ASUS - AsusTek Computer Inc

Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году Популярные бренды Названы самые популярные бренды ноутбуков в I квартале 2026 г., об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Среди брендов лидером стал Asus, а самым популярным форм-фактором — модели с диагональю 16 дюймов. По данным российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео», объем российского рынка ноутбуков

Тайвань поднимает цены на любимые россиянами марки ПК на 30% ПК вновь подорожают Тайваньская Asus призвала рынок персональных компьютеров (ПК) готовиться к очередному витку роста цен. В среднем ноутбуки и десктопы подорожают на 25-30% во II квартале 2026 г., причем соответствующий трен

«М.Видео» начала продажи ноутбуков Asus ProArt PX13 и ProArt P16 «М.Видео» сообщает о начале продаж ноутбуков Asus ProArt PX13 и AsusProArt P16. Новые модели ориентированы на профессиональную работу с графикой, видео, 3D-контентом и задачами, связанными с искусственным интеллектом. Стоимость новинок в

Производители ноутбуков на Windows в панике. Дешевый MacBook Neo отбирает у них хлеб, весь рынок в шоке всех производителей компьютеров и ноутбуков на Windows, неожиданно ворвавшись в сегмент бюджетных по меркам 2026 г. и тем более самой Apple мобильных ПК, пишет портал PCMag со ссылкой на гендиректора Asus Сянь Юэнь Сюя (S.Y. Hsu). В начале марта 2026 г. Apple показала новый MacBook Neo за $600 (47,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 марта 2026 г.). Столько же она просит за свой самый дешевый смар

Даже с россиянами не было так жестко. Гигантские производители ПК закрыли гигантской европейской стране сайты с драйверами Око за око Тайваньские компании Acer и Asus прекратили поддержку своих ПК и ноутбуков на территории Германии, пишет Tom’s Hardware.

Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips Проблемы с сертификатами В России замедлится параллельный импорт техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Philips и других устройств из-за массового аннулирования сертификатов соответствия, пишет Mash. Хоть в феврале 2026 г. поставки полностью и не остановятся, но возможны задер

Двух крупнейших производителей ПК вышвырнули из самой развитой европейской страны. Виновата бежавшая из России Nokia Финляндия гонит Тайвань из Германии Тайваньские компании Acer и Asus получили запрет на продажи своих компьютеров на территории Германии, пишет портал TechSpot. Причина – патентный спор, затеянный финской компанией Nokia и выигранный ею в суде. В настоящее

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года Мы сравнили по всем параметрам топовые смартфоны, которые позиционируются как геймерские: Asus ROG Phone 9 Pro, Nubia RedMagic 11 Pro, IQOO 15 и Poco F7 Ultra. При сравнении характеристик мы учли тесты смартфонов в популярных бенчмарках, их особенности, заточенные под мобильный гейм

В материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI не загружается ключевой защитный механизм Четыре вендора, четыре ошибки Ошибка в программных оболочках UEFI в материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock открывает возможность для атак на подсистему DMA (Direct Memory Access - прямой доступ к памяти) в обход низкоуровневых защитных инструментов. Хотя речь идёт об одн

В роутерах ASUS серии DSL - критическая уязвимость, обеспечивающая полный перехват контроля 9,3 балла, полная компрометация ASUS выпустил обновление программных оболочек для нескольких моделей роутеров, относящихся к

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США Масштабная ИТ-атака Исследователи по кибербезопасности из компании SecurityScorecard обнаружили масштабную вредоносную кампанию WrtHug, в рамках которой были скомпрометированы около 50 тыс. роутеров Asus по всему миру, эксперты описали суть кибератака в своем отчете на сайте. Атакующие эксплуатируют шесть уязвимостей, в основном в устаревших моделях серий AC и AX. По данным SecurityScoreca

Знаменитые на весь мир ПК тайком подгружают вредоносное ПО. Разработчики не платят за обнаружение «дыры» и не торопятся ее закрывать Дырявое ПО Asus ПО DriverHub, поставляющееся в комплекте с материнскими платами Asus, оказалось вредоносным. Как пишет профильный портал Security Week, в нем содержатся уязвимости, превращающие его

США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример узу Крупнейшие производители ноутбуков остановили поставки своей продукции, произведенной в Тайване, на американский рынок, пишет тайваньское издание Commercial Times. В их числе – тайваньские Acer и Asus, китайская Lenovo, а также HP и Dell, американские компании. Другими словами, HP и Dell решили остановить отгрузку на родной для себя рынок. Причина очевидна – это новые таможенные пошлины

