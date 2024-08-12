Компьютеризация Клавиатура QWERTY ЙЦУКЕН-клавиатура
|12.08.2024
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Беспроводные и бесшумные: 5 решений от A4Tech для продуктивной работы
, FG2300 Air2, FG2400 Air2, FG3200 Air2 и FG3300 Air2 из серии Fstyler. У всех новинок есть режим Anti-Sleep. Мыши в наборах бесшумные, оснащены функцией Air Mouse и заряжаются через кабель Type-C, а клавиатуры оснащены технологией QuietKey и имеют клавиши с низким ходом. Все устройства подключаются через USB Nano-ресивер и Type-C адаптер для Macbook и Chromebook. Об этом CNews сообщили пре
|05.08.2024
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Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году
тствуют требованиям эргономики, приспособлены для наиболее удобной и безопасной работы, например, такие модели имеют регулируемые углы наклона и опоры для кистей рук. Управляющие клавиши эргономичной клавиатуры расположены так, чтобы свести к минимуму лишние движения во время печати. Некоторые устройства предлагают раздельный корпус (сплит) — отдельно под левую и правую руку. Таким образом
|12.07.2024
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7 альтернативных клавиатур на замену стандартной для Android и iOS: выбор ZOOM
пользовательского интерфейса. Пользователи могут выбирать между различными раскладками клавиатуры (QWERTY, AZERTY, DVORAK и т.д.), настраивать размер и расположение клавиш, а также менять цвет
|11.07.2024
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Создано приложение для защиты клавиатуры ПК от нажатий пробегающим котом. Кошкам нельзя в ИТ. Видео
ельзя просто скачать программу – нужно установить ее. «Портативной» версии CatLock у автора пока нет. Catherine Heath / Unsplash Защитить клавиатуру от кошек можно лишь виртуально Если для блокировки клавиатуры в CatLock используется сочетание Ctrl+L, то для снятия блокировки клавиатура уже не потребуется. Пользователю понадобится мышка, тачпад или, на крайний случай, сенсорный дисплей, что
|18.06.2024
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A4Tech расширяет ассортимент линейки Fstyler: механические клавиатуры FS100 Neon и FS300
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила первые в серии Fstyler механические клавиатуры FS100 Neon и FS300. Модели совместимы с Windows и Mac и позволяют переключаться между ОС простым сочетанием клавиш. Об этом CNews сообщили представители Merlion. FS100 Neon предлагае
|14.06.2024
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Банковский гигант уволил хитрых сотрудников, которые имитировали работу за ПК с помощью симулятора движений мышки и нажатий клавиатуры
ивости приводит к проблемам Более 12 сотрудников компании Wells Fargo остались без работы. Они имитировали бурную деятельность на рабочем месте, установив на свои ПК софт для симуляции работы мышки и клавиатуры, а сами тратили рабочее время по своему усмотрению. Как пишет Tom’s Hardware, работодатель остался не в восторге от их действий и исключил их из кадрового состава. Wells Fargo – это
|11.06.2024
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Беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS от A4Tech
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые беспроводные клавиатуры FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS из серии Fstyler. Модели получили запатентованную технологию QuietKey, обеспечивающую тихий набор текста. Об этом CNews сообщили представители Merlio
|17.05.2024
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Игровые клавиатуры Bloody S515R, B825R: механические свитчи и подставка под запястья
Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые игровые клавиатуры S515R, B825R. Модели с механическими переключателями обеспечивают высокую точность срабатывания и высокую скорость во время игры. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Обе мо
|07.02.2024
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Новинки игровой периферии Acer: игровые клавиатуры OKW300, OKW302 и гарнитура OHW312
Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила новую периферию для геймеров – игровые клавиатуры OKW300, OKW302 и игровую гарнитур OHW312. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Игровая клавиатура Acer OKW300 В проводной клавиатуре OKW300 используется стандартная раскладк
|25.01.2024
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Культовые смартфоны возвращаются. Выпущен мобильник с QWERTY-клавиатурой, работающий несколько дней на одной зарядке. Опрос
