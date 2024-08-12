Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура

Беспроводные и бесшумные: 5 решений от A4Tech для продуктивной работы , FG2300 Air2, FG2400 Air2, FG3200 Air2 и FG3300 Air2 из серии Fstyler. У всех новинок есть режим Anti-Sleep. Мыши в наборах бесшумные, оснащены функцией Air Mouse и заряжаются через кабель Type-C, а клавиатуры оснащены технологией QuietKey и имеют клавиши с низким ходом. Все устройства подключаются через USB Nano-ресивер и Type-C адаптер для Macbook и Chromebook. Об этом CNews сообщили пре

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году тствуют требованиям эргономики, приспособлены для наиболее удобной и безопасной работы, например, такие модели имеют регулируемые углы наклона и опоры для кистей рук. Управляющие клавиши эргономичной клавиатуры расположены так, чтобы свести к минимуму лишние движения во время печати. Некоторые устройства предлагают раздельный корпус (сплит) — отдельно под левую и правую руку. Таким образом

7 альтернативных клавиатур на замену стандартной для Android и iOS: выбор ZOOM пользовательского интерфейса. Пользователи могут выбирать между различными раскладками клавиатуры (QWERTY, AZERTY, DVORAK и т.д.), настраивать размер и расположение клавиш, а также менять цвет

Создано приложение для защиты клавиатуры ПК от нажатий пробегающим котом. Кошкам нельзя в ИТ. Видео ельзя просто скачать программу – нужно установить ее. «Портативной» версии CatLock у автора пока нет. Catherine Heath / Unsplash Защитить клавиатуру от кошек можно лишь виртуально Если для блокировки клавиатуры в CatLock используется сочетание Ctrl+L, то для снятия блокировки клавиатура уже не потребуется. Пользователю понадобится мышка, тачпад или, на крайний случай, сенсорный дисплей, что

A4Tech расширяет ассортимент линейки Fstyler: механические клавиатуры FS100 Neon и FS300 Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила первые в серии Fstyler механические клавиатуры FS100 Neon и FS300. Модели совместимы с Windows и Mac и позволяют переключаться между ОС простым сочетанием клавиш. Об этом CNews сообщили представители Merlion. FS100 Neon предлагае

Банковский гигант уволил хитрых сотрудников, которые имитировали работу за ПК с помощью симулятора движений мышки и нажатий клавиатуры ивости приводит к проблемам Более 12 сотрудников компании Wells Fargo остались без работы. Они имитировали бурную деятельность на рабочем месте, установив на свои ПК софт для симуляции работы мышки и клавиатуры, а сами тратили рабочее время по своему усмотрению. Как пишет Tom’s Hardware, работодатель остался не в восторге от их действий и исключил их из кадрового состава. Wells Fargo – это

Беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS от A4Tech Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые беспроводные клавиатуры FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS из серии Fstyler. Модели получили запатентованную технологию QuietKey, обеспечивающую тихий набор текста. Об этом CNews сообщили представители Merlio

Игровые клавиатуры Bloody S515R, B825R: механические свитчи и подставка под запястья Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые игровые клавиатуры S515R, B825R. Модели с механическими переключателями обеспечивают высокую точность срабатывания и высокую скорость во время игры. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Обе мо

Новинки игровой периферии Acer: игровые клавиатуры OKW300, OKW302 и гарнитура OHW312 Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила новую периферию для геймеров – игровые клавиатуры OKW300, OKW302 и игровую гарнитур OHW312. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Игровая клавиатура Acer OKW300 В проводной клавиатуре OKW300 используется стандартная раскладк

Культовые смартфоны возвращаются. Выпущен мобильник с QWERTY-клавиатурой, работающий несколько дней на одной зарядке. Опрос , представляющего собой смесь из электронной книги и культовых мобильников Nokia Е-серии и чем-то напоминает классические телефоны Blackberry. Он наделен монохромным экраном на электронных чернилах и QWERTY-клавиатурой, а его основная концепция в том, чтобы отучить своего владельца проводить часы своего личного и рабочего времени в соцсетях и на видеосервисах. Сделано это в первую очередь з

