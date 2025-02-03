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Volkswagen Audi Q серия кроссоверов



03.02.2025 «Автотека»: число запросов на проверку истории BMW 3 серии за год выросло на 50,8% 1
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
16.04.2018 Пока Николай Никифоров руководит Минкомсвязи, доход его супруги вырос в 53 раза 1
17.04.2017 У жены министра связи почти вдвое выросли доходы, а министр купил Lada X-ray 1
18.04.2016 Кризиса нет: Доход жены министра связи увеличился в 4 раза 1
26.05.2015 Huawei стала партнером Audi Group в области технологий связи для автомобильной отрасли 1
25.07.2014 Audi меняет курс: Электромобили хороши, но гибриды лучше 1
08.07.2011 Автомобили в Driver: San Francisco 1
24.08.2007 Как делается Audi 1
08.05.2007 Test Drive Unlimited 2 в разработке 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Volkswagen Audi Q и организации, системы, технологии, персоны:

Startobaza - Стартобаза 38 3
8237 2
Caravan - Караван 89 2
Huawei 3941 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 1
Atari 154 1
Ростелеком 9715 1
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 19 1
Volvo Cars 253 5
Volkswagen Audi Group 208 5
Volkswagen Group - VW 282 3
Tata Motors - Jaguar Land Rover 92 3
BMW Group 447 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 276 3
Ford 412 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
Mazda Motor Corporation 71 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Tesla Motors 397 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Ferrari NV 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1030 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
Harley-Davidson 19 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Chevrolet 39 1
Bugatti 17 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Toyota - Lexus 72 1
GM - Oldsmobile - Oldsmobile Division of General Motors 5 1
Тонар 7 1
Stellantis - Maserati 14 1
Aston Martin 29 1
Saleen Automotive 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 4
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 3
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 2
Федеральное казначейство России 1779 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2185 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 315 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 341 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 152 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 163 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 18 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 12 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 178 5
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 1
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2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 995 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 321 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17092 1
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Stealth - Стелс-технология 202 1
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Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
Volkswagen Touareg 11 3
BMW X - серия кроссоверов 23 3
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 7 3
Toyota Land Cruiser 24 3
Porsche Panamera 9 3
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 2
GM Cadillac Escalade 7 2
Porsche Cayenne - Кроссовер 12 2
Volkswagen Beetle - VW Beetle - Фольксваген Жук 10 2
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 2
Hyundai H-1 Grand Starex 2 2
Stellantis - Jeep Wrangler 6 2
Ford Focus - Компакт-кар 27 1
Bombardier GTX Гидроцикл 2 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 13 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 14 1
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 1
Ubisoft Driver: San Francisco 14 1
Volkswagen Scirocco - хэтчбек 4 1
Lancia Stratos HF - спортивный автомобиль 1 1
Ford RS200 Rally - спортивный автомобиль 1 1
Automobili Lamborghini Diablo - Суперкар 4 1
Nissan GT-R - спортивный автомобиль 16 1
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Subaru Outback 10 1
Mitsubishi Outlander 4 1
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Липов Андрей 62 3
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Терещенко Денис 88 1
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Скляр Алексей 53 1
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Чурсин Игорь 20 1
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Осипов Владимир 21 1
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Новомлинский Валерий 2 1
Гаглоев Арсен 2 1
Потемкин Борис 2 1
Богданов Кирилл 112 1
Строганов Александр 2 1
Фролов Евгений 6 1
Носов Евгений 3 1
Суханов Владимир 1 1
Трошенков Антон 2 1
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Чухнова Евгения 5 1
Понькин Александр 31 1
Набоко Станислав 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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