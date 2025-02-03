Volkswagen Audi Q серия кроссоверов
Volkswagen Audi Q и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеголев Игорь 698 3
|Липов Андрей 62 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Никифорова Светлана 34 3
|Абрамова Елена 14 3
|Щеголева Римма 11 3
|Петухов Михаил 6 3
|Кисляков Евгений 93 2
|Албычев Александр 150 2
|Макухин Вячеслав 2 2
|Иванов Петр 23 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Кочетова Светлана 4 2
|Фургальский Владимир 5 2
|Бесхмельницын Максим 5 2
|Иванов Евгений 43 2
|Шипов Савва 101 1
|Терещенко Денис 88 1
|Солодовников Денис 94 1
|Скляр Алексей 53 1
|Семенов Алексей 82 1
|Тарасенко Андрей 11 1
|Чурсин Игорь 20 1
|Волков Алексей 50 1
|Громыко Андрей 3 1
|Осипов Владимир 21 1
|Инюцын Антон 17 1
|Новомлинский Валерий 2 1
|Гаглоев Арсен 2 1
|Потемкин Борис 2 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Строганов Александр 2 1
|Фролов Евгений 6 1
|Носов Евгений 3 1
|Суханов Владимир 1 1
|Трошенков Антон 2 1
|Горнин Леонид 2 1
|Чухнова Евгения 5 1
|Понькин Александр 31 1
|Набоко Станислав 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
Создано именных указателей - 167448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.