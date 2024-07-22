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Индексная книга (каталог) CNews*
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Примо РПА



Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2024 2
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
20.02.2023 Navicon предложит клиентам российский RPA 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Примо РПА и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 870 10
Naumen - Наумен 625 10
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 10
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 10
SimbirSoft - СимбирСофт 75 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 10
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 10
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 10
Газпром ЦПС 27 10
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 10
SAP SE 5277 3
Microsoft Corporation 24625 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
8213 3
Telegram Group 1983 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
Broadcom - VMware 2359 2
Cisco Systems 5114 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Oracle Corporation 6688 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 2
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Ростелеком 9701 1
Alibaba Group 422 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Huawei 3933 1
Softline - Софтлайн 2811 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Schneider Electric 575 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Navicon - Навикон 284 1
UIPath 101 1
McKinsey & Company Int 248 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Почта России ПАО 2112 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 10
Газпром ПАО 1342 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 10
Лента - Сеть розничной торговли 2080 10
ПСБ - Промсвязьбанк 851 10
Газпром нефть 618 10
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 10
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Unilever - Юнилевер Русь 151 3
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Superjob - Суперджоб 503 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Восток-Сервис ГК 52 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 10
Федеральное казначейство России 1772 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 10
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 10
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 10
BaaS - Backend as a service 111 10
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 10
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 4
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 4
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 10
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 10
Технос-К - Сакура PRO 19 10
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Примо РПА - Primo RPA 31 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Linux OS 9937 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
Atlassian - Confluence 113 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
OpenAI ChatGPT 339 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
IVA GPT 13 2
Лаб СП - Integration Gears 6 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Red Hat Ansible 103 1
Google Android 13994 1
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Office 3734 1
Apple - App Store 2890 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Глазков Александр 137 10
Сергеев Сергей 138 10
Панченко Иван 138 10
Албычев Александр 150 10
Федоров Алексей 116 10
Качанов Олег 114 10
Мельникова Алиса 90 10
Иванов Михаил 100 10
Шпак Василий 223 10
Белов Алексей 20 10
Шенберг Дмитрий 16 10
Безбогов Сергей 46 10
Галеев Сергей 32 10
Гулевич Руслан 27 10
Иодковский Станислав 81 10
Врацкий Андрей 135 10
Сологуб Денис 67 10
Деверилин Павел 30 10
Харитонов Дмитрий 50 10
Филимонов Антон 17 10
Мейнцер Антон 14 10
Чудинов Дмитрий 32 10
Кузякина Анна 23 10
Толокнов Андрей 16 10
Артюхов Сергей 42 10
Бессарабенко Александр 13 10
Винокуров Евгений 10 10
Шешеня Дарья 4 2
Шадаев Максут 1008 1
Греф Герман 419 1
Мылицын Роман 110 1
Терещенко Денис 88 1
Борченко Павел 37 1
Бартунов Олег 47 1
Леонов Алексей 79 1
Решетников Максим 31 1
Иванов Юрий 25 1
Копысов Виталий 61 1
Рубцов Сергей 33 1
Киселев Сергей 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 4
Европа 21767 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Индия - Bharat 5433 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 69 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 90 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 10
Экономический эффект 1067 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 10
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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