Bloody представил новую модификацию игровой механической клавиатуры B975P Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новую версию игровой механической клавиатуры B975P. Главное отличие обновленной модели от предыдущей – использование кейкапов Pudding. Модель выделяется высокой скоростью отклика и прочностью деталей. Клавиатура поставляется в

Yadro начала тайно производить клавиатуры и мыши. Они всплыли на Avito и «Яндекс.Маркете» На периферии Как стало известно CNews, российский производитель вычислительной техники Yadro начал производить клавиатуры и компьютерные мыши под принадлежащем ему брендом Kvadra. На официальном сайте компании эта периферия не представлена. Выпускаются эти клавиатуры и мыши в Китае. Возможно, име

Игровые клавиатуры B130N, B320N от Bloody: RGB-подсветка и Anti-Ghosting Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две новых проводных модели игровой клавиатуры B130N и B320N. Новинки обладают быстрым откликом и возможностью создавать собственные макросы. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Обе модели оснащены мембранными переключа

Lenovo выпустила мобильный ПК с двумя экранами и без клавиатуры. Цена, видео Новый эксперимент Lenovo Китайская компания Lenovo сообщила о старте продаж своего новейшего ноутбука Yoga 9i, лишенного клавиатуры и тачпада. Вместо них у него еще один большой сенсорный экран в дополнение к основному, и они могут работать как в связке друг с другом, так и по отдельности. Принадлежность 9i к сем

Учеба на ИТ-специалиста стала бесполезной. Отныне программировать может любой двоечник без знаний, навыков и даже без клавиатуры sen Huang) предрек скорый конец ИТ-индустрии в том виде, в котором она существует сейчас. Как пишет CNBC, Хуанг утверждает, что сейчас стать программистом может каждый, даже если у него под рукой нет клавиатуры, а в голове – необходимых знаний и навыков. Хуанг заявил, что такое стало возможным благодаря повсеместному внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Больше не нужно учиться на прогр

Беспроводные клавиатуры «Оклик» 860S и 865S: эргономичные девайсы для работы дома, в офисе и поездках «Оклик», российский производитель компьютерной периферии и игровых устройств, представляет две полноразмерные беспроводные клавиатуры 860S и 865S. Они обладают Slim-дизайном и широкой функциональностью. Обе модели подойдут для работы в офисе, дома и во время поездок. Об этом CNews сообщили представители «Оклик». На

Raspberry Pi скрестили с Blackberry. Создан карманный компьютер на Linux с клавиатурой в стиле легендарных смартфонов. Видео и цена укцию по установке на BeepBerry прошивки Raspberry Pi OS и добавления в нее драйверов для дисплея и клавиатуры. Фото: CNX Software Никаких тайн у разработчиков нет - вся документация по компьют

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM ены определенные комбинации клавиш. А вот однотонных режимов тут нет. Также отметим, что разметка не будет стираться со временем: буквы и цифры отлиты из пластика двух цветов. Из компромиссов: корпус клавиатуры защищен только от брызг, а кабель длиной 1,5 м может показаться кому-то коротким.A4TECH Bloody B810R Клавиатура от A4TECH оснащена оптическими механическими переключателями, которые

Восстание машин. Из-за ошибки в прошивке клавиатуры научились самостоятельно набирать осмысленные тексты обны самостоятельно набирать текст, даже когда к ним никто не прикасается. Можно было бы предположить, что в Corsair K100 есть аппаратный дефект, вызывающий фантомные нажатия клавиш, но в этом случае клавиатуры набирали бы просто бессмысленный набор букв и символов. Однако они выдают вполне осмысленные тексты, со знаками пунктуации. Corsair K100 Проблема оказалась сравнительно массовой. Впе

