СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем

Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей ия хотят обанкротить Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск АО «Смартс» о признании банкротом ООО «Квантовые коммуникации» из-за долга в 11,8 млн руб. Информ

Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета Магистральная квантовая сеть от СМАРТС Компания СМАРТС готова создать в Самарской области пилотную зону для тестирования устройств раздачи квантовых ключей защиты данных. Как сообщило агентство «Интерфакс», проект полу

«СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи «СМАРТС» провела пресс–конференцию по факту установки мирового рекорда по передаче квантовой ключевой информации на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) длиной 207 км, который состоялся 9 дек

Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн Конец войны за «Смартс» Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в компании «Сигма капитал пар

Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов «Мегафон» раскрыл сумму сделки со СМАРТС «Мегафон» раскрыл сумму, за которую приобрел у группы СМАРТС трех поволжских со

«Мегафон» купил последние активы СМАРТС «Мегафон» купил трех поволжских сотовых операторов Сотовый оператор «Мегафон» сообщил о приобретении трех поволжских сотовых операторов, входивших в группу СМАРТС: «СМАРТС-Ульяновск», «СМАРТС-Пенза» и «СМАРТС-Саранск» (работает в Мордовии). Сумма сделки не разглашается. Основной владелец СМАРТС Геннадий Кирюшин подтверд

От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов Налоговики против СМАРТС Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области (подразделение Федеральной налоговой службы - ФНС) требует с сотового оператора СМАРТС доплатить на

Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны Продан долг владельца СМАРТС Предприниматель Леонид Маевский продал офшор Thomson Investments, владеющей компанией

МТС приобрел региональный актив «Смартс» в Республике Марий Эл МТС сообщил о приобретении через свою дочернюю компанию «Телеком Поволжье» у группы компаний «Смартс» 100% акций регионального оператора связи «Смартс-Йошкар-Ола» за 41 млн руб., в

Завершилась трансрегиональная война МТС и СМАРТС МТС приобрела одну «дочку» СМАРТС Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о заключении мирового соглашения с баз

Многомиллиардный долг основателя СМАРТС пустили «с молотка» гма Капитал Партнерс» (СКП). Речь идет о праве требования дебиторской задолженности с кипрского офшора Angentro Trading and Investments (ATI), принадлежащего основателю поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину. Сейчас размер данной задолженности достиг $161,6 млн (более p10,3 млрд по курсу ЦБ РФ на день публикации этого материала). Стартовая ценой, за которую можно будет прод

Внезапный конец войны. Основатель СМАРТС договорился с АФК «Система» Новый поворот Неожиданный поворот произошел в борьбе за акции сотового оператора СМАРТС, которую с 2005 г. основатель оператора Геннадий Кирюшин ведет с компанией «Сигма Капитал Партнерз» (СКП, в настоящее время принадлежит бизнесмену Леониду Маевскому). Согласно картотеке

«Мегафон» рассекретил свои траты: СМАРТС и «Гарс-Телеком» обошлись в 8 миллиардов I квартал 2015 г., в котором, в числе прочего, были раскрыты суммы совершенных им в последнее время приобретений. В частности, за i5,745 млрд был приобретен ряд активов поволжского сотового оператора СМАРТС. i5,7 млрд за СМАРТС Напомним, в августе 2015 г. «Мегафон» купил четыре «дочки» оператора СМАРТС: «СМАРТС-Самара», «СМАРТС-Чебоксары», «Астрахань-GSM» и «Ярос

СМАРТС помог «Мегафону» и Yota прорвать 4G-блокаду что частоты в диапазоне 2,5 ГГц в данном регионе занимается ТВ-оператор «Электронные радиооптические системы» (ЭРОС). Он использует этот диапазон для беспроводного вещания в стандарте MMDS. Благодаря СМАРТС, «Мегафон» и Yota нашли способ запустить 4G-сеть в Волгоградской области В соответствии с решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 2011 г. о внедрении технологии LTE

Государство продаст акции СМАРТС за 2 млрд рублей Акции СМАРТС пошли с «молотка» Росимущество объявило о проведении аукциона по продаже 12,1% акций <

Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС» ts обратился с иском в Девятый арбитражный апелляционный суд о прекращении банкротства компании «Сигма Капитал Партнерз» (СКП). СКП с 2005 г. ведет борьбу с основателем поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадием Кирюшиным за 32% акций оператора. В частности, в 2005 г. СКП приобрела у ВЭБ права требования по кредиту на $56,3 млн, предоставленный банком принадлежащему Кирюшину оффшору An

«Мегафон» купил СМАРТС СМАРТС продал свой основной актив «Мегафон» сообщил о покупке четырех дочерних предприятий поволжской группы СМАРТС: сотовых операторов «СМАРТС-Самара», «СМ АРТС-Чебоксары» (республика Чувашия), «Астрахань-GSM» и «Ярославль-GSM». Сумма сделки не разглашается. Покупка этих активов интересна «Мег

Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС угрожая подать на него в суд из-за участия в конфликте с основателем поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадием Кирюшиным. Письмо имеется в распоряжении CNews. Напомним, конфликт вокруг

СМАРТС начал войну с судебными приставами В суд против судебных приставов Поволжский сотовый оператор СМАРТС активно судится с судебными приставами, следует из картотеки арбитражных судов. Речь и

«Мегафону» угрожают из-за возможной покупки СМАРТС «Мегафон» забирает главный актив СМАРТС Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство «Мегафона» о приобретени

Власти оштрафовали СМАРТС на 100 млн рублей, руководствуясь Wikipedia ение о возможности наложения штрафа в размере i100 млн на базирующегося в Самаре сотового оператора СМАРТС. Решение принято по иску компании «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП). Разбирательства межд

МТС выкупил кусочек СМАРТС МТС сообщила о приобретении трех «дочек» базирующегося в Самаре сотового оператора СМАРТС. Речь идет о компаниях «Пенза-GSM», «СМАРТС-Иваново» и «СМАРТС-Уфа». Общая сумма соответствующих сделок составила i3,13 млрд с учетом чистого долга, необходимые разрешения

«СМАРТС» и Inoventica запустили ВОЛС на участке Самара-Саратов Группа компаний Inoventica и телеком-оператор «СМАРТС» объявили о реализации совместного проекта, в рамках которого вводится в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) на участке Самара - Саратов общей протяженностью 500 км. Инв

«Мегафон» приобрел частоты СМАРТС «Мегафон» сообщил о приобретении компании «СМАРТС-Волгоград» у самарского холдинга СМАРТС. Сумма сделки составила 46 млн руб, приобретено было 100% акций компании. «СМАРТС-Волгоград» не оказывает услуг связи, но владеет ча

«Билайн» обвинил СМАРТС в потворстве спамерам «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») направил в Роскомнадзор просьбу о проведении внепланой проверки поволжского сотового оператора СМАРТС. Также «Вымпелком» обратился в Генпрокуратуру и МВД с жалобами на своего конкурента. Причиной стал факт отправки SMS-спама через сеть СМАРТС с подменой номера. Ранее известный муз

СМАРТС отсудил у рейдеров 2,6 млрд руб. АФК «Система» на июньский вердикт Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Тогда суд удовлетворил требования офшора Angentro Trading & Investments, принадлежащего основателю поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину, о взыскании с СКП компенсации на сумму 2,6 млрд руб. СКП судится с Кирюшиным за различные пакеты акций СМАРТС с 2005 г. В том числе по целому ряду исков этой ко

Суд отказал в удовлетворении иска «Мегафона» к СМАРТС Самарский арбитражный суд отказал компании «Мегафон» в удовлетворении иска о возмещении убытков к поволжскому сотовому оператору СМАРТС. Как сообщили CNews в СМАРТС, иск был подан 6 мая 2013 г., ко взысканию была заявлена сумма в размере 5,7 млн руб., в качестве компенсации дополнительных затрат «Мегафона» по проп

