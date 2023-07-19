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Counterpoint Research

Counterpoint Research


19.07.2023 Продажи новых смартфонов рушатся восьмой квартал подряд. Продажи подержанных мобильников бьют исторические рекорды

ение во II квартале 2023 г. (1 апреля – 30 июля). Согласно отчетам аналитических компаний Canalys и Counterpoint Research, это коснулось всех сегментов, кроме премиального – топовые смартфоны,

08.06.2022 Производитель процессоров, обманывавший весь мир, низвергнут с Олимпа. Лидером стал его заклятый конкурент

потеряла лидерство на этом рынке, которое удерживала с 2020 г. По данным исследовательской компании CounterPoint Research, она откатилась даже не на второе, а на третье место, а ее доля рынка р
29.10.2021 Apple и Samsung счастливы: Глобальный дефицит чипов вынуждает покупать дорогие смартфоны

на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. до 342 млн штук, сообщило аналитическое агентство Counterpoint Research. Причиной сокращения объема продаж, по мнению аналитиков, стали дефицит
01.10.2021 Counterpoint Research: кнопочные телефоны itel заняли 26% доли рынка

Согласно результатам исследования аналитической компании Counterpoint Research за II квартал 2021 г., кнопочные телефоны itel заняли 26% доли рынка по
07.09.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, захватила почти половину рынка мобильных процессоров

нке мобильных процессоров, показав гигантский рост своей доли. По данным исследовательской компании Counterpoint Research, она вплотную приблизилась к 50%. Процессоры MediaTek в настоящее время
06.08.2021 Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов

аж в штучном выражении прежних лидеров Samsung и Apple. Об этом сообщила исследовательская компания Counterpoint Research со ссылкой на итоги своего ежемесячного исследования Monthly Market Pul
19.07.2021 Человечество переходит на старые смартфоны. У него кончаются деньги

г. после провальных первых шести месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Counterpoint Research. Успешное для участников вторичного рынка восстановленных (refurbished)
02.02.2021 realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год

квартала, что позволило realme укрепить положение среди других производителей на рынке страны. Также в России показатель роста в четвёртом квартале год к году составил 692%. При этом, согласно отчёту Counterpoint за 4 квартал, за 2020 год компания выросла в мире на 65% и отгрузила 42 миллиона смартфонов. Помимо этого, бренд вошел в топ-10 производителей носимых устройств, заняв 2% мирового

25.12.2020 Нечестный на руку производитель процессоров стал крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов

крупнейшим поставщиком чипов для мобильных гаджетов. Согласно статистике исследовательской компании Counterpoint Research, она впервые возглавила этот рейтинг, потеснив даже Qualcomm. По данным
16.09.2020 Рынок процессоров для смартфонов рухнул на четверть и замер в ожидании тотального передела

м периодом прошлого года. Лидер рынка, компания Qualcomm, за эти три месяца успела «подарить» конкурентам часть рынка, сократив свое присутствие с 33% во II квартале 2019 г. до 29%, сообщила компания Counterpoint Technology Market Research в рамках квартального исследования рынка. По мнению аналитиков Counterpoint, ключевой причиной столь масштабного обвала рынка мобильных чипов стал
16.06.2020 Гонимый Америкой Huawei прорвался на первое место в мире по продажам смартфонов

артфонов, обогнав не только Apple, но и южнокорейскую Samsung. По данным исследовательской компании Counterpoint Research, доля Huawei оказалась на 2% больше в сравнении с Samsung, мировым лиде
06.09.2017 Huawei обошла Apple в рейтинге производителей смартфонов

Перестановки в Топ3 производителей смартфоновСогласно данным свежего исследования Market Pulse for July 2017 аналитической компании Counterpoint, компания Huawei обошла Apple и стала вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов. Китайская компания последовательно демонстрировала такие результаты на протяжении июня и и

Публикаций - 88, упоминаний - 106

Counterpoint Research и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12100 59
Samsung Electronics 10254 57
Xiaomi 1732 39
Huawei 3933 34
BBK OPPO Electronics 384 26
Qualcomm Technologies 1822 23
Google LLC 11775 23
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 22
MediaTek - Ralink 527 20
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 19
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 19
Intel Corporation 12197 16
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 13
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 12
Canalys 231 10
LG Electronics 3614 9
AMD - Advanced Micro Devices 4231 8
BBK OnePlus 216 8
Huawei - HiSilicon Technologies 59 6
Huawei Mobile Services 72 6
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 4
Dailymotion - Видеохостинг 41 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 4
Nvidia Corp 3487 4
BBK Electronics Corp 313 3
Sony 6544 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 3
Lenovo Group 2292 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
HTC Corporation 1499 3
UMC - United Microelectronics Corporation 317 3
МегаФон 8804 2
Dell EMC 5027 2
X Corp - Twitter 2845 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Lenovo Motorola 3501 2
Microsoft Corporation 24624 2
Связной ГК 1369 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
LATAM Airlines Group 11 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Unsplash 762 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Ингаз 6 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
eBay Inc 1619 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Changan Automobile Group 21 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 8 1
Hyundai Motor Company 383 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 8
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
KMWU - Korean Metal Workers' Union - Корейский союз металлистов - Федерация профсоюзов корейских металлургов 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 79
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 41
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 31
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 29
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 15
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 11
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 9
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Apple MacBook - серия ноутбуков 931 5
Microsoft Windows 15656 5
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Apple iPhone 13 142 5
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Pathak Tarun - Патхак Тарун 2 2
Ли Джэ Ён 11 2
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Biden Joe - Байден Джо 127 2
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Ли Лео 5 1
Блохин Николай 2 1
Колесниченко Виктор 4 1
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Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 379 1
Mishra Varun - Мишра Варун 1 1
Geun-hye Park - Кын Хе Пак 19 1
Anandan Rajan - Анандан Раджан 1 1
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Украина 7608 4
Сингапур - Республика 1849 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 3
Нидерланды 3517 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 3
США - Аризона 514 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Европа Восточная 3075 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
США - Калифорния 4625 2
Европа Западная 1481 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 2
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 32 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
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Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 3
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Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
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Философия - Philosophy 444 2
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 9
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