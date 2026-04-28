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ASUS AsusTek Computer Inc

ASUS - AsusTek Computer Inc

ASUS (AsusTek Computer Inc.) - тайваньская компания, основанная в 1989 году. Предприятие специализируется на разработке и производстве спектра электронных устройств и компонентов. В структуре компании есть дочерние подразделения, например, ASRock, созданная в 2002 году для работы на OEM-рынке. Компания производит различные категории продукции, включая ноутбуки (линейки ROG, Zenbook и другие), материнские платы, видеокарты, маршрутизаторы, мониторы и другую компьютерную периферию. ASUS также выпускает портативные игровые консоли, такие как ROG Ally, работающую на Windows 11.

В 2023 году компания приняла решение о прекращении выпуска компактных настольных ПК семейства NUC, ранее производимых Intel. На российском рынке ASUS занимает заметные позиции. По данным 2024 года, компания удерживает лидерство по количеству проданных ноутбуков, опережая Huawei, MSI и Apple. Также ASUS показывает высокие результаты по выручке в сегменте мобильных ПК. В 2022 году компания официально приостановила операции в России, хотя её продукция продолжает поступать через параллельный импорт.

Конкуренты ASUS на мировом рынке включают:

СОБЫТИЯ

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28.04.2026 Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году

Популярные бренды Названы самые популярные бренды ноутбуков в I квартале 2026 г., об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Среди брендов лидером стал Asus, а самым популярным форм-фактором — модели с диагональю 16 дюймов. По данным российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео», объем российского рынка ноутбуков

24.03.2026 Тайвань поднимает цены на любимые россиянами марки ПК на 30%

ПК вновь подорожают Тайваньская Asus призвала рынок персональных компьютеров (ПК) готовиться к очередному витку роста цен. В среднем ноутбуки и десктопы подорожают на 25-30% во II квартале 2026 г., причем соответствующий трен
20.03.2026 «М.Видео» начала продажи ноутбуков Asus ProArt PX13 и ProArt P16

«М.Видео» сообщает о начале продаж ноутбуков Asus ProArt PX13 и AsusProArt P16. Новые модели ориентированы на профессиональную работу с графикой, видео, 3D-контентом и задачами, связанными с искусственным интеллектом. Стоимость новинок в

11.03.2026 Производители ноутбуков на Windows в панике. Дешевый MacBook Neo отбирает у них хлеб, весь рынок в шоке

всех производителей компьютеров и ноутбуков на Windows, неожиданно ворвавшись в сегмент бюджетных по меркам 2026 г. и тем более самой Apple мобильных ПК, пишет портал PCMag со ссылкой на гендиректора Asus Сянь Юэнь Сюя (S.Y. Hsu). В начале марта 2026 г. Apple показала новый MacBook Neo за $600 (47,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 марта 2026 г.). Столько же она просит за свой самый дешевый смар
20.02.2026 Даже с россиянами не было так жестко. Гигантские производители ПК закрыли гигантской европейской стране сайты с драйверами

Око за око Тайваньские компании Acer и Asus прекратили поддержку своих ПК и ноутбуков на территории Германии, пишет Tom’s Hardware.

18.02.2026 Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips

Проблемы с сертификатами В России замедлится параллельный импорт техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Philips и других устройств из-за массового аннулирования сертификатов соответствия, пишет Mash. Хоть в феврале 2026 г. поставки полностью и не остановятся, но возможны задер
16.02.2026 Двух крупнейших производителей ПК вышвырнули из самой развитой европейской страны. Виновата бежавшая из России Nokia

Финляндия гонит Тайвань из Германии Тайваньские компании Acer и Asus получили запрет на продажи своих компьютеров на территории Германии, пишет портал TechSpot. Причина – патентный спор, затеянный финской компанией Nokia и выигранный ею в суде. В настоящее

19.01.2026 Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Мы сравнили по всем параметрам топовые смартфоны, которые позиционируются как геймерские: Asus ROG Phone 9 Pro, Nubia RedMagic 11 Pro, IQOO 15 и Poco F7 Ultra. При сравнении характеристик мы учли тесты смартфонов в популярных бенчмарках, их особенности, заточенные под мобильный гейм
30.12.2025 В материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI не загружается ключевой защитный механизм

