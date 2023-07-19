Counterpoint Research
|19.07.2023
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Продажи новых смартфонов рушатся восьмой квартал подряд. Продажи подержанных мобильников бьют исторические рекорды
ение во II квартале 2023 г. (1 апреля – 30 июля). Согласно отчетам аналитических компаний Canalys и Counterpoint Research, это коснулось всех сегментов, кроме премиального – топовые смартфоны,
|08.06.2022
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Производитель процессоров, обманывавший весь мир, низвергнут с Олимпа. Лидером стал его заклятый конкурент
потеряла лидерство на этом рынке, которое удерживала с 2020 г. По данным исследовательской компании CounterPoint Research, она откатилась даже не на второе, а на третье место, а ее доля рынка р
|29.10.2021
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Apple и Samsung счастливы: Глобальный дефицит чипов вынуждает покупать дорогие смартфоны
на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. до 342 млн штук, сообщило аналитическое агентство Counterpoint Research. Причиной сокращения объема продаж, по мнению аналитиков, стали дефицит
|01.10.2021
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Counterpoint Research: кнопочные телефоны itel заняли 26% доли рынка
Согласно результатам исследования аналитической компании Counterpoint Research за II квартал 2021 г., кнопочные телефоны itel заняли 26% доли рынка по
|07.09.2021
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Компания, годами обманывавшая весь мир, захватила почти половину рынка мобильных процессоров
нке мобильных процессоров, показав гигантский рост своей доли. По данным исследовательской компании Counterpoint Research, она вплотную приблизилась к 50%. Процессоры MediaTek в настоящее время
|06.08.2021
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Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов
аж в штучном выражении прежних лидеров Samsung и Apple. Об этом сообщила исследовательская компания Counterpoint Research со ссылкой на итоги своего ежемесячного исследования Monthly Market Pul
|19.07.2021
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Человечество переходит на старые смартфоны. У него кончаются деньги
г. после провальных первых шести месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Counterpoint Research. Успешное для участников вторичного рынка восстановленных (refurbished)
|02.02.2021
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realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год
квартала, что позволило realme укрепить положение среди других производителей на рынке страны. Также в России показатель роста в четвёртом квартале год к году составил 692%. При этом, согласно отчёту Counterpoint за 4 квартал, за 2020 год компания выросла в мире на 65% и отгрузила 42 миллиона смартфонов. Помимо этого, бренд вошел в топ-10 производителей носимых устройств, заняв 2% мирового
|25.12.2020
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Нечестный на руку производитель процессоров стал крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов
крупнейшим поставщиком чипов для мобильных гаджетов. Согласно статистике исследовательской компании Counterpoint Research, она впервые возглавила этот рейтинг, потеснив даже Qualcomm. По данным
|16.09.2020
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Рынок процессоров для смартфонов рухнул на четверть и замер в ожидании тотального передела
м периодом прошлого года. Лидер рынка, компания Qualcomm, за эти три месяца успела «подарить» конкурентам часть рынка, сократив свое присутствие с 33% во II квартале 2019 г. до 29%, сообщила компания Counterpoint Technology Market Research в рамках квартального исследования рынка. По мнению аналитиков Counterpoint, ключевой причиной столь масштабного обвала рынка мобильных чипов стал
|16.06.2020
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Гонимый Америкой Huawei прорвался на первое место в мире по продажам смартфонов
артфонов, обогнав не только Apple, но и южнокорейскую Samsung. По данным исследовательской компании Counterpoint Research, доля Huawei оказалась на 2% больше в сравнении с Samsung, мировым лиде
|06.09.2017
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Huawei обошла Apple в рейтинге производителей смартфонов
Перестановки в Топ3 производителей смартфоновСогласно данным свежего исследования Market Pulse for July 2017 аналитической компании Counterpoint, компания Huawei обошла Apple и стала вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов. Китайская компания последовательно демонстрировала такие результаты на протяжении июня и и
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