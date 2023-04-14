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Машинное зрение OCR Handwriting recognition Рукописный ввод Распознавание рукописного ввода Распознавание почерка



14.04.2023 Smart Engines обучила нейросеть распознавать рукописный номер банковской карты

Smart Engines разработала ИИ-решение для считывания номеров банковских карт, записанных в любом формате. Клиентам банков достаточно будет навести камеру смартфона на печатный или рукописный номер банковской карты, чтобы совершить перевод или оплатить покупку в торговой точке. Нейросеть распознает комбинацию цифр в видеопотоке и автоматически введет их в платежную форму.
28.11.2019 Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ

(фотографиях и сканах) символов печатного и рукопечатного текста к обработке символов, написанных от руки, является серьезным результатом в развитии ИИ, который может позволить в будущем распознавать рукописный текст не только в российском паспорте, но и в других документах. «Сегодня для бизнеса стал важен такой показатель, который мы условно можем обозначить как "на сколько распознаваний х
15.01.2016 PenReader стал доступен для iOS

Компания Paragon Software Group, разработчик кроссплатформенных приложений для мобильных устройств, объявила о выпуске полной версии программного приложения распознавания рукописного ввода PenReader для iPhone, iPod touch и iPad. До этого оно было доступно только владельцам мобильных устройств на базе Android, Windows Mobile, а также планшетных ПК и настольных к
14.01.2016 Россияне выпустили приложение для рукописного ввода на iPhone и iPad

PenReader для iPhone и iPad Компания Paragon Software выпустила обновленное приложение PenReader для iPhone, iPad и iPod touch, предназначенное для распознавания рукописного ввода на 42 языках, включая русский. Обновленная версия включает интеграцию с iOS и может использоваться как альтернативный способ ввода в системе. PenReader совместим со всеми прил
12.07.2010 PenReader 9.0 автоматически распознает рукописный текст на 30 языках

используемого для этого приложения и места на экране. В случае неясного написания того или иного символа PenReader предлагает различные варианты его распознавания. Используя PenReader, можно вводить рукописный текст на русском и на любом другом языке из данного списка: албанском, арабском, болгарском, каталонском, чешском, датском, английском, эстонском, французском, финском, немецком, гре
07.07.2006 Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК

с классическим ноутбуком. Также очень необычным свойством для многих пользователей может показаться рукописный ввод текста. Писать тексты пером, конечно, не очень привычно, но многие владельцы

25.05.2006 Слайдер Haier позволит распознать рукописный текст

Компания Haier представила новую модель слайдера M80. Телефон является первым слайдером с сенсорным экраном, умеющим распознавать рукописный текст на русском языке. Слайдер Haier M80 Дисплей модели, выполненный по TFT-технологии, отображает 262 тысячи оттенков и имеет разрешение 176x220. В качестве звонка можно использова
08.02.2006 Цифровое перо превратили в авторучку

логии Intel Centrino Duo для мобильных ПК, двухъядерная архитектура которого позволяет обрабатывать рукописный ввод с высокой производительностью и эффективностью. Главная задача цифровой автор
30.06.2005 Recognizer Pack облегчит рукописный ввод в КПК

приложениях системы: Contacts (Контакты), Calendar (Календарь) и Tasks (Задачи), а также в режиме «Рукописный ввод» программы Pocket Word. Наряду с этим новая программа добавляет поддержку рас
09.02.2005 Paragon выпустила новую систему распознавания рукописного ввода для Tablet PC

для Tablet PC: стандартная, предназначенная для работы с русским и английским языком с помощью панели ввода (Input Panel) устройств Tablet PC – системном приложении, предназначенном для распознавания рукописного ввода для указанной операционной системы, профессиональная, не только учитывающая специфику, но и расширяющая возможности ОС Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, предназначе
14.09.2004 В России появится новая система для распознавания рукописного ввода кириллицы

описного текста состоит в возможности создавать приложения с интегрированной функцией распознавания рукописного ввода для практически любого почерка. При этом устраняется процесс предварительно
18.06.2004 Планшетным ПК нужно подешеветь

и недоверчивое отношение пользователей к «планшетникам» — на это потребуется время. «Можно сказать, что тенденция в развитии Tablet PC следующая — полноценный ноутбук с уникальной функцией рукописного ввода, — говорит в интервью CNews.ru Борис Хобод, генеральный директор компании FosterGroup. — На мой взгляд, ни один из производителей не ставит себе цели, и не один потр
26.11.2003 Acer TravelMate теперь понимает русский рукописный текст

я начнутся поставки пакета PenReader со всеми современными моделями ноутбуков Acer, поддерживающими рукописный ввод. Текущая версия этого программного пакета также может быть использована для р
30.06.2003 Примет ли Россия Tablet PC?

еделанная Windows XP, в которую включен ряд новых и интересных функций. Одной из важнейших является рукописный ввод данных на всей поверхности экрана, а также возможность использования в полнос
09.04.2003 Paragon русифицировал систему рукописного ввода для STYLISTIC ST 4000

Компания Fujitsu Siemens Computers и компания Paragon Software объявили об окончании работ над созданием русскоязычной системы распознания рукописного ввода для новых планшетных ПК Fujitsu-Siemens - STYLISTIC ST 4000. Многоязычная система распознания рукописного ввода PenReader-4 TabletPC Edition от компании Paragon Softwar
14.01.2003 Palm внедряет новое ПО для рукописного ввода информации

Palm планирует отказаться от собственного программного обеспечения для рукописного ввода информации в пользу подобной системы, используемой в устройствах Microsoft, с целью облегчения операции ввода для начинающих пользователей. Palm заявляет, что с этого года на

18.07.2002 Израильская компания создала ручку с распознаванием рукописного ввода

к или настольный компьютер. При этом, в отличие от других подобных устройств, Vpen не требует для письма специальной бумаги. Программное обеспечение simpliWrite, разработанное фирмой ART, преображает рукописный текст в электронные символы и незамедлительно отправляет их через на любое находящееся рядом беспроводное устройство, используя технологию беспроводной передачи данных Bluetooth. По


Публикаций - 457, упоминаний - 493

Машинное зрение и организации, системы, технологии, персоны:

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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13241 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5094 16
Испания - Королевство 3692 14
Китай - Тайвань 3918 13
Швеция - Королевство 3603 13
Азия - Азиатский регион 5400 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 10
Португалия - Португальская Республика 912 8
Украина 7527 7
Польша - Республика 1947 7
Беларусь - Белоруссия 5508 7
Канада 4838 7
Греция - Греческая Республика 975 7
Норвегия - Королевство 1800 6
США - Нью-Йорк 3082 6
Индия - Bharat 5354 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2468 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16930 5
Америка Латинская 1786 5
Европа Западная 1479 5
Земля - планета Солнечной системы 10285 5
Африка - Африканский регион 3423 5
Казахстан - Республика 5420 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7176 4
Турция - Турецкая республика 2298 4
Латвия - Латвийская Республика 812 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3499 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10749 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46731 73
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27955 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23263 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49427 39
Английский язык 6485 39
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13454 29
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5815 28
Паспорт - Паспортные данные 2423 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12844 23
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4772 22
Ergonomics - Эргономика 1568 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17737 18
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5744 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6744 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5674 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4717 14
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2269 14
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1341 14
Кредитование - Сrediting - Заём 6537 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8298 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4871 14
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