, представляющего собой смесь из электронной книги и культовых мобильников Nokia Е-серии и чем-то напоминает классические телефоны Blackberry. Он наделен монохромным экраном на электронных чернилах и QWERTY-клавиатурой, а его основная концепция в том, чтобы отучить своего владельца проводить часы своего личного и рабочего времени в соцсетях и на видеосервисах. Сделано это в первую очередь з
|15.11.2023
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Bloody представил новую модификацию игровой механической клавиатуры B975P
Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новую версию игровой механической клавиатуры B975P. Главное отличие обновленной модели от предыдущей – использование кейкапов Pudding. Модель выделяется высокой скоростью отклика и прочностью деталей. Клавиатура поставляется в
|08.09.2023
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Yadro начала тайно производить клавиатуры и мыши. Они всплыли на Avito и «Яндекс.Маркете»
На периферии Как стало известно CNews, российский производитель вычислительной техники Yadro начал производить клавиатуры и компьютерные мыши под принадлежащем ему брендом Kvadra. На официальном сайте компании эта периферия не представлена. Выпускаются эти клавиатуры и мыши в Китае. Возможно, име
|01.09.2023
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Игровые клавиатуры B130N, B320N от Bloody: RGB-подсветка и Anti-Ghosting
Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две новых проводных модели игровой клавиатуры B130N и B320N. Новинки обладают быстрым откликом и возможностью создавать собственные макросы. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Обе модели оснащены мембранными переключа
|27.07.2023
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Lenovo выпустила мобильный ПК с двумя экранами и без клавиатуры. Цена, видео
Новый эксперимент Lenovo Китайская компания Lenovo сообщила о старте продаж своего новейшего ноутбука Yoga 9i, лишенного клавиатуры и тачпада. Вместо них у него еще один большой сенсорный экран в дополнение к основному, и они могут работать как в связке друг с другом, так и по отдельности. Принадлежность 9i к сем
|30.05.2023
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Учеба на ИТ-специалиста стала бесполезной. Отныне программировать может любой двоечник без знаний, навыков и даже без клавиатуры
sen Huang) предрек скорый конец ИТ-индустрии в том виде, в котором она существует сейчас. Как пишет CNBC, Хуанг утверждает, что сейчас стать программистом может каждый, даже если у него под рукой нет клавиатуры, а в голове – необходимых знаний и навыков. Хуанг заявил, что такое стало возможным благодаря повсеместному внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Больше не нужно учиться на прогр
|26.05.2023
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Беспроводные клавиатуры «Оклик» 860S и 865S: эргономичные девайсы для работы дома, в офисе и поездках
«Оклик», российский производитель компьютерной периферии и игровых устройств, представляет две полноразмерные беспроводные клавиатуры 860S и 865S. Они обладают Slim-дизайном и широкой функциональностью. Обе модели подойдут для работы в офисе, дома и во время поездок. Об этом CNews сообщили представители «Оклик». На
|18.05.2023
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Raspberry Pi скрестили с Blackberry. Создан карманный компьютер на Linux с клавиатурой в стиле легендарных смартфонов. Видео и цена
укцию по установке на BeepBerry прошивки Raspberry Pi OS и добавления в нее драйверов для дисплея и клавиатуры. Фото: CNX Software Никаких тайн у разработчиков нет - вся документация по компьют
|09.03.2023
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Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM
ены определенные комбинации клавиш. А вот однотонных режимов тут нет. Также отметим, что разметка не будет стираться со временем: буквы и цифры отлиты из пластика двух цветов. Из компромиссов: корпус клавиатуры защищен только от брызг, а кабель длиной 1,5 м может показаться кому-то коротким.A4TECH Bloody B810R Клавиатура от A4TECH оснащена оптическими механическими переключателями, которые
|23.12.2022
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Восстание машин. Из-за ошибки в прошивке клавиатуры научились самостоятельно набирать осмысленные тексты
обны самостоятельно набирать текст, даже когда к ним никто не прикасается. Можно было бы предположить, что в Corsair K100 есть аппаратный дефект, вызывающий фантомные нажатия клавиш, но в этом случае клавиатуры набирали бы просто бессмысленный набор букв и символов. Однако они выдают вполне осмысленные тексты, со знаками пунктуации. Corsair K100 Проблема оказалась сравнительно массовой. Впе
|23.11.2022