Четыре вендора, четыре ошибки Ошибка в программных оболочках UEFI в материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock открывает возможность для атак на подсистему DMA (Direct Memory Access - прямой доступ к памяти) в обход низкоуровневых защитных инструментов. Хотя речь идёт об одн
05.12.2025 В роутерах ASUS серии DSL - критическая уязвимость, обеспечивающая полный перехват контроля

9,3 балла, полная компрометация ASUS выпустил обновление программных оболочек для нескольких моделей роутеров, относящихся к

20.11.2025 Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Масштабная ИТ-атака Исследователи по кибербезопасности из компании SecurityScorecard обнаружили масштабную вредоносную кампанию WrtHug, в рамках которой были скомпрометированы около 50 тыс. роутеров Asus по всему миру, эксперты описали суть кибератака в своем отчете на сайте. Атакующие эксплуатируют шесть уязвимостей, в основном в устаревших моделях серий AC и AX. По данным SecurityScoreca
12.05.2025 Знаменитые на весь мир ПК тайком подгружают вредоносное ПО. Разработчики не платят за обнаружение «дыры» и не торопятся ее закрывать

Дырявое ПО Asus ПО DriverHub, поставляющееся в комплекте с материнскими платами Asus, оказалось вредоносным. Как пишет профильный портал Security Week, в нем содержатся уязвимости, превращающие его
09.04.2025 США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример

узу Крупнейшие производители ноутбуков остановили поставки своей продукции, произведенной в Тайване, на американский рынок, пишет тайваньское издание Commercial Times. В их числе – тайваньские Acer и Asus, китайская Lenovo, а также HP и Dell, американские компании. Другими словами, HP и Dell решили остановить отгрузку на родной для себя рынок. Причина очевидна – это новые таможенные пошлины
12.11.2024 «Авито»: лидер по росту продаж среди ноутбуков в III квартале 2024 г. — MSI

ику продаж ноутбуков на платформе в III квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом 2024 г. и аналогичным периодом 2023 г. Самыми популярными брендами ноутбуков среди россиян остаются Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. При этом абсолютным лидером роста продаж по сравнению со II кварталом 2024 г. стали ноутбуки тайваньского бренда MSI. Второе место заняли устройства HP, а третье место

18.09.2024 ASUS выпустил исправления для критической уязвимости в роутерах

9,8 балла из 10 возможных Компания Asus выпустила исправления для критической уязвимости, затрагивающей несколько моделей её роу
25.06.2024 Россияне нашли замену сбежавшим Acer, Apple, Asus и HP. Страна переходит на российские ПК

ловиями контракта с производителем или дистрибьютором». Очень хорошая динамика За последние два года из России ушли очень многие иностранные производители ноутбуков. Это в первую очередь Acer, Apple, Asus, Dell, HP и Lenovo – их мобильные ПК россияне десятилетиями видели витринах магазинов и покупали их. Теперь их продукция доступна только по параллельному импорту, который, как показала пра
17.06.2024 Найдена опасная уязвимость в маршрутизаторе Asus

Компания Asus выпустила срочное обновление встроенного программного обеспечения для устранения критиче
23.04.2024 Asus пришлось срезать производительность кошмарных и дорогих процессоров Intel. Без этого ПК перегреваются, игры «вылетают», пользователи злятся

«Сырые» процессоры Intel Компания Asus смогла решить проблему новейших процессоров Intel, из-за которых сбоят компьютеры и не р
31.01.2024 Первый ноутбук на процессорах Intel 14-го поколения в «Ситилинке»: игровой ноутбук Asus ROG Strix G18 уже в продаже

В начале января 2024 г. на выставке CES 2024 компания Asus представила новое поколение геймерских ноутбуков ROG Strix G18 на процессорах Intel 14-г
19.01.2024 Жизнь без MacBook, Asus и Lenovo. Россияне скупают отечественные ноутбуки на миллиарды рублей. Продажи выросли втрое. Опрос

зданию представители маркетплейса. Долой все иностранное Рост популярности ноутбуков российских марок привел к общему переделу российского рынка мобильных ПК. Согласно данным GS Group, компании Acer, Asus, Lenovo и HP в 2023 г. заняли в совокупности лишь 25-процентную его долю, хотя в 2020 г. она составляла 76%. Отметим, что все четыре компании прекратили свои операции на территории России,
21.07.2023 Легендарные мини-ПК Intel NUC будут жить. Эстафету принял Asus и готовит первую новинку

