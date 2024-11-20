Получите все материалы CNews по ключевому слову
Илим ГК Ilim Group Илим Палп Илим Тимбер Индастри Илим Эксим Илим Инновации Котласский ЦБК Котласский целлюлозно-бумажный комбинат Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК
Руслан Гулевич, Директор по развитию цифровых технологий, Группа Илим "Экономическая эффективность как цифровая стратегия бизнеса" Конференция CNews "Цифровая стратегия 2024" 05.03.2024, Москва
|20.11.2024
|
Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков
рассказала в своем выступлении Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям Группы «Илим». «Сейчас большинство представителей ИТ-сферы объявляют, что могут практически все. – Ра
|07.10.2022
|
В России создана технология цифрового учета леса с помощью дронов
Группа компаний «Илим», владеющая крупнейшими в России целлюлозно-бумажными комбинатами, разработала продукт д
|24.12.2018
|
170 стартапов претендуют на сотрудничество с ГК «Илим»
Группа «Илим» подвела итоги сбора заявок для корпоративного акселератора GenerationS от РВК. Заявки н
|27.03.2013
|
Техника «Группы «Илим» оснащается системой ГЛОНАСС-мониторинга
В «Группе «Илим», крупнейшем холдинге целлюлозно-бумажного комплекса России, завершен первый этап внедре
|29.10.2012
|
Huawei создала сеть ВКС для группы компаний «Илим»
Компания Huawei построила сеть видеоконференцсвязи, объединившую региональные филиалы крупного российского целлюлозно-бумажного производителя группы «Илим». В группу «Илим» входят предприятия лесоперерабатывающей промышленности, расположенные в удаленных и труднодоступных районах Ленинградской, Архангельской и Иркутской областей. Пере
|02.05.2012
|
«Группа «Илим» автоматизировала договорно-правовую работу на базе SAP
«Группа «Илим» запустила в эксплуатацию решения по автоматизации договорно-правовой работы. С декабря
|26.08.2011
|
«Илим Тимбер Индастри» доверила «Вест Концепт» сервисное обслуживание системы Microsoft Dynamics NAV
Холдинг «Вест Концепт» сообщил о заключении договора с компанией «Илим Тимбер Индастри» о сервисном обслуживании внедренной ранее системы Microsoft Dynamics NA
|23.03.2010
|
«Илим» внедряет систему учета и отчетности на базе решений SAP: завершён первый этап
тап долгосрочной программы по созданию корпоративной системы учета и отчетности предприятий Группы «Илим». Партнером по внедрению выступила компания BDO (Россия). Решение о старте проекта по вн
|22.06.2009
|
«Вест Концепт» автоматизировала финансово-расчетный центр «Илим Тимбер Индастри»
Компания «Вест Концепт» завершила проект по автоматизации финансово-расчетного центра для компании «Илим Тимбер Индастри». Все входящие и исходящие финансовые потоки филиалов компании централиз
|19.02.2008
|
Orange Business Services объединит лесозаготовительные объекты группы «Илим»
«Группа «Илим» заключила контракт с Orange Business Services на предоставление сервиса IP VPN 30-ти уд
|13.09.2006
|
"Илим Палп" будет контролировать лесовозы со спутника
Лесопромышленная корпорация "Илим Палп" запустила новый этап проекта по внедрению систем спутникового контроля за перемеще
|01.09.2006
|
В "Илим Палп" построят корпоративную систему управления
Крупнейшая российская лесопромышленная компания «Илим Палп» и представительство компании SAP в странах СНГ объявили об успешном продолжении ра
Илим ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 150 44
|Мельникова Алиса 98 39
|Панченко Иван 181 37
|Врацкий Андрей 167 31
|Пирогова Ирина 31 31
|Суровец Дмитрий 101 31
|Артюхов Сергей 64 30
|Шадаев Максут 1162 30
|Урусов Виктор 152 29
|Желтухин Вадим 67 29
|Нестеров Алексей 172 29
|Галкин Николай 128 29
|Цыганков Дмитрий 38 28
|Аникин Дмитрий 65 28
|Глухов Иван 31 27
|Гулевич Руслан 32 26
|Сологуб Денис 75 26
|Сергеев Сергей 163 24
|Козырев Алексей 326 23
|Кирьянова Александра 160 20
|Замаруев Владимир 41 19
|Натрусов Артем 312 19
|Карпунин Алексей 50 18
|Ермаков Иван 30 18
|Чудинов Дмитрий 69 18
|Чаркин Евгений 314 18
|Албычев Александр 168 18
|Федоров Алексей 131 18
|Шпак Василий 266 17
|Белов Алексей 26 17
|Шенберг Дмитрий 21 17
|Безбогов Сергей 61 17
|Галеев Сергей 36 17
|Иодковский Станислав 102 17
|Деверилин Павел 34 17
|Харитонов Дмитрий 72 17
|Филимонов Антон 21 17
|Мейнцер Антон 20 17
|Кузякина Анна 28 17
|Толокнов Андрей 34 17
