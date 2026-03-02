Получите все материалы CNews по ключевому слову
СМАРТС ГК Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 276 дел, на cумму 4 770 553 899 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|02.03.2026
|
Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей
ия хотят обанкротить Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск АО «Смартс» о признании банкротом ООО «Квантовые коммуникации» из-за долга в 11,8 млн руб. Информ
|17.01.2020
|
Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета
Магистральная квантовая сеть от СМАРТС Компания СМАРТС готова создать в Самарской области пилотную зону для тестирования устройств раздачи квантовых ключей защиты данных. Как сообщило агентство «Интерфакс», проект полу
|17.12.2019
|
«СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи
«СМАРТС» провела пресс–конференцию по факту установки мирового рекорда по передаче квантовой ключевой информации на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) длиной 207 км, который состоялся 9 дек
|26.06.2017
|
Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн
Конец войны за «Смартс» Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в компании «Сигма капитал пар
|17.03.2017
|
Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов
«Мегафон» раскрыл сумму сделки со СМАРТС «Мегафон» раскрыл сумму, за которую приобрел у группы СМАРТС трех поволжских со
|02.03.2017
|
«Мегафон» купил последние активы СМАРТС
«Мегафон» купил трех поволжских сотовых операторов Сотовый оператор «Мегафон» сообщил о приобретении трех поволжских сотовых операторов, входивших в группу СМАРТС: «СМАРТС-Ульяновск», «СМАРТС-Пенза» и «СМАРТС-Саранск» (работает в Мордовии). Сумма сделки не разглашается. Основной владелец СМАРТС Геннадий Кирюшин подтверд
|09.02.2017
|
От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов
Налоговики против СМАРТС Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области (подразделение Федеральной налоговой службы - ФНС) требует с сотового оператора СМАРТС доплатить на
|12.10.2016
|
Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны
Продан долг владельца СМАРТС Предприниматель Леонид Маевский продал офшор Thomson Investments, владеющей компанией
|20.09.2016
|
МТС приобрел региональный актив «Смартс» в Республике Марий Эл
МТС сообщил о приобретении через свою дочернюю компанию «Телеком Поволжье» у группы компаний «Смартс» 100% акций регионального оператора связи «Смартс-Йошкар-Ола» за 41 млн руб., в
|20.09.2016
|
Завершилась трансрегиональная война МТС и СМАРТС
МТС приобрела одну «дочку» СМАРТС Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о заключении мирового соглашения с баз
|22.07.2016
|
Многомиллиардный долг основателя СМАРТС пустили «с молотка»
гма Капитал Партнерс» (СКП). Речь идет о праве требования дебиторской задолженности с кипрского офшора Angentro Trading and Investments (ATI), принадлежащего основателю поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину. Сейчас размер данной задолженности достиг $161,6 млн (более p10,3 млрд по курсу ЦБ РФ на день публикации этого материала). Стартовая ценой, за которую можно будет прод
|03.12.2015
|
Внезапный конец войны. Основатель СМАРТС договорился с АФК «Система»
Новый поворот Неожиданный поворот произошел в борьбе за акции сотового оператора СМАРТС, которую с 2005 г. основатель оператора Геннадий Кирюшин ведет с компанией «Сигма Капитал Партнерз» (СКП, в настоящее время принадлежит бизнесмену Леониду Маевскому). Согласно картотеке
|29.10.2015
|
«Мегафон» рассекретил свои траты: СМАРТС и «Гарс-Телеком» обошлись в 8 миллиардов
I квартал 2015 г., в котором, в числе прочего, были раскрыты суммы совершенных им в последнее время приобретений. В частности, за i5,745 млрд был приобретен ряд активов поволжского сотового оператора СМАРТС. i5,7 млрд за СМАРТС Напомним, в августе 2015 г. «Мегафон» купил четыре «дочки» оператора СМАРТС: «СМАРТС-Самара», «СМАРТС-Чебоксары», «Астрахань-GSM» и «Ярос
|17.09.2015
|
СМАРТС помог «Мегафону» и Yota прорвать 4G-блокаду
что частоты в диапазоне 2,5 ГГц в данном регионе занимается ТВ-оператор «Электронные радиооптические системы» (ЭРОС). Он использует этот диапазон для беспроводного вещания в стандарте MMDS. Благодаря СМАРТС, «Мегафон» и Yota нашли способ запустить 4G-сеть в Волгоградской области В соответствии с решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 2011 г. о внедрении технологии LTE
|16.09.2015
|
Государство продаст акции СМАРТС за 2 млрд рублей
Акции СМАРТС пошли с «молотка» Росимущество объявило о проведении аукциона по продаже 12,1% акций <
