Парфентьев Алексей
Парфентьев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 565 9
|Терещенко Денис 88 9
|Паршин Максим 316 9
|Ципорин Павел 102 9
|Шпак Василий 223 9
|Шадаев Максут 1008 8
|Лысенко Эдуард 308 8
|Хайруллин Айрат 104 8
|Албычев Александр 150 8
|Федулов Владислав 79 8
|Малков Павел 51 8
|Власов Сергей 98 8
|Петрушин Андрей 110 8
|Кожевников Сергей 21 8
|Мартынова Елена 87 8
|Сорокин Даниил 33 8
|Херсонцев Алексей 93 8
|Разумовский Дмитрий 121 7
|Бондаренко Игорь 12 7
|Чернышев Андрей 69 7
|Майнина Кристина 18 7
|Михайлик Алексей 12 7
|Горожанин Михаил 10 7
|Веселов Андрей 21 7
|Слышкин Василий 129 6
|Меджитов Тимур 85 6
|Куртяник Надежда 252 6
|Даценко Юрий 8 6
|Богданов Кирилл 112 6
|Скиба Владимир 42 6
|Петров Михаил 138 5
|Дюбанов Анатолий 95 5
|Черников Алексей 53 5
|Протопопов Сергей 6 5
|Кудрин Алексей 124 4
|Пугачев Павел 63 4
|Новожилов Алексей 20 4
|Матвеев Лев 64 3
|Иванов Дмитрий 88 3
|Майоров Андрей 12 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 5
|Ведомости 996 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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