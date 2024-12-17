Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент

Атом.РИТА (Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент) разработан ИТ-интегратором атомной отрасли АО «Гринатом». Этот программный продукт позволяет организовать полный цикл программной роботизации бизнес-процессов, включая создание, отладку, поддержку и сопровождение программных роботов. Платформа Атом.РИТА включена в реестр отечественного ПО и зарегистрирована в Роспатенте.

Елена Долотина, Руководитель направления развития услуг по финансам и учету, Гринатом Простые Решения "Роботы как элемент современного ОЦО" 13 сентября 2022 года CNews конференция "Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях"

