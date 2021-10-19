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Координационный центр национального домена сети Интернет
Координационный центр доменов .RU/.РФ


19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 1
10.08.2021 Координационный центр доменов .RU/.РФ и Msk-IX внедрили резервную систему регистрации доменов 1
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 1
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 1
03.03.2021 Рассылки с Госуслуг не запрашивают СНИЛС и платежные реквизиты 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
27.05.2020 Запущена программа поддержки кириллических доменов в интернете 2
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 2
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 4
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 5
12.03.2020 Власти отдали домены RU и РФ Роскомнадзору, отобрав у Минкомсвязи 2
13.02.2020 Методология оценки стоимости доменов .RU и .РФ на вторичном рынке — шаг к эффективной работе бизнеса с цифровыми активами 1
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 1
25.12.2019 Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело 1
20.09.2019 Домены в Рунете можно будет регистрировать через портал госуслуг 1
30.07.2019 «Сердце Рунета» потратит на облачную платформу больше трех миллиардов из-за «стремительного роста» 1
05.07.2019 Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов 1
05.06.2019 «Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам 1
14.05.2019 «Сердце Рунета» закупает зарубежное «железо» и ПО на 8 миллиардов 1
16.04.2019 В России впервые пройдет Digital Диктант 1
21.03.2019 Закон о «суверенном Рунете» грозит уничтожением интернету вещей 1
12.02.2019 Слуги народа одобрили создание в России «автономного Рунета» 1
13.12.2018 РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года» 1
25.09.2018 ФНС хочет лишить доменов интернет-магазины без касс 1
20.07.2018 «Доктор Веб» вместе с Координационным центром доменов RU/РФ участвует в оздоровлении Рунета 1
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы 1
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов 1
11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» 1
23.03.2018 Власти ополчились на регулятора зон .RU и .РФ 1
05.03.2018 Как в России зарабатывают на доменах: В зоне .РФ совершены многомиллионные продажи 1
26.02.2018 Директор департамента Минкомсвязи уходит из-за конфликта с куратором импортозамещения 1
21.02.2018 Директор департамента Минкомсвязи подал в суд на собственное министерство 1
24.01.2018 Функции технического центра интернета передаются дочке «Ростелекома» 3
14.11.2017 Журналист CNews получил профессиональную премию 1
01.03.2017 Домены в зонах .Ru и .РФ резко подорожали. Рынок в недоумении 1
07.12.2016 В зоне .РУС заработала кириллическая электронная почта 1
14.11.2016 Дональд Трамп «обживает» доменное пространство 1
08.11.2016 Бывший «начальник» доменных зон .Ru  и .РФ занялся интернетом вещей 1

Публикаций - 128, упоминаний - 149

Координационный центр национального домена сети Интернет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 24
Microsoft Corporation 11077 14
VK - Mail.ru Group 2483 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
Google LLC 7148 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
РТ-Инвест 37 3
НТС - Национальные телематические системы 20 3
HTC Corporation 1190 3
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 3
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Yandex - Яндекс 4101 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Прогресс софт 8 3
Cisco Systems 2040 2
Hitachi Vantara 100 2
Hitachi 471 2
HP - Hewlett-Packard 887 2
Крок 1219 2
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 2
SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
Verisign 59 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
Универсальные технологии 4 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
HP Inc. 2909 2
Facebook 3765 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Центр мониторинга сетей связи 5 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Царицын капитал 22 3
Почта России ПАО 1572 2
Maximum Education 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 29 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Виктория - Сеть супермаркетов 41 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Qiwi 783 1
Wildberries 128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 5
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Правительство РФ 2203 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 4
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Счётная палата РФ 460 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Администрация Президента РФ 267 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Басманный районный суд города Москвы 47 2
Фонд президентских грантов 11 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 65 2
Россия-страна возможностей АНО 9 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Президент США - The White House - Белый дом 50 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 2
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 3 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 10
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 1 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 5 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 25 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 60 2
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 16 2
Punycode - кодировка - Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов 7 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
ASCII - American standard code for information interchange 16 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 21 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 65 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 1
ByteDance TikTok 95 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
Seldon.Basis 7 3
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Азбука интернета 21 2
Поддерживаю.РФ 8 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 1
HPE ProLiant ML - Серия серверов 1 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
VMware ESXi 142 1
Яндекс.Новости 29 1
Google Android APP - Advanced Protection Program 11 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 35 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Symantec NetBackup 49 1
Postfix - mail transfer agent 30 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
Joomla CMS 73 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 88 1
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1170 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 1
WordPress 169 1
Apache HTTP Server 222 1
Воробьев Андрей 125 14
Гребенников Сергей 28 9
Никифоров Николай 1126 6
Ганеева Эльза 10 5
Колесников Андрей 78 5
Путин Владимир 1824 3
Шилов Сергей 61 3
Нащекин Алексей 111 3
Ротенберг Аркадий 42 3
Ротенберг Игорь 35 3
Шипелов Андрей 21 3
Нечаев Андрей 21 3
Абрамченко Виктория 15 3
Агафонов Вадим 13 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Кузьмичев Андрей 5 3
Солдатов Алексей 77 2
Комиссаров Алексей 17 2
Хинштейн Александр 50 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Платонов Алексей 13 2
Мигранов Салават 7 2
Плуготаренко Сергей 50 2
Колесникова Мария 8 2
Савельев Андрей 8 2
Володин Вячеслав 62 2
Королюк Алексей 86 2
Мишустин Михаил 302 2
Ельцин Борис Николаевич 27 2
Бокова Людмила 80 2
Солдатова Галина 8 1
Панов Александр 1 1
Меркутов Алексей 5 1
Шкитин Алексей 1 1
Степанов Алексей 6 1
Левин Леонид 83 1
Волошин Александр 7 1
Лесин Михаил 9 1
Баскакова Ольга 1 1
Яковлева Ольга 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Восточная Европа 1678 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Индия - Республика 2169 3
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - Республика Алтай 684 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Украина 3365 2
Европа 3752 2
Россия - Белгородская область 367 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - Уфа 641 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 2
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Россия - Тамбовская область 322 1
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 1
Россия - Ярославская область 332 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Псковская область 301 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Орловская область 132 1
Россия - Костромская область 229 1
Швейцария - Женева 86 1
Палау 4 1
Судан - Республика 41 1
Мали 10 1
Латвия - Юрмала 13 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 20
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
СИЗО - Следственный изолятор 65 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
Digital Диктант 3 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Мошенничество 53 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
Российская газета 92 4
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Комсомольская Правда - Газета 22 3
Rusbase 15 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 2
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 2
ShowTime - телеканал 13 1
WikiLeaks 106 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 46 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
РИА Новости 654 1
Ведомости 259 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Wikipedia - Википедия 276 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 2
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
Juniper Research 278 1
Gartner 2190 1
IoT Analytics 3 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
Всероссийский цифровой диктант 8 5
GeekBrains 40 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
МТС Телеком Идея 11 1
DOT-журналистика 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761285, в очереди разбора - 664974.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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