«Авито»: лидер по росту продаж среди ноутбуков в III квартале 2024 г. — MSI ику продаж ноутбуков на платформе в III квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом 2024 г. и аналогичным периодом 2023 г. Самыми популярными брендами ноутбуков среди россиян остаются Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. При этом абсолютным лидером роста продаж по сравнению со II кварталом 2024 г. стали ноутбуки тайваньского бренда MSI. Второе место заняли устройства HP, а третье место

ASUS выпустил исправления для критической уязвимости в роутерах 9,8 балла из 10 возможных Компания Asus выпустила исправления для критической уязвимости, затрагивающей несколько моделей её роу

Россияне нашли замену сбежавшим Acer, Apple, Asus и HP. Страна переходит на российские ПК ловиями контракта с производителем или дистрибьютором». Очень хорошая динамика За последние два года из России ушли очень многие иностранные производители ноутбуков. Это в первую очередь Acer, Apple, Asus, Dell, HP и Lenovo – их мобильные ПК россияне десятилетиями видели витринах магазинов и покупали их. Теперь их продукция доступна только по параллельному импорту, который, как показала пра

Найдена опасная уязвимость в маршрутизаторе Asus Компания Asus выпустила срочное обновление встроенного программного обеспечения для устранения критиче

Asus пришлось срезать производительность кошмарных и дорогих процессоров Intel. Без этого ПК перегреваются, игры «вылетают», пользователи злятся «Сырые» процессоры Intel Компания Asus смогла решить проблему новейших процессоров Intel, из-за которых сбоят компьютеры и не р

Первый ноутбук на процессорах Intel 14-го поколения в «Ситилинке»: игровой ноутбук Asus ROG Strix G18 уже в продаже В начале января 2024 г. на выставке CES 2024 компания Asus представила новое поколение геймерских ноутбуков ROG Strix G18 на процессорах Intel 14-г

Жизнь без MacBook, Asus и Lenovo. Россияне скупают отечественные ноутбуки на миллиарды рублей. Продажи выросли втрое. Опрос зданию представители маркетплейса. Долой все иностранное Рост популярности ноутбуков российских марок привел к общему переделу российского рынка мобильных ПК. Согласно данным GS Group, компании Acer, Asus, Lenovo и HP в 2023 г. заняли в совокупности лишь 25-процентную его долю, хотя в 2020 г. она составляла 76%. Отметим, что все четыре компании прекратили свои операции на территории России,

Легендарные мини-ПК Intel NUC будут жить. Эстафету принял Asus и готовит первую новинку Была Intel, станет Asus Компания Intel предоставила лицензии на производство мини-компьютеров серии NUC (Next Un

Параллельный импорт убивают. Власти хотят запретить ввоз любимых россиянами брендов. Под угрозой Acer, Asus, Cisco ктроники. Например, компании, входящие в АНО «Вычислительная техника» (Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других) выступили с идеей об ограничении ввоза по параллельному импорту техники компаний Acer, Asus, Basler, Delta Electronics, HPE, MSI, Quanta, Palit, Palo Alto Networks и Schnider Electric вместе с Pure Storage. Но, судя по всему, итоговый список зарубежных компаний – производителей э

Премиальные материнские платы Asus на глазах «гниют» и выходят из строя Коррозия металла Дорогие игровые материнские платы ROG Z690 Formula компании Asus оказались подвержены коррозии, пишет портал TechPowerUp. Они начинают корродировать с не

В России будут продаваться белорусские ноутбуки «Горизонт» на замену MacBook, Lenovo и Asus ьма главе Минцифры Максуту Шадаеву. Как сильно подорожают белорусские ноутбуки после пересечения российской границы, предугадать невозможно ICL потребовала от властей запретить ввоз в страну лэптопов Asus, Acer, Dell, HP и Lenovo. Все эти компании ушли с российского рынка после 24 февраля 2022 г., но их технику по-прежнему можно купить в России благодаря параллельному импорту. Между тем, по

Российские производители ноутбуков требуют у властей запретить ввоз в страну Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo Запрет импорта Российский производитель вычислительной техники ICL предложил запретить ввозить в страну посредством параллельного импорта зарубежные ноутбуки (Dell, HP, Acer, MSI, Asus, Lenovo и др.). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо с предложением, направленное главе Минцифры Максуту Шадаеву 8 декабря 2022 г. Как утверждает источник издания, запрет в перв

В Россию внезапно вернулись санкционные ноутбуки. Техника Asus, HP и Lenovo вновь на прилавках магазинов звращение В официальной российской рознице появились ноутбуки некогда востребованных в стране брендов, решивших поддержать санкции. В ноябре и декабре 2022 г. внезапно возобновились поставки лэптопов Asus, HP, Lenovo и других вендоров, ушедших из России после 24 февраля 2022 г. О возобновлении поставок пишут «Известия» со ссылкой на источник, приближенный к одному из дистрибьюторов электрон

Asus хитрым путем возвращает в Россию свои видеокарты Возвращение Asus Тайваньская компания Asus оформила две заявки на включение своих видеокарт в реес

В США могут запретить продажи ПК Acer, Asus, Lenovo и Motorola компьютеров в нарушении принадлежащих ей патентов. Компания обратилась в комиссию по международной торговле США (USITC) с требованием запретить импорт ряда устройств, выпускаемых тайваньскими Acer и Asus, а также китайскими MSI, Lenovo и Motorola Mobility (принадлежит Lenovo). Ведомство анонсировало расследование по этому делу на официальном сайте 3 августа 2022 г. Как утверждают в VideoLa

Обзор Asus ExpertBook l1400cd: базовый ноутбук для бизнеса У известного производителя Asus есть множество линеек ноутбуков для разных пользователей. Одной из самых популярных стала ExpertBook — в нее входят модели с прицелом на бизнес, в которых все заточено на эффективную работ

Параллельный импорт сломался. В России трудности с санкционными ноутбуками HP, Asus, Acer и Dell завозить их, опасаясь нестабильности курса рубля и дополнительных расходов, без которых эти ноутбуки будет непросто продать российским потребителям. В частности, затруднен ввоз ноутбуков компаний HP, Asus, Acer и ряда других. Все они приостановили свою деятельность на территории России еще весной 2022 г. Как пишут «Известия» со ссылкой на неназванные источники в штатах одного из дистрибьюто

Из России уходит Asus, знаменитый производитель ПК и видеокарт Тайваньские компьютеры россиянам не положены Компания Asus собирается в самом ближайшем будущем свернуть бизнес в России. Об этом заявили представи

В России стартовали продажи ноутбука-трансформера Vivobook 13 Slate OLED егко отсоединяться, а чехол превращается в подставку, которая благодаря встроенному шарниру позволяет устанавливать экран под комфортным для работы углом до 170°. Высокоточный стилус нового поколения Asus Pen 2.0 крепится к корпусу с помощью магнитного держателя и всегда под рукой. «Операционная система Windows 11 обеспечивает непревзойденные возможности для работы, игр и развлечений, и нов

Выпущен «самый мощный» планшет с возможностями гигантского игрового компьютера. Видео Игровой «системный блок с монитором» Компания Asus создала уникальный планшетный компьютер ROG Flow Z13, ориентированный на геймеров и спос

Из-за глупейшей оплошности ASUS физически сгорают дорогие материнские платы для новейших процессоров Intel Дорогостоящая ошибка Глобальную сеть накрыло волной жалоб на самоуничтожающиеся материнские платы Asus ROG Maximus Z690 Hero. Это топовые платы для новейших процессоров Intel Alder Lake. По данным портала Neowin, проблема кроется в неправильно установленном конденсаторе. Плата Asus R

ASUS будет поддерживать Windows 11 на старых ПК вопреки воле Microsoft Asus не оставит без поддержки Компания Asus начала выпускать обновления BIOS для своих старых материнских плат с целью добавить в ни

Asus представляет новый мини-ПК PN41 Компания Asus анонсировала ультракомпактный компьютер PN41, предназначенный для широкого спектра приме

Живучий Linux-ботнет научился атаковать роутеры Huawei, Realtek, Asus л использовать некоторые фрагменты кода печально знаменитого ботнета Mirai. Gafgyt впервые был обнаружен в 2014 г. Он в первую очередь атакует устройства интернета вещей производства Huawei, Realtek, Asus и других производителей, которые затем используются для проведения DDoS-атак. Ботнет также использует широко известные уязвимости, такие как CVE-2017-17215, позволяющую запускать произволь

Ноутбуки популярных в России брендов подорожают. Рост цен будет чувствительным За ноутбуки придется переплатить Компании Acer и Asus готовятся к резкому увеличению цен на свои ноутбуки, пользующиеся высоким спросом во всем мире, в частности, в России. По данным портала Gizchina, он напрямую связан с ростом стоимости пол