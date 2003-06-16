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Индексная книга (каталог) CNews*
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Силиконы полиорганосилоксаны

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.06.2003 "Силиконовая Тайга" усиливает юридическую поддержку компаний-членов

Компания International Legal Counsels PLLC и Альянс разработчиков программного обеспечения “Силиконовая Тайга” заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Опыт “Силиконовой Тайги” показывает, что дефицит юридической информации у разработчиков очень велик, об этом свидетельст
23.01.2003 "Силиконовая Тайга" и АКСИТ заключили соглашение о сотрудничестве

"Альянс разработчиков программного обеспечения "Силиконовая Тайга" и Ассоциация компаний сферы информационных технологий (АКСИТ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Консолидация усилий по продвижению российских наукоемких п
28.11.2002 "Силиконовая Тайга" и "АРМИТ" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

АРПО "Силиконовая Тайга" и Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий (Ассоциация Развития МИТ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. "АРМИТ" уже продолжительное время

08.05.2002 "Силиконовая Тайга" заключила соглашение о стратегическом партнерстве с "Русским Цифровым Альянсом"

Некоммерческое партнерство "Силиконовая Тайга" (ST) заключило cоглашение о cтратегическом партнерстве с "Русским Цифровым Альянсом" (RDA) Соглашение предусматривает сотрудничество cторон в продвижении российских ИТ- компа
03.10.2000 Силиконовая Долина оказалась в эпицентре борьбы за президентское кресло

Силиконовая Долина оказалась в эпицентре борьбы за президентское кресло, сообщает New York Times. Принято считать, что Силиконовая Долина - это область Альберта Гора (Al Gore). Вице-президент США всегда выступал в защиту интересов высоких технологий и способствовал обогащению этой отрасли в течение последних 8


Публикаций - 297, упоминаний - 313

Силиконы и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 48
Apple Inc 13154 41
Google LLC 12688 41
Samsung Electronics 11064 35
Xiaomi - Сяоми 2231 33
Sony 6739 22
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 18
Yandex - Яндекс 9216 17
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 16
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 15
Microsoft Corporation 25775 13
Meta Platforms - Facebook 4621 12
LG Electronics 3735 12
Philips 2099 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 10
A4tech 107 9
Kitfort 75 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
Samsung - Harman - JBL 242 8
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 8
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 7
BBK OPPO Electronics 484 7
MediaTek - Ralink 595 7
Lenovo Motorola 3566 7
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 7
Garmin - Гармин 233 7
Lenovo Group 2446 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Intel Corporation 12811 6
ZTE Corporation 800 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Sharp Corporation 1062 6
Creative Technology 273 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
X Corp - Twitter 2938 5
Toshiba Corporation 2980 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Россети Ленэнерго 1699 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Kickstarter 136 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Геометрия НПО 165 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Связной ГК 1401 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 3
Kärcher - Karcher - Керхер 74 3
СиЭс Медика - CS Medica 8 2
Почта России ПАО 2370 2
Adidas - Адидас 170 2
Hyundai Motor Company 436 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Walt Disney Company 647 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Dyson 157 2
Braun GmbH 79 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Madrobots - Мэдроботс 3 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Melitta 6 1
Beurer - Бойрер 19 1
Toyota - Daihatsu 3 1
Water Pik - Waterpik 5 1
Donfeel 2 1
Эликор 2 1
Lacoste - Лакост 10 1
RawMID - Равмид 3 1
Gardena - Гардена Рус 15 1
Levenhuk - Левенгук 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 33 1
Правительство Тайваня 48 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АКСИТ - Ассоциации компаний сферы информационных технологий 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 170
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 164
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 138
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 125
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 120
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 96
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 94
Наушники - Headphones 4478 92
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 83
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 80
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 78
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 77
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 75
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 67
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 67
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 65
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 63
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 63
Аксессуары 4282 63
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 61
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 60
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 58
Микрофон - Microphone 2808 57
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 56
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 56
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 56
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 54
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 53
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 51
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 50
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 50
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 50
Оповещение и уведомление - Notification 5943 49
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 48
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 47
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 46
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 42
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 41
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 79
Google Android 15243 78
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 46
Apple iOS 8583 38
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 35
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 33
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 32
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 25
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 20
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 19
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 19
Huawei AppGallery 353 19
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 19
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 19
Microsoft Windows 16882 18
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 17
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 16
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 16
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 16
Samsung SVR-диктофон 464 16
Honor SuperCharge 193 15
Apple iPhone 6 4861 14
Huawei nova - Серия смартфона 115 14
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 14
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 91 14
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 13
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 13
Huawei Mate - серия смартфонов 453 12
Huawei Watch - Умные часы 145 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 11
Google Android 9 - Android Pie 217 11
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 71 11
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Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 10
Google Cloud Services 244 10
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 9
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 81 9
Apple iPad 4011 8
Галицкий Андрей 5 2
Rogers John - Роджерс Джон 12 2
Клабуков Иван 2 2
Taran Gil - Таран Гил 3 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Путин Владимир 3454 2
Чубайс Анатолий 222 2
Агамирзян Игорь 74 2
Дахновский Дмитрий 9 2
Николаев Григорий 10 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Xiaomi Mitu Mi Robot Builder Rover 2 1
Овчинский Владислав 230 1
Якичев Александр 4 1
Симановский Евгений 5 1
Gore Albert - Гор Альберт 44 1
Stadler Martin - Штадлер Мартин 2 1
Купряков Борис 1 1
Боков Вадим 3 1
Викторов Александр 2 1
Hosek Simona - Хосек Симона 3 1
Horie Takafumi - Хори Такафуми 8 1
Егорова Регина 1 1
Knox Alex - Нокс Алекс 1 1
Рождественская Анна 1 1
Озорных Павел 1 1
Sharma Mukul - Шарма Мукул 4 1
Crosby Alfred - Кросби Альфред 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Марков Дмитрий 81 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Ефимов Владимир 145 1
Макаров Валентин 251 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
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Япония 13807 20
Европа 24964 19
Китай - Тайвань 4245 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Индия - Bharat 5869 10
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Германия - Федеративная Республика 13221 9
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Азия - Азиатский регион 5920 6
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Африка - Африканский регион 3641 5
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 5
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Германия - Берлин 732 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 4
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Израиль 2856 3
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