«М.видео» назвала самые популярные ноутбуки на рынке России по итогам трех кварталов 2025 года

«М.видео» подвела итоги продаж ноутбуков на рынке России за девять месяцев 2025 г. Всего было реализовано около 2,3 млн устройств на сумму более 137 млрд руб., средняя цена составила 58,6 тыс. руб. За июль-сентябрь 2025 г. в России продано около 0,8 млн устройств на сумму порядка 43 млрд руб. при средней цене 54,3 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Наибольшим спросом пользуются модели для работы, учебы и повседневных задач — на них приходится около 80% продаж. При этом растет интерес к игровым ноутбукам, которые стабильно занимают около 18-19% рынка в штуках. Эти устройства востребованы не только у геймеров, но и у пользователей, которым необходима высокая производительность для профессиональных задач — монтажа видео, дизайна, 3D-графики и инженерных расчетов.

Большая часть проданных ноутбуков в январе-сентябре 2025 г. пришлась на модели с диагональю 15,6 дюйма (44,4%) и 16 дюймов (26%). Компактные устройства с экраном 14 дюймов заняли около 11%, а крупноформатные ноутбуки от 17 дюймов и больше — порядка 9%. Таким образом, пользователи все чаще выбирают сбалансированные по размеру и функциональности решения, подходящие как для офиса, так и для мобильной работы.

В количественном выражении возглавляют топ Asus с долей 16%, Huawei — 12%, некий китайский бренд (его название «М.видео» не приводит – прим. CNews) — 9%, а также Lenovo и устройства без бренда — по 7% каждый. В денежном выражении рынок распределяется иначе: первое место также занимает Asus с 19%, далее следуют Huawei (11%), Apple (10%), некий китайский бренд (его название «М.видео» не приводит – прим. CNews) с долей 9% и MSI (7%). Такое распределение отражает рост интереса к премиальным моделям и усиление позиций азиатских производителей, предлагающих сбалансированные решения по дизайну, производительности и цене.

Руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.видео» Кирилл Исаев: «Рынок ноутбуков уже несколько лет демонстрирует сбалансированное развитие: сохраняется устойчивый интерес к классическим форматам и одновременно растет доля премиальных и игровых решений. Это говорит о зрелости спроса — покупатель точно понимает, для чего ему нужен ноутбук, и выбирает устройство под конкретный сценарий. Диагонали 14-15,6 дюйма остаются золотым стандартом, а компактные модели и игровые флагманы становятся драйверами обновления. Технологические изменения — более мощные процессоры, OLED-дисплеи, легкие корпуса — делают сегмент одним из самых инновационных и динамичных в категории персональной электроники».