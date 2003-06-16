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Силиконы полиорганосилоксаны
СОБЫТИЯ
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|16.06.2003
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"Силиконовая Тайга" усиливает юридическую поддержку компаний-членов
Компания International Legal Counsels PLLC и Альянс разработчиков программного обеспечения “Силиконовая Тайга” заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Опыт “Силиконовой Тайги” показывает, что дефицит юридической информации у разработчиков очень велик, об этом свидетельст
|23.01.2003
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"Силиконовая Тайга" и АКСИТ заключили соглашение о сотрудничестве
"Альянс разработчиков программного обеспечения "Силиконовая Тайга" и Ассоциация компаний сферы информационных технологий (АКСИТ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Консолидация усилий по продвижению российских наукоемких п
|28.11.2002
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"Силиконовая Тайга" и "АРМИТ" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
АРПО "Силиконовая Тайга" и Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий (Ассоциация Развития МИТ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. "АРМИТ" уже продолжительное время
|08.05.2002
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"Силиконовая Тайга" заключила соглашение о стратегическом партнерстве с "Русским Цифровым Альянсом"
Некоммерческое партнерство "Силиконовая Тайга" (ST) заключило cоглашение о cтратегическом партнерстве с "Русским Цифровым Альянсом" (RDA) Соглашение предусматривает сотрудничество cторон в продвижении российских ИТ- компа
|03.10.2000
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Силиконовая Долина оказалась в эпицентре борьбы за президентское кресло
Силиконовая Долина оказалась в эпицентре борьбы за президентское кресло, сообщает New York Times. Принято считать, что Силиконовая Долина - это область Альберта Гора (Al Gore). Вице-президент США всегда выступал в защиту интересов высоких технологий и способствовал обогащению этой отрасли в течение последних 8
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