Atlassian - Confluence

Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence В марте 2022 года австралийская компания Atlassian — производитель популярных систем для управления проектами и разработкой — Jira и Confluence, объявила об уходе с российског

Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence Максим Кутузов коммерческий директор платформы «Сфера» Ежегодно число компаний-разработчиков ПО в России растет на 2,5–4%. Несмотря на кратное снижение экспорта, в 2022 году их совок

Аналог Confluence от EvaTeam обновлен до версии 2.30 орт сотрудников и клиентов при работе с информацией, делая взаимодействие с документами быстрым и удобным. Среди главных новшеств: внедрение системы динамического поиска — аналога плагина Livesearch (Confluence), позволяющего быстро находить нужные материалы прямо в документе в режиме реального времени, экспорт документов в форматы Word и PDF для пользователей публичной документации. Усовер

Как крупный застройщик импортозаместил Jira и Confluence реагировать. Выбор в пользу продуктов EvaTeam предваряли долгие переговоры с обсуждением всех чувствительных вопросов. В итоге в UDS поняли, что EvaTeam не просто создала аналоги ушедшим из РФ Jira и Confluence, а буквально собрала и улучшила то, что существует на рынке программных продуктов для бизнеса. Виды объектов, которые используются в системе Важным аргументов «за» стало и то, что пе

Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года» Naumen и «Систэм Электрик» (Systeme Electric) взяли премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Системы для управления знаниями и совместной работы» за проект миграции базы знаний с Confluence на российское решение Naumen KMS. Бесшовная миграция позволила автоматически перенести контент без потери данных и продолжить развитие ИТ-инфраструктуры компании. Подведение итогов п

Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в Confluence естно о новой уязвимости CVE-2024-21683 в популярной вики-системе для хранения корпоративных знаний Confluence Data Center & Server. Специалисты Bi.Zone WAF оперативно разработали правило для о

SimpleOne мигрировали с Confluence на собственный портал документации SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, осуществил миграцию своего портала документации с Confluence на новый корпоративный сайт с расширенными возможностями. Обновленная платформа документации размещена на корпоративном домене SimpleOne и открывает доступ к новой функциональности д

Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года х прогнозируется на ближайшее время. К трендовым были отнесены уязвимости, обнаруженные в Atlassian Confluence, VMware vCenter, GitLab, Jenkins, Junos OS и Microsoft Outlook. Об этом CNews сооб

«Сёрчинформ КИБ» позволяет полностью контролировать работу пользователей Jira и Confluence DLP-система «Сёрчинформ КИБ» позволяет полностью контролировать работу пользователей в системах управления проектами Jira и Confluence разработчика Atlassian. Такая возможность появилась с обновлением, которое реализовано по запросам заказчиков «Сёрчинформ». Продукты Atlassian популярны для организации командных про

Bi.Zone WAF защищает от критической уязвимости в Confluence у детектирующих правил сервиса Bi.Zone Web Application Firewall (WAF), чтобы защитить пользователей Confluence от критической уязвимости CVE-2023-22515 (оценка угрозы по шкале CVSS — 10 баллов

«СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam Российская ИТ-компания «СКБ Контур» начала пилотный проект по тестированию EvaProject и EvaWiki, которые полностью замещают ушедшие с рынка Jira и Confluence. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В связи с уходом австралийской компании Atlassian российскому разработчику «СКБ Контур» потребовалось найти отечественное решение для

Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian Продукты российского вендора Naumen для управления знаниями и проектами — Naumen KMS и Naumen Project Ruler — полностью покрывают функциональные возможности решений Jira и Confluence от Atlassian и позволяют компаниям строить процессы командного взаимодействия и менеджмента знаний на отечественных технологиях. Решения Naumen обеспечивают схожий с продуктами Atlas

Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний Как уходила Confluence После введения санкций некоторые российские компании перешли на оплату Confluence через иностранные юридические лица — однако и этот способ не сработал, так как разработчики с

Knowledge management по-русски: создаем базу знаний без Confluence Компании в России привыкли использовать в качестве базы знаний зарубежные решения вроде Confluence и Sharepoint. Однако сейчас это не лучшее решение. Рассмотрим причины и альтернативу среди российского ПО. Зачем уходить с зарубежного ПО Риск использовать решение вендора, покинувше

Компания iFellow начала оказывать поддержку в миграции Jira и Confluence из зарубежных облаков В 2022–23 гг. у многих российских компаний возникла необходимость переноса системы управления проектами Jira и Confluence из облака Atlassian в собственную инфраструктуру On-Premise. Подобные проекты содержат много нюансов, связанных с переносом данных, сохранением резервных копий и другими процессами.