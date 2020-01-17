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СМАРТС ГК Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем

СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем


17.01.2020 Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета

Магистральная квантовая сеть от СМАРТС Компания СМАРТС готова создать в Самарской области пилотную зону для тестирования устройств раздачи квантовых ключей защиты данных. Как сообщило агентство «Интерфакс», проект полу
17.12.2019 «СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи

«СМАРТС» провела пресс–конференцию по факту установки мирового рекорда по передаче квантовой ключевой информации на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) длиной 207 км, который состоялся 9 дек
26.06.2017 Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн

Конец войны за «Смартс» Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в компании «Сигма капитал пар
17.03.2017 Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов

«Мегафон» раскрыл сумму сделки со СМАРТС «Мегафон» раскрыл сумму, за которую приобрел у группы СМАРТС трех поволжских со
02.03.2017 «Мегафон» купил последние активы СМАРТС

«Мегафон» купил трех поволжских сотовых операторов Сотовый оператор «Мегафон» сообщил о приобретении трех поволжских сотовых операторов, входивших в группу СМАРТС: «СМАРТС-Ульяновск», «СМАРТС-Пенза» и «СМАРТС-Саранск» (работает в Мордовии). Сумма сделки не разглашается. Основной владелец СМАРТС Геннадий Кирюшин подтверд
09.02.2017 От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов

Налоговики против СМАРТС Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области (подразделение Федеральной налоговой службы - ФНС) требует с сотового оператора СМАРТС доплатить на
12.10.2016 Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны

Продан долг владельца СМАРТС Предприниматель Леонид Маевский продал офшор Thomson Investments, владеющей компанией

20.09.2016 МТС приобрел региональный актив «Смартс» в Республике Марий Эл

МТС сообщил о приобретении через свою дочернюю компанию «Телеком Поволжье» у группы компаний «Смартс» 100% акций регионального оператора связи «Смартс-Йошкар-Ола» за 41 млн руб., в
20.09.2016 Завершилась трансрегиональная война МТС и СМАРТС

МТС приобрела одну «дочку» СМАРТС Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о заключении мирового соглашения с баз
22.07.2016 Многомиллиардный долг основателя СМАРТС пустили «с молотка»

гма Капитал Партнерс» (СКП). Речь идет о праве требования дебиторской задолженности с кипрского офшора Angentro Trading and Investments (ATI), принадлежащего основателю поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину. Сейчас размер данной задолженности достиг $161,6 млн (более p10,3 млрд по курсу ЦБ РФ на день публикации этого материала). Стартовая ценой, за которую можно будет прод
03.12.2015 Внезапный конец войны. Основатель СМАРТС договорился с АФК «Система»

Новый поворот Неожиданный поворот произошел в борьбе за акции сотового оператора СМАРТС, которую с 2005 г. основатель оператора Геннадий Кирюшин ведет с компанией «Сигма Капитал Партнерз» (СКП, в настоящее время принадлежит бизнесмену Леониду Маевскому). Согласно картотеке

29.10.2015 «Мегафон» рассекретил свои траты: СМАРТС и «Гарс-Телеком» обошлись в 8 миллиардов

I квартал 2015 г., в котором, в числе прочего, были раскрыты суммы совершенных им в последнее время приобретений. В частности, за i5,745 млрд был приобретен ряд активов поволжского сотового оператора СМАРТС. i5,7 млрд за СМАРТС Напомним, в августе 2015 г. «Мегафон» купил четыре «дочки» оператора СМАРТС: «СМАРТС-Самара», «СМАРТС-Чебоксары», «Астрахань-GSM» и «Ярос
17.09.2015 СМАРТС помог «Мегафону» и Yota прорвать 4G-блокаду

что частоты в диапазоне 2,5 ГГц в данном регионе занимается ТВ-оператор «Электронные радиооптические системы» (ЭРОС). Он использует этот диапазон для беспроводного вещания в стандарте MMDS. Благодаря СМАРТС, «Мегафон» и Yota нашли способ запустить 4G-сеть в Волгоградской области В соответствии с решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 2011 г. о внедрении технологии LTE

