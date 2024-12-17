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Росатом Гринатом Атом.РИТА Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент

Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент

Атом.РИТА (Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент) разработан ИТ-интегратором атомной отрасли АО «Гринатом». Этот программный продукт позволяет организовать полный цикл программной роботизации бизнес-процессов, включая создание, отладку, поддержку и сопровождение программных роботов. Платформа Атом.РИТА включена в реестр отечественного ПО и зарегистрирована в Роспатенте.

 

 

Елена Долотина, Руководитель направления развития услуг по финансам и учету, Гринатом Простые Решения "Роботы как элемент современного ОЦО"  13 сентября 2022 года CNews конференция "Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях"
 


17.12.2024 Андрей Максимов, «Гринатом»: Наше ИИ-решение позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца 1
13.12.2024 «Росатом» расширил функционал платформы программной роботизации «Атом.РИТА» 1
23.10.2024 Росагролизинг внедрил ИТ-решения Росатома для автоматизации бизнес-процессов 1
30.09.2024 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2024 1
16.05.2024 Обновление RPA-платформы «Атом.РИТА»: новые функции для работы с системами «1С» 1
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 1
05.03.2024 ГК Softline и «Росатом» объявляют о начале партнерства 1
11.12.2023 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2023 1
03.11.2023 Роботизация российских вузов: внедрение платформы «Атом.РИТА» в РТУ МИРЭА 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1
18.10.2023 «Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях 1
18.04.2023 Как выбрать процесс для роботизации и рассчитать эффективность RPA 1
15.03.2023 К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1
16.01.2023 Курс на цифровизацию в «Росатоме»: кто такие atomic ИТ-специалисты 1
14.12.2022 Внедряем ИТ и цифровизируем полевых сотрудников 1
23.09.2022 Как правильно расставить приоритеты при внедрении RPA 1
13.09.2022 X5 Group выбрала RPA-платформу «Гринатома» для миграции программных роботов 1
02.09.2022 Платформа «Гринатома» для программной роботизации «Атом.РИТА» включена в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 11
UIPath 101 5
8213 4
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 3
Telegram Group 1983 3
Infomaximum - Инфомаксимум 31 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
OneRPA - ИКЦ Системы и Технологии 4 2
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 14 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Ramax - Рамакс 115 1
СКАУТ 77 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
ЦТБ - Цифровые технологии будущего 3 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Salesforce.com 427 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 1
ICL ГК 381 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 13 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Oracle Corporation 6688 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
SAP SE 5277 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Dell EMC 5027 1
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 5 1
Kofax 54 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 1
Flant - Флант 95 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Свеза - Sveza 29 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Фора Банк 55 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Почта России ПАО 2112 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Ионов и Партнеры 9 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Комус 94 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Русагро Группа Компаний 277 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 6 1
Росатом - Русатом Бел 2 1
Благосостояние НПФ 51 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Росагролизинг 10 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 11
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 17 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 6
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 5
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Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 2
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 5
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 4
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Sherpa RPA 24 3
Microsoft Windows 15657 3
OpenAI ChatGPT 339 3
Infomaximum - Proceset Process mining 29 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
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Пушкинская карта 15 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 10 1
ICL BasicRAY ПК 5 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 51 1
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Комраков Николай 6 4
Бочкин Александр 29 2
Орский Алексей 3 2
Стыденко Евгений 1 1
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Ситников Николай 14 1
Пчелин Юрий 38 1
Буланов Николай 13 1
Труненков Сергей 35 1
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Коптелов Андрей 109 1
Ульянов Николай 112 1
Архипкина Светлана 10 1
Сочельникова Мария 2 1
Синайская Наталья 1 1
Горбунов Алексей 29 1
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Печенин Ярослав 2 1
Карпухин Виктор 4 1
Соловьев Данил 5 1
Шикин Владимир 5 1
Карпов Иван 78 1
Кузнецов Андрей 67 1
Фетисов Алексей 42 1
Косачев Антон 11 1
Кабаков Ярослав 59 1
Щиров Илья 45 1
Лагунов Андрей 43 1
Горожанкин Алексей 18 1
Ионов Алексей 12 1
Лежнев Федор 28 1
Гребеник Геннадий 38 1
Кривошеин Роман 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Венгрия 812 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Беларусь - Минск 631 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 4
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Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 3
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Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 3
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
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Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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