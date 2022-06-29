Клиенты Tele2 могут подключиться к облачному геймингу

Оператор мобильной связи Tele2 запустил новую услугу «Облачные игры GFN», которая превращает любое устройство в мощную игровую машину. Тем самым компания отвечает на интерес пользователей к облачному геймингу, который резко повысился в пандемию, сообщили CNews представители Tele2.

Современные видеоигры предлагают пользователю изображение и визуальные эффекты высочайшего качества, которое зачастую превосходит кинопродукцию. Обработка сложнейшей компьютерной графики требует мгновенных высокопроизводительных вычислений. В домашних условиях для этого нужен дорогостоящий игровой компьютер с мощной видеокартой. Зато в облачном гейминге основная работа выполняется на удаленных серверах в дата-центрах, а на устройство пользователя передается уже готовая картинка – без дополнительных нагрузок на компьютер.

Новая услуга Tele2 доступна пользователям во всех регионах. Ее можно активировать через личный кабинет абонента, с помощью USSD-команды *437*1#вызов или на странице «Облачные игры GFN». Стоимость услуги «Облачные игры GFN» составляет 1499 руб. в месяц, при этом подписчикам тарифного плана «Игровой» доступна скидка.

«Ростелеком» и Tele2 совместно развивают экосистему сервисов для геймеров, в центре которой находится тариф «Игровой». Теперь опция «Облачные игры GFN» на специальных условиях доступна абонентам Tele2, пользователям домашнего интернета «Ростелекома» и подписчикам на конвергентные тарифы операторов.

«Рынок онлайн-игр значительно вырос в условиях пандемии, - отметил Андрей Копытко, директор департамента по развитию контентных сервисов и мобильного информирования Tele2. - Быстрое развитие и усложнение игровых технологий постоянно повышают технические требования к геймерским машинам и их стоимость. Развитие облачного гейминга дает новый уровень свободы и снимает ограничения, связанные с мощностью оборудования пользователя. Подписчики услуги "Облачные игры GFN" могут думать только о достижении высоких результатов в играх – технические условия для этого создадут GFN.RU и Tele2».

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По данным исследования компании PWC и GFN.RU, за 2020 г. аудитория российских пользователей облачного гейминга выросла в 5,5 раза по сравнению с 2019 г. Основные стимулы роста этого рынка – популярность онлайн-игр, повышение качества интернета и высокая стоимость игровых ПК.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г.. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. По итогам 2021 г. показатель NPS (Net Promoter Score) превосходит результат ближайшего конкурента на 11 п. п.