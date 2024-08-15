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Аналитика МТС: во что чаще всего играют в Петербурге и Ленобласти — Cyberpunk 2077. Об этом CNews сообщили представители МТС. Петербуржцы стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 г. среднемесячная аудитория МТС Fog Play по сравнен

Приморские геймеры предпочитают играть в GTA V и ролевые экшены Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077, Genshin Impact, Marvel's Spider-Man Remastered, Rust. «Облачный гейминг активно развивается - сейчас на платформе Fog Play доступно свыше 10 тыс. игр, что бо

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МТС: кировские геймеры выбирают ролевые и приключенческие экшены gacy, Rust, Grand Theft Auto V, Fortnite, Red Dead Redemption 2, Genshin Impact, Honkai: Star Rail «Облачный гейминг стремительно развивается, создавая новые возможности для игроков и владельце

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Новосибирцы смогут играть в «тяжелые» игры на умных телевизорах через чужие компьютеры и собственного. Кроме того, нам есть чем удивить мобильных геймеров. МТС стала партнером популярных онлайн-игр Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang. Наши абоненты получат б

Татарстанским геймерам представили новую платформу туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках ректор МТС в Татарстане Марат Кабанов. В дополнение, в конце мая в рамках партнерства с популярными онлайн-играми Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang МТС запустит предложе

МТС запустила платформу «туманного» гейминга на умных телевизорах и ТВ-приставках МТС сообщила о внедрении платформы «туманного» гейминга «МТС Fog Play» во все умные телевизоры и ТВ-приставки Android TV и «Сбера». Играть в «МТС Fog Play» на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В п

«Дом.ру» и VK Play продолжают сотрудничество: компании представили подписку на сервис облачного гейминга ых услуг «Дом.ру» и российская игровая площадка VK Play представили совместную подписку на облачный гейминг VK Play Cloud. Этот сервис позволяет играть в требовательные онлайн и офлайн игры даж

Власти начали «приземление» зарубежных онлайн-игр. Их заставят перенести серверы в Россию и платить отчисления ерспективы реализации инициативы по переносу в Россию серверов зарубежных компаний, разрабатывающих онлайн-игры, а также по созданию регулятора для них, пишет «Коммерсант». Встреча организована

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Путин распорядился запретить онлайн-игры с заграничными серверами: Там стреляют по русским Почему в России надо запретить зарубежные онлайн-игры Президент России Владимир Путин провел заседания Совета по физической культуре и

Российский рынок онлайн-игр в коме. Падение достигает 80% Провал российского рынка онлайн-игр Российский рынок онлайн-игр по итогам 2022 г. потеряет около 80% своего объема. Такой прогноз сделала старший аналитик РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Ма

VK Play Cloud доступен в приложении VK Play на Android все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и др. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит

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МТС запускает платформу «туманного» гейминга для облачной аренды компьютеров между децентрализованной сетью пользователей. Распределенная система решает проблему классического облачного гейминга, где дата-центры расположены слишком далеко от многих игроков. Децентрализ

Российский игровой стор и сервис облачного гейминга войдут в состав VK Play отчиков. VK Play — единая точка доступа к игровым развлечениям в России. Площадка объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт, медиа и др. С момента выхода VK Play в бета-версию в конце апреля 2022 г. на площадке появилось уже более 300 игровых разработчиков. Число игр выросло до

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Недетские игры — как современные технологии работы с данными помогают индустрии гейминга Рынок гейминга на подъеме Мировой рынок компьютерных игр растет много лет подряд. Особенно заметная активизация спроса произошла здесь в период пандемии. Так, по данным Google, в 2020 г. объем данног

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Война Китая с онлайн-играми подростков больно ударила по Intel льные меры для геймеров В июне 2019 г. DTF сообщал о новых мерах регулирования для онлайн-платформ в Китае. Во-первых, был введен «комендантский час»: игрокам, не достигшим 18 лет, запретили играть в онлайн-игры с 22:00 до 08:00. Во-вторых, было установлено ограничение общего игрового времени: в будни несовершеннолетним было разрешено играть 90 минут, а по выходным и праздникам — не больше

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SFI инвестирует 200 млн рублей в расширение инфраструктуры Gfn.ru а заседании 22 июля 2021 г. выделение кредита дочерней компании «Регион эстейт» (управляет сервисом облачного гейминга Gfn.ru) в размере 200 млн руб. Средства будут направлены на развитие инфра

Новая онлайн-игра физически сжигает видеокарты ценой сотни тысяч рублей ь в любых других играх работал корректно. Проблемы возникали исключительно в New World. New World – онлайн-игра разработки Amazon Games, полноценный релиз которой запланирован на 31 августа 202

AliExpress Россия: спрос на товары для мобильного гейминга вырос в 4,3 раза Аналитики AliExpress Россия выяснили, что пользователи стали гораздо чаще покупать товары для мобильного гейминга. За май спрос на игровую периферию для смартфонов вырос в 4,3 раза. Самые популярные модели игровых смартфонов на начало лета — ASUS ROG Phone 5 с процессором Snapdragon 888, Nubia Red

PwC и Gfn.ru: среднегодовой рост российского рынка облачного гейминга к 2024 году составит 94% удет только увеличиваться со временем. В ближайшей перспективе это оптимизация интернет-трафика под облачный гейминг, улучшение скорости и качества интернет-соединения, а в среднесрочном период

LG открывает «Лабораторию гейминга» rs Alliance запускают масштабный контентный проект на Twitch с истории СНГ под названием «StreamHouse». Проект объединит самых узнаваемых стримеров платформы и гостей из совершенно разных индустрий - гейминга и киберспорта, спорта и музыки. В течение 14 дней популярные стримеры будут создавать контент под одной крышей. Масштабное событие пройдет на канале самого популярного стримера СНГ Bus

Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный erBox есть специальные накладки-джойстики на смартфон. По мнению представителей Сбербанка, облачный гейминг на умных устройствах компании дает пользователю аналогичный опыт игры, как на консоля

«Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay для которого в комплекте с приставкой SberBox идут специальные накладки-джойстики на смартфон. Так, облачный гейминг на умных устройствах Сбер дает пользователю аналогичный опыт игры, как на ко

Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» совместно с компаниями Microsoft Россия, «Бука» и Logitech Россия/СНГ запускают инклюзивный проект «Гейминг для всех». Он призван помочь людям с ограниченной подвижностью – ДЦП, травмами позвоночника, ампутацией и другими особенностями – комфортно играть на консоляхXbox и ПК. Инициатива приур

Гейминг становится новым драйвером роста выручки для операторов требования быстро меняются по мере того, как развиваются мобильные игры. Спрос на облачный и AR/VR-гейминг так же стремительно растет. В Китае и Южной Корее одной из наиболее выигравших от пан

«Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia гментом «Ростелекома» на Урале. «В России с каждым днем все больше людей узнает, что такое облачный гейминг и пробует с его помощью запускать технологически требовательные игры на своих устройс

«Ростелеком» и Gfn.ru открыли безлимитный доступ к Nvidia Geforce Now на специальных условиях ьзователям тарифа «Игровой» доступно особо выгодное предложение. В ближайшие месяцы опция «Облачный гейминг Gfn.ru» станет доступна и в других макрорегионах. Облачные технологии позволяют превр

Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android Последние несколько лет ретро-гейминг стал одной из главных тенденций игровой индустрии. Причин тому масса, среди которых и появление поколений людей, всю свою сознательную жизнь увлечённых видеоиграми и испытывающих ностал

«Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games ьютерных игр Blizzard Entertainment: Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие. Для поклонников облачного гейминга на портале представлены специальные пакеты несгораемого игрового времени д