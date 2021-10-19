Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Координационный центр национального домена сети Интернет
Координационный центр доменов .RU/.РФ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 128, упоминаний - 149
Координационный центр национального домена сети Интернет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воробьев Андрей 125 14
|Гребенников Сергей 28 9
|Никифоров Николай 1126 6
|Ганеева Эльза 10 5
|Колесников Андрей 78 5
|Путин Владимир 1824 3
|Шилов Сергей 61 3
|Нащекин Алексей 111 3
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Шипелов Андрей 21 3
|Нечаев Андрей 21 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Агафонов Вадим 13 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Кузьмичев Андрей 5 3
|Солдатов Алексей 77 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Хинштейн Александр 50 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Платонов Алексей 13 2
|Мигранов Салават 7 2
|Плуготаренко Сергей 50 2
|Колесникова Мария 8 2
|Савельев Андрей 8 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Королюк Алексей 86 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Ельцин Борис Николаевич 27 2
|Бокова Людмила 80 2
|Солдатова Галина 8 1
|Панов Александр 1 1
|Меркутов Алексей 5 1
|Шкитин Алексей 1 1
|Степанов Алексей 6 1
|Левин Леонид 83 1
|Волошин Александр 7 1
|Лесин Михаил 9 1
|Баскакова Ольга 1 1
|Яковлева Ольга 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761285, в очереди разбора - 664974.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761285, в очереди разбора - 664974.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru