Разделы

Техника
|

Больше расцветок: игровые клавиатуры Bloody S87 Naraka и WS87 Pixels

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две новые расцветки для клавиатуры S87 и WS87. Первая теперь доступна в стилистике приключенческой экшен-игры Naraka: Bladepoint, вторая – в пиксельном дизайне, отсылающем сразу к целому поколению ретро-игр. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Клавиатура Bloody S87 Naraka

Корпус вмещает 87 клавиш, включая 10 функциональных, а также специальную клавишу Bloody key. Компактный дизайн позволяет разумно распорядиться рабочим пространством. Частота опроса составляет 1000 Гц, скорость отклика – 1 мс. Технология Anti-Ghosting предотвращает залипание клавиш, гарантируя точное и быстрое управление.

Красные механические свитчи BLMS Red Plus имеют длину хода 4 мм, двойные позолоченные крестообразные контакты и торсионную пружину с высокой отдачей. PBT-материал увеличивает долговечность свитчей, расположенных на основной игровой зоне.

Для более точной кастомизации доступны семь игровых режимов. Встроенная память 4 МБ сохраняет макросы и настройки подсветки, а стираемая EEPROM запоминает семь конфигураций клавиш. 10 предустановленных эффектов подсветки переключаются комбинацией клавиш «FN + 0 ~ 9».

blo1.jpg

Merlion
Игровые клавиатуры Bloody S87 Naraka и WS87 Pixels

Ножки позволяют регулировать высоту, выбирая между углами наклона 3° и 8°. 1,8-метровый кабель можно закреплять в трех разных положениях, чтобы он не мешал во время игры. Предусмотрена быстрая замена переключателей, клавиатура совместима с 3-контактными и 5-контактными свитчами.

Беспроводная клавиатура Bloody WS87 Pixels

Компактный корпус на 87 клавиш, включая 12 функциональных, а также Bloody key. Стабильная скорость при частоте 1000 Гц / 1 мс по точности конкурирует с производительностью проводной игровой клавиатуры. Технология Anti-Ghosting позволяет одновременно удерживать любое количество клавиш.

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Цифровизация

Свитчи – BLMS Red Plus. Кейкапы – из PBT. Предусмотрена горячая замена свитчей. Прослойка из силикона уменьшает эффект эха при наборе текста, а силиконовые накладки снижают уровень шума при соприкосновении внутренних деталей.

Двухъядерный многорежимный чип Cortex-M4 отвечает одновременно за подсветку и функции клавиатуры и беспроводную передачу данных. Доступно подключение по беспроводной связи 2.4 ГГц, Bluetooth v5.1, а также через USB. Подключение по технологии WaveLink обеспечивает бесшовное соединение, модель совместима с Windows и MacOS.

Аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает до 666 часов работы с выключенной RGB-подсветкой, до 80 часов – с включенной. Подсветка настраивается, на выбор доступно 16,8 млн цветов. Пользовательские режимы и макросы можно сохранять на 4 МБ встроенной памяти. Ножки девайса регулируются, угол наклона – 3° или 8°.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Популярный в России лютый конкурент Xiaomi выпустил очень дешевый телефон с OLED-экраном и огромной батареей

Мир перевернулся. Цены на оперативную память стремительно падают. Во всем виноват Китай

Впервые показан российский шлем виртуальной реальности для пилотов истребителя Су-57

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще