Машинное зрение OCR Handwriting recognition Рукописный ввод Распознавание рукописного ввода Распознавание почерка
|14.04.2023
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Smart Engines обучила нейросеть распознавать рукописный номер банковской карты
Smart Engines разработала ИИ-решение для считывания номеров банковских карт, записанных в любом формате. Клиентам банков достаточно будет навести камеру смартфона на печатный или рукописный номер банковской карты, чтобы совершить перевод или оплатить покупку в торговой точке. Нейросеть распознает комбинацию цифр в видеопотоке и автоматически введет их в платежную форму.
|28.11.2019
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Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ
(фотографиях и сканах) символов печатного и рукопечатного текста к обработке символов, написанных от руки, является серьезным результатом в развитии ИИ, который может позволить в будущем распознавать рукописный текст не только в российском паспорте, но и в других документах. «Сегодня для бизнеса стал важен такой показатель, который мы условно можем обозначить как "на сколько распознаваний х
|15.01.2016
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PenReader стал доступен для iOS
Компания Paragon Software Group, разработчик кроссплатформенных приложений для мобильных устройств, объявила о выпуске полной версии программного приложения распознавания рукописного ввода PenReader для iPhone, iPod touch и iPad. До этого оно было доступно только владельцам мобильных устройств на базе Android, Windows Mobile, а также планшетных ПК и настольных к
|14.01.2016
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Россияне выпустили приложение для рукописного ввода на iPhone и iPad
PenReader для iPhone и iPad Компания Paragon Software выпустила обновленное приложение PenReader для iPhone, iPad и iPod touch, предназначенное для распознавания рукописного ввода на 42 языках, включая русский. Обновленная версия включает интеграцию с iOS и может использоваться как альтернативный способ ввода в системе. PenReader совместим со всеми прил
|12.07.2010
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PenReader 9.0 автоматически распознает рукописный текст на 30 языках
используемого для этого приложения и места на экране. В случае неясного написания того или иного символа PenReader предлагает различные варианты его распознавания. Используя PenReader, можно вводить рукописный текст на русском и на любом другом языке из данного списка: албанском, арабском, болгарском, каталонском, чешском, датском, английском, эстонском, французском, финском, немецком, гре
|07.07.2006
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Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК
с классическим ноутбуком. Также очень необычным свойством для многих пользователей может показаться рукописный ввод текста. Писать тексты пером, конечно, не очень привычно, но многие владельцы
|25.05.2006
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Слайдер Haier позволит распознать рукописный текст
Компания Haier представила новую модель слайдера M80. Телефон является первым слайдером с сенсорным экраном, умеющим распознавать рукописный текст на русском языке. Слайдер Haier M80 Дисплей модели, выполненный по TFT-технологии, отображает 262 тысячи оттенков и имеет разрешение 176x220. В качестве звонка можно использова
|08.02.2006
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Цифровое перо превратили в авторучку
логии Intel Centrino Duo для мобильных ПК, двухъядерная архитектура которого позволяет обрабатывать рукописный ввод с высокой производительностью и эффективностью. Главная задача цифровой автор
|30.06.2005
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Recognizer Pack облегчит рукописный ввод в КПК
приложениях системы: Contacts (Контакты), Calendar (Календарь) и Tasks (Задачи), а также в режиме «Рукописный ввод» программы Pocket Word. Наряду с этим новая программа добавляет поддержку рас
|09.02.2005
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Paragon выпустила новую систему распознавания рукописного ввода для Tablet PC
для Tablet PC: стандартная, предназначенная для работы с русским и английским языком с помощью панели ввода (Input Panel) устройств Tablet PC – системном приложении, предназначенном для распознавания рукописного ввода для указанной операционной системы, профессиональная, не только учитывающая специфику, но и расширяющая возможности ОС Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, предназначе
|14.09.2004
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В России появится новая система для распознавания рукописного ввода кириллицы
описного текста состоит в возможности создавать приложения с интегрированной функцией распознавания рукописного ввода для практически любого почерка. При этом устраняется процесс предварительно
|18.06.2004
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Планшетным ПК нужно подешеветь
и недоверчивое отношение пользователей к «планшетникам» — на это потребуется время. «Можно сказать, что тенденция в развитии Tablet PC следующая — полноценный ноутбук с уникальной функцией рукописного ввода, — говорит в интервью CNews.ru Борис Хобод, генеральный директор компании FosterGroup. — На мой взгляд, ни один из производителей не ставит себе цели, и не один потр
|26.11.2003
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Acer TravelMate теперь понимает русский рукописный текст
я начнутся поставки пакета PenReader со всеми современными моделями ноутбуков Acer, поддерживающими рукописный ввод. Текущая версия этого программного пакета также может быть использована для р
|30.06.2003
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Примет ли Россия Tablet PC?
еделанная Windows XP, в которую включен ряд новых и интересных функций. Одной из важнейших является рукописный ввод данных на всей поверхности экрана, а также возможность использования в полнос
|09.04.2003
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Paragon русифицировал систему рукописного ввода для STYLISTIC ST 4000
Компания Fujitsu Siemens Computers и компания Paragon Software объявили об окончании работ над созданием русскоязычной системы распознания рукописного ввода для новых планшетных ПК Fujitsu-Siemens - STYLISTIC ST 4000. Многоязычная система распознания рукописного ввода PenReader-4 TabletPC Edition от компании Paragon Softwar
|14.01.2003
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Palm внедряет новое ПО для рукописного ввода информации
Palm планирует отказаться от собственного программного обеспечения для рукописного ввода информации в пользу подобной системы, используемой в устройствах Microsoft, с целью облегчения операции ввода для начинающих пользователей. Palm заявляет, что с этого года на
|18.07.2002
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Израильская компания создала ручку с распознаванием рукописного ввода
к или настольный компьютер. При этом, в отличие от других подобных устройств, Vpen не требует для письма специальной бумаги. Программное обеспечение simpliWrite, разработанное фирмой ART, преображает рукописный текст в электронные символы и незамедлительно отправляет их через на любое находящееся рядом беспроводное устройство, используя технологию беспроводной передачи данных Bluetooth. По
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