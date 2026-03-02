Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

СМАРТС ГК Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем

СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 276 дел, на cумму 4 770 553 899 ₽*

Судебные дела (276) на сумму 4 770 553 899 ₽*
в качестве истца (135) на сумму 1 663 044 469 ₽*
в качестве ответчика (92) на сумму 119 146 582 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.03.2026 Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей

ия хотят обанкротить Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск АО «Смартс» о признании банкротом ООО «Квантовые коммуникации» из-за долга в 11,8 млн руб. Информ
17.01.2020 Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета

Магистральная квантовая сеть от СМАРТС Компания СМАРТС готова создать в Самарской области пилотную зону для тестирования устройств раздачи квантовых ключей защиты данных. Как сообщило агентство «Интерфакс», проект полу
17.12.2019 «СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи

«СМАРТС» провела пресс–конференцию по факту установки мирового рекорда по передаче квантовой ключевой информации на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) длиной 207 км, который состоялся 9 дек
26.06.2017 Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн

Конец войны за «Смартс» Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в компании «Сигма капитал пар
17.03.2017 Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов

«Мегафон» раскрыл сумму сделки со СМАРТС «Мегафон» раскрыл сумму, за которую приобрел у группы СМАРТС трех поволжских со
02.03.2017 «Мегафон» купил последние активы СМАРТС

«Мегафон» купил трех поволжских сотовых операторов Сотовый оператор «Мегафон» сообщил о приобретении трех поволжских сотовых операторов, входивших в группу СМАРТС: «СМАРТС-Ульяновск», «СМАРТС-Пенза» и «СМАРТС-Саранск» (работает в Мордовии). Сумма сделки не разглашается. Основной владелец СМАРТС Геннадий Кирюшин подтверд
09.02.2017 От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов

Налоговики против СМАРТС Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области (подразделение Федеральной налоговой службы - ФНС) требует с сотового оператора СМАРТС доплатить на
12.10.2016 Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны

Продан долг владельца СМАРТС Предприниматель Леонид Маевский продал офшор Thomson Investments, владеющей компанией

20.09.2016 МТС приобрел региональный актив «Смартс» в Республике Марий Эл

МТС сообщил о приобретении через свою дочернюю компанию «Телеком Поволжье» у группы компаний «Смартс» 100% акций регионального оператора связи «Смартс-Йошкар-Ола» за 41 млн руб., в
20.09.2016 Завершилась трансрегиональная война МТС и СМАРТС

МТС приобрела одну «дочку» СМАРТС Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о заключении мирового соглашения с баз
22.07.2016 Многомиллиардный долг основателя СМАРТС пустили «с молотка»

гма Капитал Партнерс» (СКП). Речь идет о праве требования дебиторской задолженности с кипрского офшора Angentro Trading and Investments (ATI), принадлежащего основателю поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину. Сейчас размер данной задолженности достиг $161,6 млн (более p10,3 млрд по курсу ЦБ РФ на день публикации этого материала). Стартовая ценой, за которую можно будет прод
03.12.2015 Внезапный конец войны. Основатель СМАРТС договорился с АФК «Система»

Новый поворот Неожиданный поворот произошел в борьбе за акции сотового оператора СМАРТС, которую с 2005 г. основатель оператора Геннадий Кирюшин ведет с компанией «Сигма Капитал Партнерз» (СКП, в настоящее время принадлежит бизнесмену Леониду Маевскому). Согласно картотеке

29.10.2015 «Мегафон» рассекретил свои траты: СМАРТС и «Гарс-Телеком» обошлись в 8 миллиардов

I квартал 2015 г., в котором, в числе прочего, были раскрыты суммы совершенных им в последнее время приобретений. В частности, за i5,745 млрд был приобретен ряд активов поволжского сотового оператора СМАРТС. i5,7 млрд за СМАРТС Напомним, в августе 2015 г. «Мегафон» купил четыре «дочки» оператора СМАРТС: «СМАРТС-Самара», «СМАРТС-Чебоксары», «Астрахань-GSM» и «Ярос
17.09.2015 СМАРТС помог «Мегафону» и Yota прорвать 4G-блокаду

что частоты в диапазоне 2,5 ГГц в данном регионе занимается ТВ-оператор «Электронные радиооптические системы» (ЭРОС). Он использует этот диапазон для беспроводного вещания в стандарте MMDS. Благодаря СМАРТС, «Мегафон» и Yota нашли способ запустить 4G-сеть в Волгоградской области В соответствии с решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 2011 г. о внедрении технологии LTE