16.09.2015 Государство продаст акции СМАРТС за 2 млрд рублей

Акции СМАРТС пошли с «молотка» Росимущество объявило о проведении аукциона по продаже 12,1% акций <
08.09.2015 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС»

ts обратился с иском в Девятый арбитражный апелляционный суд о прекращении банкротства компании «Сигма Капитал Партнерз» (СКП). СКП с 2005 г. ведет борьбу с основателем поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадием Кирюшиным за 32% акций оператора. В частности, в 2005 г. СКП приобрела у ВЭБ права требования по кредиту на $56,3 млн, предоставленный банком принадлежащему Кирюшину оффшору An
18.08.2015 «Мегафон» купил СМАРТС

СМАРТС продал свой основной актив «Мегафон» сообщил о покупке четырех дочерних предприятий поволжской группы СМАРТС: сотовых операторов «СМАРТС-Самара», «СМ АРТС-Чебоксары» (республика Чувашия), «Астрахань-GSM» и «Ярославль-GSM». Сумма сделки не разглашается. Покупка этих активов интересна «Мег
28.07.2015 Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС

угрожая подать на него в суд из-за участия в конфликте с основателем поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадием Кирюшиным. Письмо имеется в распоряжении CNews. Напомним, конфликт вокруг

10.07.2015 СМАРТС начал войну с судебными приставами

В суд против судебных приставов Поволжский сотовый оператор СМАРТС активно судится с судебными приставами, следует из картотеки арбитражных судов. Речь и
18.06.2015 «Мегафону» угрожают из-за возможной покупки СМАРТС

«Мегафон» забирает главный актив СМАРТС Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство «Мегафона» о приобретени
16.06.2015 Власти оштрафовали СМАРТС на 100 млн рублей, руководствуясь Wikipedia

ение о возможности наложения штрафа в размере i100 млн на базирующегося в Самаре сотового оператора СМАРТС. Решение принято по иску компании «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП). Разбирательства межд
12.01.2015 МТС выкупил кусочек СМАРТС

МТС сообщила о приобретении трех «дочек» базирующегося в Самаре сотового оператора СМАРТС. Речь идет о компаниях «Пенза-GSM», «СМАРТС-Иваново» и «СМАРТС-Уфа». Общая сумма соответствующих сделок составила i3,13 млрд с учетом чистого долга, необходимые разрешения

27.03.2014 «СМАРТС» и Inoventica запустили ВОЛС на участке Самара-Саратов

Группа компаний Inoventica и телеком-оператор «СМАРТС» объявили о реализации совместного проекта, в рамках которого вводится в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) на участке Самара - Саратов общей протяженностью 500 км. Инв
18.02.2014 «Мегафон» приобрел частоты СМАРТС

«Мегафон» сообщил о приобретении компании «СМАРТС-Волгоград» у самарского холдинга СМАРТС. Сумма сделки составила 46 млн руб, приобретено было 100% акций компании. «СМАРТС-Волгоград» не оказывает услуг связи, но владеет ча
19.11.2013 «Билайн» обвинил СМАРТС в потворстве спамерам

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») направил в Роскомнадзор просьбу о проведении внепланой проверки поволжского сотового оператора СМАРТС. Также «Вымпелком» обратился в Генпрокуратуру и МВД с жалобами на своего конкурента. Причиной стал факт отправки SMS-спама через сеть СМАРТС с подменой номера. Ранее известный муз
28.08.2013 СМАРТС отсудил у рейдеров 2,6 млрд руб.

АФК «Система» на июньский вердикт Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Тогда суд удовлетворил требования офшора Angentro Trading & Investments, принадлежащего основателю поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину, о взыскании с СКП компенсации на сумму 2,6 млрд руб. СКП судится с Кирюшиным за различные пакеты акций СМАРТС с 2005 г. В том числе по целому ряду исков этой ко
12.08.2013 Суд отказал в удовлетворении иска «Мегафона» к СМАРТС

Самарский арбитражный суд отказал компании «Мегафон» в удовлетворении иска о возмещении убытков к поволжскому сотовому оператору СМАРТС. Как сообщили CNews в СМАРТС, иск был подан 6 мая 2013 г., ко взысканию была заявлена сумма в размере 5,7 млн руб., в качестве компенсации дополнительных затрат «Мегафона» по проп
16.07.2013 СМАРТС распродает свои сотовые активы

иксированной связи республики Татарстан «Таттелеком» сообщил о покупке местного сотового оператора «СМАРТС-Казань». Продавцом выступила базирующая в Самаре группа СМАРТС. Сумма сделки не
15.07.2013 «Таттелеком» купил татарстанскую «дочку» «СМАРТС»

Компании «СМАРТС» и «Таттелеком» завершили сделку по продаже «СМАРТС-Казань». Сеть «СМАРТС – Казань» обслуживает около 120 тыс. коммерческих абонентов и обладает лицензиями и полосой радиоч
24.01.2013 СМАРТС перевел все филиалы на биллинг Eastwind Billing System

В конце 2012 г. в операторе СМАРТС было принято решение об отказе от прежней системы расчётов и переводе всех филиалов ко
16.11.2012 СМАРТС решили пустить с молотка

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Сигма Кэпитал Партнерс» к основателю поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину. Суд обязал Кирюшина за долги перед «Сигмой» продать на открытом аукционе 12% акций СМАРТС, установив в качестве минимальной цены $29,5 млн. Созданная Павлом Сви
26.07.2012 «Ростелеком» выйдет из капитала «Смартс»

ла о вынесении на рассмотрение совета директоров вопроса о прекращении участия в капитале компании «Смартс», предъявив к выкупу принадлежащие «Ростелекому» 2,95% обыкновенных акций оператора. З
04.04.2012 Ericsson и СМАРТС завершили тестирование сети LTE 1800

Сотовый оператор Поволжья и Центральной России СМАРТС и ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) завершили тестирование сети LTE в диапазоне 1800 МГц в городе Уфа при поддержке компании Ericsson. Результаты испытаний подтвердил
30.01.2012 В СМАРТС сменился гендиректор

Совет директоров поволжского сотового оператора СМАРТС назначил новым генеральным директором компании Александра Курочкина, который приступит
21.10.2011 Друзья АФК “Системы” обанкротили врага СМАРТС

ой долг плюс пени и проценты). Задолженность перед этими тремя компаниями возникла у СКП в 2005 г. Тогда компания начала длительное судебное противостояние с владельцем поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадием Кирюшиным за 20-32% акций оператора. Денежные средства потребовались СКП для выкупа задолженности Кирюшина перед ВЭБ на сумму $57 млн, по которой были заложены 32% акций СМА
20.10.2011 Наталья Степанова назначена директором коммерческого департамента «СМАРТС»

Наталья Степанова назначена директором коммерческого департамента сотового оператора «СМАРТС». Ранее она возглавляла коммерческую службу филиала «СМАРТС-Самара-GSM». Наталья Степанова родилась 16 ноября 1969 г. в городе Куйбышев. В 1992 г. закончила механико-математически
21.09.2011 «Билайн» не выдержал без абонентов Tele2

онентов автоматического национального роуминга в сети «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Цены на роуминг будут такими же, как и у других партнеров Tele2 по национальному роумингу: «Мегафона», поволжского СМАРТС, «Уралсвязьинформ» и владивостокского «Акос». Одна минута входящего и исходящего вызова по России обойдется в 9,45 руб, одно SMS-сообщение — 4,5 руб, 1 МБ GPRS-трафика — 25 руб. Напомним
07.09.2011 СМАРТС получил шанс компенсировать миллиардные убытки

ражного суда (ВАС) направил на новое рассмотрение иск кипрского оффшора Angentro Trading & Investmnets (ATI), принадлежащего основателю и председателю совета директоров поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину, к компании «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП). В иске ATI обвиняет СКП в проведении рейдерской атаки против СМАРТС в 2005-07 гг. и от имени основных акционеров С
14.06.2011 СМАРТС совместно с компанией «Вингс» запустил услугу «Голосовые SMS»

Абоненты СМАРТС получили возможность отправлять SMS на российские городские телефоны, воспользовавшись услугой «Голосовые SMS». Для того чтобы отправить SMS нужно набрать номер в международном формате:

28.04.2011 A1 Systems завершила тестирование нового SMS-центра для оператора СМАРТС

В апреле 2011 г. компания А1 Systems успешно завершила тестирование SMS-центра для оператора сотовой связи СМАРТС. Разработка, тестирование и интеграция SMS-центра проходила в течение 3 месяцев. Как сообщается, SMS-центр является внутренней разработкой компании A1 Systems, и создан с учетом всех тре
01.03.2011 Абоненты СМАРТС получили доступ к развлекательному сервису «Фанмикс»

