Росатом Гринатом Атом.РИТА Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент
Атом.РИТА (Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент) разработан ИТ-интегратором атомной отрасли АО «Гринатом». Этот программный продукт позволяет организовать полный цикл программной роботизации бизнес-процессов, включая создание, отладку, поддержку и сопровождение программных роботов. Платформа Атом.РИТА включена в реестр отечественного ПО и зарегистрирована в Роспатенте.
Елена Долотина, Руководитель направления развития услуг по финансам и учету, Гринатом Простые Решения "Роботы как элемент современного ОЦО" 13 сентября 2022 года CNews конференция "Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях"
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
|Комраков Николай 6 4
|Бочкин Александр 29 2
|Орский Алексей 3 2
|Стыденко Евгений 1 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Ермолаев Михаил 5 1
|Конных Маргарита 2 1
|Ситников Николай 14 1
|Пчелин Юрий 38 1
|Буланов Николай 13 1
|Труненков Сергей 35 1
|Харьков Станислав 2 1
|Долотина Елена 1 1
|Гришин Виталий 2 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Терентьева Татьяна 4 1
|Коптелов Андрей 109 1
|Ульянов Николай 112 1
|Архипкина Светлана 10 1
|Сочельникова Мария 2 1
|Синайская Наталья 1 1
|Горбунов Алексей 29 1
|Бибик Артем 1 1
|Заражевский Вадим 1 1
|Печенин Ярослав 2 1
|Карпухин Виктор 4 1
|Соловьев Данил 5 1
|Шикин Владимир 5 1
|Карпов Иван 78 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Косачев Антон 11 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Щиров Илья 45 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Ионов Алексей 12 1
|Лежнев Федор 28 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Кривошеин Роман 5 1
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