16.09.2015 Государство продаст акции СМАРТС за 2 млрд рублей

Акции СМАРТС пошли с «молотка» Росимущество объявило о проведении аукциона по продаже 12,1% акций <
08.09.2015 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС»

ts обратился с иском в Девятый арбитражный апелляционный суд о прекращении банкротства компании «Сигма Капитал Партнерз» (СКП). СКП с 2005 г. ведет борьбу с основателем поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадием Кирюшиным за 32% акций оператора. В частности, в 2005 г. СКП приобрела у ВЭБ права требования по кредиту на $56,3 млн, предоставленный банком принадлежащему Кирюшину оффшору An
18.08.2015 «Мегафон» купил СМАРТС

СМАРТС продал свой основной актив «Мегафон» сообщил о покупке четырех дочерних предприятий поволжской группы СМАРТС: сотовых операторов «СМАРТС-Самара», «СМ АРТС-Чебоксары» (республика Чувашия), «Астрахань-GSM» и «Ярославль-GSM». Сумма сделки не разглашается. Покупка этих активов интересна «Мег
28.07.2015 Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС

угрожая подать на него в суд из-за участия в конфликте с основателем поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадием Кирюшиным. Письмо имеется в распоряжении CNews. Напомним, конфликт вокруг

10.07.2015 СМАРТС начал войну с судебными приставами

В суд против судебных приставов Поволжский сотовый оператор СМАРТС активно судится с судебными приставами, следует из картотеки арбитражных судов. Речь и
18.06.2015 «Мегафону» угрожают из-за возможной покупки СМАРТС

«Мегафон» забирает главный актив СМАРТС Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство «Мегафона» о приобретени
16.06.2015 Власти оштрафовали СМАРТС на 100 млн рублей, руководствуясь Wikipedia

ение о возможности наложения штрафа в размере i100 млн на базирующегося в Самаре сотового оператора СМАРТС. Решение принято по иску компании «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП). Разбирательства межд
12.01.2015 МТС выкупил кусочек СМАРТС

МТС сообщила о приобретении трех «дочек» базирующегося в Самаре сотового оператора СМАРТС. Речь идет о компаниях «Пенза-GSM», «СМАРТС-Иваново» и «СМАРТС-Уфа». Общая сумма соответствующих сделок составила i3,13 млрд с учетом чистого долга, необходимые разрешения

27.03.2014 «СМАРТС» и Inoventica запустили ВОЛС на участке Самара-Саратов

Группа компаний Inoventica и телеком-оператор «СМАРТС» объявили о реализации совместного проекта, в рамках которого вводится в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) на участке Самара - Саратов общей протяженностью 500 км. Инв
18.02.2014 «Мегафон» приобрел частоты СМАРТС

«Мегафон» сообщил о приобретении компании «СМАРТС-Волгоград» у самарского холдинга СМАРТС. Сумма сделки составила 46 млн руб, приобретено было 100% акций компании. «СМАРТС-Волгоград» не оказывает услуг связи, но владеет ча
19.11.2013 «Билайн» обвинил СМАРТС в потворстве спамерам

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») направил в Роскомнадзор просьбу о проведении внепланой проверки поволжского сотового оператора СМАРТС. Также «Вымпелком» обратился в Генпрокуратуру и МВД с жалобами на своего конкурента. Причиной стал факт отправки SMS-спама через сеть СМАРТС с подменой номера. Ранее известный муз
28.08.2013 СМАРТС отсудил у рейдеров 2,6 млрд руб.

АФК «Система» на июньский вердикт Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Тогда суд удовлетворил требования офшора Angentro Trading & Investments, принадлежащего основателю поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину, о взыскании с СКП компенсации на сумму 2,6 млрд руб. СКП судится с Кирюшиным за различные пакеты акций СМАРТС с 2005 г. В том числе по целому ряду исков этой ко
12.08.2013 Суд отказал в удовлетворении иска «Мегафона» к СМАРТС

Самарский арбитражный суд отказал компании «Мегафон» в удовлетворении иска о возмещении убытков к поволжскому сотовому оператору СМАРТС. Как сообщили CNews в СМАРТС, иск был подан 6 мая 2013 г., ко взысканию была заявлена сумма в размере 5,7 млн руб., в качестве компенсации дополнительных затрат «Мегафона» по проп
16.07.2013 СМАРТС распродает свои сотовые активы

иксированной связи республики Татарстан «Таттелеком» сообщил о покупке местного сотового оператора «СМАРТС-Казань». Продавцом выступила базирующая в Самаре группа СМАРТС. Сумма сделки не
15.07.2013 «Таттелеком» купил татарстанскую «дочку» «СМАРТС»

Компании «СМАРТС» и «Таттелеком» завершили сделку по продаже «СМАРТС-Казань». Сеть «СМАРТС – Казань» обслуживает около 120 тыс. коммерческих абонентов и обладает лицензиями и полосой радиоч
24.01.2013 СМАРТС перевел все филиалы на биллинг Eastwind Billing System

