Smart Engines обучила нейросеть распознавать рукописный номер банковской карты Smart Engines разработала ИИ-решение для считывания номеров банковских карт, записанных в любом формате. Клиентам банков достаточно будет навести камеру смартфона на печатный или рукописный номер банковской карты, чтобы совершить перевод или оплатить покупку в торговой точке. Нейросеть распознает комбинацию цифр в видеопотоке и автоматически введет их в платежную форму.

Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ (фотографиях и сканах) символов печатного и рукопечатного текста к обработке символов, написанных от руки, является серьезным результатом в развитии ИИ, который может позволить в будущем распознавать рукописный текст не только в российском паспорте, но и в других документах. «Сегодня для бизнеса стал важен такой показатель, который мы условно можем обозначить как "на сколько распознаваний х

PenReader стал доступен для iOS Компания Paragon Software Group, разработчик кроссплатформенных приложений для мобильных устройств, объявила о выпуске полной версии программного приложения распознавания рукописного ввода PenReader для iPhone, iPod touch и iPad. До этого оно было доступно только владельцам мобильных устройств на базе Android, Windows Mobile, а также планшетных ПК и настольных к

Россияне выпустили приложение для рукописного ввода на iPhone и iPad PenReader для iPhone и iPad Компания Paragon Software выпустила обновленное приложение PenReader для iPhone, iPad и iPod touch, предназначенное для распознавания рукописного ввода на 42 языках, включая русский. Обновленная версия включает интеграцию с iOS и может использоваться как альтернативный способ ввода в системе. PenReader совместим со всеми прил

PenReader 9.0 автоматически распознает рукописный текст на 30 языках используемого для этого приложения и места на экране. В случае неясного написания того или иного символа PenReader предлагает различные варианты его распознавания. Используя PenReader, можно вводить рукописный текст на русском и на любом другом языке из данного списка: албанском, арабском, болгарском, каталонском, чешском, датском, английском, эстонском, французском, финском, немецком, гре

Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК с классическим ноутбуком. Также очень необычным свойством для многих пользователей может показаться рукописный ввод текста. Писать тексты пером, конечно, не очень привычно, но многие владельцы

Слайдер Haier позволит распознать рукописный текст Компания Haier представила новую модель слайдера M80. Телефон является первым слайдером с сенсорным экраном, умеющим распознавать рукописный текст на русском языке. Слайдер Haier M80 Дисплей модели, выполненный по TFT-технологии, отображает 262 тысячи оттенков и имеет разрешение 176x220. В качестве звонка можно использова

Цифровое перо превратили в авторучку логии Intel Centrino Duo для мобильных ПК, двухъядерная архитектура которого позволяет обрабатывать рукописный ввод с высокой производительностью и эффективностью. Главная задача цифровой автор

Recognizer Pack облегчит рукописный ввод в КПК приложениях системы: Contacts (Контакты), Calendar (Календарь) и Tasks (Задачи), а также в режиме «Рукописный ввод» программы Pocket Word. Наряду с этим новая программа добавляет поддержку рас

Paragon выпустила новую систему распознавания рукописного ввода для Tablet PC для Tablet PC: стандартная, предназначенная для работы с русским и английским языком с помощью панели ввода (Input Panel) устройств Tablet PC – системном приложении, предназначенном для распознавания рукописного ввода для указанной операционной системы, профессиональная, не только учитывающая специфику, но и расширяющая возможности ОС Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, предназначе

В России появится новая система для распознавания рукописного ввода кириллицы описного текста состоит в возможности создавать приложения с интегрированной функцией распознавания рукописного ввода для практически любого почерка. При этом устраняется процесс предварительно

Планшетным ПК нужно подешеветь и недоверчивое отношение пользователей к «планшетникам» — на это потребуется время. «Можно сказать, что тенденция в развитии Tablet PC следующая — полноценный ноутбук с уникальной функцией рукописного ввода, — говорит в интервью CNews.ru Борис Хобод, генеральный директор компании FosterGroup. — На мой взгляд, ни один из производителей не ставит себе цели, и не один потр

Acer TravelMate теперь понимает русский рукописный текст я начнутся поставки пакета PenReader со всеми современными моделями ноутбуков Acer, поддерживающими рукописный ввод. Текущая версия этого программного пакета также может быть использована для р

Примет ли Россия Tablet PC? еделанная Windows XP, в которую включен ряд новых и интересных функций. Одной из важнейших является рукописный ввод данных на всей поверхности экрана, а также возможность использования в полнос

Paragon русифицировал систему рукописного ввода для STYLISTIC ST 4000 Компания Fujitsu Siemens Computers и компания Paragon Software объявили об окончании работ над созданием русскоязычной системы распознания рукописного ввода для новых планшетных ПК Fujitsu-Siemens - STYLISTIC ST 4000. Многоязычная система распознания рукописного ввода PenReader-4 TabletPC Edition от компании Paragon Softwar

Palm внедряет новое ПО для рукописного ввода информации Palm планирует отказаться от собственного программного обеспечения для рукописного ввода информации в пользу подобной системы, используемой в устройствах Microsoft, с целью облегчения операции ввода для начинающих пользователей. Palm заявляет, что с этого года на