Была Intel, станет Asus Компания Intel предоставила лицензии на производство мини-компьютеров серии NUC (Next Un
02.06.2023 Параллельный импорт убивают. Власти хотят запретить ввоз любимых россиянами брендов. Под угрозой Acer, Asus, Cisco

ктроники. Например, компании, входящие в АНО «Вычислительная техника» (Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других) выступили с идеей об ограничении ввоза по параллельному импорту техники компаний Acer, Asus, Basler, Delta Electronics, HPE, MSI, Quanta, Palit, Palo Alto Networks и Schnider Electric вместе с Pure Storage. Но, судя по всему, итоговый список зарубежных компаний – производителей э
16.02.2023 Премиальные материнские платы Asus на глазах «гниют» и выходят из строя

Коррозия металла Дорогие игровые материнские платы ROG Z690 Formula компании Asus оказались подвержены коррозии, пишет портал TechPowerUp. Они начинают корродировать с не
30.12.2022 В России будут продаваться белорусские ноутбуки «Горизонт» на замену MacBook, Lenovo и Asus

ьма главе Минцифры Максуту Шадаеву. Как сильно подорожают белорусские ноутбуки после пересечения российской границы, предугадать невозможно ICL потребовала от властей запретить ввоз в страну лэптопов Asus, Acer, Dell, HP и Lenovo. Все эти компании ушли с российского рынка после 24 февраля 2022 г., но их технику по-прежнему можно купить в России благодаря параллельному импорту. Между тем, по
28.12.2022 Российские производители ноутбуков требуют у властей запретить ввоз в страну Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo

Запрет импорта Российский производитель вычислительной техники ICL предложил запретить ввозить в страну посредством параллельного импорта зарубежные ноутбуки (Dell, HP, Acer, MSI, Asus, Lenovo и др.). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо с предложением, направленное главе Минцифры Максуту Шадаеву 8 декабря 2022 г. Как утверждает источник издания, запрет в перв
23.12.2022 В Россию внезапно вернулись санкционные ноутбуки. Техника Asus, HP и Lenovo вновь на прилавках магазинов

звращение В официальной российской рознице появились ноутбуки некогда востребованных в стране брендов, решивших поддержать санкции. В ноябре и декабре 2022 г. внезапно возобновились поставки лэптопов Asus, HP, Lenovo и других вендоров, ушедших из России после 24 февраля 2022 г. О возобновлении поставок пишут «Известия» со ссылкой на источник, приближенный к одному из дистрибьюторов электрон
21.11.2022 Asus хитрым путем возвращает в Россию свои видеокарты

Возвращение Asus Тайваньская компания Asus оформила две заявки на включение своих видеокарт в реес
05.08.2022 В США могут запретить продажи ПК Acer, Asus, Lenovo и Motorola

компьютеров в нарушении принадлежащих ей патентов. Компания обратилась в комиссию по международной торговле США (USITC) с требованием запретить импорт ряда устройств, выпускаемых тайваньскими Acer и Asus, а также китайскими MSI, Lenovo и Motorola Mobility (принадлежит Lenovo). Ведомство анонсировало расследование по этому делу на официальном сайте 3 августа 2022 г. Как утверждают в VideoLa
03.08.2022 Обзор Asus ExpertBook l1400cd: базовый ноутбук для бизнеса

У известного производителя Asus есть множество линеек ноутбуков для разных пользователей. Одной из самых популярных стала ExpertBook — в нее входят модели с прицелом на бизнес, в которых все заточено на эффективную работ
07.07.2022 Параллельный импорт сломался. В России трудности с санкционными ноутбуками HP, Asus, Acer и Dell

завозить их, опасаясь нестабильности курса рубля и дополнительных расходов, без которых эти ноутбуки будет непросто продать российским потребителям. В частности, затруднен ввоз ноутбуков компаний HP, Asus, Acer и ряда других. Все они приостановили свою деятельность на территории России еще весной 2022 г. Как пишут «Известия» со ссылкой на неназванные источники в штатах одного из дистрибьюто
14.03.2022 Из России уходит Asus, знаменитый производитель ПК и видеокарт

Тайваньские компьютеры россиянам не положены Компания Asus собирается в самом ближайшем будущем свернуть бизнес в России. Об этом заявили представи
02.02.2022 В России стартовали продажи ноутбука-трансформера Vivobook 13 Slate OLED