В конце 2012 г. в операторе СМАРТС было принято решение об отказе от прежней системы расчётов и переводе всех филиалов ко
16.11.2012 СМАРТС решили пустить с молотка

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Сигма Кэпитал Партнерс» к основателю поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину. Суд обязал Кирюшина за долги перед «Сигмой» продать на открытом аукционе 12% акций СМАРТС, установив в качестве минимальной цены $29,5 млн. Созданная Павлом Сви
26.07.2012 «Ростелеком» выйдет из капитала «Смартс»

ла о вынесении на рассмотрение совета директоров вопроса о прекращении участия в капитале компании «Смартс», предъявив к выкупу принадлежащие «Ростелекому» 2,95% обыкновенных акций оператора. З
04.04.2012 Ericsson и СМАРТС завершили тестирование сети LTE 1800

Сотовый оператор Поволжья и Центральной России СМАРТС и ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) завершили тестирование сети LTE в диапазоне 1800 МГц в городе Уфа при поддержке компании Ericsson. Результаты испытаний подтвердил
30.01.2012 В СМАРТС сменился гендиректор

Совет директоров поволжского сотового оператора СМАРТС назначил новым генеральным директором компании Александра Курочкина, который приступит
21.10.2011 Друзья АФК “Системы” обанкротили врага СМАРТС

ой долг плюс пени и проценты). Задолженность перед этими тремя компаниями возникла у СКП в 2005 г. Тогда компания начала длительное судебное противостояние с владельцем поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадием Кирюшиным за 20-32% акций оператора. Денежные средства потребовались СКП для выкупа задолженности Кирюшина перед ВЭБ на сумму $57 млн, по которой были заложены 32% акций СМА
20.10.2011 Наталья Степанова назначена директором коммерческого департамента «СМАРТС»

Наталья Степанова назначена директором коммерческого департамента сотового оператора «СМАРТС». Ранее она возглавляла коммерческую службу филиала «СМАРТС-Самара-GSM». Наталья Степанова родилась 16 ноября 1969 г. в городе Куйбышев. В 1992 г. закончила механико-математически
21.09.2011 «Билайн» не выдержал без абонентов Tele2

онентов автоматического национального роуминга в сети «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Цены на роуминг будут такими же, как и у других партнеров Tele2 по национальному роумингу: «Мегафона», поволжского СМАРТС, «Уралсвязьинформ» и владивостокского «Акос». Одна минута входящего и исходящего вызова по России обойдется в 9,45 руб, одно SMS-сообщение — 4,5 руб, 1 МБ GPRS-трафика — 25 руб. Напомним
07.09.2011 СМАРТС получил шанс компенсировать миллиардные убытки

ражного суда (ВАС) направил на новое рассмотрение иск кипрского оффшора Angentro Trading & Investmnets (ATI), принадлежащего основателю и председателю совета директоров поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину, к компании «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП). В иске ATI обвиняет СКП в проведении рейдерской атаки против СМАРТС в 2005-07 гг. и от имени основных акционеров С
14.06.2011 СМАРТС совместно с компанией «Вингс» запустил услугу «Голосовые SMS»

Абоненты СМАРТС получили возможность отправлять SMS на российские городские телефоны, воспользовавшись услугой «Голосовые SMS». Для того чтобы отправить SMS нужно набрать номер в международном формате:

28.04.2011 A1 Systems завершила тестирование нового SMS-центра для оператора СМАРТС

В апреле 2011 г. компания А1 Systems успешно завершила тестирование SMS-центра для оператора сотовой связи СМАРТС. Разработка, тестирование и интеграция SMS-центра проходила в течение 3 месяцев. Как сообщается, SMS-центр является внутренней разработкой компании A1 Systems, и создан с учетом всех тре

