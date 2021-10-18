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Mercedes-Benz
Мерседес-Бенц


18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
28.06.2021 IBS внедрила систему SAP ATT для маркировки товаров АО «Мерседес-Бенц РУС» 12
28.06.2021 Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
15.04.2021 «Сименс» и Mercedes-Benz AG укрепляют партнерство в области цифровизации 4
13.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari 1
04.03.2021 AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
18.02.2021 «Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров 1
15.02.2021 Сервис «Тракмаркет» начал предоставлять транспорт в лизинг 1
04.02.2021 Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях 1
07.10.2020 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве 1
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 1
06.10.2020 «Сберавтопарк» вышел на рынок операционного лизинга грузовых автомобилей и автобусов 1
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk 1
29.07.2020 Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети 1
25.06.2020 Mercedes-Benz и Nvidia разработают автомобильную вычислительную инфраструктуру на базе ИИ 4
20.05.2020 Из-за кривых настроек безопасности в Сеть утекли исходные коды бортовых компьютеров Mercedes 2
30.04.2020 CARL совместно с Cloudpayments запустили полную оплату автомобиля с пониженной ставкой эквайринга 1
23.01.2020 «Техносерв Cloud» предоставил Bilstein доступ к облачному дата-центру 1
05.12.2019 «1С-Рарус» внедрила новую систему учета в «Мерседес-Бенц РУС» 5
31.05.2019 Суд арестовал квартиры, машины, самолеты и картины основателей «Техносерва» на огромную сумму 2
18.04.2019 Trueconf обеспечил видеосвязью турецкого дилера Mercedes-Benz 2
15.04.2019 Министр связи Носков заработал за год в 5 раз больше своего предшественника 1
09.04.2019 Исследование «Лаборатории умного вождения»: ИИ помог автомобилистам на 30% реже нарушать скоростной режим 1
21.03.2019 Daimler: Облака открывают возможности для экономии 1
05.02.2019 Роботизированный Kamaz Neo получит компьютерное зрение 1
26.10.2018 Мнение миллионов людей: Беспилотные авто должны давить стариков и спасать молодых 1
23.08.2018 «Бриджстоун СНГ» автоматизировала документооборот с помощью Directum 1
20.08.2018 Frost & Sullivan: беспилотники займут 40% рынка легковых машин к 2025 году 1
15.08.2018 Mercedes-Benz обучает сотрудников с помощью Microsoft HoloLens 1
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler 1
05.07.2018 Bosch и e.GO запускают в Аахене систему автоматической парковки 3
05.06.2018 Veeam раскрыла концепцию сверхвысокой доступности данных для крупных компаний 1
29.05.2018 SAP стал первым основным партнером гоночной команды «Mercedes EQ» в Формуле Е 2
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 2
15.01.2018 Российская компания Promobot представила свои новинки на CES 2018 1
04.08.2017 «Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит» 1
03.08.2017 Gartner считает «полноту видения» Pure Storage лучшей среди производителей твердотельных массивов 1
13.01.2017 В автомобили Nissan проникла Microsoft Cortana 2

