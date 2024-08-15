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|15.08.2024
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МТС: приключенческие экшены стали самым популярным жанром среди татарстанских геймеров
ким краем и другими крупными регионами, вошел в десятку территорий, где наиболее популярен облачный гейминг. Самым востребованным жанром среди татарстанских игроков стал приключенческий экшен.
|13.08.2024
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Аналитика МТС: во что чаще всего играют в Петербурге и Ленобласти
— Cyberpunk 2077. Об этом CNews сообщили представители МТС. Петербуржцы стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 г. среднемесячная аудитория МТС Fog Play по сравнен
|13.08.2024
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Приморские геймеры предпочитают играть в GTA V и ролевые экшены
Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077, Genshin Impact, Marvel's Spider-Man Remastered, Rust. «Облачный гейминг активно развивается - сейчас на платформе Fog Play доступно свыше 10 тыс. игр, что бо
|09.08.2024
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Пермские геймеры чаще всего играют в ролевые экшены
е Fog Play доступно свыше 10 тыс. игр, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. «Облачный гейминг стремительно развивается, создавая новые возможности для игроков и владельце
|09.08.2024
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МТС: кировские геймеры выбирают ролевые и приключенческие экшены
gacy, Rust, Grand Theft Auto V, Fortnite, Red Dead Redemption 2, Genshin Impact, Honkai: Star Rail «Облачный гейминг стремительно развивается, создавая новые возможности для игроков и владельце
|09.08.2024
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Аналитика МТС: Нижний Новгород вошел в топ-7 регионов, где облачный гейминг наиболее популярен
игрой стала Cyberpunk 2077. Об этом CNews сообщили представители МТС. В топ регионов, где облачный гейминг наиболее популярен, помимо Нижегородской области, вошли Москва, Санкт-Петербург, Крас
|16.05.2024
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Нижегородцам стал доступен маркетплейс туманного гейминга
ПАО «МТС» сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанк. Об этом CNews сообщили представители МТС. Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках мож
|16.05.2024
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Новосибирцы смогут играть в «тяжелые» игры на умных телевизорах через чужие компьютеры
и собственного. Кроме того, нам есть чем удивить мобильных геймеров. МТС стала партнером популярных онлайн-игр Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang. Наши абоненты получат б
|15.05.2024
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Татарстанским геймерам представили новую платформу туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках
ректор МТС в Татарстане Марат Кабанов. В дополнение, в конце мая в рамках партнерства с популярными онлайн-играми Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang МТС запустит предложе
|15.05.2024
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МТС запустила платформу «туманного» гейминга на умных телевизорах и ТВ-приставках
МТС сообщила о внедрении платформы «туманного» гейминга «МТС Fog Play» во все умные телевизоры и ТВ-приставки Android TV и «Сбера». Играть в «МТС Fog Play» на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В п
|21.03.2024
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«Дом.ру» и VK Play продолжают сотрудничество: компании представили подписку на сервис облачного гейминга
ых услуг «Дом.ру» и российская игровая площадка VK Play представили совместную подписку на облачный гейминг VK Play Cloud. Этот сервис позволяет играть в требовательные онлайн и офлайн игры даж
|14.11.2023
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Власти начали «приземление» зарубежных онлайн-игр. Их заставят перенести серверы в Россию и платить отчисления
ерспективы реализации инициативы по переносу в Россию серверов зарубежных компаний, разрабатывающих онлайн-игры, а также по созданию регулятора для них, пишет «Коммерсант». Встреча организована
|26.10.2023
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Оплата онлайн-игр в мобильном приложении «Почта банка» выросла в 1,5 раза
335 руб. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка». Активнее всего возможностью оплачивать онлайн-игры в мобильном приложении «Почта банка» пользуются клиенты из Ростова-на-дону, Сарат
|20.10.2023
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Путин распорядился запретить онлайн-игры с заграничными серверами: Там стреляют по русским
Почему в России надо запретить зарубежные онлайн-игры Президент России Владимир Путин провел заседания Совета по физической культуре и
|22.03.2023
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Российский рынок онлайн-игр в коме. Падение достигает 80%
Провал российского рынка онлайн-игр Российский рынок онлайн-игр по итогам 2022 г. потеряет около 80% своего объема. Такой прогноз сделала старший аналитик РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Ма
|31.01.2023
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VK Play Cloud доступен в приложении VK Play на Android
все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и др. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит
|16.12.2022
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«Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатой опции «Облачные игры Gfn.ru»
му экономичнее подключить посуточный тариф. Опция «Облачные игры Gfn.ru» открывает доступ к сервису облачного гейминга NVidia GeForce Now. Главное преимущество облачных игр заключается в том, ч
|06.12.2022
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На сервисе облачного гейминга VK Play стал доступен режим виртуального компьютера
ованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог из 13 тыс. игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт и др. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит л
|02.12.2022
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МТС запускает платформу «туманного» гейминга для облачной аренды компьютеров
между децентрализованной сетью пользователей. Распределенная система решает проблему классического облачного гейминга, где дата-центры расположены слишком далеко от многих игроков. Децентрализ
|23.08.2022
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Российский игровой стор и сервис облачного гейминга войдут в состав VK Play
отчиков. VK Play — единая точка доступа к игровым развлечениям в России. Площадка объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт, медиа и др. С момента выхода VK Play в бета-версию в конце апреля 2022 г. на площадке появилось уже более 300 игровых разработчиков. Число игр выросло до
|29.06.2022
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Клиенты Tele2 могут подключиться к облачному геймингу
технологий постоянно повышают технические требования к геймерским машинам и их стоимость. Развитие облачного гейминга дает новый уровень свободы и снимает ограничения, связанные с мощностью об
|03.03.2022
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Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга
будут отображаться максимально плавно и отчетливо даже во время самых насыщенных баталий, с которыми могут не успевать справляться обычные игровые мониторы среднего класса.Технологии для комфортного гейминга и защиты зрения Чтобы смена кадров на экране Predator XB273UGX происходила еще более плавно и уж точно без разрывов, предусмотрена поддержка технологии G-Sync Compatible. Она позволяет
|23.02.2022
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Недетские игры — как современные технологии работы с данными помогают индустрии гейминга
Рынок гейминга на подъеме Мировой рынок компьютерных игр растет много лет подряд. Особенно заметная активизация спроса произошла здесь в период пандемии. Так, по данным Google, в 2020 г. объем данног
|17.01.2022
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Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ»
нгах или выбирать телеканалы на свой вкус, слушать музыку и играть в игры, в том числе через сервис облачного гейминга SberPlay, контролировать работу умного дома, а также пользоваться тысячей
|25.10.2021
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Война Китая с онлайн-играми подростков больно ударила по Intel
льные меры для геймеров В июне 2019 г. DTF сообщал о новых мерах регулирования для онлайн-платформ в Китае. Во-первых, был введен «комендантский час»: игрокам, не достигшим 18 лет, запретили играть в онлайн-игры с 22:00 до 08:00. Во-вторых, было установлено ограничение общего игрового времени: в будни несовершеннолетним было разрешено играть 90 минут, а по выходным и праздникам — не больше
|20.09.2021
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Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях
ло найти только в верхнем ценовом сегменте, но сейчас ситуация изменилась. Новая модель Dell S2522HG стоит всего 24 990 рублей и при этом обладает всеми характеристиками, необходимыми для комфортного гейминга. Дизайн У Dell получилось самое главное — сделать игровой монитор без кричащего дизайна. Такое устройство хорошо смотрится не только в геймерском сетапе, но и в сдержанном интерьере ил
|27.07.2021
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SFI инвестирует 200 млн рублей в расширение инфраструктуры Gfn.ru
а заседании 22 июля 2021 г. выделение кредита дочерней компании «Регион эстейт» (управляет сервисом облачного гейминга Gfn.ru) в размере 200 млн руб. Средства будут направлены на развитие инфра
|22.07.2021
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Новая онлайн-игра физически сжигает видеокарты ценой сотни тысяч рублей
ь в любых других играх работал корректно. Проблемы возникали исключительно в New World. New World – онлайн-игра разработки Amazon Games, полноценный релиз которой запланирован на 31 августа 202
|18.06.2021
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AliExpress Россия: спрос на товары для мобильного гейминга вырос в 4,3 раза
Аналитики AliExpress Россия выяснили, что пользователи стали гораздо чаще покупать товары для мобильного гейминга. За май спрос на игровую периферию для смартфонов вырос в 4,3 раза. Самые популярные модели игровых смартфонов на начало лета — ASUS ROG Phone 5 с процессором Snapdragon 888, Nubia Red
|27.05.2021
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PwC и Gfn.ru: среднегодовой рост российского рынка облачного гейминга к 2024 году составит 94%
удет только увеличиваться со временем. В ближайшей перспективе это оптимизация интернет-трафика под облачный гейминг, улучшение скорости и качества интернет-соединения, а в среднесрочном период
|15.02.2021
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LG открывает «Лабораторию гейминга»
rs Alliance запускают масштабный контентный проект на Twitch с истории СНГ под названием «StreamHouse». Проект объединит самых узнаваемых стримеров платформы и гостей из совершенно разных индустрий - гейминга и киберспорта, спорта и музыки. В течение 14 дней популярные стримеры будут создавать контент под одной крышей. Масштабное событие пройдет на канале самого популярного стримера СНГ Bus
|25.12.2020
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Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный
erBox есть специальные накладки-джойстики на смартфон. По мнению представителей Сбербанка, облачный гейминг на умных устройствах компании дает пользователю аналогичный опыт игры, как на консоля
|25.12.2020
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«Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay
для которого в комплекте с приставкой SberBox идут специальные накладки-джойстики на смартфон. Так, облачный гейминг на умных устройствах Сбер дает пользователю аналогичный опыт игры, как на ко
|03.12.2020
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Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры
Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» совместно с компаниями Microsoft Россия, «Бука» и Logitech Россия/СНГ запускают инклюзивный проект «Гейминг для всех». Он призван помочь людям с ограниченной подвижностью – ДЦП, травмами позвоночника, ампутацией и другими особенностями – комфортно играть на консоляхXbox и ПК. Инициатива приур
|08.10.2020
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Гейминг становится новым драйвером роста выручки для операторов
требования быстро меняются по мере того, как развиваются мобильные игры. Спрос на облачный и AR/VR-гейминг так же стремительно растет. В Китае и Южной Корее одной из наиболее выигравших от пан
|28.08.2020
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«Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia
гментом «Ростелекома» на Урале. «В России с каждым днем все больше людей узнает, что такое облачный гейминг и пробует с его помощью запускать технологически требовательные игры на своих устройс
|16.07.2020
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«Ростелеком» и Gfn.ru открыли безлимитный доступ к Nvidia Geforce Now на специальных условиях
ьзователям тарифа «Игровой» доступно особо выгодное предложение. В ближайшие месяцы опция «Облачный гейминг Gfn.ru» станет доступна и в других макрорегионах. Облачные технологии позволяют превр
|08.06.2020
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Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android
Последние несколько лет ретро-гейминг стал одной из главных тенденций игровой индустрии. Причин тому масса, среди которых и появление поколений людей, всю свою сознательную жизнь увлечённых видеоиграми и испытывающих ностал
|14.05.2020
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«Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games
ьютерных игр Blizzard Entertainment: Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие. Для поклонников облачного гейминга на портале представлены специальные пакеты несгораемого игрового времени д
|28.04.2020
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Aliexpress отметил рост продаж телевизоров и игровых приставок
Эксперты «Aliexpress Россия» отметили рост продаж в категориях ТВ и гейминг, без которых сложно представить комфортную самоизоляцию. В апреле 2020 г. продажи тел
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