Публикаций - 539, упоминаний - 809

СМАРТС ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 217
МегаФон 10742 210
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 204
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 121
Ростелеком 10948 60
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 54
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 53
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 49
Ростелеком - Связьинвест 1719 41
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 41
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 38
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 33
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 31
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 28
СМАРТС Астрахань-GSM 30 26
СМАРТС Пенза-GSM 25 24
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 24
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 23
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 23
СИНХ - Таттелеком 229 20
СМАРТС Ярославль-GSM 40 20
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 18
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 16
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 15
Eastwind - Восточный Ветер 82 15
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 15
Siemens AG - Siemens Group 2673 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 14
AMD Graphics Product Group - ATI 973 13
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 13
Питерская группа связистов 441 13
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - СМАРТС Ульяновск-GSM 27 13
СМАРТС Волгоград-GSM 31 12
СМАРТС Шупашкар-GSM 15 12
МегаФон - Мобиком 230 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 11
СМАРТС Казань-GSM 11 11
СМАРТС Самара-GSM 11 11
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 10
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 42
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 26
Angentro Trading and Investments 23 23
Евросеть 1421 20
Альфа-Групп 745 17
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 16
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 11
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Газпром ПАО 1493 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Альфа-Банк 1979 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
Некстер ИК 33 5
Связной ГК 1401 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Глобэкс банк 47 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Телефорум 93 3
Альфа-Эко 55 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
ЦИАН - CIAN 192 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Сконтел 10 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 81
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 43
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 40
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 36
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 28
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 25
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 20
Судебная власть - Judicial power 2500 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Районные суды РФ 196 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 61 4
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 4
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 167
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 7
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Международная академия связи - МАС 46 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Ассоциация-800 20 1
Национальный союз организаций и операторов связи 5 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 246
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 175
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 73
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 63
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 40
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 38
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 36
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 36
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 34
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 33
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 28
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 25
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 21
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 14
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 13
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 13
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 13
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 12
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 66
Microsoft Windows 2000 8678 17
Eastwind - EW Billing System - EastWind BiS 17 8
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Eastwind - EW Contact Center 8 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 4
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Apache Camel 74 3
Eastwind - EW SMS Center - EW SMSC - EW SMS Gateway - EW SMS Firewall 18 3
EastWind - EW Billing & Customer Care 7 3
Linux OS 11533 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
Microsoft Windows 16882 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple iPhone 6 4861 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 2
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
НТИ - Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 4 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
Avaya Definity УАТС 104 2
Кирюшин Геннадий 91 90
Гирев Андрей 77 77
Маевский Леонид 57 24
Маевский Игорь 39 21
Свирский Павел 21 21
Рейман Леонид 1065 17
Скворцов Борис 17 16
Кирюшин Константин 13 13
Гиреев Андрей 12 12
Щеголев Игорь 699 9
Евтушенков Владимир 217 9
Никифоров Николай 1138 8
Астафьева Ирина 37 8
Скворцов Андрей 15 7
Богатов Антон 79 7
Меламед Леонид 150 6
Зайцева Анна 70 6
Мардер Наум 116 6
Домбровский Юрий 62 6
Белашева Марина 37 6
Наливайко Игорь 6 6
Путин Владимир 3454 6
Хасьянова Гульнара 156 5
Малис Александр 158 5
Солдатенков Сергей 162 5
Титов Алексей 62 5
Никифоров Владимир 11 5
Изосимов Александр 192 5
Савватин Максим 66 5
Морозов Павел 27 5
Малофеев Константин 118 4
Брюквин Юрий 300 4
Шамолин Михаил 124 4
Провоторов Александр 158 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Айбашева Анна 98 4
Беляков Денис 7 4
Королев Игорь 65 4
Солонин Виталий 90 4
Зобнина Маргарита 54 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 308
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 144
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 110
Россия - ПФО - Самарская область 1577 99
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 96
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 94
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 58
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 57
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 47
Россия - ПФО - Пензенская область 637 44
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 42
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 41
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 41
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 39
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 38
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 38
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 35
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 33
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 32
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 31
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 30
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 27
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 26
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 26
Украина 7928 24
Европа 24964 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Беларусь - Белоруссия 6289 23
Швеция - Королевство 3782 22
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 20
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 20
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 19
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 19
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 19
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 122
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 96
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 61
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 59
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 54
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 44
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 37
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 36
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 32
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 32
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 31
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 30
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 28
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 27
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 25
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 24
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 18
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 16
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 16
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 13
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 12
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 9
Аренда 2687 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 68
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 15
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Известия ИД 770 2
Мобильные системы 118 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
9to5Google 60 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Fortune 211 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
9to5Mac 70 1
Playboy 51 1
CNews Северо-Запад 24 1
Вечерний Бишкек - газета 4 1
ComputerWire 51 1
Content-Review 16 1
Восток-Медиа 5 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
Самарское обозрение 1 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 39
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 31
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
Рустелеком ТК 305 4
Mobile Research Group 87 2
Gartner - Гартнер 3658 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Discovery Research Group 22 1
Synergy Research Group 48 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Harris Interactive 81 1
Brand Mobile 5 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 6
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СамГУ - Самарский государственный университет 34 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 30 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
ASUE - Armenian State University of Economics - Армянский государственный экономический университет - Ереванский государственный университет экономики 2 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Tufts University - Университет Тафтса 14 1
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
МИМ ЛИНК - Международный институт менеджмента ЛИНК 10 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
CSTB Telecom & Media 83 2
Связь-Экспокомм 276 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
IPTV Forum 17 1
Billing and OSS Telecom Forum 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще