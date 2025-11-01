Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185105
ИКТ 14373
Организации 11149
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26356
Персоны 79614
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Даценко Юрий


СОБЫТИЯ


01.11.2025 Суд оправдал бывших ИТ-чиновников Минюста по делу о мошенничестве 1
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
12.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
07.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
04.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
30.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
21.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
14.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
02.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Даценко Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 104 7
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 7
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 464 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 506 6
Comindware - Колловэар 173 3
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
Ростелеком 10252 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 19 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 7
Harley-Davidson 25 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1361 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
BMW Group 462 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 312 1
Volkswagen Group - VW 295 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 286 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 107 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1404 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3101 8
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 21 8
Федеральное казначейство России 1868 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6232 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 903 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 941 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1268 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1442 6
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 225 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12720 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1983 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 97 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 341 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2243 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 137 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 175 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 165 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 18 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72163 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56444 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22696 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2414 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31216 7
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1124 7
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 677 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2749 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13273 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2801 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2382 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7331 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 331 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 189 1
Фотобанк - Photobank 198 1
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 28 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21826 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5760 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 341 7
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 6
Porsche Panamera 9 1
Porsche Carrera 18 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 31 1
Porsche Coupe 2 1
Mitsubishi Outlander 4 1
Hyundai ix 1 1
Stellantis - Jeep Wrangler 6 1
Toyota Alphard 2 1
Volkswagen Touareg 12 1
Volkswagen Beetle - VW Beetle - Фольксваген Жук 10 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 16 1
BMW X - серия кроссоверов 25 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 14 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Toyota Land Cruiser 27 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 1
Петрушин Андрей 110 8
Чернышенко Дмитрий 574 7
Шадаев Максут 1126 7
Куртяник Надежда 354 7
Чернышев Андрей 69 7
Лысенко Эдуард 311 7
Богданов Кирилл 112 7
Терещенко Денис 89 7
Паршин Максим 321 7
Хайруллин Айрат 108 7
Ципорин Павел 102 7
Албычев Александр 168 7
Федулов Владислав 83 7
Малков Павел 51 7
Власов Сергей 98 7
Шпак Василий 256 7
Разумовский Дмитрий 124 7
Кожевников Сергей 22 7
Мартынова Елена 87 7
Майнина Кристина 18 7
Сорокин Даниил 33 7
Херсонцев Алексей 93 7
Михайлик Алексей 12 7
Скиба Владимир 42 7
Горожанин Михаил 10 7
Веселов Андрей 21 7
Слышкин Василий 129 6
Парфентьев Алексей 160 6
Бондаренко Игорь 12 6
Кудрин Алексей 124 5
Пугачев Павел 63 5
Меджитов Тимур 85 5
Черников Алексей 53 4
Дюбанов Анатолий 95 4
Протопопов Сергей 7 4
Петров Михаил 138 3
Фетисов Игорь 14 3
Новожилов Алексей 20 3
Часовских Павел 5 3
Морозов Алексей 58 2
Россия - РФ - Российская федерация 155293 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45405 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8027 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3158 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1019 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1291 7
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 740 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 876 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1630 4
Россия - УФО - Челябинская область 1369 3
Германия - Федеративная Республика 12912 1
Япония 13504 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53285 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2909 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20164 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54556 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8287 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4214 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9542 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6309 7
Энергетика - Energy - Energetically 5477 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1335 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10617 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 970 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6178 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6199 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3741 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 661 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5564 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6322 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8333 8
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 7
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397300, в очереди разбора - 732561.
Создано именных указателей - 185105.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/