|08.09.2015
|
Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС»
ts обратился с иском в Девятый арбитражный апелляционный суд о прекращении банкротства компании «Сигма Капитал Партнерз» (СКП). СКП с 2005 г. ведет борьбу с основателем поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадием Кирюшиным за 32% акций оператора. В частности, в 2005 г. СКП приобрела у ВЭБ права требования по кредиту на $56,3 млн, предоставленный банком принадлежащему Кирюшину оффшору An
|18.08.2015
|
«Мегафон» купил СМАРТС
СМАРТС продал свой основной актив «Мегафон» сообщил о покупке четырех дочерних предприятий поволжской группы СМАРТС: сотовых операторов «СМАРТС-Самара», «СМ АРТС-Чебоксары» (республика Чувашия), «Астрахань-GSM» и «Ярославль-GSM». Сумма сделки не разглашается. Покупка этих активов интересна «Мег
|28.07.2015
|
Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС
угрожая подать на него в суд из-за участия в конфликте с основателем поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадием Кирюшиным. Письмо имеется в распоряжении CNews. Напомним, конфликт вокруг
|10.07.2015
|
СМАРТС начал войну с судебными приставами
В суд против судебных приставов Поволжский сотовый оператор СМАРТС активно судится с судебными приставами, следует из картотеки арбитражных судов. Речь и
|18.06.2015
|
«Мегафону» угрожают из-за возможной покупки СМАРТС
«Мегафон» забирает главный актив СМАРТС Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство «Мегафона» о приобретени
|16.06.2015
|
Власти оштрафовали СМАРТС на 100 млн рублей, руководствуясь Wikipedia
ение о возможности наложения штрафа в размере i100 млн на базирующегося в Самаре сотового оператора СМАРТС. Решение принято по иску компании «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП). Разбирательства межд
|12.01.2015
|
МТС выкупил кусочек СМАРТС
МТС сообщила о приобретении трех «дочек» базирующегося в Самаре сотового оператора СМАРТС. Речь идет о компаниях «Пенза-GSM», «СМАРТС-Иваново» и «СМАРТС-Уфа». Общая сумма соответствующих сделок составила i3,13 млрд с учетом чистого долга, необходимые разрешения
|27.03.2014
|
«СМАРТС» и Inoventica запустили ВОЛС на участке Самара-Саратов
Группа компаний Inoventica и телеком-оператор «СМАРТС» объявили о реализации совместного проекта, в рамках которого вводится в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) на участке Самара - Саратов общей протяженностью 500 км. Инв
|18.02.2014
|
«Мегафон» приобрел частоты СМАРТС
«Мегафон» сообщил о приобретении компании «СМАРТС-Волгоград» у самарского холдинга СМАРТС. Сумма сделки составила 46 млн руб, приобретено было 100% акций компании. «СМАРТС-Волгоград» не оказывает услуг связи, но владеет ча
|19.11.2013
|
«Билайн» обвинил СМАРТС в потворстве спамерам
«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») направил в Роскомнадзор просьбу о проведении внепланой проверки поволжского сотового оператора СМАРТС. Также «Вымпелком» обратился в Генпрокуратуру и МВД с жалобами на своего конкурента. Причиной стал факт отправки SMS-спама через сеть СМАРТС с подменой номера. Ранее известный муз
|28.08.2013
|
СМАРТС отсудил у рейдеров 2,6 млрд руб.
АФК «Система» на июньский вердикт Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Тогда суд удовлетворил требования офшора Angentro Trading & Investments, принадлежащего основателю поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину, о взыскании с СКП компенсации на сумму 2,6 млрд руб. СКП судится с Кирюшиным за различные пакеты акций СМАРТС с 2005 г. В том числе по целому ряду исков этой ко
|12.08.2013
|
Суд отказал в удовлетворении иска «Мегафона» к СМАРТС
Самарский арбитражный суд отказал компании «Мегафон» в удовлетворении иска о возмещении убытков к поволжскому сотовому оператору СМАРТС. Как сообщили CNews в СМАРТС, иск был подан 6 мая 2013 г., ко взысканию была заявлена сумма в размере 5,7 млн руб., в качестве компенсации дополнительных затрат «Мегафона» по проп
|16.07.2013
|
СМАРТС распродает свои сотовые активы
иксированной связи республики Татарстан «Таттелеком» сообщил о покупке местного сотового оператора «СМАРТС-Казань». Продавцом выступила базирующая в Самаре группа СМАРТС. Сумма сделки не
|15.07.2013
|
«Таттелеком» купил татарстанскую «дочку» «СМАРТС»
Компании «СМАРТС» и «Таттелеком» завершили сделку по продаже «СМАРТС-Казань». Сеть «СМАРТС – Казань» обслуживает около 120 тыс. коммерческих абонентов и обладает лицензиями и полосой радиоч
|24.01.2013
|
СМАРТС перевел все филиалы на биллинг Eastwind Billing System
В конце 2012 г. в операторе СМАРТС было принято решение об отказе от прежней системы расчётов и переводе всех филиалов ко