егко отсоединяться, а чехол превращается в подставку, которая благодаря встроенному шарниру позволяет устанавливать экран под комфортным для работы углом до 170°. Высокоточный стилус нового поколения Asus Pen 2.0 крепится к корпусу с помощью магнитного держателя и всегда под рукой. «Операционная система Windows 11 обеспечивает непревзойденные возможности для работы, игр и развлечений, и нов
05.01.2022 Выпущен «самый мощный» планшет с возможностями гигантского игрового компьютера. Видео

Игровой «системный блок с монитором» Компания Asus создала уникальный планшетный компьютер ROG Flow Z13, ориентированный на геймеров и спос
29.12.2021 Из-за глупейшей оплошности ASUS физически сгорают дорогие материнские платы для новейших процессоров Intel

Дорогостоящая ошибка Глобальную сеть накрыло волной жалоб на самоуничтожающиеся материнские платы Asus ROG Maximus Z690 Hero. Это топовые платы для новейших процессоров Intel Alder Lake. По данным портала Neowin, проблема кроется в неправильно установленном конденсаторе. Плата Asus R
27.08.2021 ASUS будет поддерживать Windows 11 на старых ПК вопреки воле Microsoft

Asus не оставит без поддержки Компания Asus начала выпускать обновления BIOS для своих старых материнских плат с целью добавить в ни
04.06.2021 Asus представляет новый мини-ПК PN41

Компания Asus анонсировала ультракомпактный компьютер PN41, предназначенный для широкого спектра приме
21.04.2021 Живучий Linux-ботнет научился атаковать роутеры Huawei, Realtek, Asus

л использовать некоторые фрагменты кода печально знаменитого ботнета Mirai. Gafgyt впервые был обнаружен в 2014 г. Он в первую очередь атакует устройства интернета вещей производства Huawei, Realtek, Asus и других производителей, которые затем используются для проведения DDoS-атак. Ботнет также использует широко известные уязвимости, такие как CVE-2017-17215, позволяющую запускать произволь
30.03.2021 Ноутбуки популярных в России брендов подорожают. Рост цен будет чувствительным

За ноутбуки придется переплатить Компании Acer и Asus готовятся к резкому увеличению цен на свои ноутбуки, пользующиеся высоким спросом во всем мире, в частности, в России. По данным портала Gizchina, он напрямую связан с ростом стоимости пол
15.01.2021 Asus представила маршрутизатор RT-AX68U с поддержкой Wi-Fi 6. Фото

зможностями маршрутизаторов предыдущего поколения. Уверенной передаче беспроводного сигнала на подключенные устройства также способствует специальная технология формирования луча. Новый маршрутизатор Asus RT-AX68U Маршрутизатор RT-AX68U поддерживает технологию ячеистых сетей AiMesh. Она позволяет объединять совместимые маршрутизаторы в ячеистую домашнюю сеть с «бесшовным» роумингом между уз
17.11.2020 Asus представила сервер высокой плотности 2U для шести узлов на процессорах EPYC 7002

