Названо условие ликвидации домена Советского Союза 1

Рассылки с Госуслуг не запрашивают СНИЛС и платежные реквизиты 1

В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1

Запущена программа поддержки кириллических доменов в интернете 2

В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 2

Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 5

Домены в Рунете можно будет регистрировать через портал госуслуг 1

Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов 1

В России впервые пройдет Digital Диктант 1

Директор департамента Минкомсвязи подал в суд на собственное министерство 1