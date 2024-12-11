Больше расцветок: игровые клавиатуры Bloody S87 Naraka и WS87 Pixels

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две новые расцветки для клавиатуры S87 и WS87. Первая теперь доступна в стилистике приключенческой экшен-игры Naraka: Bladepoint, вторая – в пиксельном дизайне, отсылающем сразу к целому поколению ретро-игр. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Клавиатура Bloody S87 Naraka

Корпус вмещает 87 клавиш, включая 10 функциональных, а также специальную клавишу Bloody key. Компактный дизайн позволяет разумно распорядиться рабочим пространством. Частота опроса составляет 1000 Гц, скорость отклика – 1 мс. Технология Anti-Ghosting предотвращает залипание клавиш, гарантируя точное и быстрое управление.

Красные механические свитчи BLMS Red Plus имеют длину хода 4 мм, двойные позолоченные крестообразные контакты и торсионную пружину с высокой отдачей. PBT-материал увеличивает долговечность свитчей, расположенных на основной игровой зоне.

Для более точной кастомизации доступны семь игровых режимов. Встроенная память 4 МБ сохраняет макросы и настройки подсветки, а стираемая EEPROM запоминает семь конфигураций клавиш. 10 предустановленных эффектов подсветки переключаются комбинацией клавиш «FN + 0 ~ 9».

Merlion Игровые клавиатуры Bloody S87 Naraka и WS87 Pixels

Ножки позволяют регулировать высоту, выбирая между углами наклона 3° и 8°. 1,8-метровый кабель можно закреплять в трех разных положениях, чтобы он не мешал во время игры. Предусмотрена быстрая замена переключателей, клавиатура совместима с 3-контактными и 5-контактными свитчами.

Беспроводная клавиатура Bloody WS87 Pixels

Компактный корпус на 87 клавиш, включая 12 функциональных, а также Bloody key. Стабильная скорость при частоте 1000 Гц / 1 мс по точности конкурирует с производительностью проводной игровой клавиатуры. Технология Anti-Ghosting позволяет одновременно удерживать любое количество клавиш.

Свитчи – BLMS Red Plus. Кейкапы – из PBT. Предусмотрена горячая замена свитчей. Прослойка из силикона уменьшает эффект эха при наборе текста, а силиконовые накладки снижают уровень шума при соприкосновении внутренних деталей.

Двухъядерный многорежимный чип Cortex-M4 отвечает одновременно за подсветку и функции клавиатуры и беспроводную передачу данных. Доступно подключение по беспроводной связи 2.4 ГГц, Bluetooth v5.1, а также через USB. Подключение по технологии WaveLink обеспечивает бесшовное соединение, модель совместима с Windows и MacOS.

Аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает до 666 часов работы с выключенной RGB-подсветкой, до 80 часов – с включенной. Подсветка настраивается, на выбор доступно 16,8 млн цветов. Пользовательские режимы и макросы можно сохранять на 4 МБ встроенной памяти. Ножки девайса регулируются, угол наклона – 3° или 8°.

Новинки доступны для заказа в Merlion.