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Индексная книга (каталог) CNews*
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Примо РПА Primo RPA

Примо РПА - Primo RPA


17.01.2025 «Клиники СМТ» делегировали регистрацию гарантийных писем программному роботу компании «Первый Бит» 1
Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2024 1
25.12.2024 Первый в РФ крупный проект запуска RPA на Linux: опыт миграции банка ВТБ 2
13.11.2024 Продукты Primo RPA успешно сертифицированы для работы с ОС «РОСА Хром» 1
30.09.2024 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2024 1
30.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2024 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1
04.09.2024 Импортозамещение ИТ-продуктов в российском бизнесе идет черепашьими темпами. 75% решений иностранные, вместо отечественных покупают китайские 1
18.07.2024 Сергей Сергеев -

ИТ-директор «Ленты» Сергей Сергеев в интервью CNews: Пустуют целые ниши необходимых ритейлерам ИТ-продуктов на российском рынке

 

 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2023 1
15.05.2024 Тарас Сорока, УБРиР: Роботизация принесла нам более 100 миллионов рублей экономии 2
18.04.2024 МТС запустила облачную платформу роботизации для ускорения рутинных рабочих процессов в 10-20 раз 1
12.04.2024 CloudMTS первым из российских облачных провайдеров запустил платформу роботизации по модели RPA-as-a-Service. Исследование 1
13.03.2024 В классификатор российского ПО добавили мессенджеры, электронный документооборот, системы роботизации и медицинское ПО 1
11.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг российских платформ роботизации RPA 2023 1
11.12.2023 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2023 1
31.07.2023 Олег Тихомиров, ВТБ: Программная роботизация — это и операционный инструмент, и способ апробации новых идей 1
17.07.2023 Артем Несмеянов, Центр корпоративных решений: Окупаемость наших роботов RPA не превышает 1 года 3
13.07.2023 MTS AI инвестировала в компанию по созданию программных роботов Primo RPA 2
30.06.2023 Станислав Мартинович, «АЛРОСА»: Мы планируем дальнейшее расширение экосистемы программных роботов по множеству направлений деятельности компании 1
25.04.2023 Антон Тумаков, ЕДИНЫЙ ЦУПИС: «В нашей компании роботизация приносит пользу сотрудникам большинства департаментов» 2
17.04.2023 Татьяна Лунькова, ДОМ.РФ: Мы начали со сложных процессов и теперь легко роботизируем простые 1
20.02.2023 Navicon предложит клиентам российский RPA 1
16.02.2023 Роботизация в сети «Лента»: миграция 46 процессов с Blue Prism на Primo RPA за 2,5 месяца 1
30.03.2022 «Т1 интеграция» открыла мультивендорную лабораторию программных роботов 1
11.01.2022 Право внедрить в «Ростелекоме» российских роботов получила компания, уже развернувшая у оператора зарубежный аналог 1
16.12.2021 Как происходит импортозамещение RPA на практике: кейсы и примеры 3
03.12.2021 «Ростелеком» меняет купленных с большим трудом американских роботов-финансистов на российское ПО 1
22.12.2020 Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем 1
16.12.2020 Ваш персональный ассистент: RPA как система обучения сотрудников 1

Публикаций - 31, упоминаний - 39

Примо РПА и организации, системы, технологии, персоны:

UIPath 101 14
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 11
SAP SE 5276 6
Rondem - Рондем 6 5
8213 5
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 14 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 5
Telegram Group 1983 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
Yandex - Яндекс 7339 4
OneRPA - ИКЦ Системы и Технологии 4 4
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 3
Blue Prism 28 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Примо РПА 12 3
Ростелеком 9699 2
Корус Консалтинг ГК 1216 2
Крок - Croc 1777 2
АйТи 1365 2
Automation Anywhere 10 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
Dbrain - Дибрейн 25 2
Microsoft Corporation 24623 2
Oracle Corporation 6687 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 2
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Navicon - Навикон 284 1
Kryon 5 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 21 1
DM Solutions - Датамайнинг Солюшинс 6 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Salesforce.com 427 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Почта России ПАО 2112 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Газпром нефть 618 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Альфа-Банк 1769 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Абсолют Банк 230 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 30
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 10
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 8
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 7
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 7
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 104 6
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 6
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
Оцифровка - Digitization 4539 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 17
PIX RPA Platform. 75 8
Sherpa RPA 24 6
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 20 4
Linux OS 9936 4
Microsoft Windows 15656 4
Oracle Java - язык программирования 3075 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 3
OpenAI ChatGPT 338 3
Softline - Sl Soft - Robin RPA 34 3
ELMA RPA 8 2
Microsoft Office 3734 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
Новые облачные технологии - МойОфис 777 2
Google Tesseract 13 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Microsoft Azure 1408 2
МТС Cloud - CloudMTS RPA 2 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 2
Нанософт - nanoCAD 94 2
Autodesk AutoCAD 337 2
Lexema RPA 2 2
Google Android 13994 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
SAP BAPI - SAP Business Application Programming Interface 2 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Vision 10 1
Microsoft VB.NET - язык программирования 15 1
ELMA BPM 34 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Outlook 1390 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Иванов Михаил 100 4
Кочетов Илья 4 4
Борченко Павел 36 3
Сергеев Сергей 138 3
Тихомиров Олег 5 2
Сорока Тарас 5 2
Буляков Артур 1 1
Степанов Вячеслав 8 1
Соболев Михаил 6 1
Виноградов Артём 28 1
Тумаков Антон 1 1
Ярмаков Александр 1 1
Егоров Никита 4 1
Мартинович Станислав 1 1
Мирошников Борис 63 1
Постернак Алексей 2 1
Оганесян Рубен 2 1
Несмеянов Артем 1 1
Котенко Руслан 1 1
Мелехин Тимофей 1 1
Мирошников Артем 1 1
Артемьев Константин 7 1
Лунькова Татьяна 1 1
Клюкин Роман 2 1
Тутаев Михаил 47 1
Деверилин Павел 30 1
Толокнов Андрей 16 1
Шпак Василий 223 1
Панченко Иван 138 1
Мельникова Алиса 90 1
Глазков Александр 137 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Бессарабенко Александр 13 1
Непомящий Алексей 1 1
Зотов Алексей 42 1
Давлетшин Адель 1 1
Винокуров Евгений 10 1
Бартенев Максим 1 1
Албычев Александр 150 1
Федоров Алексей 116 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 62 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 7
Экономический эффект 1067 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 4
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Английский язык 6634 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 2
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 195 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
CMS - Ошибка 404 - Битые ссылки 404 - Error 404 18 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 28 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
CNews Мишень 166 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews AWARDS - награда 519 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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