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Гледенов Роберт



19.02.2025 «Руцентр» сформировал витрину для подбора доменов 1
31.10.2018 «Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов 1
05.10.2017 Обход правил: В Рунете нашли интересный способ перехвата доменов 1
22.04.2013 Разгорелся бунт против основ Рунета 1
14.03.2013 Скандал: деятельность крупного регистратора доменов заблокирована 1
27.11.2012 Экс-помощница Щеголева планирует войти в число регуляторов Рунета 1
14.03.2012 Регистраторы Рунета доверили свои интересы киберсквоттеру 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Гледенов Роберт и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 5
Salenames 12 5
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 3
Ростелеком 9742 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
AMT Group - АМТ-Груп 352 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
Yandex - Яндекс 7414 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 1
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 150 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4895 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12702 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1930 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66639 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11439 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3090 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 389 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3557 1
Data monetization - Монетизация данных 1636 1
Clone - Клонирование 494 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Воробьев Андрей 168 5
Колесников Андрей 86 2
Никерова Марина 14 2
Круковер Илья 2 2
Якушев Михаил 50 1
Табаровский Олег 7 1
Мамонтов Владимир 5 1
Поярков Илья 2 1
Себрант Андрей 23 1
Гледенов Денис 4 1
Касенова Мадина 1 1
Ефимов Вячеслав 2 1
Лашкина Елена 34 1
Свердлов Денис 200 1
Массух Илья 232 1
Сачков Илья 123 1
Гребенников Сергей 34 1
Панков Александр 78 1
Плуготаренко Сергей 81 1
Соколов Алексей 134 1
Щеголев Игорь 698 1
Зотов Андрей 33 1
Стафеев Денис 6 1
Алексеев Матвей 11 1
Храмцов Павел 10 1
Бобин Максим 11 1
Медриш Михаил 15 1
Твердынин Марк 19 1
Гуриев Марат 17 1
Кондаков Андрей 3 1
Савельев Андрей 9 1
Рогдев Алексей 6 1
Щербаков Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145269 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1298 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6164 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24231 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4856 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 131 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3184 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6952 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1792 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 623 1
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