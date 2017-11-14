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Королев Игорь


14.11.2017 Журналист CNews получил профессиональную премию 4
28.07.2017 CNews второй год подряд признан лучшим ИТ-изданием 1
06.07.2017 Бизнесмен, обвинявший «Билайн», арестован в Испании по делу о взятках российским чиновникам 2
13.03.2017 Консьерж Фридмана продал долю в партнере «Билайна» 1
23.01.2017 Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента 1
19.01.2017 Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема 1
07.11.2016 Корреспондент CNews получил награду за статью о блокировке журнала Forbes 1
02.08.2016 Удиви меня: технологии становятся шоу-бизнесом. Фотоотчет c AFP 1
17.02.2015 WiFi-революция в метро: кто и как ее устроил 1
08.10.2013 Журналисту CNews доверили нести Олимпийский факел 4
15.08.2012 Спутниковые операторы России вынуждены надеяться на Запад 1
23.03.2012 "Роскомнадзор": Государство соберет с операторов связи 15 млрд рублей 1
06.02.2012 Москвичи смогут получать SMS-расписание городских автобусов уже в этом году 1
29.12.2011 Стартап Darbay.ru подбирает подарки на основе тестирования 1
01.03.2010 Hi-tech стартапами в ВТБ займется связист-газовик 2
26.11.2009 Интервью с замминистра Минкомсвязи Наумом Мардером 1
23.10.2009 Путина убеждают забрать «Электронное правительство» у «Ростелекома» 1
05.08.2009 "Питерская" группа связистов: полный реестр 1
01.10.2008 «Евросеть» пошла по рукам 1
10.09.2008 Россия: безлимитные тарифы отменяются 1
27.08.2008 Украина дает старт 3G 2
21.08.2008 iPhone 3G придет в Россию в октябре 1
18.08.2008 «Комстар» может идти вдаль 1
07.08.2008 У министра связи новый «старый» зам 1
29.07.2008 «Элекснет» ждет инвестора или IPO 1
07.07.2008 Телеком-экспансия: Россия идет на юг 1
23.06.2008 «Синтерра» удвоит космос 1
07.04.2008 80% грузин могут остаться без интернета 1
11.03.2008 Весь телеком собирают под одну крышу 1
03.03.2008 Создан юридический "букварь" для линуксоидов 1
28.02.2008 Ultra отдаст акции и недвижимость за долги 1
27.02.2008 СМАРТС стал бездомным 1
21.02.2008 МГТС ускорит сеть в 4 раза 1
21.02.2008 Безлимитная связь рухнула за 2 часа 1
19.02.2008 Алкснис и Поносов открыли фронт борьбы за Linux 1
18.02.2008 Чучхе-GSM: вторая попытка 1
14.02.2008 МТС в Казахстане не ждут 1
13.02.2008 Питерская «Евросеть» рассыпается по семейным обстоятельствам 1
12.02.2008 Всю Россию обустроят интернетом на 128 кбит 1
09.01.2008 WiMAX-лихорадка: два новых игрока на подступах к Москве 1

Публикаций - 41, упоминаний - 50

Королев Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
Синтерра - Synterra 570 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
ZED+ Group 9 4
ZED+ Temafon - Темафон 14 4
Funbox - ФБ Групп 7 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Cisco Systems 2056 2
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 2
Ростелеком Связьинвест 706 2
НТВ-Плюс 174 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Oz Forensics - Media Forensic Software - Медиа Форензика 7 1
МаксимаТелеком 102 1
Nvidia Corp 2038 1
TOT Money - агрегатор мобильного контента 35 1
Merlion - Мерлион 275 1
Merlion Бюрократ 21 1
Питерская группа связистов 114 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
АвтоТрекер 95 1
МегаФон ПетерСтар 148 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 77 1
Крок 1221 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
SAP SE 3220 1
Microsoft Corporation 11168 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
LG Electronics 1875 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Acronis - Акронис 365 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
GS Group - General Satellite 146 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
НСК - Наша Сервисная Компания 39 1
Альфа-Групп 327 4
Альфа-Банк 1127 3
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 3
Встреча ООО 5 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 3
M.I.P.R. 6 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Меркури - Mercury 30 1
Loyality Partners 3 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Google Android 10751 2
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Skype 1477 1
NtechLab FindFace 26 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Яндекс.Директ 91 1
Pokémon Go 45 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Acronis True Image 38 1
Енгибарян Ваге 9 4
Фридман Михаил 54 4
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 5 3
Колокольцев Александр 3 3
Wakkie Peter - Вакки Петер 5 3
Туровецкий Владимир 6 2
Чичваркин Евгений 82 2
Приданцев Сергей 82 1
Собянин Сергей 211 1
Дорохина Юлия 42 1
Надежин Алексей 1 1
Горькова Мария 1 1
Коломыченко Мария 5 1
Таврин Иван 83 1
Grinda José - Гринда Хосе 3 1
Шкипин Виктор 11 1
Протасов Станислав 30 1
Асланян Сергей 75 1
Зверева Татьяна 9 1
Вольпе Борис 70 1
Каримов Ислам 85 1
Каримова Гульнара 89 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Испания - Мадрид 63 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Испания - Королевство 1258 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Восточная Европа 1691 2
Казахстан - Республика 2650 2
Нидерланды - Амстердам 259 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Индия - Республика 2181 1
Украина 3398 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Нидерланды 981 1
Узбекистан - Республика 827 1
Россия - Нижегородская область 745 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Сингапур - Республика 808 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Ведомости 259 3
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
DOT-журналистика 2 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
МТТ Премия 2 1
PR in IT Award - премия 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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