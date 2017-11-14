Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Королев Игорь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 50
Королев Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google Android 10751 2
|Nvidia GeForce GTX 2081 1
|Apple iOS 5742 1
|Microsoft Skype 1477 1
|NtechLab FindFace 26 1
|СПАРК-Интерфакс 104 1
|Яндекс.Директ 91 1
|Pokémon Go 45 1
|GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
|Acronis True Image 38 1
|Ведомости 259 3
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 2
|МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769490, в очереди разбора - 673174.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769490, в очереди разбора - 673174.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru