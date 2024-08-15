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15.08.2024 МТС: приключенческие экшены стали самым популярным жанром среди татарстанских геймеров

ким краем и другими крупными регионами, вошел в десятку территорий, где наиболее популярен облачный гейминг. Самым востребованным жанром среди татарстанских игроков стал приключенческий экшен.

13.08.2024 Аналитика МТС: во что чаще всего играют в Петербурге и Ленобласти

— Cyberpunk 2077. Об этом CNews сообщили представители МТС. Петербуржцы стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 г. среднемесячная аудитория МТС Fog Play по сравнен
13.08.2024 Приморские геймеры предпочитают играть в GTA V и ролевые экшены

Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077, Genshin Impact, Marvel's Spider-Man Remastered, Rust. «Облачный гейминг активно развивается - сейчас на платформе Fog Play доступно свыше 10 тыс. игр, что бо
09.08.2024 Пермские геймеры чаще всего играют в ролевые экшены

е Fog Play доступно свыше 10 тыс. игр, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. «Облачный гейминг стремительно развивается, создавая новые возможности для игроков и владельце
09.08.2024 МТС: кировские геймеры выбирают ролевые и приключенческие экшены

gacy, Rust, Grand Theft Auto V, Fortnite, Red Dead Redemption 2, Genshin Impact, Honkai: Star Rail «Облачный гейминг стремительно развивается, создавая новые возможности для игроков и владельце
09.08.2024 Аналитика МТС: Нижний Новгород вошел в топ-7 регионов, где облачный гейминг наиболее популярен

игрой стала Cyberpunk 2077. Об этом CNews сообщили представители МТС. В топ регионов, где облачный гейминг наиболее популярен, помимо Нижегородской области, вошли Москва, Санкт-Петербург, Крас
16.05.2024 Нижегородцам стал доступен маркетплейс туманного гейминга

ПАО «МТС» сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанк. Об этом CNews сообщили представители МТС. Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках мож
16.05.2024 Новосибирцы смогут играть в «тяжелые» игры на умных телевизорах через чужие компьютеры

и собственного. Кроме того, нам есть чем удивить мобильных геймеров. МТС стала партнером популярных онлайн-игр Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang. Наши абоненты получат б
15.05.2024 Татарстанским геймерам представили новую платформу туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках

ректор МТС в Татарстане Марат Кабанов. В дополнение, в конце мая в рамках партнерства с популярными онлайн-играми Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang МТС запустит предложе
15.05.2024 МТС запустила платформу «туманного» гейминга на умных телевизорах и ТВ-приставках

МТС сообщила о внедрении платформы «туманного» гейминга «МТС Fog Play» во все умные телевизоры и ТВ-приставки Android TV и «Сбера». Играть в «МТС Fog Play» на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В п
21.03.2024 «Дом.ру» и VK Play продолжают сотрудничество: компании представили подписку на сервис облачного гейминга

ых услуг «Дом.ру» и российская игровая площадка VK Play представили совместную подписку на облачный гейминг VK Play Cloud. Этот сервис позволяет играть в требовательные онлайн и офлайн игры даж
14.11.2023 Власти начали «приземление» зарубежных онлайн-игр. Их заставят перенести серверы в Россию и платить отчисления

ерспективы реализации инициативы по переносу в Россию серверов зарубежных компаний, разрабатывающих онлайн-игры, а также по созданию регулятора для них, пишет «Коммерсант». Встреча организована
26.10.2023 Оплата онлайн-игр в мобильном приложении «Почта банка» выросла в 1,5 раза

335 руб. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка». Активнее всего возможностью оплачивать онлайн-игры в мобильном приложении «Почта банка» пользуются клиенты из Ростова-на-дону, Сарат
20.10.2023 Путин распорядился запретить онлайн-игры с заграничными серверами: Там стреляют по русским

Почему в России надо запретить зарубежные онлайн-игры Президент России Владимир Путин провел заседания Совета по физической культуре и

22.03.2023 Российский рынок онлайн-игр в коме. Падение достигает 80%

Провал российского рынка онлайн-игр Российский рынок онлайн-игр по итогам 2022 г. потеряет около 80% своего объема. Такой прогноз сделала старший аналитик РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Ма
31.01.2023 VK Play Cloud доступен в приложении VK Play на Android

все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и др. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит

16.12.2022 «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатой опции «Облачные игры Gfn.ru»

му экономичнее подключить посуточный тариф. Опция «Облачные игры Gfn.ru» открывает доступ к сервису облачного гейминга NVidia GeForce Now. Главное преимущество облачных игр заключается в том, ч
06.12.2022 На сервисе облачного гейминга VK Play стал доступен режим виртуального компьютера

ованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог из 13 тыс. игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт и др. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит л
02.12.2022 МТС запускает платформу «туманного» гейминга для облачной аренды компьютеров

между децентрализованной сетью пользователей. Распределенная система решает проблему классического облачного гейминга, где дата-центры расположены слишком далеко от многих игроков. Децентрализ
23.08.2022 Российский игровой стор и сервис облачного гейминга войдут в состав VK Play

отчиков. VK Play — единая точка доступа к игровым развлечениям в России. Площадка объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт, медиа и др. С момента выхода VK Play в бета-версию в конце апреля 2022 г. на площадке появилось уже более 300 игровых разработчиков. Число игр выросло до
29.06.2022 Клиенты Tele2 могут подключиться к облачному геймингу

технологий постоянно повышают технические требования к геймерским машинам и их стоимость. Развитие облачного гейминга дает новый уровень свободы и снимает ограничения, связанные с мощностью об
03.03.2022 Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга

будут отображаться максимально плавно и отчетливо даже во время самых насыщенных баталий, с которыми могут не успевать справляться обычные игровые мониторы среднего класса.Технологии для комфортного гейминга и защиты зрения Чтобы смена кадров на экране Predator XB273UGX происходила еще более плавно и уж точно без разрывов, предусмотрена поддержка технологии G-Sync Compatible. Она позволяет
23.02.2022 Недетские игры — как современные технологии работы с данными помогают индустрии гейминга

Рынок гейминга на подъеме Мировой рынок компьютерных игр растет много лет подряд. Особенно заметная активизация спроса произошла здесь в период пандемии. Так, по данным Google, в 2020 г. объем данног
17.01.2022 Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ»

нгах или выбирать телеканалы на свой вкус, слушать музыку и играть в игры, в том числе через сервис облачного гейминга SberPlay, контролировать работу умного дома, а также пользоваться тысячей

25.10.2021 Война Китая с онлайн-играми подростков больно ударила по Intel

льные меры для геймеров В июне 2019 г. DTF сообщал о новых мерах регулирования для онлайн-платформ в Китае. Во-первых, был введен «комендантский час»: игрокам, не достигшим 18 лет, запретили играть в онлайн-игры с 22:00 до 08:00. Во-вторых, было установлено ограничение общего игрового времени: в будни несовершеннолетним было разрешено играть 90 минут, а по выходным и праздникам — не больше

20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях

ло найти только в верхнем ценовом сегменте, но сейчас ситуация изменилась. Новая модель Dell S2522HG стоит всего 24 990 рублей и при этом обладает всеми характеристиками, необходимыми для комфортного гейминга. Дизайн У Dell получилось самое главное — сделать игровой монитор без кричащего дизайна. Такое устройство хорошо смотрится не только в геймерском сетапе, но и в сдержанном интерьере ил
27.07.2021 SFI инвестирует 200 млн рублей в расширение инфраструктуры Gfn.ru

а заседании 22 июля 2021 г. выделение кредита дочерней компании «Регион эстейт» (управляет сервисом облачного гейминга Gfn.ru) в размере 200 млн руб. Средства будут направлены на развитие инфра
22.07.2021 Новая онлайн-игра физически сжигает видеокарты ценой сотни тысяч рублей

ь в любых других играх работал корректно. Проблемы возникали исключительно в New World. New World – онлайн-игра разработки Amazon Games, полноценный релиз которой запланирован на 31 августа 202
18.06.2021 AliExpress Россия: спрос на товары для мобильного гейминга вырос в 4,3 раза

Аналитики AliExpress Россия выяснили, что пользователи стали гораздо чаще покупать товары для мобильного гейминга. За май спрос на игровую периферию для смартфонов вырос в 4,3 раза. Самые популярные модели игровых смартфонов на начало лета — ASUS ROG Phone 5 с процессором Snapdragon 888, Nubia Red
27.05.2021 PwC и Gfn.ru: среднегодовой рост российского рынка облачного гейминга к 2024 году составит 94%

удет только увеличиваться со временем. В ближайшей перспективе это оптимизация интернет-трафика под облачный гейминг, улучшение скорости и качества интернет-соединения, а в среднесрочном период
15.02.2021 LG открывает «Лабораторию гейминга»

rs Alliance запускают масштабный контентный проект на Twitch с истории СНГ под названием «StreamHouse». Проект объединит самых узнаваемых стримеров платформы и гостей из совершенно разных индустрий - гейминга и киберспорта, спорта и музыки. В течение 14 дней популярные стримеры будут создавать контент под одной крышей. Масштабное событие пройдет на канале самого популярного стримера СНГ Bus
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный

erBox есть специальные накладки-джойстики на смартфон. По мнению представителей Сбербанка, облачный гейминг на умных устройствах компании дает пользователю аналогичный опыт игры, как на консоля
25.12.2020 «Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay

для которого в комплекте с приставкой SberBox идут специальные накладки-джойстики на смартфон. Так, облачный гейминг на умных устройствах Сбер дает пользователю аналогичный опыт игры, как на ко
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры

Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» совместно с компаниями Microsoft Россия, «Бука» и Logitech Россия/СНГ запускают инклюзивный проект «Гейминг для всех». Он призван помочь людям с ограниченной подвижностью – ДЦП, травмами позвоночника, ампутацией и другими особенностями – комфортно играть на консоляхXbox и ПК. Инициатива приур
08.10.2020 Гейминг становится новым драйвером роста выручки для операторов

требования быстро меняются по мере того, как развиваются мобильные игры. Спрос на облачный и AR/VR-гейминг так же стремительно растет. В Китае и Южной Корее одной из наиболее выигравших от пан
28.08.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia

гментом «Ростелекома» на Урале. «В России с каждым днем все больше людей узнает, что такое облачный гейминг и пробует с его помощью запускать технологически требовательные игры на своих устройс
16.07.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru открыли безлимитный доступ к Nvidia Geforce Now на специальных условиях

ьзователям тарифа «Игровой» доступно особо выгодное предложение. В ближайшие месяцы опция «Облачный гейминг Gfn.ru» станет доступна и в других макрорегионах. Облачные технологии позволяют превр
08.06.2020 Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android

Последние несколько лет ретро-гейминг стал одной из главных тенденций игровой индустрии. Причин тому масса, среди которых и появление поколений людей, всю свою сознательную жизнь увлечённых видеоиграми и испытывающих ностал
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games

ьютерных игр Blizzard Entertainment: Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие. Для поклонников облачного гейминга на портале представлены специальные пакеты несгораемого игрового времени д
28.04.2020 Aliexpress отметил рост продаж телевизоров и игровых приставок

Эксперты «Aliexpress Россия» отметили рост продаж в категориях ТВ и гейминг, без которых сложно представить комфортную самоизоляцию. В апреле 2020 г. продажи тел

Публикаций - 1576, упоминаний - 1923

Cloud Games и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12153 131
VK - Mail.ru Group 3437 112
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3733 98
МегаФон 8559 97
Nvidia Corp 3435 81
Microsoft Corporation 24493 75
Google LLC 11681 75
Apple Inc 11959 69
Samsung Electronics 10188 68
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8664 61
Intel Corporation 12113 57
Sony 6530 56
Yandex - Яндекс 7112 52
Huawei 3865 50
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4788 49
Ростелеком 9550 48
Meta Platforms - Facebook 4426 47
ASUS - AsusTek Computer Inc 2033 45
AMD - Advanced Micro Devices 4169 44
HP Inc. 5667 39
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2520 38
Xiaomi 1666 34
EA - Electronic Arts 1285 33
8074 31
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 67 30
Lenovo Group 2276 30
Wargaming 150 29
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 28
Blizzard Entertainment 328 25
Nintendo 751 24
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LG Electronics 3607 21
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 8
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FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 713 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 301 3
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 3
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IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 130 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 13 2
Единая Россия - Политическая партия 290 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 1
Демократическая политическая партия США 113 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Gamblers Anonymous - Анонимные Игроки 2 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 77 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 85 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
Linux Foundation 183 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 97 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association 18 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 642 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16906 842
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48956 410
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15452 306
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20286 254
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23752 242
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64070 240
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 796 218
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10268 212
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12273 198
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12392 171
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7830 171
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20561 159
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7422 157
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7331 147
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9482 107
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1814 179
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Apple iOS 7638 55
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Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1292 40
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Google Play - Google Store - Android Market 3259 36
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Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 275 34
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 835 32
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 459 25
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Microsoft Skype 2054 25
AMD Radeon FreeSync 167 25
Google Android TV 304 24
Nvidia G-Sync 146 24
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Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 276 22
My.Games 67 21
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 819 21
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 682 21
Nvidia GeForce GTX 522 21
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 343 21
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 68 20
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 883 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 207 1
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ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 1
ТИСБИ Университет управления УВО 4 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 519 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 523 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 92 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 93 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 57 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 300 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 32
День молодёжи - 27 июня 863 13
ИгроМир 119 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1205 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2377 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 7
Международный женский день - 8 марта 323 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 5
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 35 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 630 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 3
РИФ - Российский Интернет Форум 69 2
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 13 2
Warface Open Cup 2 2
День знаний - 1 сентября 35 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 2
CeBIT 611 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
GITEX Technology - международная выставка 36 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 48 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 1
МТС Телеком Идея 52 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 41 1
Golden Joystick Awards - Золотой джойстик 4 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1979 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 306 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 1
ИнфоКом 99 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 20 1
CSTB Telecom & Media 58 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
CCTV Spring Festival Gala 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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