Atlassian Confluence

Atlassian - Confluence

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence

Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence В марте 2022 года австралийская компания Atlassian — производитель популярных систем для управления проектами и разработкой — Jira и Confluence, объявила об уходе с российског
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence

Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence Максим Кутузов коммерческий директор платформы «Сфера» Ежегодно число компаний-разработчиков ПО в России растет на 2,5–4%. Несмотря на кратное снижение экспорта, в 2022 году их совок
15.08.2025 Аналог Confluence от EvaTeam обновлен до версии 2.30

орт сотрудников и клиентов при работе с информацией, делая взаимодействие с документами быстрым и удобным. Среди главных новшеств: внедрение системы динамического поиска — аналога плагина Livesearch (Confluence), позволяющего быстро находить нужные материалы прямо в документе в режиме реального времени, экспорт документов в форматы Word и PDF для пользователей публичной документации. Усовер
28.10.2024 Как крупный застройщик импортозаместил Jira и Confluence

реагировать. Выбор в пользу продуктов EvaTeam предваряли долгие переговоры с обсуждением всех чувствительных вопросов. В итоге в UDS поняли, что EvaTeam не просто создала аналоги ушедшим из РФ Jira и Confluence, а буквально собрала и улучшила то, что существует на рынке программных продуктов для бизнеса. Виды объектов, которые используются в системе Важным аргументов «за» стало и то, что пе
25.06.2024 Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года»

Naumen и «Систэм Электрик» (Systeme Electric) взяли премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Системы для управления знаниями и совместной работы» за проект миграции базы знаний с Confluence на российское решение Naumen KMS. Бесшовная миграция позволила автоматически перенести контент без потери данных и продолжить развитие ИТ-инфраструктуры компании. Подведение итогов п
27.05.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в Confluence

естно о новой уязвимости CVE-2024-21683 в популярной вики-системе для хранения корпоративных знаний Confluence Data Center & Server. Специалисты Bi.Zone WAF оперативно разработали правило для о
22.03.2024 SimpleOne мигрировали с Confluence на собственный портал документации

SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, осуществил миграцию своего портала документации с Confluence на новый корпоративный сайт с расширенными возможностями. Обновленная платформа документации размещена на корпоративном домене SimpleOne и открывает доступ к новой функциональности д
15.02.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года

х прогнозируется на ближайшее время. К трендовым были отнесены уязвимости, обнаруженные в Atlassian Confluence, VMware vCenter, GitLab, Jenkins, Junos OS и Microsoft Outlook. Об этом CNews сооб
23.11.2023 «Сёрчинформ КИБ» позволяет полностью контролировать работу пользователей Jira и Confluence

DLP-система «Сёрчинформ КИБ» позволяет полностью контролировать работу пользователей в системах управления проектами Jira и Confluence разработчика Atlassian. Такая возможность появилась с обновлением, которое реализовано по запросам заказчиков «Сёрчинформ». Продукты Atlassian популярны для организации командных про
19.10.2023 Bi.Zone WAF защищает от критической уязвимости в Confluence

у детектирующих правил сервиса Bi.Zone Web Application Firewall (WAF), чтобы защитить пользователей Confluence от критической уязвимости CVE-2023-22515 (оценка угрозы по шкале CVSS — 10 баллов

28.09.2023 «СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam

Российская ИТ-компания «СКБ Контур» начала пилотный проект по тестированию EvaProject и EvaWiki, которые полностью замещают ушедшие с рынка Jira и Confluence. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В связи с уходом австралийской компании Atlassian российскому разработчику «СКБ Контур» потребовалось найти отечественное решение для
07.09.2023 Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian

Продукты российского вендора Naumen для управления знаниями и проектами — Naumen KMS и Naumen Project Ruler — полностью покрывают функциональные возможности решений Jira и Confluence от Atlassian и позволяют компаниям строить процессы командного взаимодействия и менеджмента знаний на отечественных технологиях. Решения Naumen обеспечивают схожий с продуктами Atlas
29.08.2023 Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний

Как уходила Confluence После введения санкций некоторые российские компании перешли на оплату Confluence через иностранные юридические лица — однако и этот способ не сработал, так как разработчики с
21.06.2023 Knowledge management по-русски: создаем базу знаний без Confluence

Компании в России привыкли использовать в качестве базы знаний зарубежные решения вроде Confluence и Sharepoint. Однако сейчас это не лучшее решение. Рассмотрим причины и альтернативу среди российского ПО. Зачем уходить с зарубежного ПО Риск использовать решение вендора, покинувше
24.04.2023 Компания iFellow начала оказывать поддержку в миграции Jira и Confluence из зарубежных облаков

В 2022–23 гг. у многих российских компаний возникла необходимость переноса системы управления проектами Jira и Confluence из облака Atlassian в собственную инфраструктуру On-Premise. Подобные проекты содержат много нюансов, связанных с переносом данных, сохранением резервных копий и другими процессами.

16.03.2023 VALTEC заменил Confluence на российскую систему управления знаниями Naumen KMS

управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS). Новая база знаний оптимизировала работу отдела, повысив производительность сотрудников. Продукт Naumen заменил в компании решение Confluence от ушедшего из России иностранного ИТ-вендора Atlassian. Об этом CNews сообщили представители Naumen. На основе Naumen KMS в организации создали полноценную базу знаний: она объединя

