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Все категории 166143
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Исаев Кирилл



21.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка ноутбуков на 9% за 2024 год 1
20.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка ноутбуков на 11% за 11 месяцев 2024 года 1
20.12.2024 Россияне распробовали отечественные ноутбуки. Их продажи растут втрое быстрее, чем у импортных 1
05.11.2024 Такого еще не бывало. Россия переходит на отечественные ноутбуки – их продажи обогнали макбуки, Dell и HP. Опрос 1
05.11.2024 Статистика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи отечественных ноутбуков выросли на 64% за девять месяцев 2024 года 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Исаев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 4
Apple Inc 12101 3
Huawei 3933 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
Digma 185 2
Lenovo Group 2292 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
Dell EMC 5027 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Merlion - Мерлион 793 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
HP Inc. 5685 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
ICL ГК 381 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 2
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 31 2
Ланит - Treolan Irbis 128 2
FreePik 980 1
Родионов Максим 10 1
Доровская Ольга 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
Азия - Азиатский регион 5528 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Китай - Тайвань 3984 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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