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Компьютеризация Клавиатура QWERTY ЙЦУКЕН-клавиатура

Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура


12.08.2024 Беспроводные и бесшумные: 5 решений от A4Tech для продуктивной работы

, FG2300 Air2, FG2400 Air2, FG3200 Air2 и FG3300 Air2 из серии Fstyler. У всех новинок есть режим Anti-Sleep. Мыши в наборах бесшумные, оснащены функцией Air Mouse и заряжаются через кабель Type-C, а клавиатуры оснащены технологией QuietKey и имеют клавиши с низким ходом. Все устройства подключаются через USB Nano-ресивер и Type-C адаптер для Macbook и Chromebook. Об этом CNews сообщили пре
05.08.2024 Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

тствуют требованиям эргономики, приспособлены для наиболее удобной и безопасной работы, например, такие модели имеют регулируемые углы наклона и опоры для кистей рук. Управляющие клавиши эргономичной клавиатуры расположены так, чтобы свести к минимуму лишние движения во время печати. Некоторые устройства предлагают раздельный корпус (сплит) — отдельно под левую и правую руку. Таким образом

12.07.2024 7 альтернативных клавиатур на замену стандартной для Android и iOS: выбор ZOOM

пользовательского интерфейса. Пользователи могут выбирать между различными раскладками клавиатуры (QWERTY, AZERTY, DVORAK и т.д.), настраивать размер и расположение клавиш, а также менять цвет
11.07.2024 Создано приложение для защиты клавиатуры ПК от нажатий пробегающим котом. Кошкам нельзя в ИТ. Видео

ельзя просто скачать программу – нужно установить ее. «Портативной» версии CatLock у автора пока нет. Catherine Heath / Unsplash Защитить клавиатуру от кошек можно лишь виртуально Если для блокировки клавиатуры в CatLock используется сочетание Ctrl+L, то для снятия блокировки клавиатура уже не потребуется. Пользователю понадобится мышка, тачпад или, на крайний случай, сенсорный дисплей, что
18.06.2024 A4Tech расширяет ассортимент линейки Fstyler: механические клавиатуры FS100 Neon и FS300

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила первые в серии Fstyler механические клавиатуры FS100 Neon и FS300. Модели совместимы с Windows и Mac и позволяют переключаться между ОС простым сочетанием клавиш. Об этом CNews сообщили представители Merlion. FS100 Neon предлагае
14.06.2024 Банковский гигант уволил хитрых сотрудников, которые имитировали работу за ПК с помощью симулятора движений мышки и нажатий клавиатуры

ивости приводит к проблемам Более 12 сотрудников компании Wells Fargo остались без работы. Они имитировали бурную деятельность на рабочем месте, установив на свои ПК софт для симуляции работы мышки и клавиатуры, а сами тратили рабочее время по своему усмотрению. Как пишет Tom’s Hardware, работодатель остался не в восторге от их действий и исключил их из кадрового состава. Wells Fargo – это

11.06.2024 Беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые беспроводные клавиатуры FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS из серии Fstyler. Модели получили запатентованную технологию QuietKey, обеспечивающую тихий набор текста. Об этом CNews сообщили представители Merlio
17.05.2024 Игровые клавиатуры Bloody S515R, B825R: механические свитчи и подставка под запястья

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые игровые клавиатуры S515R, B825R. Модели с механическими переключателями обеспечивают высокую точность срабатывания и высокую скорость во время игры. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Обе мо
07.02.2024 Новинки игровой периферии Acer: игровые клавиатуры OKW300, OKW302 и гарнитура OHW312

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила новую периферию для геймеров – игровые клавиатуры OKW300, OKW302 и игровую гарнитур OHW312. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Игровая клавиатура Acer OKW300 В проводной клавиатуре OKW300 используется стандартная раскладк
25.01.2024 Культовые смартфоны возвращаются. Выпущен мобильник с QWERTY-клавиатурой, работающий несколько дней на одной зарядке. Опрос

, представляющего собой смесь из электронной книги и культовых мобильников Nokia Е-серии и чем-то напоминает классические телефоны Blackberry. Он наделен монохромным экраном на электронных чернилах и QWERTY-клавиатурой, а его основная концепция в том, чтобы отучить своего владельца проводить часы своего личного и рабочего времени в соцсетях и на видеосервисах. Сделано это в первую очередь з
15.11.2023 Bloody представил новую модификацию игровой механической клавиатуры B975P

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новую версию игровой механической клавиатуры B975P. Главное отличие обновленной модели от предыдущей – использование кейкапов Pudding. Модель выделяется высокой скоростью отклика и прочностью деталей. Клавиатура поставляется в

08.09.2023 Yadro начала тайно производить клавиатуры и мыши. Они всплыли на Avito и «Яндекс.Маркете»

На периферии Как стало известно CNews, российский производитель вычислительной техники Yadro начал производить клавиатуры и компьютерные мыши под принадлежащем ему брендом Kvadra. На официальном сайте компании эта периферия не представлена. Выпускаются эти клавиатуры и мыши в Китае. Возможно, име
01.09.2023 Игровые клавиатуры B130N, B320N от Bloody: RGB-подсветка и Anti-Ghosting

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две новых проводных модели игровой клавиатуры B130N и B320N. Новинки обладают быстрым откликом и возможностью создавать собственные макросы. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Обе модели оснащены мембранными переключа
27.07.2023 Lenovo выпустила мобильный ПК с двумя экранами и без клавиатуры. Цена, видео

Новый эксперимент Lenovo Китайская компания Lenovo сообщила о старте продаж своего новейшего ноутбука Yoga 9i, лишенного клавиатуры и тачпада. Вместо них у него еще один большой сенсорный экран в дополнение к основному, и они могут работать как в связке друг с другом, так и по отдельности. Принадлежность 9i к сем
30.05.2023 Учеба на ИТ-специалиста стала бесполезной. Отныне программировать может любой двоечник без знаний, навыков и даже без клавиатуры

sen Huang) предрек скорый конец ИТ-индустрии в том виде, в котором она существует сейчас. Как пишет CNBC, Хуанг утверждает, что сейчас стать программистом может каждый, даже если у него под рукой нет клавиатуры, а в голове – необходимых знаний и навыков. Хуанг заявил, что такое стало возможным благодаря повсеместному внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Больше не нужно учиться на прогр
26.05.2023 Беспроводные клавиатуры «Оклик» 860S и 865S: эргономичные девайсы для работы дома, в офисе и поездках

«Оклик», российский производитель компьютерной периферии и игровых устройств, представляет две полноразмерные беспроводные клавиатуры 860S и 865S. Они обладают Slim-дизайном и широкой функциональностью. Обе модели подойдут для работы в офисе, дома и во время поездок. Об этом CNews сообщили представители «Оклик». На
18.05.2023 Raspberry Pi скрестили с Blackberry. Создан карманный компьютер на Linux с клавиатурой в стиле легендарных смартфонов. Видео и цена

укцию по установке на BeepBerry прошивки Raspberry Pi OS и добавления в нее драйверов для дисплея и клавиатуры. Фото: CNX Software Никаких тайн у разработчиков нет - вся документация по компьют
09.03.2023 Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

ены определенные комбинации клавиш. А вот однотонных режимов тут нет. Также отметим, что разметка не будет стираться со временем: буквы и цифры отлиты из пластика двух цветов. Из компромиссов: корпус клавиатуры защищен только от брызг, а кабель длиной 1,5 м может показаться кому-то коротким.A4TECH Bloody B810R Клавиатура от A4TECH оснащена оптическими механическими переключателями, которые

23.12.2022 Восстание машин. Из-за ошибки в прошивке клавиатуры научились самостоятельно набирать осмысленные тексты

обны самостоятельно набирать текст, даже когда к ним никто не прикасается. Можно было бы предположить, что в Corsair K100 есть аппаратный дефект, вызывающий фантомные нажатия клавиш, но в этом случае клавиатуры набирали бы просто бессмысленный набор букв и символов. Однако они выдают вполне осмысленные тексты, со знаками пунктуации. Corsair K100 Проблема оказалась сравнительно массовой. Впе
23.11.2022 Быстрый отклик и эргономика: новые игровые клавиатуры и игровой набор Bloody

коврик. Во всех клавиатурах предусмотрена подсветка Neon, а также полезные для игроков функции: технология Anti-Ghosting, ПО для создания макросов и др. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клавиатуры Bloody B135N, B140N, B310N Все модели оснащены эффектной подсветкой с гибкой настройкой. Можно включить постоянное свечение или мерцание клавиш, а также выбрать уровень яркости, чтоб
16.11.2022 Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Мы не включили в обзор модели, которые работают только с планшетами одного бренда: например, фирменные клавиатуры, которые подходят только гаджетам Apple или Samsung. В статье пойдет речь только об универсальных устройствах. Они беспроводные, удобны для транспортировки и совместимы с различной т
18.10.2022 Новые проводные клавиатуры от A4Tech

олнила серию Fstyler проводными клавиатурами FX60, FX60H и FX61. Новые модели отличаются функциональным и эргономичным дизайном с приятным внешним видом. Об этом CNews сообщили представители Merlion, Клавиатуры A4Tech Fstyler FX60 и FX60H Новинки поставляются в двух расцветках: серой и темно-серой, клавиши у обеих моделей черного цвета. Их традиционный лаконичный облик будет одинаково умест
29.07.2022 Ноутбуки HP, Huawei нечем чинить. В России исчезли даже клавиатуры, сроки ремонта растут бешеными темпами

ест, тоже пополняется. Одними только экранами и аккумуляторами проблема больше не ограничивается. Любители напитков в группе риска В число компонентов ноутбуков, чаще всего выходящих из строя, входят клавиатуры. Погибают они, как правило, если пролить на них какой-нибудь напиток, будь то горячий кофе, газировка или сок. Сроки такого ремонта превратились в настоящую лотерею. Если для одной м
02.06.2022 A4Tech представила две клавиатуры с ультратонкими клавишами

h представила две модели проводных клавиатур – FX50 и FX51. Устройства относятся к линейке Fstyler, предназначенной для комфортной работы в офисе и дома. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клавиатуры A4Tech FX50 и FX51 представлены в тонком темно-сером корпусе с черными клавишами. Устройства отличаются долговечностью и высоким качеством сборки. A4Tech FX50 представляет собой полн
27.01.2022 Logitech G представила две новые версии механической игровой клавиатуры: G413 SE и G413 TKL SE

Компания Logitech G, подразделение Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представила две новые механические игровые клавиатуры – Logitech G413 SE и G413 TKL SE. Новинки предназначены для пользователей, которые ищут надежную механическую клавиатуру по доступной цене. Среди основных преимуществ Logitech G413 S
11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM

Назначение клавиатуры В первую очередь, клавиатура подбирается в зависимости от потребностей пользователя — устройства для простых офисных задач, набора текста и игр заметно отличаются друг от друга. Каки
23.12.2020 Canyon анонсировала новые мультимедийные клавиатуры. Фото

Бренд Canyon анонсировал новые мультимедийные клавиатуры KB-W50 и KB-50. Новые клавиатуры подойдут как для работы в офисе или дома, так и для учебы. Размеры устройств составляют 34,2x145,4x27,2 мм. Canyon KB-W50 станет хорошим решен
03.11.2020 Raspberry выпустила полноценный ПК внутри клавиатуры. Видео

ий и испанский языки, в комплекте с руководством пользователя на соответствующем языке и подходящим блоком питания. Выпуск ПК с клавиатурами под другие языки – в «ближайших планах» компании. Варианты клавиатуры Pi 400 для США и Германии Как уточнили в Raspberry Pi Foundation, в настоящее время у компании нет планов по выпуску Pi 400 на базе бюджетной платы Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти, по
08.01.2020 Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена

Ноутбук без клавиатуры Компания Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким дисплеем – ThinkPad X1 Fold. Фактически, это в первую очередь планшетный компьютер с экраном в стиле смартфона Samsung Galaxy

19.11.2019 Lenovo выпускает первый в мире ноутбук с гибким экраном и без клавиатуры. Видео

Ноутбук-планшет без клавиатуры Компания Lenovo продемонстрировала уникальный ноутбук ThinkPad X1 с гибким складным экраном. В его конструкции не предусмотрена клавиатура – дисплей сенсорный и полностью заменяет ее
12.11.2019 Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM

сего существует 4 основных типа клавиатур: мембранные, механические, ножничные и оптические. Самые популярные из них: механические и мембранные. Лучше всего для работы с текстом подходят механические клавиатуры, потому что такие устройства поддерживают большее количество одновременных нажатий. Чем быстрее вы набираете текст, тем больше чувствуется преимущество механики над мембранкой. Во вр
19.06.2019 Microsoft может оставить клавиатуры всего мира без полезной и нужной клавиши

я внести изменения в набор клавиш современных Windows клавиатур. Традиционная и привычная раскладка QWERTY не пострадает – нововведения затронут нижний ряд с функциональными кнопками. В планы M
22.05.2019 Apple выпустила новые MacBook, «наверняка» устранив многолетнюю проблему залипания клавиш

Новая клавиатура Компания Apple представила обновленную линейку профессиональных ноутбуков MacBook Pro 2019, одним из основных изменений в которых стало уже четвертое по счету поколение клавиатуры с механизмом «бабочка» (Butterfly). Инженеры Apple продолжают бороться с залипанием клавиш, преследующим MacBook на протяжении четырех лет. В подробности об обновленном механизме App
14.11.2018 Экран вместо клавиатуры

бук с дополнительным экраном на технологии E Ink. Основной экран Yoga Book C930 с диагональю 10,8 дюйма выполняет функции записной книжки, планшета для рисования от руки и самообучающейся виртуальной клавиатуры. Новый ультрабук оснащён процессором Intel Core 7-го архитектуры. При всей своей компактности Yoga Book C930 остаётся максимально гибким и универсальным. Шарнир с возможностью развор
25.06.2018 Apple признала проблемы в MacBook, выпущенных с начала 2015 года

рых моделей клавиатур MacBook и MacBook Pro с механизмом типа «бабочка» (butterfly). В рамках новой сервисной программы компания и ее авторизованные центры обслуживания бесплатно починят «проблемные» клавиатуры или заменят на новые. Как утверждает Apple, дефекту подвержена лишь небольшая доля клавиатур, встроенных в некоторые модели 2015 – 2017 гг., среди которых MacBook с дисплеем Retina р
17.04.2018 Лучшие Windows-планшеты. Выбор ZOOM

Сразу оговоримся, что сейчас Windows-планшет без клавиатуры уже в диковинку: ну а как на нем можно работать, если для набора текста есть только экранные клавиши? Производители стараются оснащать свои аппараты пристяжными, приставными и примаг
09.10.2017 Новый BlackBerry лишили клавиатуры, но впервые дали защиту от воды. Фото

али в сеть за пару дней до официального представления модели. Таким образом, подтвердилась информация о том, что компания TCL решила отойти от классического дизайна Blackberry и лишила его физической клавиатуры. Все манипуляции с сенсорной клавиатурой пользователям предстоит выполнять на экране с диагональю 5,5 дюймов, оснащенном защитой от царапин Premium Anti-Scratch. Разрешение full-HD-д
30.08.2017 BlackBerry отказывается в смартфонах от физических кнопок. Фото

о предшественника, KeyOne, за одним важным исключением: новинка будет полностью лишена традиционной клавиатуры BlackBerry. По словам Махье, сенсорная версия BlackBerry будет предлагаться по той
21.07.2017 2 клавиатуры для настоящих прогеймеров

уждается в драйверах для установки: клавиатура подключается к порту USB и сразу готова к использованию. HyperX Alloy FPS Pro предназначена для любителей боевиков от первого лица, которые предпочитают клавиатуры без цифрового блока – это пространство необходимо для более эффективного управления мышью. Новинка разработана с учётом использования её на выездных матчах киберспортивных команд: ра
29.11.2016 Blue, Red или Brown - всё равно 50 миллионов!

Две новые клавиатуры HyperX ALLOY FPS с ресурсными механическими клавишами Cherry MX появились на российском рынке. Представленные клавиатуры отличаются конструкцией кнопок, которые используют пер

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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 114 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 647 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 239 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 1
WIT - Women in Tech 4 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 41 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 95 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 333 1
Единая Россия - Политическая партия 292 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
OWASP - Open Web Application Security Project 92 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 127 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12421 1286
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20644 1203
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25047 1145
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23844 1128
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14302 1121
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9922 1112
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23866 1097
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12455 1077
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 6006 1071
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7098 1009
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9192 945
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9520 928
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2146 883
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49399 754
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13712 744
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6012 739
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12121 731
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16956 654
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10086 644
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24268 623
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16064 584
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27687 539
Наушники - Headphones 3955 523
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7474 506
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3774 490
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5646 473
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9113 445
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5954 401
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13853 373
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3178 369
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3658 355
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1777 355
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4231 349
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6382 347
Микрофон - Microphone 2463 336
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1813 332
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2728 330
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12629 325
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10689 319
Аксессуары 3849 312
Microsoft Windows 15569 691
Google Android 13905 528
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4947 369
Apple iPhone - серия смартфонов 7048 292
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2389 262
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1292 247
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1337 240
Linux OS 9832 195
Intel Core - Семейство процессоров 1198 185
Apple iPad 3851 184
Microsoft Windows 10 1737 182
Apple iOS 7675 174
Microsoft Windows 7 1971 157
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1411 155
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 292 152
Microsoft Office 3706 143
Nokia Symbian OS 1398 129
Intel Core i - Cерия процессоров 513 128
UL Solutions - Futuremark - PCMark 196 127
Apple MacBook - серия ноутбуков 925 122
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 114
Nokia Nseries 536 112
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 481 110
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 934 109
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1544 105
Google Play - Google Store - Android Market 3270 103
Microsoft Windows XP 2395 103
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 103
Microsoft Skype 2058 103
Google YouTube - Видеохостинг 2716 103
Apple iPhone 6 4861 102
Apple Mac - Apple Macintosh 2968 101
Oracle Java - язык программирования 3049 101
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 716 96
Intel Celeron - Серия процессоров 962 96
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 837 91
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 89
Microsoft Windows Mobile 6 250 87
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 87
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2003 83
Ксенин Алекс 311 150
Jobs Steve - Джобс Стив 1007 42
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 31
Ерофеева Мария 31 20
Набоков Сергей 27 18
Кожевников Алексей 65 18
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 565 16
Симонов Игорь 102 14
Малафеев Андрей 51 13
Константинов Константин 31 13
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 12
Демидов Михаил 133 11
Лаптева Марина 114 9
Виноградов Дмитрий 74 9
Лахова Олеся 35 9
Потапкин Никита 14 9
Клинаичев Андрей 33 8
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 8
Наумов Станислав 27 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 379 7
Никитин Николай 23 7
Chen John - Чен Джон 25 7
Путин Владимир 3130 7
Медведев Дмитрий 1653 6
Заболотный Игорь 44 6
Рейман Леонид 1048 6
Кузнецов Владимир 43 6
Сорокин Андрей 23 6
Ершова Элеонора 67 6
Попова Мария 141 5
Лебедев Артемий 98 5
Наумов Максим 98 5
Фадеев Михаил 56 5
Сергеев Иван 74 5
Потанин Сергей 9 5
Ive Jonathan - Айв Джонатан 67 5
Blass Evan - Бласс Эван 33 5
Москалева Татьяна 73 5
Кусков Денис 221 5
Буров Олег 25 5
Россия - РФ - Российская федерация 142331 1223
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51891 532
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16851 271
Европа 21702 259
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42799 239
Япония 13247 206
Солнце - звезда Солнечной системы 5145 184
Южная Корея - Республика 6614 159
Китай - Тайвань 3960 154
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14145 141
Германия - Федеративная Республика 12636 132
Финляндия - Финляндская Республика 3590 131
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14067 102
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13287 101
Азия - Азиатский регион 5497 91
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17197 83
Франция - Французская Республика 7808 81
Канада 4863 71
Украина 7577 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7339 49
Испания - Королевство 3699 46
Земля - планета Солнечной системы 10344 44
Швеция - Королевство 3610 41
Италия - Итальянская Республика 4339 37
Россия - УФО - Екатеринбург 3900 36
Америка Северная - Североамериканский регион 3326 34
США - Калифорния 4618 33
США - Нью-Йорк 3089 32
Нидерланды 3494 32
Индия - Bharat 5402 31
Африка - Африканский регион 3459 31
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3062 30
Россия - СФО - Новосибирск 4244 29
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 28
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 787 28
Ближний Восток 2925 27
Испания - Каталония - Барселона 742 27
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2225 27
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2480 27
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3511 26
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4891 423
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23786 321
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10882 306
Ergonomics - Эргономика 1585 295
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13987 200
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47533 181
Английский язык 6594 169
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1365 169
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2698 163
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50392 153
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28612 145
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5448 100
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5998 99
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4807 95
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2595 88
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18179 84
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5012 83
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5922 81
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13224 78
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5671 74
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6843 65
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3015 59
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3526 58
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8485 57
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8593 57
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 2215 53
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10819 52
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1556 49
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1607 48
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5842 48
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7946 46
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9642 45
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5606 44
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2882 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16148 43
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3931 41
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1064 40
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2725 40
Видеокамера - Видеосъёмка 686 36
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 513 36
CNews - ZOOM.CNews 1846 262
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5895 33
Engadget - Блог о технологиях 422 23
The Verge - Издание 548 17
Bloomberg 1259 15
The Register - The Register Hardware 1527 14
Wikipedia - Википедия 484 13
DigiTimes - Издание 1309 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 624 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2701 12
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1209 12
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InfoSync 35 12
Коммерсантъ - Издательский дом 1797 11
NYT - The New York Times 1027 11
CNET Networks - CNET News 1643 11
AP - Associated Press 2003 10
Чудо техники 60 9
Ars Technica 418 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11214 9
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9to5Mac 70 9
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HPC.ru 117 9
AppleInsider 395 8
Tom’s Hardware 375 8
ZDnet 659 7
Inquirer 463 7
Times 618 7
Liliputing 57 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1275 7
New Scientist 1448 6
BleepingComputer - Издание 328 6
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 646 6
Electronista 166 6
CNews TV 747 6
Ведомости 960 6
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Стрим-ТВ - телекомпания 160 5
Nature 810 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8050 96
IDC - International Data Corporation 4902 55
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 973 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3153 8
Strategy Analytics 284 8
Cinebench 27 7
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 6
ABI Research 234 6
IHS iSuppli 397 5
Juniper Research 520 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 672 4
Mobile Research Group 78 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 336 4
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 4
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 3
In-Stat 115 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 314 3
Net Applications 127 3
CNews Мишень 164 3
NPD DisplaySearch 284 3
Forrester Research 821 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 2
Harris Interactive 81 2
Cahners-Instat Group 34 2
Wainhouse Research 40 2
Fortune Global 100 140 2
SmartMarketing 73 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 2
HFS Research 48 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Mercury Research 66 2
Рустелеком ТК 303 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 2
Superdata 12 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 130 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Директ Инфо 9 1
Markets&Markets Research 112 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 817 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1486 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 898 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 590 4
РАН - Российская академия наук 1853 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 96 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 7 3
Keio University - Университет Кэйо 12 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 244 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 433 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 282 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 2
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 13 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 162 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 46 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1003 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 363 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 204 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 2
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 157 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 326 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 581 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 246 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 362 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 151 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 59
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 49
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 43
CeBIT 612 42
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2388 38
День молодёжи - 27 июня 871 26
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 21
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 16
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 15
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 12
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 631 8
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iF Design Awards 25 6
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Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 5
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 5
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 175 2
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Industrie Forum Design Award 2 2
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ISR - Integrated Systems Russia 24 2
ИнфоКом 99 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 2
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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