ПАО 1349 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 361 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 2
Снабремсервис - СРС 2 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1030 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 925 1
ПСБ - Промсвязьбанк 860 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
АСПЭК Групп - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 12 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ЛентаМет 1 1
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 10 1
Элинс НТЦ 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3374 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 166 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
Международная академия связи - МАС 41 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11181 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 7
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 391 6
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2779 6
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20954 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5830 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2983 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1226 3
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4135 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10846 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7005 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1712 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5374 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2979 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2861 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2807 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2119 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12165 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1326 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 774 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 664 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10189 2
Стандартизация - Standardization 2144 2
Аксессуары 3929 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8373 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3658 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4698 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2774 3
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1634 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 357 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 1
Орловский Виктор 384 2
Миньковский Михаил 25 1
Семенов Дмитрий 15 1
Медведев Дмитрий 1656 1
Покровский Иван 121 1
Скрипников Сергей 7 1
Есипов Михаил 5 1
Шуба Виталий 6 1
Кононенко Андрей 8 1
Марченко Константин 5 1
Майшев Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 10
Беларусь - Белоруссия 5748 5
Иран - Исламская Республика Иран 1095 5
Кипр - Республика 564 5
Италия - Итальянская Республика 4365 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1483 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 3
Казахстан - Республика 5587 3
Южная Корея - Республика 6685 3
Финляндия - Финляндская Республика 3614 3
Европа Восточная 3103 3
Израиль 2743 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 2
Япония 13325 2
Сингапур - Республика 1863 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 2
Германия - Федеративная Республика 12733 2
Франция - Французская Республика 7871 2
Китай - Тайвань 4010 2
Россия - ЦФО - Курская область 657 2
Россия - ПФО - Самарская область 1339 2
Испания - Королевство 3725 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 523 2
Нидерланды 3539 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 895 2
Россия - ПФО - Саратовская область 737 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 646 2
Литва - Литовская Республика 655 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 880 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 48 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 1
Польша - Республика 1964 1
Индия - Bharat 5488 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1585 1
Румыния 731 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 11
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1522 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 6
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 464 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4709 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7036 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2427 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 283 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5220 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16485 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7096 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2399 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1645 2
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 41 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7564 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5142 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5497 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4895 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1965 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1098 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1340 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 2
Открытые системы ИД 175 2
Ведомости 1041 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 120 1
Рустелеком ТК 304 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 950 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 343 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов 5 1
CSTB Telecom & Media 58 2
TeleMultiMedia Forum 2 2
CNews AWARDS - награда 521 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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