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Координационный центр национального домена сети Интернет Координационный центр доменов .RU/.РФ

Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ

Координационный центр доменов .RU/.РФ — администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Выполняет функции национальной регистратуры. Обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследованию перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня. Основной задачей Координационного центра является обеспечение надежного и стабильного функционирования DNS-инфраструктуры российского сегмента сети Интернет. Координационный центр обеспечивает необходимую среду для развития цифровой экономики нашей страны, координируя регистрацию доменных имен для организаций, бизнесов и индивидуальных проектов граждан РФ. В доменах .RU и .РФ аккредитовано 99 регистраторов из 12 городов России.

На 2023 год в домене .RU насчитывается более пяти миллионов доменных имен. По количеству доменных имен .RU занимает пятое место среди национальных доменов мира. Домен .РФ, запущенный в 2010 году, вошел в европейскую «двадцатку» и теперь является одним из крупнейших IDN-доменов в мире.

СОБЫТИЯ


16.07.2025 Координационный центр доменов .RU/.РФ: фишинг в Рунете пошел на спад

ии составило 15 часов, что остается одним из самых высоких показателей в мире. Как отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, снижение фишинга во многом связано с
25.01.2024 Координационный центр доменов .RU/.РФ: Рунет показал рекордный рост в 2023 году
10.08.2021 Координационный центр доменов .RU/.РФ и Msk-IX внедрили резервную систему регистрации доменов

вания данных реестров российских национальных доменов .RU и .РФ. В конце июня 2021 г. специалистами Координационного центра доменов .RU/.РФ и компании Msk-IX было успешно завершено совместное ф
12.03.2020 Власти отдали домены RU и РФ Роскомнадзору, отобрав у Минкомсвязи

безопасного и устойчивого интернета на территории России назначен Роскомнадзор. Функции и задачи КЦ Координационный центр доменов .RU/.РФ — администратор национальных доменов верхнего уровня .R
20.07.2018 «Доктор Веб» вместе с Координационным центром доменов RU/РФ участвует в оздоровлении Рунета

«Доктор Веб» сообщил о заключении соглашения о противодействии киберугрозам в доменах .РФ и .RU. с Координационным центром национального домена сети интернет. Соглашение позволит повысить эффективность борьбы с вредоносными сайтами, задействовав компетенции, технологии и ресурсы российского

17.12.2015 «Координационный центр национального домена сети интернет» и RU-CERT объединяют усилия для повышения безопасности Рунета

«Координационный центр национального домена сети интернет» заключил соглашение о взаимодействи
09.12.2014 «Координационный центр доменов RU/РФ» подтвердил соответствие требованиям ФЗ «О персональных данных»

ионный центр национального домена сети интернет» успешно прошел плановую выездную проверку Роскомнадзора на соответствие требованиям федерального закона «О персональных данных». Как сообщили CNews в «Координационном центре доменов RU/РФ», в ходе проверки нарушений не выявлено. Центр является оператором персональных данных в отношении главных реестров доменов .RU и .РФ, выполняет функции по

29.08.2013 Представлять государство в совете «Координационного центра доменов RU/РФ» будет советник министра связи Игорь Милашевский

С августа 2013 г. представителем государства в совете «Координационного центра национального домена сети интернет» стал советник министра связи и ма
26.07.2013 Координационный центр доменов RU/РФ зарегистрировал собственный товарный знак

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ФИПС) приняла решение о государственной регистрации товарного знака Координационного центра национального домена сети интернет. В решении ФИПС сообщается, что заявленное обозначение прошло экспертизу и соответствует условиям его государственной регистрации в ка
22.04.2013 Регистратор Salenames подал жалобу в ФАС на Координационный центр национального домена сети интернет

ов. Тем не менее, на сегодняшний день на всей территории РФ имеется единственная организация – АНО «Координационный центр национального домена сети интернет», которая исключительно определяет в
28.08.2012 Денис Свердлов вошел в состав совета Координационного центра национального домена сети интернет

С августа 2012 г. представителем государства в совете Координационного центра национального домена сети интернет станет заместитель министра связи

30.03.2010 «Скай Линк» обеспечил 3G-интернетом Координационный центр домена RU

Оператор мобильной связи «Скай Линк» обеспечил мобильным 3G-интернетом топ-менеджеров и сотрудников Координационного центра национального домена сети интернет (Координационный центр домена RU)


Публикаций - 279, упоминаний - 426

Координационный центр национального домена сети Интернет и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 69
Ростелеком 10948 36
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 30
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 29
Yandex - Яндекс 9216 21
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 20
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 20
Microsoft Corporation 25775 19
VK - Mail.ru Group 3602 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 16
Google LLC 12690 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Verisign 362 9
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 8
Cisco Systems 5372 8
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 8
Salenames 12 7
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 7
Рунити 114 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 7
Стек Софт 32 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Telegram Group 2940 6
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 11 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 5
МФИ Софт 145 5
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 4
CENTR - Council of European National Top-Level Domain Registries - Совет европейских регистраторов национальных доменов первого уровня 10 4
Donuts Inc 18 4
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 4
МегаФон 10742 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 4
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 3
Царицын капитал 23 3
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Fastlane Ventures 35 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Maximum Education 5 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 1
Реклама.ру 1 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
AdWatch Isobar 44 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Генезис 27 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 1
Миракс Групп - Mirax Group 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Познавательная книга плюс ИД 4 1
Гардиум - Патентно-адвокатское бюро 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 79
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 45
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 76
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 27
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 21
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 20
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
СОИ - Союз операторов интернета 31 7
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
Международная академия связи - МАС 46 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
РКаДС - Российско-Канадский Деловой Совет - Российско-Канадский бизнес клуб 1 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 227
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 52
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 35
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 31
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 9
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 8
Стандартизация - Standardization 2339 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 7
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 52 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
Поддерживаю.РФ 10 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 48 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 4
ByteDance - TikTok 355 4
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Seldon.Basis 8 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ISOC 23 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 24 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 3
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 3
WordPress Foundation - WordPress 255 3
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 3
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ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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