Быстрый отклик и эргономика: новые игровые клавиатуры и игровой набор Bloody коврик. Во всех клавиатурах предусмотрена подсветка Neon, а также полезные для игроков функции: технология Anti-Ghosting, ПО для создания макросов и др. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клавиатуры Bloody B135N, B140N, B310N Все модели оснащены эффектной подсветкой с гибкой настройкой. Можно включить постоянное свечение или мерцание клавиш, а также выбрать уровень яркости, чтоб

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM Мы не включили в обзор модели, которые работают только с планшетами одного бренда: например, фирменные клавиатуры, которые подходят только гаджетам Apple или Samsung. В статье пойдет речь только об универсальных устройствах. Они беспроводные, удобны для транспортировки и совместимы с различной т

Новые проводные клавиатуры от A4Tech олнила серию Fstyler проводными клавиатурами FX60, FX60H и FX61. Новые модели отличаются функциональным и эргономичным дизайном с приятным внешним видом. Об этом CNews сообщили представители Merlion, Клавиатуры A4Tech Fstyler FX60 и FX60H Новинки поставляются в двух расцветках: серой и темно-серой, клавиши у обеих моделей черного цвета. Их традиционный лаконичный облик будет одинаково умест

Ноутбуки HP, Huawei нечем чинить. В России исчезли даже клавиатуры, сроки ремонта растут бешеными темпами ест, тоже пополняется. Одними только экранами и аккумуляторами проблема больше не ограничивается. Любители напитков в группе риска В число компонентов ноутбуков, чаще всего выходящих из строя, входят клавиатуры. Погибают они, как правило, если пролить на них какой-нибудь напиток, будь то горячий кофе, газировка или сок. Сроки такого ремонта превратились в настоящую лотерею. Если для одной м

A4Tech представила две клавиатуры с ультратонкими клавишами h представила две модели проводных клавиатур – FX50 и FX51. Устройства относятся к линейке Fstyler, предназначенной для комфортной работы в офисе и дома. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клавиатуры A4Tech FX50 и FX51 представлены в тонком темно-сером корпусе с черными клавишами. Устройства отличаются долговечностью и высоким качеством сборки. A4Tech FX50 представляет собой полн

Logitech G представила две новые версии механической игровой клавиатуры: G413 SE и G413 TKL SE Компания Logitech G, подразделение Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представила две новые механические игровые клавиатуры – Logitech G413 SE и G413 TKL SE. Новинки предназначены для пользователей, которые ищут надежную механическую клавиатуру по доступной цене. Среди основных преимуществ Logitech G413 S

Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM Назначение клавиатуры В первую очередь, клавиатура подбирается в зависимости от потребностей пользователя — устройства для простых офисных задач, набора текста и игр заметно отличаются друг от друга. Каки

Canyon анонсировала новые мультимедийные клавиатуры. Фото Бренд Canyon анонсировал новые мультимедийные клавиатуры KB-W50 и KB-50. Новые клавиатуры подойдут как для работы в офисе или дома, так и для учебы. Размеры устройств составляют 34,2x145,4x27,2 мм. Canyon KB-W50 станет хорошим решен

Raspberry выпустила полноценный ПК внутри клавиатуры. Видео ий и испанский языки, в комплекте с руководством пользователя на соответствующем языке и подходящим блоком питания. Выпуск ПК с клавиатурами под другие языки – в «ближайших планах» компании. Варианты клавиатуры Pi 400 для США и Германии Как уточнили в Raspberry Pi Foundation, в настоящее время у компании нет планов по выпуску Pi 400 на базе бюджетной платы Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти, по

Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена Ноутбук без клавиатуры Компания Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким дисплеем – ThinkPad X1 Fold. Фактически, это в первую очередь планшетный компьютер с экраном в стиле смартфона Samsung Galaxy

Lenovo выпускает первый в мире ноутбук с гибким экраном и без клавиатуры. Видео Ноутбук-планшет без клавиатуры Компания Lenovo продемонстрировала уникальный ноутбук ThinkPad X1 с гибким складным экраном. В его конструкции не предусмотрена клавиатура – дисплей сенсорный и полностью заменяет ее

Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM сего существует 4 основных типа клавиатур: мембранные, механические, ножничные и оптические. Самые популярные из них: механические и мембранные. Лучше всего для работы с текстом подходят механические клавиатуры, потому что такие устройства поддерживают большее количество одновременных нажатий. Чем быстрее вы набираете текст, тем больше чувствуется преимущество механики над мембранкой. Во вр

Microsoft может оставить клавиатуры всего мира без полезной и нужной клавиши я внести изменения в набор клавиш современных Windows клавиатур. Традиционная и привычная раскладка QWERTY не пострадает – нововведения затронут нижний ряд с функциональными кнопками. В планы M

Apple выпустила новые MacBook, «наверняка» устранив многолетнюю проблему залипания клавиш Новая клавиатура Компания Apple представила обновленную линейку профессиональных ноутбуков MacBook Pro 2019, одним из основных изменений в которых стало уже четвертое по счету поколение клавиатуры с механизмом «бабочка» (Butterfly). Инженеры Apple продолжают бороться с залипанием клавиш, преследующим MacBook на протяжении четырех лет. В подробности об обновленном механизме App

Экран вместо клавиатуры бук с дополнительным экраном на технологии E Ink. Основной экран Yoga Book C930 с диагональю 10,8 дюйма выполняет функции записной книжки, планшета для рисования от руки и самообучающейся виртуальной клавиатуры. Новый ультрабук оснащён процессором Intel Core 7-го архитектуры. При всей своей компактности Yoga Book C930 остаётся максимально гибким и универсальным. Шарнир с возможностью развор

Apple признала проблемы в MacBook, выпущенных с начала 2015 года рых моделей клавиатур MacBook и MacBook Pro с механизмом типа «бабочка» (butterfly). В рамках новой сервисной программы компания и ее авторизованные центры обслуживания бесплатно починят «проблемные» клавиатуры или заменят на новые. Как утверждает Apple, дефекту подвержена лишь небольшая доля клавиатур, встроенных в некоторые модели 2015 – 2017 гг., среди которых MacBook с дисплеем Retina р

Лучшие Windows-планшеты. Выбор ZOOM Сразу оговоримся, что сейчас Windows-планшет без клавиатуры уже в диковинку: ну а как на нем можно работать, если для набора текста есть только экранные клавиши? Производители стараются оснащать свои аппараты пристяжными, приставными и примаг

Новый BlackBerry лишили клавиатуры, но впервые дали защиту от воды. Фото али в сеть за пару дней до официального представления модели. Таким образом, подтвердилась информация о том, что компания TCL решила отойти от классического дизайна Blackberry и лишила его физической клавиатуры. Все манипуляции с сенсорной клавиатурой пользователям предстоит выполнять на экране с диагональю 5,5 дюймов, оснащенном защитой от царапин Premium Anti-Scratch. Разрешение full-HD-д

BlackBerry отказывается в смартфонах от физических кнопок. Фото о предшественника, KeyOne, за одним важным исключением: новинка будет полностью лишена традиционной клавиатуры BlackBerry. По словам Махье, сенсорная версия BlackBerry будет предлагаться по той

2 клавиатуры для настоящих прогеймеров уждается в драйверах для установки: клавиатура подключается к порту USB и сразу готова к использованию. HyperX Alloy FPS Pro предназначена для любителей боевиков от первого лица, которые предпочитают клавиатуры без цифрового блока – это пространство необходимо для более эффективного управления мышью. Новинка разработана с учётом использования её на выездных матчах киберспортивных команд: ра