|16.11.2012
|
СМАРТС решили пустить с молотка
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Сигма Кэпитал Партнерс» к основателю поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину. Суд обязал Кирюшина за долги перед «Сигмой» продать на открытом аукционе 12% акций СМАРТС, установив в качестве минимальной цены $29,5 млн. Созданная Павлом Сви
|26.07.2012
|
«Ростелеком» выйдет из капитала «Смартс»
ла о вынесении на рассмотрение совета директоров вопроса о прекращении участия в капитале компании «Смартс», предъявив к выкупу принадлежащие «Ростелекому» 2,95% обыкновенных акций оператора. З
|04.04.2012
|
Ericsson и СМАРТС завершили тестирование сети LTE 1800
Сотовый оператор Поволжья и Центральной России СМАРТС и ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) завершили тестирование сети LTE в диапазоне 1800 МГц в городе Уфа при поддержке компании Ericsson. Результаты испытаний подтвердил
|30.01.2012
|
В СМАРТС сменился гендиректор
Совет директоров поволжского сотового оператора СМАРТС назначил новым генеральным директором компании Александра Курочкина, который приступит
|21.10.2011
|
Друзья АФК “Системы” обанкротили врага СМАРТС
ой долг плюс пени и проценты). Задолженность перед этими тремя компаниями возникла у СКП в 2005 г. Тогда компания начала длительное судебное противостояние с владельцем поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадием Кирюшиным за 20-32% акций оператора. Денежные средства потребовались СКП для выкупа задолженности Кирюшина перед ВЭБ на сумму $57 млн, по которой были заложены 32% акций СМА
|20.10.2011
|
Наталья Степанова назначена директором коммерческого департамента «СМАРТС»
Наталья Степанова назначена директором коммерческого департамента сотового оператора «СМАРТС». Ранее она возглавляла коммерческую службу филиала «СМАРТС-Самара-GSM». Наталья Степанова родилась 16 ноября 1969 г. в городе Куйбышев. В 1992 г. закончила механико-математически
|21.09.2011
|
«Билайн» не выдержал без абонентов Tele2
онентов автоматического национального роуминга в сети «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Цены на роуминг будут такими же, как и у других партнеров Tele2 по национальному роумингу: «Мегафона», поволжского СМАРТС, «Уралсвязьинформ» и владивостокского «Акос». Одна минута входящего и исходящего вызова по России обойдется в 9,45 руб, одно SMS-сообщение — 4,5 руб, 1 МБ GPRS-трафика — 25 руб. Напомним
|07.09.2011
|
СМАРТС получил шанс компенсировать миллиардные убытки
ражного суда (ВАС) направил на новое рассмотрение иск кипрского оффшора Angentro Trading & Investmnets (ATI), принадлежащего основателю и председателю совета директоров поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину, к компании «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП). В иске ATI обвиняет СКП в проведении рейдерской атаки против СМАРТС в 2005-07 гг. и от имени основных акционеров С
|14.06.2011
|
СМАРТС совместно с компанией «Вингс» запустил услугу «Голосовые SMS»
Абоненты СМАРТС получили возможность отправлять SMS на российские городские телефоны, воспользовавшись услугой «Голосовые SMS». Для того чтобы отправить SMS нужно набрать номер в международном формате:
|28.04.2011
|
A1 Systems завершила тестирование нового SMS-центра для оператора СМАРТС
В апреле 2011 г. компания А1 Systems успешно завершила тестирование SMS-центра для оператора сотовой связи СМАРТС. Разработка, тестирование и интеграция SMS-центра проходила в течение 3 месяцев. Как сообщается, SMS-центр является внутренней разработкой компании A1 Systems, и создан с учетом всех тре
СМАРТС ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирюшин Геннадий 91 90
|Гирев Андрей 77 77
|Маевский Леонид 57 24
|Маевский Игорь 39 21
|Свирский Павел 21 21
|Рейман Леонид 1065 17
|Скворцов Борис 17 16
|Кирюшин Константин 13 13
|Гиреев Андрей 12 12
|Щеголев Игорь 699 9
|Евтушенков Владимир 217 9
|Никифоров Николай 1138 8
|Астафьева Ирина 37 8
|Скворцов Андрей 15 7
|Богатов Антон 79 7
|Меламед Леонид 150 6
|Зайцева Анна 70 6
|Мардер Наум 116 6
|Домбровский Юрий 62 6
|Белашева Марина 37 6
|Наливайко Игорь 6 6
|Путин Владимир 3454 6
|Хасьянова Гульнара 156 5
|Малис Александр 158 5
|Солдатенков Сергей 162 5
|Титов Алексей 62 5
|Никифоров Владимир 11 5
|Изосимов Александр 192 5
|Савватин Максим 66 5
|Морозов Павел 27 5
|Малофеев Константин 118 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Шамолин Михаил 124 4
|Провоторов Александр 158 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Айбашева Анна 98 4
|Беляков Денис 7 4
|Королев Игорь 65 4
|Солонин Виталий 90 4
|Зобнина Маргарита 54 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.