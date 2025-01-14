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Родионов Максим



14.01.2025 Продажи смартфонов в России рухнули. Из-за роста цен они становятся многим не по карману 1
05.11.2024 Такого еще не бывало. Россия переходит на отечественные ноутбуки – их продажи обогнали макбуки, Dell и HP. Опрос 1
14.12.2022 3Logic Group приводит в Россию европейского производителя ИБП — компанию nJoy 1
26.10.2022 В России многократно выросли продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и сборки ПК 1
13.12.2021 DeepCool и 3Logic Group подписали дистрибьюторское соглашение 1
06.11.2020 Компания 3Logic Group провела XIV ежегодную IT-конференцию для своих партнеров 1
22.05.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes создала платформу управления персоналом 1
14.04.2020 Группа ЧТПЗ провела реинжиниринг HR-процессов 1
01.07.2015 На предприятиях «Северстали» завершено внедрение системы «Мотивация персонала» 1
16.09.2014 Efes Rus оптимизировала оперативную обработку данных сотрудников с помощью Molga Consulting 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Родионов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 5
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 60 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 3
Nvidia Corp 3487 2
SAP SE 5276 2
Dell EMC 5027 2
Lenovo Group 2292 2
HP Inc. 5685 2
Apple Inc 12100 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
Microsoft Corporation 24624 1
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Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
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SAP CIS - САП СНГ 854 1
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Северсталь Инфоком 63 1
PNY Technologies 36 1
Huawei 3933 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Samsung Electronics 10254 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
Merlion - Мерлион 793 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Digma 185 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Transsion Holdings 62 1
Xiaomi 1732 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Северсталь Менеджмент 29 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 292 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 1
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Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Microsoft Office 3734 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
3Logic - FragMachine 9 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
AMD Sapphire 72 1
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 21 1
SAP EFM - SAP Employee File Management 3 1
Microsoft Outlook 1390 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
3Logic - Raskat ПК 15 1
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ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 31 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
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Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Ведомости 996 1
INFOLine-Аналитика 53 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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