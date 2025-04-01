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Индексная книга (каталог) CNews*
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Галеев Сергей


01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
17.06.2024 На CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров SimbirSoft расскажет о применении ИИ на производстве 1
22.12.2021 Addreality выпустила бесплатное ПО для автоматической проверки QR-кодов для малого и среднего бизнеса 1
17.12.2021 Addreality запустила бесплатный тариф для управления экранами 1
22.09.2021 В европейских магазинах одежды установят умные экраны с российским ПО 1
09.08.2021 В московских гастрономах началось использование умных мониторов 1
04.08.2021 Как в фильме «Особое мнение»: в России начали выпускать умные экраны с искусственным интеллектом 1
19.05.2021 Addreality инвестировала более 60 млн рублей в запуск нового рекламного плеера 1
29.06.2018 «Яндекс» и Addreality начали продажу внутренней рекламы по аукционной модели 1
01.02.2018 Addreality вывела на рынок решение Addreality Face по распознаванию лиц 1
25.12.2017 «Ланит-Интеграция» выходит на рынок Digital Signage вместе с Addreality 1
17.10.2017 Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику 1
11.10.2017 Платформу Addreality дополнит WiFi-аналитика 1
07.07.2017 Addreality выходит на рынок Китая 1
26.06.2017 Addreality и Prestigio начали производство новых устройств для цифровой рекламы 1
20.06.2017 Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки 1
25.04.2017 Addreality вышла на рынок Узбекистана 1
17.04.2017 Addreality выпустила новую версию ПО для управления цифровым контентом 1
24.03.2017 Addreality представила 11 технологий для магазинов будущего 1
30.10.2014 «Корус Консалтинг» пополнил линейку продуктов для ритейла платформой AddReality 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Галеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Addreality - Эддреалити 45 18
SimbirSoft - СимбирСофт 79 15
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 246 13
Diasoft - Диасофт 907 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 31 13
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 13
Naumen - Наумен 636 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 134 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 124 13
Примо РПА 13 10
Box inc - box.com - box.net 362 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
Microsoft Corporation 24736 3
SAP SE 5308 3
Telegram Group 2100 3
8354 3
Yandex - Яндекс 7540 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
Oracle Corporation 6737 2
Broadcom - VMware 2390 2
Cisco Systems 5136 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 88 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
Samsung Electronics 10318 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 1
Philips 2058 1
LG Electronics 3628 1
Корус Консалтинг ГК 1236 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Apple Inc 12200 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 1
Eastidea 3 1
Ланит Интеграция 194 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
WonderStore - Wonder Store 1 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 13
Почта России ПАО 2136 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 76 13
Лента - Сеть розничной торговли 2106 13
Газпром нефть 628 13
ПСБ - Промсвязьбанк 862 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 13
Газпром ПАО 1353 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 4
ГПБ - Газпромбанк 1097 3
Верный - торговая сеть 291 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 151 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 9 1
Ant Financial Services Group 5 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
Prada 55 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 16 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
Gucci - Дом моды Гуччи 33 1
PVH Corp - Calvin Klein 18 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 922 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2439 1
Superjob - Суперджоб 558 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 1
UniSuper 1 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Фора Банк 59 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 52 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 13
Федеральное казначейство России 1794 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6015 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2927 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 5 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 44 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1102 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 440 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
POPAI - Point of Purchase Association International - Международная ассоциация маркетинга в ритейле 3 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 215 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10434 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7262 5
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Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1076 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4638 4
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 13
Технос-К - Сакура PRO 25 13
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 102 13
Addreality Box 5 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5338 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4591 3
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Google Android 14151 2
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IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 81 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 2
СалютДевайсы - GigaChat 216 2
Linux OS 10115 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 63 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 689 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 2
OpenAI ChatGPT 371 2
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Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 650 2
Docker - Платформа распределённых приложений 345 2
Atlassian - Confluence 117 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
Лаб СП - Integration Gears 7 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 2
Addreality Face 1 1
Яндекс.Дисплей 5 1
Alibaba Group - AliPay 72 1
Adobe Photoshop 769 1
Apple iOS 7899 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 62 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 1
ASBIS Prestigio Digital Signage 1 1
Addreality WiFi 2 1
Addreality Enterprise 1 1
Visiology ИАС BI-платформа 35 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 164 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Шпак Василий 230 13
Панченко Иван 146 13
Мельникова Алиса 93 13
Глазков Александр 139 13
Шенберг Дмитрий 17 13
Бессарабенко Александр 17 13
Врацкий Андрей 138 13
Иодковский Станислав 86 13
Фогельсон Виктор 20 13
Харитонов Дмитрий 54 13
Винокуров Евгений 11 10
Иванов Михаил 103 10
Деверилин Павел 31 4
Толокнов Андрей 17 4
Костевич Сергей 8 2
Сурыгина Марина 7 1
Ишеев Игорь 6 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 351 1
Шкляр Дмитрий 4 1
Архипова Лина 9 1
Тарантасов Геннадий 13 1
Шеламонов Олег 1 1
Жероков Михаил 2 1
Дегтярь Владислав 2 1
Шадаев Максут 1025 1
Сидоров Кирилл 1 1
Мыскин Роман 38 1
Данилов Игорь 23 1
Гордеев Михаил 6 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Кудашев Михаил 30 1
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Корниенко Павел 1 1
Бикбаев Ильдар 2 1
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Решетников Максим 32 1
Веселов Никита 2 1
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Будник Иван 19 1
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