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Быстрый отклик и эргономика: новые игровые клавиатуры и игровой набор Bloody
коврик. Во всех клавиатурах предусмотрена подсветка Neon, а также полезные для игроков функции: технология Anti-Ghosting, ПО для создания макросов и др. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клавиатуры Bloody B135N, B140N, B310N Все модели оснащены эффектной подсветкой с гибкой настройкой. Можно включить постоянное свечение или мерцание клавиш, а также выбрать уровень яркости, чтоб
|16.11.2022
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Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM
Мы не включили в обзор модели, которые работают только с планшетами одного бренда: например, фирменные клавиатуры, которые подходят только гаджетам Apple или Samsung. В статье пойдет речь только об универсальных устройствах. Они беспроводные, удобны для транспортировки и совместимы с различной т
|18.10.2022
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Новые проводные клавиатуры от A4Tech
олнила серию Fstyler проводными клавиатурами FX60, FX60H и FX61. Новые модели отличаются функциональным и эргономичным дизайном с приятным внешним видом. Об этом CNews сообщили представители Merlion, Клавиатуры A4Tech Fstyler FX60 и FX60H Новинки поставляются в двух расцветках: серой и темно-серой, клавиши у обеих моделей черного цвета. Их традиционный лаконичный облик будет одинаково умест
|29.07.2022
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Ноутбуки HP, Huawei нечем чинить. В России исчезли даже клавиатуры, сроки ремонта растут бешеными темпами
ест, тоже пополняется. Одними только экранами и аккумуляторами проблема больше не ограничивается. Любители напитков в группе риска В число компонентов ноутбуков, чаще всего выходящих из строя, входят клавиатуры. Погибают они, как правило, если пролить на них какой-нибудь напиток, будь то горячий кофе, газировка или сок. Сроки такого ремонта превратились в настоящую лотерею. Если для одной м
|02.06.2022
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A4Tech представила две клавиатуры с ультратонкими клавишами
h представила две модели проводных клавиатур – FX50 и FX51. Устройства относятся к линейке Fstyler, предназначенной для комфортной работы в офисе и дома. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клавиатуры A4Tech FX50 и FX51 представлены в тонком темно-сером корпусе с черными клавишами. Устройства отличаются долговечностью и высоким качеством сборки. A4Tech FX50 представляет собой полн
|27.01.2022
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Logitech G представила две новые версии механической игровой клавиатуры: G413 SE и G413 TKL SE
Компания Logitech G, подразделение Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представила две новые механические игровые клавиатуры – Logitech G413 SE и G413 TKL SE. Новинки предназначены для пользователей, которые ищут надежную механическую клавиатуру по доступной цене. Среди основных преимуществ Logitech G413 S
|11.06.2021
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Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM
Назначение клавиатуры В первую очередь, клавиатура подбирается в зависимости от потребностей пользователя — устройства для простых офисных задач, набора текста и игр заметно отличаются друг от друга. Каки
|23.12.2020
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Canyon анонсировала новые мультимедийные клавиатуры. Фото
Бренд Canyon анонсировал новые мультимедийные клавиатуры KB-W50 и KB-50. Новые клавиатуры подойдут как для работы в офисе или дома, так и для учебы. Размеры устройств составляют 34,2x145,4x27,2 мм. Canyon KB-W50 станет хорошим решен
|03.11.2020
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Raspberry выпустила полноценный ПК внутри клавиатуры. Видео
ий и испанский языки, в комплекте с руководством пользователя на соответствующем языке и подходящим блоком питания. Выпуск ПК с клавиатурами под другие языки – в «ближайших планах» компании. Варианты клавиатуры Pi 400 для США и Германии Как уточнили в Raspberry Pi Foundation, в настоящее время у компании нет планов по выпуску Pi 400 на базе бюджетной платы Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти, по
|08.01.2020
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Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена
Ноутбук без клавиатуры Компания Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким дисплеем – ThinkPad X1 Fold. Фактически, это в первую очередь планшетный компьютер с экраном в стиле смартфона Samsung Galaxy
|19.11.2019
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Lenovo выпускает первый в мире ноутбук с гибким экраном и без клавиатуры. Видео
