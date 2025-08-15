Atlassian - Confluence

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence В марте 2022 года австралийская компания Atlassian — производитель популярных систем для управления проектами и разработкой — Jira и Confluence, объявила об уходе с российског
|
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence Максим Кутузов коммерческий директор платформы «Сфера» Ежегодно число компаний-разработчиков ПО в России растет на 2,5–4%. Несмотря на кратное снижение экспорта, в 2022 году их совок
|15.08.2025
|
Аналог Confluence от EvaTeam обновлен до версии 2.30
орт сотрудников и клиентов при работе с информацией, делая взаимодействие с документами быстрым и удобным. Среди главных новшеств: внедрение системы динамического поиска — аналога плагина Livesearch (Confluence), позволяющего быстро находить нужные материалы прямо в документе в режиме реального времени, экспорт документов в форматы Word и PDF для пользователей публичной документации. Усовер
|28.10.2024
|
Как крупный застройщик импортозаместил Jira и Confluence
реагировать. Выбор в пользу продуктов EvaTeam предваряли долгие переговоры с обсуждением всех чувствительных вопросов. В итоге в UDS поняли, что EvaTeam не просто создала аналоги ушедшим из РФ Jira и Confluence, а буквально собрала и улучшила то, что существует на рынке программных продуктов для бизнеса. Виды объектов, которые используются в системе Важным аргументов «за» стало и то, что пе
|25.06.2024
|
Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года»
Naumen и «Систэм Электрик» (Systeme Electric) взяли премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Системы для управления знаниями и совместной работы» за проект миграции базы знаний с Confluence на российское решение Naumen KMS. Бесшовная миграция позволила автоматически перенести контент без потери данных и продолжить развитие ИТ-инфраструктуры компании. Подведение итогов п
|27.05.2024
|
Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в Confluence
естно о новой уязвимости CVE-2024-21683 в популярной вики-системе для хранения корпоративных знаний Confluence Data Center & Server. Специалисты Bi.Zone WAF оперативно разработали правило для о
|22.03.2024
|
SimpleOne мигрировали с Confluence на собственный портал документации
SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, осуществил миграцию своего портала документации с Confluence на новый корпоративный сайт с расширенными возможностями. Обновленная платформа документации размещена на корпоративном домене SimpleOne и открывает доступ к новой функциональности д
|15.02.2024
|
Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года
х прогнозируется на ближайшее время. К трендовым были отнесены уязвимости, обнаруженные в Atlassian Confluence, VMware vCenter, GitLab, Jenkins, Junos OS и Microsoft Outlook. Об этом CNews сооб
|23.11.2023
|
«Сёрчинформ КИБ» позволяет полностью контролировать работу пользователей Jira и Confluence
DLP-система «Сёрчинформ КИБ» позволяет полностью контролировать работу пользователей в системах управления проектами Jira и Confluence разработчика Atlassian. Такая возможность появилась с обновлением, которое реализовано по запросам заказчиков «Сёрчинформ». Продукты Atlassian популярны для организации командных про
|19.10.2023
|
Bi.Zone WAF защищает от критической уязвимости в Confluence
у детектирующих правил сервиса Bi.Zone Web Application Firewall (WAF), чтобы защитить пользователей Confluence от критической уязвимости CVE-2023-22515 (оценка угрозы по шкале CVSS — 10 баллов
|28.09.2023
|
«СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam
Российская ИТ-компания «СКБ Контур» начала пилотный проект по тестированию EvaProject и EvaWiki, которые полностью замещают ушедшие с рынка Jira и Confluence. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В связи с уходом австралийской компании Atlassian российскому разработчику «СКБ Контур» потребовалось найти отечественное решение для
|07.09.2023
|
Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian
Продукты российского вендора Naumen для управления знаниями и проектами — Naumen KMS и Naumen Project Ruler — полностью покрывают функциональные возможности решений Jira и Confluence от Atlassian и позволяют компаниям строить процессы командного взаимодействия и менеджмента знаний на отечественных технологиях. Решения Naumen обеспечивают схожий с продуктами Atlas
|29.08.2023
|
Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний
Как уходила Confluence После введения санкций некоторые российские компании перешли на оплату Confluence через иностранные юридические лица — однако и этот способ не сработал, так как разработчики с
|21.06.2023
|
Knowledge management по-русски: создаем базу знаний без Confluence
Компании в России привыкли использовать в качестве базы знаний зарубежные решения вроде Confluence и Sharepoint. Однако сейчас это не лучшее решение. Рассмотрим причины и альтернативу среди российского ПО. Зачем уходить с зарубежного ПО Риск использовать решение вендора, покинувше
|24.04.2023
|
Компания iFellow начала оказывать поддержку в миграции Jira и Confluence из зарубежных облаков
В 2022–23 гг. у многих российских компаний возникла необходимость переноса системы управления проектами Jira и Confluence из облака Atlassian в собственную инфраструктуру On-Premise. Подобные проекты содержат много нюансов, связанных с переносом данных, сохранением резервных копий и другими процессами.
|16.03.2023
|
VALTEC заменил Confluence на российскую систему управления знаниями Naumen KMS
управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS). Новая база знаний оптимизировала работу отдела, повысив производительность сотрудников. Продукт Naumen заменил в компании решение Confluence от ушедшего из России иностранного ИТ-вендора Atlassian. Об этом CNews сообщили представители Naumen. На основе Naumen KMS в организации создали полноценную базу знаний: она объединя
