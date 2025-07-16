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Координационный центр национального домена сети Интернет Координационный центр доменов .RU/.РФ
Координационный центр доменов .RU/.РФ — администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Выполняет функции национальной регистратуры. Обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследованию перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня. Основной задачей Координационного центра является обеспечение надежного и стабильного функционирования DNS-инфраструктуры российского сегмента сети Интернет. Координационный центр обеспечивает необходимую среду для развития цифровой экономики нашей страны, координируя регистрацию доменных имен для организаций, бизнесов и индивидуальных проектов граждан РФ. В доменах .RU и .РФ аккредитовано 99 регистраторов из 12 городов России.
На 2023 год в домене .RU насчитывается более пяти миллионов доменных имен. По количеству доменных имен .RU занимает пятое место среди национальных доменов мира. Домен .РФ, запущенный в 2010 году, вошел в европейскую «двадцатку» и теперь является одним из крупнейших IDN-доменов в мире.
СОБЫТИЯ
|16.07.2025
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Координационный центр доменов .RU/.РФ: фишинг в Рунете пошел на спад
ии составило 15 часов, что остается одним из самых высоких показателей в мире. Как отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, снижение фишинга во многом связано с
|25.01.2024
|Координационный центр доменов .RU/.РФ: Рунет показал рекордный рост в 2023 году
|10.08.2021
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Координационный центр доменов .RU/.РФ и Msk-IX внедрили резервную систему регистрации доменов
вания данных реестров российских национальных доменов .RU и .РФ. В конце июня 2021 г. специалистами Координационного центра доменов .RU/.РФ и компании Msk-IX было успешно завершено совместное ф
|12.03.2020
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Власти отдали домены RU и РФ Роскомнадзору, отобрав у Минкомсвязи
безопасного и устойчивого интернета на территории России назначен Роскомнадзор. Функции и задачи КЦ Координационный центр доменов .RU/.РФ — администратор национальных доменов верхнего уровня .R
|20.07.2018
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«Доктор Веб» вместе с Координационным центром доменов RU/РФ участвует в оздоровлении Рунета
«Доктор Веб» сообщил о заключении соглашения о противодействии киберугрозам в доменах .РФ и .RU. с Координационным центром национального домена сети интернет. Соглашение позволит повысить эффективность борьбы с вредоносными сайтами, задействовав компетенции, технологии и ресурсы российского
|17.12.2015
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«Координационный центр национального домена сети интернет» и RU-CERT объединяют усилия для повышения безопасности Рунета
«Координационный центр национального домена сети интернет» заключил соглашение о взаимодействи
|09.12.2014
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«Координационный центр доменов RU/РФ» подтвердил соответствие требованиям ФЗ «О персональных данных»
ионный центр национального домена сети интернет» успешно прошел плановую выездную проверку Роскомнадзора на соответствие требованиям федерального закона «О персональных данных». Как сообщили CNews в «Координационном центре доменов RU/РФ», в ходе проверки нарушений не выявлено. Центр является оператором персональных данных в отношении главных реестров доменов .RU и .РФ, выполняет функции по
|29.08.2013
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Представлять государство в совете «Координационного центра доменов RU/РФ» будет советник министра связи Игорь Милашевский
С августа 2013 г. представителем государства в совете «Координационного центра национального домена сети интернет» стал советник министра связи и ма
|26.07.2013
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Координационный центр доменов RU/РФ зарегистрировал собственный товарный знак
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ФИПС) приняла решение о государственной регистрации товарного знака Координационного центра национального домена сети интернет. В решении ФИПС сообщается, что заявленное обозначение прошло экспертизу и соответствует условиям его государственной регистрации в ка
|22.04.2013
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Регистратор Salenames подал жалобу в ФАС на Координационный центр национального домена сети интернет
ов. Тем не менее, на сегодняшний день на всей территории РФ имеется единственная организация – АНО «Координационный центр национального домена сети интернет», которая исключительно определяет в
|28.08.2012
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Денис Свердлов вошел в состав совета Координационного центра национального домена сети интернет
С августа 2012 г. представителем государства в совете Координационного центра национального домена сети интернет станет заместитель министра связи
|30.03.2010
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«Скай Линк» обеспечил 3G-интернетом Координационный центр домена RU
Оператор мобильной связи «Скай Линк» обеспечил мобильным 3G-интернетом топ-менеджеров и сотрудников Координационного центра национального домена сети интернет (Координационный центр домена RU)
Координационный центр национального домена сети Интернет и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 199 59
|Никифоров Николай 1138 13
|Гребенников Сергей 35 13
|Солдатов Алексей 104 13
|Путин Владимир 3454 12
|Панков Александр 82 11
|Якушев Михаил 50 10
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Королюк Алексей 87 10
|Кузьмичев Андрей 32 9
|Щеголев Игорь 699 9
|Плуготаренко Сергей 89 9
|Массух Илья 239 8
|Колесникова Мария 8 7
|Платонов Алексей 22 7
|Гледенов Роберт 11 7
|Лесников Алексей 25 7
|Никерова Марина 14 6
|Панков Евгений 6 6
|Соколов Алексей 137 6
|Медриш Михаил 15 5
|Markovski Veni - Марковски Вени 9 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Ганеева Эльза 10 5
|Савельев Андрей 9 4
|Солдатова Галина 13 4
|Романов Андрей 10 4
|Твердынин Марк 19 4
|Бурков Дмитрий 15 4
|Рузин Андрей 6 4
|Нащекин Алексей 118 4
|Володин Вячеслав 108 4
|Хинштейн Александр 148 4
|Клименко Герман 51 4
|Рогдев Алексей 19 3
|Шариков Сергей 49 3
|Гореславский Алексей 13 3
|Храмцов Павел 10 3
|Долматов Василий 5 3
|Смекаева Анна 6 3
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