Публикаций - 2174, упоминаний - 2807

ASUS и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 774
Intel Corporation 12811 630
Samsung Electronics 11064 619
Lenovo Group 2446 591
HP Inc. 5883 581
Apple Inc 13154 551
Dell EMC 5180 488
Nvidia Corp 4002 403
Microsoft Corporation 25775 346
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 300
Sony 6739 283
AMD - Advanced Micro Devices 4641 280
Toshiba Corporation 2980 266
LG Electronics 3735 188
Huawei 4676 184
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 168
Google LLC 12688 166
HTC Corporation 1512 138
Xiaomi - Сяоми 2231 130
HP - Hewlett-Packard 3662 122
Fujitsu 2105 121
IBM - International Business Machines Corp 9699 114
Dell Technologies - Dell Computer 2219 106
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 99
AMD Graphics Product Group - ATI 973 99
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 98
VAIO 475 92
Merlion iRU - Деловой офис 352 74
Rover - RoverComputers 423 72
Qualcomm Technologies 1974 70
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 65
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 63
Lenovo Motorola 3566 58
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 58
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 57
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 53
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 49
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 48
Siemens AG - Siemens Group 2673 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 123
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 64
Белый Ветер 365 50
Связной ГК 1401 28
Россети Ленэнерго 1699 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 16
Евросеть 1421 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 15
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 14
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Совкомбанк Совесть 279 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 10
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 10
Ferrari NV 159 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Carl Zeiss AG 307 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 8
LEGO 260 8
Barnes & Noble 171 8
Армада - РБК софт - PCHome 36 8
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 8
BMW Group 482 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Visa International 1993 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 7
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 7
Puma - Пума 50 7
Dyson 157 7
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 7
eBay Inc 1640 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
ВкусВилл - Избёнка 216 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 52
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Федеральное казначейство России 1949 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 76
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 20
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 15
OLPC - One Laptop per Child 82 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 7
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 6
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1148
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1005
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 627
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 627
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 561
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 552
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 529
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 514
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 487
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 484
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 466
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 458
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 398
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 375
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 374
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 370
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 353
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 287
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 256
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 254
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 253
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 253
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 250
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 250
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 250
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 249
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 242
DDR - Double data rate 3083 224
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 214
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 211
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 208
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 203
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 202
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 191
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 189
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 184
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 177
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 176
Наушники - Headphones 4478 173
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 170
Microsoft Windows 16882 405
Google Android 15243 296
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 184
Intel Core - Семейство процессоров 1251 165
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 161
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 156
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 153
Linux OS 11533 148
Apple iPad 4011 147
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 145
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 141
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 139
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 130
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 125
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 117
Microsoft Windows 7 2007 111
Microsoft Windows 10 1938 110
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 98
Intel Celeron - Серия процессоров 979 95
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 95
Microsoft Windows XP 2431 93
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 93
Intel Core i - Cерия процессоров 534 91
Nvidia GeForce GTX 525 88
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 81
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 80
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 79
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 79
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 76
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 75
Apple iOS 8583 74
Intel x86 - архитектура процессора 2151 73
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 71
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 70
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 68
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 68
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 66
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 63
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 62
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 62
Ксенин Алекс 311 110
Shen Jerry - Шен Джерри 30 30
Виноградова Наталья 53 26
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 25
Мишин Глеб 70 19
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 18
Shih Jonney - Ши Джонни 13 13
Юсупов Ренат 125 12
Камытбаева Зарина 16 12
Исаев Кирилл 15 12
Воронецкий Эдуард 47 11
Ерофеева Мария 31 10
Lisa Su - Лиза Су 59 9
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 9
Помозов Алексей 88 9
Путин Владимир 3454 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 8
Шадаев Максут 1210 7
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 7
Андреев Андрей 33 7
Халяпин Сергей 96 7
Шевченко Владимир 153 7
Rubin Andy - Рубин Энди 63 7
Фадеев Михаил 57 7
Медведева Елена 14 7
Петин Роман 7 7
Мишустин Михаил 787 6
Ермолаев Артем 379 6
Гуськов Антон 44 6
Эскин Сергей 39 6
Низовский Григорий 36 6
Кутников Денис 22 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Михалев Павел 20 6
Прокопенко Сергей 9 6
Левиков Антон 69 6
Мухин Максим 18 6
Тищенко Юрий 15 6
Алкснис Виктор 70 6
Завьялова Светлана 21 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 855
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 415
Китай - Тайвань 4245 379
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 364
Европа 24964 204
Япония 13807 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 123
Южная Корея - Республика 7052 115
Азия - Азиатский регион 5920 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 60
Украина 7928 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 55
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 55
Германия - Федеративная Республика 13221 52
Африка - Африканский регион 3641 48
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 47
Ближний Восток 3154 46
Европа Восточная 3138 39
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 33
Европа Западная 1496 30
Канада 5081 28
Индия - Bharat 5869 26
Франция - Французская Республика 8177 26
Казахстан - Республика 6048 25
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 24
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 22
Италия - Итальянская Республика 4508 20
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 20
Россия - СФО - Новосибирск 4876 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Финляндия - Финляндская Республика 3697 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
Испания - Каталония - Барселона 752 15
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 15
США - Калифорния - Купертино 281 15
Польша - Республика 2031 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 305
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 187
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 123
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 101
Ergonomics - Эргономика 1755 100
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 91
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 88
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 84
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 69
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 67
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 62
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 59
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 58
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 58
Импортозамещение - параллельный импорт 618 56
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 53
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 44
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 39
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 38
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 38
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 36
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 35
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 32
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 32
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 30
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 30
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 29
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 28
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 27
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 24
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 24
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