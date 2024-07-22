Примо РПА
- Primo RPA — российский разработчик RPA-решений, включая интеграцию с ИИ. Решения компании включены в реестр отечественного ПО и работают с российскими ОС.
- Платформа Primo RPA
Примо РПА и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 137 10
|Сергеев Сергей 138 10
|Панченко Иван 138 10
|Албычев Александр 150 10
|Федоров Алексей 116 10
|Качанов Олег 114 10
|Мельникова Алиса 90 10
|Иванов Михаил 100 10
|Шпак Василий 223 10
|Белов Алексей 20 10
|Шенберг Дмитрий 16 10
|Безбогов Сергей 46 10
|Галеев Сергей 32 10
|Гулевич Руслан 27 10
|Иодковский Станислав 81 10
|Врацкий Андрей 135 10
|Сологуб Денис 67 10
|Деверилин Павел 30 10
|Харитонов Дмитрий 50 10
|Филимонов Антон 17 10
|Мейнцер Антон 14 10
|Чудинов Дмитрий 32 10
|Кузякина Анна 23 10
|Толокнов Андрей 16 10
|Артюхов Сергей 42 10
|Бессарабенко Александр 13 10
|Винокуров Евгений 10 10
|Шешеня Дарья 4 2
|Шадаев Максут 1008 1
|Греф Герман 419 1
|Мылицын Роман 110 1
|Терещенко Денис 88 1
|Борченко Павел 37 1
|Бартунов Олег 47 1
|Леонов Алексей 79 1
|Решетников Максим 31 1
|Иванов Юрий 25 1
|Копысов Виталий 61 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Киселев Сергей 59 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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