Публикаций - 162, упоминаний - 228

Mercedes-Benz упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 17
Google LLC 7148 15
SAP SE 3212 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
Samsung Electronics 5666 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
Nvidia Corp 2019 4
Nokia Corporation 2434 4
HERE 63 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Oracle Corporation 3344 3
IBM 3539 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
VMware 1829 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 15 2
Navteq 110 2
М2М телематика 165 2
Alcatel-Lucent Enterprise 331 2
3Keys CIS 3 2
Facebook 3765 2
Qualcomm Technologies 1002 2
АвтоТрекер 95 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 222 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 2
3Keys GmbH 5 2
Nokia Technologies 12 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Cisco Systems 2040 2
Siemens AG - Сименс Россия 651 2
Астерос - Asteros 531 2
1С-Рарус 537 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Polycom - Поликом Раша 300 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
BMW 249 11
Volvo Cars 155 9
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 8
Daimler AG 71 8
Audi 129 8
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 7
Nissan - Японский автопроизводитель 137 7
Jaguar Land Rover 63 6
Ford 173 6
Tesla Motors 241 6
Renault - Рено Россия 88 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 5
Subaru - Субару Мотор 24 4
Honda 71 3
Hyundai Motor 145 3
Mazda Motor Corporation 31 3
PSA Peugeot Citroën 34 3
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Lexus 36 2
KIA Motors 72 2
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
ПСБ менеджмент 2 2
Ferrari NV 70 2
Jaguar Cars 59 2
Skoda - Škoda Auto 24 2
Прэктис капитал 2 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Альфа-Банк 1123 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
МБА-Москва Банк 7 1
H&M 12 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 1 1
Robert Bosch GmbH 9 1
Lyft - Агрегатор такси 16 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
Bershka 4 1
Fintailor Investments Limited 4 1
Immofinanz 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Правительство РФ 2203 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Роснано 456 1
Администрация Президента РФ 267 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 3
Lightning 131 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 212 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 1
VRS - Variable-Rate Shading 4 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 114 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 219 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
Облачный дата-центр (ЦОД) 2 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 1
Google Android 10751 16
Apple iOS 5742 13
Nvidia GeForce GTX 2062 10
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
Apple iPhone 5 710 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Microsoft Windows 10 6635 3
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 3
Microsoft Azure 1171 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
Nokia N - серия 241 2
Apple macOS X 901 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 2
Bombardier Challenger 2 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
GM Cadillac Escalade 5 2
Apple CarPlay 28 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Microsoft Hololens 63 1
Apple Pay 385 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Microsoft Outlook 642 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 1
Autodesk AutoCAD 177 1
Apple iPhone 6 547 1
Apache HTTP Server 222 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
KasperskyOS 29 1
Apple - App Store 2198 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
Иванов Дмитрий 42 2
Кузнецов Павел 13 2
Шаталов Владимир 12 2
Козеренко Евгений 9 2
Волошкина Татьяна 8 2
Сурков Владислав 59 2
Афанасьев Александр 20 2
Жупанов Андрей 8 2
Липов Андрей 50 2
Ананьев Алексей 88 2
Демидов Михаил 125 2
Горький Максим 3 2
Корниенко Михаил 5 2
Нечаев Иван 57 2
Ананьев Дмитрий 53 2
Иодко Алексей 9 2
Мамакин Владимир 8 2
Корбински Рената 1 1
Honley Stephen - Хонли Стефан 1 1
Вильде Святослав 14 1
Wolff Toto - Вольф Тото 1 1
Федотов Артем 1 1
Roh Greg - Роа Грег 2 1
Krieger Ralph - Кригер Ральф 1 1
Пидлужный Иван 1 1
Павлов Евгений 17 1
Малыхин Виталий 1 1
Пересторонин Юрий 8 1
Чебаков Андрей 1 1
Зенкин Денис 100 1
Липич Григорий 48 1
Григорьева Евгения 57 1
Чимиричкина Мария 30 1
Строкович Антон 45 1
Куделин Александр 1 1
Лагузин Алексей 1 1
Жеглов Андрей 1 1
Живов Андрей 1 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Привезенцев Андрей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 14
Германия - Федеративная Республика 3633 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Европа 3752 7
Франция - Французская Республика 2122 6
Япония 2780 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Казахстан - Республика 2629 3
Индия - Республика 2169 3
Турция - Турецкая республика 952 3
Нидерланды 973 3
Эстония - Эстонская Республика 415 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Бразилия - Федеративная Республика 1125 3
Украина 3365 3
Австрия - Австрийская Республика 527 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Таиланд - Королевство 360 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
США - Калифорния 973 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Польша - Республика 829 2
Россия - Ярославская область 332 2
Россия - Руза - Рузский район 10 2
Дания - Королевство 371 2
Россия - Московская область - Одинцовский район 3 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Восточная Европа 1678 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Земля - планета Солнечной системы 863 1
Россия - Вологодская область 316 1
Финляндия - Финляндская Республика 816 1
Андорра 28 1
Южная Корея - Республика 1459 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 16 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 55 1
POI - points of interest 60 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Ctrl 40 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
CNews - Auto.CNews 50 10
Bloomberg 785 2
ZDnet 381 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
Ведомости 259 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Российская газета 92 1
Under The Breach 2 1
CNews Analytics 1988 2
Markets&Markets Research 78 2
Frost & Sullivan 101 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
Gartner 2190 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
ABI Research 181 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
VeeamON Forum 9 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
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