СМАРТС распродает свои сотовые активы иксированной связи республики Татарстан «Таттелеком» сообщил о покупке местного сотового оператора «СМАРТС-Казань». Продавцом выступила базирующая в Самаре группа СМАРТС. Сумма сделки не

«Таттелеком» купил татарстанскую «дочку» «СМАРТС» Компании «СМАРТС» и «Таттелеком» завершили сделку по продаже «СМАРТС-Казань». Сеть «СМАРТС – Казань» обслуживает около 120 тыс. коммерческих абонентов и обладает лицензиями и полосой радиоч

СМАРТС перевел все филиалы на биллинг Eastwind Billing System В конце 2012 г. в операторе СМАРТС было принято решение об отказе от прежней системы расчётов и переводе всех филиалов ко

СМАРТС решили пустить с молотка Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Сигма Кэпитал Партнерс» к основателю поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину. Суд обязал Кирюшина за долги перед «Сигмой» продать на открытом аукционе 12% акций СМАРТС, установив в качестве минимальной цены $29,5 млн. Созданная Павлом Сви

«Ростелеком» выйдет из капитала «Смартс» ла о вынесении на рассмотрение совета директоров вопроса о прекращении участия в капитале компании «Смартс», предъявив к выкупу принадлежащие «Ростелекому» 2,95% обыкновенных акций оператора. З

Ericsson и СМАРТС завершили тестирование сети LTE 1800 Сотовый оператор Поволжья и Центральной России СМАРТС и ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) завершили тестирование сети LTE в диапазоне 1800 МГц в городе Уфа при поддержке компании Ericsson. Результаты испытаний подтвердил

В СМАРТС сменился гендиректор Совет директоров поволжского сотового оператора СМАРТС назначил новым генеральным директором компании Александра Курочкина, который приступит

Друзья АФК “Системы” обанкротили врага СМАРТС ой долг плюс пени и проценты). Задолженность перед этими тремя компаниями возникла у СКП в 2005 г. Тогда компания начала длительное судебное противостояние с владельцем поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадием Кирюшиным за 20-32% акций оператора. Денежные средства потребовались СКП для выкупа задолженности Кирюшина перед ВЭБ на сумму $57 млн, по которой были заложены 32% акций СМА

Наталья Степанова назначена директором коммерческого департамента «СМАРТС» Наталья Степанова назначена директором коммерческого департамента сотового оператора «СМАРТС». Ранее она возглавляла коммерческую службу филиала «СМАРТС-Самара-GSM». Наталья Степанова родилась 16 ноября 1969 г. в городе Куйбышев. В 1992 г. закончила механико-математически

«Билайн» не выдержал без абонентов Tele2 онентов автоматического национального роуминга в сети «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Цены на роуминг будут такими же, как и у других партнеров Tele2 по национальному роумингу: «Мегафона», поволжского СМАРТС, «Уралсвязьинформ» и владивостокского «Акос». Одна минута входящего и исходящего вызова по России обойдется в 9,45 руб, одно SMS-сообщение — 4,5 руб, 1 МБ GPRS-трафика — 25 руб. Напомним

СМАРТС получил шанс компенсировать миллиардные убытки ражного суда (ВАС) направил на новое рассмотрение иск кипрского оффшора Angentro Trading & Investmnets (ATI), принадлежащего основателю и председателю совета директоров поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину, к компании «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП). В иске ATI обвиняет СКП в проведении рейдерской атаки против СМАРТС в 2005-07 гг. и от имени основных акционеров С

СМАРТС совместно с компанией «Вингс» запустил услугу «Голосовые SMS» Абоненты СМАРТС получили возможность отправлять SMS на российские городские телефоны, воспользовавшись услугой «Голосовые SMS». Для того чтобы отправить SMS нужно набрать номер в международном формате: