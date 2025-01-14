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Индексная книга (каталог) CNews*
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Парфентьев Алексей



14.01.2025 Четверть госслужащих используют недоверенные каналы в рабочей коммуникации 1
Информационная безопасность 2024 1
19.12.2024 «СёрчИнформ FileAuditor» реализовала блокировки доступа к файлам в хранилищах на Linux 1
12.12.2024 «СёрчИнформ КИБ» усилил защиту от утечек по FTP 1
10.12.2024 Находкинский завод минеральных удобрений защитил персональные данные с помощью систем «СерчИнформ» 1
28.11.2024 ГК «Евросиб» увеличила объем внедрения «СерчИнформ КИБ» 1
26.11.2024 «СерчИнформ FileAuditor» нарастил возможности контроля за правами пользователей 1
19.11.2024 «СерчИнформ»: почта оказалась излюбленным каналом слива данных среди московских инсайдеров 1
07.11.2024 Автохолдинг «Динамика» внедрил «СерчИнформ КИБ» для защиты данных в удаленных офисах 1
31.10.2024 «СерчИнформ FileAuditor» автоматизировал обнаружение неучтенных копий критичных данных 1
22.10.2024 В «СерчИнформ КИБ» реализован автоматизированный бэкап 1
17.10.2024 Управление инфраструктурой «СерчИнформ КИБ» стало доступно в веб-интерфейсе 1
16.10.2024 Компания «1520» усилила контроль за конфиденциальными данными с помощью ИБ-решений «СерчИнформ» 1
02.10.2024 Kerama Marazzi выбрала ИБ-решения «СерчИнформ» для защиты бизнеса 1
24.09.2024 Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании 1
20.09.2024 «Эксперт РА» выбрал решения «СерчИнформ» для комплексной защиты информации 1
17.09.2024 В «СерчИнформ КИБ» появились блокировки онлайн-звонков 1
04.09.2024 BestDoctor защитила данные клиентов с помощью DLP-системы «СёрчИнформ КИБ» 1
21.08.2024 Власти Санкт-Петербурга потратят 165 миллионов на установку российского Linux, но Windows тоже оставят при себе 1
21.08.2024 БЭТ использует DLP-систему «СёрчИнформ КИБ» для защиты от утечек 1
07.08.2024 Компания «ССК» выбрала «СерчИнформ КИБ» для защиты данных клиентов 1
16.07.2024 Компания FIDO-BIZNES защитила свои разработки с помощью решений «СерчИнформ» 1
09.07.2024 Центр обслуживания граждан Екатеринбурга защитил персональных данных с помощью решений «СерчИнформ» 1
24.06.2024 «СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля мессенджеров и облачных хранилищ 1
20.06.2024 Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов внедрил «СёрчИнформ КИБ» для контроля передачи данных 1
19.06.2024 ГК «Анлим» оказывает услуги на базе «СерчИнформ SIEM» 1
17.06.2024 Электронная торговая площадка ETPRF.RU усилила защиту с помощью DLP-системы «СерчИнформ КИБ» 1
11.06.2024 В DLP от «СерчИнформ» стало проще кастомизировать хранение данных перехвата 1
27.05.2024 «Крона-Банк» внедрил «СерчИнформ SIEM» для защиты ИТ-инфраструктуры 1
22.05.2024 «СерчИнформ» запатентовала технологию перехвата файловых потоков 1
20.05.2024 НПП «Пульсар» внедрило «СёрчИнформ SIEM» для мониторинга событий безопасности 1
15.05.2024 В «СерчИнформ КИБ» усилен контроль за конфиденциальными файлами с помощью DCAP 1
13.05.2024 «Сибинтел холдинг» внедрил ИБ-решения «СерчИнформ» для защиты бизнеса 1
24.04.2024 «СерчИнформ FileAuditor» поддержал классификацию файлов в облаках 1
18.04.2024 ICL Services защитит ИТ-инфраструктуру заказчиков с помощью «СерчИнформ SIEM» 1
17.04.2024 «СерчИнформ» представила FileAuditor для Linux-инфраструктур 1
15.04.2024 ГК «Цифра» выбрала «СёрчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации 1
10.04.2024 Торговый дом «Энерго» выбрал «СерчИнформ SIEM» для анализа событий информационной безопасности 1
08.04.2024 В «СерчИнформ КИБ» обновились возможности «открытого контроля» и пользовательский интерфейс 1
04.04.2024 Step Logic подготовил ИБ-аналитиков для работы с «СерчИнформ SIEM» 1

Публикаций - 128, упоминаний - 128

Парфентьев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 127
Telegram Group 1983 10
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 7
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 6
8213 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 5
Comindware - Колловэар 154 4
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Ростелеком 9700 3
Selectel - Селектел 385 3
Цифра ГК 2426 3
Microsoft Corporation 24624 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
NetApp - Network Appliance 636 3
Dropbox 498 2
Рексофт - Reksoft 419 2
HTC Corporation 1499 2
МегаФон 8804 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 2
Yandex - Яндекс 7339 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
Cisco Systems - Splunk 67 2
Fortinet 387 2
Russian Robotics - Рашн Роботикс 3 2
Cisco Systems 5114 2
Simplity - Вымпел-ПрофИТ 2 2
Huawei 3933 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
TeamViewer 119 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 7
Русагро Группа Компаний 277 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
ЦентроКредит АКБ 18 3
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 2
НефтеТрансСервис - НТС 7 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 2
Леноблинвентаризация БТИ 1 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Renault Groupe 158 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 12 1
Владимирская ритуальная компания 1 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 10 1
Росинбанк - Российский Инвестиционный Банк 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
КНГК - Кубанская Нефтегазовая Компания 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Резонанс НПП 370 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
ЭСТАУ - Товарная биржа Республики Казахстан 1 1
Сибинтел холдинг 4 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
БЭТ - Бетонные элементы транспорта 1 1
Автокомпонент 4 1
BestDoctor - БестДоктор 21 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 11
Федеральное казначейство России 1772 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 7
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 6
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
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ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 2
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 47 2
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