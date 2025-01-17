Примо РПА Primo RPA
Примо РПА и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Михаил 100 4
|Кочетов Илья 4 4
|Борченко Павел 36 3
|Сергеев Сергей 138 3
|Тихомиров Олег 5 2
|Сорока Тарас 5 2
|Буляков Артур 1 1
|Степанов Вячеслав 8 1
|Соболев Михаил 6 1
|Виноградов Артём 28 1
|Тумаков Антон 1 1
|Ярмаков Александр 1 1
|Егоров Никита 4 1
|Мартинович Станислав 1 1
|Мирошников Борис 63 1
|Постернак Алексей 2 1
|Оганесян Рубен 2 1
|Несмеянов Артем 1 1
|Котенко Руслан 1 1
|Мелехин Тимофей 1 1
|Мирошников Артем 1 1
|Артемьев Константин 7 1
|Лунькова Татьяна 1 1
|Клюкин Роман 2 1
|Тутаев Михаил 47 1
|Деверилин Павел 30 1
|Толокнов Андрей 16 1
|Шпак Василий 223 1
|Панченко Иван 138 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Глазков Александр 137 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Непомящий Алексей 1 1
|Зотов Алексей 42 1
|Давлетшин Адель 1 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Бартенев Максим 1 1
|Албычев Александр 150 1
|Федоров Алексей 116 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
|CNews Мишень 166 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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