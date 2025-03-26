CNews опубликовал рейтинг платформ программной роботизации «Прорыв года в RPA»

Опубликован рейтинг «Прорыв года в RPA»: платформы с лучшей динамикой развития функциональности. Аналитическая служба CNews проанализировала запуск ведущими RPA-платформами новых модулей, расширение интеграционных возможностей, функционала и другие обновления.

Лидером рейтинга стала RPA-платформа Атом.РИТА. В рейтинг также вошли Robin, Primo RPA, PIX RPA и Sherpa RPA.

Итоги рейтинга представлены на странице рейтингов RPA-платформ, с детальным описанием методологии и баллов можно ознакомиться по ссылке.