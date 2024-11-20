Разделы

Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК

 

Руслан Гулевич, Директор по развитию цифровых технологий, Группа Илим "Экономическая эффективность как цифровая стратегия бизнеса"  Конференция CNews "Цифровая стратегия 2024" 05.03.2024, Москва

 
 

20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков

рассказала в своем выступлении Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям Группы «Илим». «Сейчас большинство представителей ИТ-сферы объявляют, что могут практически все. – Ра
07.10.2022 В России создана технология цифрового учета леса с помощью дронов

Группа компаний «Илим», владеющая крупнейшими в России целлюлозно-бумажными комбинатами, разработала продукт д
24.12.2018 170 стартапов претендуют на сотрудничество с ГК «Илим»

Группа «Илим» подвела итоги сбора заявок для корпоративного акселератора GenerationS от РВК. Заявки н
27.03.2013 Техника «Группы «Илим» оснащается системой ГЛОНАСС-мониторинга

В «Группе «Илим», крупнейшем холдинге целлюлозно-бумажного комплекса России, завершен первый этап внедре
29.10.2012 Huawei создала сеть ВКС для группы компаний «Илим»

Компания Huawei построила сеть видеоконференцсвязи, объединившую региональные филиалы крупного российского целлюлозно-бумажного производителя группы «Илим». В группу «Илим» входят предприятия лесоперерабатывающей промышленности, расположенные в удаленных и труднодоступных районах Ленинградской, Архангельской и Иркутской областей. Пере
02.05.2012 «Группа «Илим» автоматизировала договорно-правовую работу на базе SAP

«Группа «Илим» запустила в эксплуатацию решения по автоматизации договорно-правовой работы. С декабря

26.08.2011 «Илим Тимбер Индастри» доверила «Вест Концепт» сервисное обслуживание системы Microsoft Dynamics NAV

Холдинг «Вест Концепт» сообщил о заключении договора с компанией «Илим Тимбер Индастри» о сервисном обслуживании внедренной ранее системы Microsoft Dynamics NA
23.03.2010 «Илим» внедряет систему учета и отчетности на базе решений SAP: завершён первый этап

тап долгосрочной программы по созданию корпоративной системы учета и отчетности предприятий Группы «Илим». Партнером по внедрению выступила компания BDO (Россия). Решение о старте проекта по вн
22.06.2009 «Вест Концепт» автоматизировала финансово-расчетный центр «Илим Тимбер Индастри»

Компания «Вест Концепт» завершила проект по автоматизации финансово-расчетного центра для компании «Илим Тимбер Индастри». Все входящие и исходящие финансовые потоки филиалов компании централиз
19.02.2008 Orange Business Services объединит лесозаготовительные объекты группы «Илим»

«Группа «Илим» заключила контракт с Orange Business Services на предоставление сервиса IP VPN 30-ти уд
13.09.2006 "Илим Палп" будет контролировать лесовозы со спутника

Лесопромышленная корпорация "Илим Палп" запустила новый этап проекта по внедрению систем спутникового контроля за перемеще
01.09.2006 В "Илим Палп" построят корпоративную систему управления

Крупнейшая российская лесопромышленная компания «Илим Палп» и представительство компании SAP в странах СНГ объявили об успешном продолжении ра

