Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Mercedes-Benz
Мерседес-Бенц
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 162, упоминаний - 228
Mercedes-Benz упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BMW 249 11
|Volvo Cars 155 9
|Toyota Motor - Тойота Мотор 183 8
|Daimler AG 71 8
|Audi 129 8
|Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 7
|Nissan - Японский автопроизводитель 137 7
|Jaguar Land Rover 63 6
|Ford 173 6
|Tesla Motors 241 6
|Renault - Рено Россия 88 5
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 5
|Subaru - Субару Мотор 24 4
|Honda 71 3
|Hyundai Motor 145 3
|Mazda Motor Corporation 31 3
|PSA Peugeot Citroën 34 3
|Uber Technologies 258 3
|Uber 257 3
|Lexus 36 2
|KIA Motors 72 2
|Promsvyaz Capital B.V. 10 2
|ПСБ менеджмент 2 2
|Ferrari NV 70 2
|Jaguar Cars 59 2
|Skoda - Škoda Auto 24 2
|Прэктис капитал 2 2
|ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
|Альфа-Банк 1123 2
|Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
|Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
|МБА-Москва Банк 7 1
|H&M 12 1
|CARL - Автомобильный маркетплейс 1 1
|Robert Bosch GmbH 9 1
|Lyft - Агрегатор такси 16 1
|Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
|Bershka 4 1
|Fintailor Investments Limited 4 1
|Immofinanz 3 1
|APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
|Иванов Дмитрий 42 2
|Кузнецов Павел 13 2
|Шаталов Владимир 12 2
|Козеренко Евгений 9 2
|Волошкина Татьяна 8 2
|Сурков Владислав 59 2
|Афанасьев Александр 20 2
|Жупанов Андрей 8 2
|Липов Андрей 50 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Демидов Михаил 125 2
|Горький Максим 3 2
|Корниенко Михаил 5 2
|Нечаев Иван 57 2
|Ананьев Дмитрий 53 2
|Иодко Алексей 9 2
|Мамакин Владимир 8 2
|Корбински Рената 1 1
|Honley Stephen - Хонли Стефан 1 1
|Вильде Святослав 14 1
|Wolff Toto - Вольф Тото 1 1
|Федотов Артем 1 1
|Roh Greg - Роа Грег 2 1
|Krieger Ralph - Кригер Ральф 1 1
|Пидлужный Иван 1 1
|Павлов Евгений 17 1
|Малыхин Виталий 1 1
|Пересторонин Юрий 8 1
|Чебаков Андрей 1 1
|Зенкин Денис 100 1
|Липич Григорий 48 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Строкович Антон 45 1
|Куделин Александр 1 1
|Лагузин Алексей 1 1
|Жеглов Андрей 1 1
|Живов Андрей 1 1
|Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
|Привезенцев Андрей 1 1
|CNews - Auto.CNews 50 10
|Bloomberg 785 2
|ZDnet 381 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
|Ведомости 259 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|Российская газета 92 1
|Under The Breach 2 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
|ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru