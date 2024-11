Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура

Беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS от A4Tech Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые беспроводные клавиатуры FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS из серии Fstyler. Модели получили запатентованную технологию QuietKey, обеспечивающую тихий набор текста. Об этом CNews сообщили представители Merlio