1 марта в сети оператора мобильной связи СМАРТС в коммерческую эксплуатацию была запущена платформа ICMP производства компании Intech. ICMP платформа была интегрирована с оборудованием оператора и запущена под брендом «Фанмикс». В теч

Публикаций - 520, упоминаний - 786

СМАРТС ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9995 207
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7307 199
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8215 192
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2597 112
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10372 54
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 49
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 48
Ростелеком - Связьинвест 1704 38
АФК Система ПАО 1753 36
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 33
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 144 33
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 235 31
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 28
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 28
СМАРТС Астрахань-GSM 30 26
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 23
СМАРТС Пенза-GSM 22 22
СМАРТС Ярославль-GSM 40 20
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 20
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 20
СИНХ - Таттелеком 172 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 18
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 829 16
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 15
Eastwind - Восточный Ветер 70 15
Siemens AG - Siemens Group 2557 15
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 903 14
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 13
AMD Graphics Product Group - ATI 927 13
Питерская группа связистов 428 13
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 13
СМАРТС Ульяновск-GSM 26 12
СМАРТС Казань-GSM 10 10
СМАРТС Шупашкар-GSM 13 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 955 9
СМАРТС Иваново-GSM 9 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 9
МегаФон - Мобиком 225 9
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 41
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6345 24
Евросеть 1402 20
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 16
Альфа-Групп 671 14
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 310 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1287 7
Альфа-Банк 1634 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 7
Россети Ленэнерго 2407 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6156 6
Газпром ПАО 1192 6
Dixis - Диксис 360 6
Некстер ИК 33 5
РЖД - Российские железные дороги 1689 5
101Hotels.com 715 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 137 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2517 4
Связной ГК 1352 4
ГПБ - Газпромбанк 972 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 3
Телефорум 93 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 693 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1069 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 287 3
МКМ - Москабель-Фуджикура 8 3
Marshall Capital Partners 69 3
Альфа-Эко 52 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 3
IPOC 123 3
Глобэкс банк 45 3
Малахит 17 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 2
Proxima Capital 7 2
AHConferences 53 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 47 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 38 2
АФК Система - Система Масс-медиа 84 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 151 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18564 82
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9718 73
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2452 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2064 35
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 895 33
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 27
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 710 26
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 24
Судебная власть - Judicial power 2153 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3118 16
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 63 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 13
Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2922 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 689 8
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 52 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2819 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3931 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4705 7
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ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 193 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2546 5
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 57 4
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 569 4
Президент Российской Федерации 3857 4
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 81 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 192 4
Районные суды РФ 63 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1278 4
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 695 3
Верховный суд Российской Федерации 793 3
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ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 100 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1714 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1237 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 158
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 7
Международная академия связи - МАС 37 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2615 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 480 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
4CIO 747 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 6 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 27 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 586 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25970 238
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18480 169
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6231 64
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22803 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55894 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41404 44
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7716 38
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии 1527 36
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7076 33
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2448 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4259 31
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2212 31
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13805 29
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 26
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7652 25
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2607 24
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 550 22
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5864 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13553 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8846 18
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1662 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9559 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9197 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12788 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9846 14
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1191 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27008 14
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4296 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21206 13
Сеть передачи данных - Data transmission network 3444 13
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1219 13
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1265 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10040 12
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5482 12
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11893 11
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1368 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10550 11
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1302 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4194 10
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 131 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1033 65
Microsoft Windows 2000 12867 36
Age of Kings 3460 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 13
Eastwind Billing System - EastWind BiS 17 8
Apple iPhone 6 6312 8
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 681 7
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 78 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1108 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2555 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6745 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Microsoft Windows BitLocker 1296 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 67 3
EastWind Billing & Customer Care 7 3
