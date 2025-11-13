«СерчИнформ FileAuditor» защитит файлы в Jira и Confluence

DCAP-платформа «СерчИнформ FileAuditor» расширила список поддерживаемых бизнес-сервисов. В системе файлового аудита появилась возможность контролировать контент в Jira и Confluence. Новая функция помогает закрыть риски утечки информации через внутренние справочные системы, когда сотрудники размещают конфиденциальные документы в общем доступе. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

FileAuditor сканирует Jira и находит файлы, вложенные в задачи, а также файлы, прикрепленные к страницам Confluence. Система автоматически присваивает файлам метки классификации по контенту (персональные данные, финансовые документы, ноу-хау и пр.), и сохраняет историю редакций документов. Для анализа доступны: путь к файлу (заголовок статьи или задачи), имя файла, метки, даты создания и изменения. Это позволяет расследовать инциденты, проверять соответствие политикам безопасности и контролировать работу с важными документами в едином интерфейсе DCAP-системы независимо от их расположения.

Новая функция помогает предотвратить сценарии, когда конфиденциальный документ, в норме хранящийся в ограниченном доступе, при загрузке на бизнес-платформу попадает к сотрудникам без соответствующих прав. Таким образом ИБ-специалист получает дополнительный контроль за средствами внутреннего обмена данными, предотвращая риск дальнейшего распространения корпоративной информации за пределы компании.

«Мы наблюдаем стабильный запрос от клиентов на контроль данных в системах коллективной работы. В Jira и Confluence часто работают с технической документацией, проектной и коммерческой информацией. В рамках платформ эти данные могут оказаться доступны сотрудникам, для которых не предназначены. FileAuditor поможет отследить все подобные случаи, чтобы затем можно было синхронизировать настройки доступа к документам, прикрепленным к задачам, с общими политиками безопасности компании. Новая функция будет особенно полезна компаниям из ИT-сектора, телекома и других отраслей, где системы Atlassian стали основой бизнес-процессов», — сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

«СерчИнформ» последовательно развивает интеграции с бизнес-платформами. FileAuditor и DLP-система «СерчИнформ КИБ» также поддерживают работу с «Мой Офис», VK Workspace, «Яндекс 360», Microsoft 365 и другими решениями. Функционал продуктов в рамках таких интеграций постоянно расширяется. DLP контролирует каналы передачи конфиденциальной информации, а FileAuditor обеспечивает проактивную защиту данных непосредственно в общих хранилищах.