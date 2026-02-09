Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190304
ИКТ 14680
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26591
Персоны 82727
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2758
Мероприятия 879

Михайлик Алексей


СОБЫТИЯ


09.02.2026 Генеральным директором группы компаний BelkaCar назначен Алексей Михайлик 3
03.11.2023 Российская электронная платформа для упрощения экспорта начнет получать сведения о бюджетных субсидиях и отборе их получателей 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 2
12.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
07.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
04.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
30.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
21.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
14.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
02.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
01.11.2021 Алексей Михайлик, Российский Экспортный Центр: Мы создадим цивилизованный цифровой рынок экспортных услуг 1
24.11.2020 Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД 1
20.11.2020 РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Михайлик Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 111 8
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 540 7
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 478 7
Comindware - Колловэар 185 4
Ростелеком 10409 2
Информзащита 866 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 29 1
МегаФон 10078 1
Yandex - Яндекс 8584 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14583 1
Intel Corporation 12577 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9240 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4590 1
Cloud4Y 303 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 177 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 249 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1084 1
Монолит-Инфо 126 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1040 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1398 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6337 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 917 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3146 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 8
Федеральное казначейство России 1879 8
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 8
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 6
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 227 5
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 93 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13024 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5037 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 17 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 160 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3510 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 372 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 84 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1484 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2093 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 744 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 80 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 20 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 12
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2516 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31991 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 9
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 693 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 8
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12073 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13389 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4582 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 3
Электронный документ - Electronic document 1531 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 893 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3074 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13028 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 2
Data monetization - Монетизация данных 1837 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Калькулятор - Calculator 383 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 265 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 351 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1729 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5913 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 8
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 7
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
Реестр добросовестных экспортеров 210 4
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 16 3
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 20 1
Программный продукт ГК - Р3 GlobalData 1 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 33 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1053 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 1
Apache Hadoop 448 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1539 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 12 1
ЕАЭС - ТН ВЭД - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 5 1
Горожанин Михаил 10 8
Веселов Андрей 22 8
Чернышев Андрей 70 8
Терещенко Денис 92 8
Ципорин Павел 102 8
Майнина Кристина 18 8
Скиба Владимир 42 7
Куртяник Надежда 396 7
Даценко Юрий 10 7
Парфентьев Алексей 170 7
Шадаев Максут 1159 7
Чернышенко Дмитрий 576 7
Лысенко Эдуард 313 7
Богданов Кирилл 112 7
Паршин Максим 323 7
Хайруллин Айрат 108 7
Албычев Александр 168 7
Федулов Владислав 83 7
Малков Павел 51 7
Власов Сергей 98 7
Петрушин Андрей 110 7
Шпак Василий 266 7
Разумовский Дмитрий 124 7
Кожевников Сергей 22 7
Бондаренко Игорь 12 7
Мартынова Елена 90 7
Сорокин Даниил 33 7
Херсонцев Алексей 93 7
Слышкин Василий 129 6
Кудрин Алексей 124 5
Пугачев Павел 63 5
Меджитов Тимур 85 5
Протопопов Сергей 7 5
Новожилов Алексей 20 4
Дюбанов Анатолий 95 4
Черников Алексей 53 4
Фетисов Игорь 14 3
Часовских Павел 5 3
Шамшин Александр 3 3
Петров Михаил 138 3
Россия - РФ - Российская федерация 158259 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8218 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1330 8
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 758 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3256 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1034 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 892 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1676 4
Россия - УФО - Челябинская область 1415 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18787 1
Сингапур - Республика 1915 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2942 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1713 1
Россия - УФО - Тюменская область 1286 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 777 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 5
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6285 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1366 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 44 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Аудит - аудиторский услуги 3114 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Ботаника - Растения - Plantae 1114 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Здравоохранение - Реабилитация 419 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1056 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10425 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2558 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
РИА Новости 1002 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1295 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418058, в очереди разбора - 726698.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще