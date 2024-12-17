Росатом Гринатом Атом.Око
|17.12.2024
|Андрей Максимов, «Гринатом»: Наше ИИ-решение позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца 1
|23.10.2024
|Росагролизинг внедрил ИТ-решения Росатома для автоматизации бизнес-процессов 1
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
|Ерофеев Михаил 2 1
|Орский Алексей 3 1
|Владимиров Роман 3 1
|Максимов Андрей 12 1
|Молотков Денис 2 1
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