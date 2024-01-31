Первый ноутбук на процессорах Intel 14-го поколения в «Ситилинке»: игровой ноутбук Asus ROG Strix G18 уже в продаже

В начале января 2024 г. на выставке CES 2024 компания Asus представила новое поколение геймерских ноутбуков ROG Strix G18 на процессорах Intel 14-го поколения. Портативные игровые ПК представлены в трех разных конфигурациях, а объединяет их новый процессор Intel Core i9-14900HX.

Основные отличия между обновленными моделями Asus ROG Strix G18 заключаются в объеме оперативной и постоянной памяти, а также установленных видеокартах от Nvidia.

Главным компонентом ноутбуков Asus ROG Strix G18 стал процессор Intel Core i9-14900HX. На данный момент – это единственное решение с 24 ядрами и 32 потоками. Частота P-ядер может достигать в пике показателей 5.8 ГГц, что опережает прошлогодний флагманский чип 13900HX на 400 МГц. Максимальная тактовая частота 16-ти E-ядер теперь составляет до 4,1 ГГц (вместо 4 ГГц ранее). Базовая мощность, по данным производителя, составляет 55 Вт и максимальное потребление – 157 Вт.

Asus ROG Strix G18

Согласно графикам Intel с презентации CES 2024, мобильный процессор Intel Core i9-14900HX по производительности обгоняет Ryzen 9 7945X3D в среднем на 17%, а также оказывается быстрее Ryzen 9 7945HX в многозадачности. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Asus ROG Strix G18 (G814JVR-N6010)

Asus ROG Strix G814JVR-N6010 – базовая модель в линейке ноутбуков Asus ROG. Конфигурация рассчитана на гейминг в разрешении FullHD и 2К. «Сердцем» младшей модели G18 стал процессор Intel Core i9-14900HX, а за графику отвечает видеокарта Nvidia GeForce 4060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6.

18-дюймовый дисплей получил IPS матрицу с разрешением 2,5К (2560х1600 пикселей) и частотой обновления кадров 240 Гц. Есть поддержка технологии G-Sync, которая подстраивает частоту обновления экрана под количество FPS во время игры – это позволяет избежать разрывов картинки. Время отклика эталонное, всего 3 мс.

Модель ROG Strix G18 G814JVR-N6010 получила 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Есть возможность расширения ОЗУ до 32 ГБ, а объем хранилища составляет 1 ТБ. Емкость аккумулятора составила 90 Вт/ч.

Asus ROG Strix G18 (G834JZR-N6072)

В более высоком классе представлена модель Asus ROG Strix G18 (G834JZR-N6072). Эта игровая станция обеспечит комфортный гейминг в разрешении 4К на высоких настройках графики во все актуальные ААА-проекты. Основные характеристики ноутбука те же, что и у предыдущей модели. Отличия модели скрыты в установленной видеокарте и объеме оперативной памяти.

Так, Asus ROG Strix G18 (G834JZR-N6072) получил видеокарту Nvidia GeForce RTX 4080 для ноутбуков c 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Объем оперативной памяти в этой модели увеличена до 32 ГБ (с возможностью расширения до 64 ГБ), объем SSD составил также 1 ТБ.

Asus ROG Strix G18 (G834JYR-R6080W)

Ультимативной моделью в обновленной линейке стал ROG Strix G18 (G834JYR-R6080W)/ Флагманский игровой ноутбук позволит играть в совершенно любые игры на ультра-настройках графики в разрешении 4К. От предыдущей модели его отличает более мощная видеокарта и улучшенный дисплей. Остальные характеристики идентичны.

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох безопасность

За графику здесь отвечает Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. 18-дюймовый дисплей получил IPS матрицу с разрешением 2,5К (2560х1600 пикселей) и частотой обновления кадров 240 Гц. Главное отличие от двух других ноутбуков кроется в его подсветке. Здесь используется технология mini-LED, которая позволяет добиться высокой яркости и максимальной контрастности, приближенной к OLED-матрицам.

Стоимость Asus ROG Strix G814JVR-N6010 на старте продаж составит 206 990 руб.

Стоимость Asus ROG Strix G834JZR-N6072 на старте продаж составит 302 990 руб.

Стоимость Asus ROG Strix G834JYR-R6080W на старте продаж составит 399 999 руб.

Российский рынок средств РК стабилизируется в перспективе 3–5 лет CNews Analytics

Новинки уже доступны для покупки в мобильном приложении и на сайте «Ситилинка».

***

«Ситилинк» — сеть магазинов электроники и бытовой техники, на рынке с 2008 г. «Ситилинк» продает порядка 111 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники. Сейчас у компании более 830 офлайн-магазинов и пунктов выдачи заказов в 62 регионах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров и серверов под заказ, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, монтаж систем видеонаблюдения, установка бытовой и климатической техники, услуги страхования, покупка товаров в лизинг и другие услуги. У компании более 250 тыс. корпоративных клиентов.