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04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
10.12.2021 Huawei объявляет о начале продаж смарт-часов серии Watch GT в России 1
29.08.2021 Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM 1
17.08.2021 Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM 1
13.08.2021 Huawei объявила старт продаж детских планшетов серии Matepad Т 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
19.04.2021 Honor представила умный браслет Honor Band 6. Цена. Фото 1
07.04.2021 Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM 1
30.03.2021 Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео 1
26.03.2021 7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM 1
16.03.2021 Logitech G представила свою первую игровую внутриканальную гарнитуру. Цена. Фото 1
05.03.2021 Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
21.01.2021 Лучшие спортивные наушники с защитой от воды: хиты продаж 1
11.01.2021 Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix 1
08.01.2021 Выпущен сверхдешевый смартфон-конструктор. Его можно собрать самостоятельно. Видео 1
29.12.2020 Обзор робота-пылесоса 360 Robot Vacuum Cleaner C50: бюджетная модель с функцией влажной уборки 1
17.12.2020 Обзор беспроводных зарядных устройств Moshi: Otto Q, Porto Q 5K и Lounge Q 2
08.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы 2
25.11.2020 Легендарный бренд Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с рекордной батареей и объявил о своей независимости. Видео 1
29.10.2020 LG анонсирует новую модель наушников TONE Free с активным шумоподавлением и чехлом UVnano 1
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей 1
16.10.2020 9 бюджетных смартфонов с хорошей батареей: выбор ZOOM 1
12.10.2020 Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото 1
08.10.2020 Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман 1
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 1
14.08.2020 В России стартуют продажи флагманского смартфона TECNO CAMON 15 Pro 1
27.07.2020 Обзор умных часов Amazfit Stratos 3 1
23.07.2020 Wokka Lokka выпустит «взрослые» часы для детей c Android и 4G 1
22.07.2020 OnePlus вернулась к истокам: Выпущен первый за многие годы дешевый смартфон. Видео 1
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями 1
09.06.2020 Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM 1
20.05.2020 Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT 1
18.02.2020 7 идей подарков на 23 февраля: выбор ZOOM 1
07.02.2020 Обзор смартфона Honor 20 LITE: демократичное решение 1
04.02.2020 Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов 1
21.01.2020 Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей! 1
14.01.2020 Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор 1
09.01.2020 Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM 1

Публикаций - 107, упоминаний - 112
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
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