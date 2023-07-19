ение во II квартале 2023 г. (1 апреля – 30 июля). Согласно отчетам аналитических компаний Canalys и Counterpoint Research , это коснулось всех сегментов, кроме премиального – топовые смартфоны,

потеряла лидерство на этом рынке, которое удерживала с 2020 г. По данным исследовательской компании CounterPoint Research , она откатилась даже не на второе, а на третье место, а ее доля рынка р

на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. до 342 млн штук, сообщило аналитическое агентство Counterpoint Research . Причиной сокращения объема продаж, по мнению аналитиков, стали дефицит

нке мобильных процессоров, показав гигантский рост своей доли. По данным исследовательской компании Counterpoint Research , она вплотную приблизилась к 50%. Процессоры MediaTek в настоящее время

аж в штучном выражении прежних лидеров Samsung и Apple. Об этом сообщила исследовательская компания Counterpoint Research со ссылкой на итоги своего ежемесячного исследования Monthly Market Pul