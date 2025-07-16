Координационный центр доменов .RU/.РФ — администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Выполняет функции национальной регистратуры. Обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследованию перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня. Основной задачей Координационного центра является обеспечение надежного и стабильного функционирования DNS-инфраструктуры российского сегмента сети Интернет. Координационный центр обеспечивает необходимую среду для развития цифровой экономики нашей страны, координируя регистрацию доменных имен для организаций, бизнесов и индивидуальных проектов граждан РФ. В доменах .RU и .РФ аккредитовано 99 регистраторов из 12 городов России.

На 2023 год в домене .RU насчитывается более пяти миллионов доменных имен. По количеству доменных имен .RU занимает пятое место среди национальных доменов мира. Домен .РФ, запущенный в 2010 году, вошел в европейскую «двадцатку» и теперь является одним из крупнейших IDN-доменов в мире.