Ноутбук-планшет без клавиатуры Компания Lenovo продемонстрировала уникальный ноутбук ThinkPad X1 с гибким складным экраном. В его конструкции не предусмотрена клавиатура – дисплей сенсорный и полностью заменяет ее
|12.11.2019
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Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM
сего существует 4 основных типа клавиатур: мембранные, механические, ножничные и оптические. Самые популярные из них: механические и мембранные. Лучше всего для работы с текстом подходят механические клавиатуры, потому что такие устройства поддерживают большее количество одновременных нажатий. Чем быстрее вы набираете текст, тем больше чувствуется преимущество механики над мембранкой. Во вр
|19.06.2019
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Microsoft может оставить клавиатуры всего мира без полезной и нужной клавиши
я внести изменения в набор клавиш современных Windows клавиатур. Традиционная и привычная раскладка QWERTY не пострадает – нововведения затронут нижний ряд с функциональными кнопками. В планы M
|22.05.2019
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Apple выпустила новые MacBook, «наверняка» устранив многолетнюю проблему залипания клавиш
Новая клавиатура Компания Apple представила обновленную линейку профессиональных ноутбуков MacBook Pro 2019, одним из основных изменений в которых стало уже четвертое по счету поколение клавиатуры с механизмом «бабочка» (Butterfly). Инженеры Apple продолжают бороться с залипанием клавиш, преследующим MacBook на протяжении четырех лет. В подробности об обновленном механизме App
|14.11.2018
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Экран вместо клавиатуры
бук с дополнительным экраном на технологии E Ink. Основной экран Yoga Book C930 с диагональю 10,8 дюйма выполняет функции записной книжки, планшета для рисования от руки и самообучающейся виртуальной клавиатуры. Новый ультрабук оснащён процессором Intel Core 7-го архитектуры. При всей своей компактности Yoga Book C930 остаётся максимально гибким и универсальным. Шарнир с возможностью развор
|25.06.2018
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Apple признала проблемы в MacBook, выпущенных с начала 2015 года
рых моделей клавиатур MacBook и MacBook Pro с механизмом типа «бабочка» (butterfly). В рамках новой сервисной программы компания и ее авторизованные центры обслуживания бесплатно починят «проблемные» клавиатуры или заменят на новые. Как утверждает Apple, дефекту подвержена лишь небольшая доля клавиатур, встроенных в некоторые модели 2015 – 2017 гг., среди которых MacBook с дисплеем Retina р
|17.04.2018
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Лучшие Windows-планшеты. Выбор ZOOM
Сразу оговоримся, что сейчас Windows-планшет без клавиатуры уже в диковинку: ну а как на нем можно работать, если для набора текста есть только экранные клавиши? Производители стараются оснащать свои аппараты пристяжными, приставными и примаг
|09.10.2017
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Новый BlackBerry лишили клавиатуры, но впервые дали защиту от воды. Фото
али в сеть за пару дней до официального представления модели. Таким образом, подтвердилась информация о том, что компания TCL решила отойти от классического дизайна Blackberry и лишила его физической клавиатуры. Все манипуляции с сенсорной клавиатурой пользователям предстоит выполнять на экране с диагональю 5,5 дюймов, оснащенном защитой от царапин Premium Anti-Scratch. Разрешение full-HD-д
|30.08.2017
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BlackBerry отказывается в смартфонах от физических кнопок. Фото
о предшественника, KeyOne, за одним важным исключением: новинка будет полностью лишена традиционной клавиатуры BlackBerry. По словам Махье, сенсорная версия BlackBerry будет предлагаться по той
|21.07.2017
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2 клавиатуры для настоящих прогеймеров
уждается в драйверах для установки: клавиатура подключается к порту USB и сразу готова к использованию. HyperX Alloy FPS Pro предназначена для любителей боевиков от первого лица, которые предпочитают клавиатуры без цифрового блока – это пространство необходимо для более эффективного управления мышью. Новинка разработана с учётом использования её на выездных матчах киберспортивных команд: ра
|29.11.2016
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Blue, Red или Brown - всё равно 50 миллионов!
Две новые клавиатуры HyperX ALLOY FPS с ресурсными механическими клавишами Cherry MX появились на российском рынке. Представленные клавиатуры отличаются конструкцией кнопок, которые используют пер
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