Eastwind Contact Center 7 3
Eastwind SMS Center - Eastwind SMSC - Eastwind SMS Gateway 16 3
Apache Camel 69 3
Eastwind USSD 7 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 138 2
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 41 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 157 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 352 2
Microsoft Skype 2000 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 2
Oracle Java - язык программирования 2818 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
ВГТРК Смотрим 550 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 194 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 780 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Мобильные сети связи и передачи информации 77 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
Avaya Definity УАТС 103 2
Eastwind Call Register 5 2
Microsoft Windows 14753 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 66 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 188 2
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 31 1
Кирюшин Геннадий 90 89
Гирев Андрей 77 77
Маевский Леонид 57 24
Маевский Игорь 38 21
Рейман Леонид 1033 17
Скворцов Борис 17 16
Свирский Павел 16 16
Кирюшин Константин 11 11
Гиреев Андрей 10 10
Щеголев Игорь 692 9
Евтушенков Владимир 206 9
Астафьева Ирина 37 8
Никифоров Николай 1172 8
Савельев Александр 39 7
Богатов Антон 79 7
Скворцов Андрей 12 7
Домбровский Юрий 62 6
Зайцева Анна 69 6
Белашева Марина 37 6
Путин Владимир 2832 6
Мардер Наум 116 6
Меламед Леонид 150 6
Титов Алексей 28 5
Солдатенков Сергей 160 5
Наливайко Игорь 5 5
Морозов Павел 24 5
Изосимов Александр 193 5
Хасьянова Гульнара 126 5
Савватин Максим 63 5
Малис Александр 157 5
Никифоров Владимир 11 5
Медведев Дмитрий 1636 4
Брюквин Юрий 291 4
Рябов Игорь 27 4
Рутенберг Дмитрий 23 4
Провоторов Александр 155 4
Шамолин Михаил 124 4
Беляков Денис 7 4
Королев Игорь 62 4
Солонин Виталий 89 4
Россия - РФ - Российская федерация 127559 293
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40427 153
Россия - ПФО - Самарская область 1159 100
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 642 98
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15687 90
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2395 89
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1060 56
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2450 55
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1327 46
Россия - ПФО - Пензенская область 531 41
Россия - ПФО - Ульяновская область 558 40
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 622 40
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1465 38
Россия - ПФО - Мордовия Республика 554 38
Россия - ПФО - Саратовская область 623 38
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 367 36
Россия - ЮФО - Астраханская область 592 35
Россия - ЦФО - Ивановская область 454 33
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 282 32
Россия - ЦФО - Ярославская область 782 30
Россия - ЮФО - Волгоградская область 639 30
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2464 26
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2442 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13448 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6574 23
Беларусь - Белоруссия 4626 23
Украина 7400 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2687 23
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2910 22
Европа 21551 21
Швеция - Королевство 3550 21
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 367 20
Россия - УФО - Екатеринбург 3445 20
Россия - ПФО - Оренбургская область 554 20
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 373 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50794 17
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 777 17
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 873 17
Таджикистан - Республика 812 16
Россия - Сибирь 2181 15
Абонентская база - Абонентская плата 5352 121
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43354 90
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43427 55
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5599 54
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14496 48
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5907 42
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7006 37
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3346 35
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 98 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15774 30
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6663 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6761 28
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5773 28
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 750 28
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность 1075 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9061 26
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4607 24
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4210 24
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1771 22
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 423 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25204 18
Кредитование - Сrediting - Заём 6110 18
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1693 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21433 17
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 1425 16
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1260 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6340 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1783 15
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2516 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5687 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8131 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5261 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4370 12
Банкротство - несостоятельность 373 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5413 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11258 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4532 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9646 9
Аренда 2180 9
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 623 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11048 68
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 582 15
Прайм - Агентство экономической информации 862 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 849 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1391 4
ComNews - Медиа-бизнес 99 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5805 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 3
Известия ИД 512 2
CNews - ZOOM.CNews 1764 2
Мобильные системы 114 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 2
FT - Financial Times 1180 1
ComputerWire 51 1
The Register 1450 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Восток-Медиа 4 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 1
Вечерний Бишкек - газета 4 1
CNews Северо-Запад 24 1
Playboy 51 1
Fortune 210 1
РИА Новости 827 1
Forbes - Форбс 662 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 1
Wikipedia - Википедия 444 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 39
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7597 29
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 24
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting 98 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2466 4
Mobile Research Group 69 2
IDC - International Data Corporation 4872 1
Gartner - Гартнер 3501 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 98 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 100 1
Discovery Research Group 22 1
Synergy Research Group 41 1
Harris Interactive 83 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 618 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 318 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 37 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 3
СамГУ - Самарский государственный университет 17 2
УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 11 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 155 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 21 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 5 1
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 6 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 26 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 701 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 20 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 134 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11916 40
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 3
ИнфоКом 88 2
CSTB Telecom & Media 59 2
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1836 1
CNews AWARDS - награда 437 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1058 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 66 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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