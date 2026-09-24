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Онлайн-платформа кредитования поменяла подход к выдаче займов и сократила выручку

Совокупный доход платформы онлайн-кредитования «Займер» во II квартале 2026 г. снизился на 8,6% — до 5,3 млрд руб. Объем выданных займов сократился на 29% — до 10,8 млрд руб. В компании объясняют происходящее перестройкой бизнес-модели и более избирательным подходом к выдаче займов.

Финансовые итоги «Займер» за II квартал 2026 г.

Онлайн-платформа микрокредитования «Займер» представила финансовые и операционные итоги II квартала 2026 г. Совокупный доход снизился за год на 8,6% — до 5,3 млрд руб. В том числе комиссионный доход вырос на 75% — до 700 млн руб. за счет предоставления комиссионных продуктов большей доле клиентов, а вот процентные доходы снизились на 17% — до 4,54 млрд руб. В компании подчеркнули, что сохраняют фокус на балансе прибыльности и клиентской лояльности.

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© Денис_Востриков / Фотобанк Фотодженика
«Займер» отчитался о доходах во II квартале 2026 г.

Величина резервов снизилась на 28% — до 1,8 млрд руб. В компании объясняют это снижением выдач, проведением ранее цессий и корректировкой риск-подходов. Ставка резервирования повысилась на 1,8 процентных пункта — до 63,9%. Причиной стало изменение структуры портфеля и качества входящего потока. «Управление риском через лимитную политику и скоринг позволило снизить абсолютный объем резервов несмотря на рост ставки», — заявили в компании.

Расходы и чистая прибыль «Займер»

Операционные расходы выросли на 22% — до 2,2 млрд руб., в том числе маркетинговые расходы снизились на 10% — до 900 млн руб., еще 300 млн руб. составили операционные расходы банка «Евроальянс» (был приобретен «Займером» летом 2025 г.).

Чистая прибыль во II квартале 2026 г. снизилась за год на 26% — до 695 млн руб. При этом на убытки банка «Евроальянс» приходится 211 млн руб., с учетом них чистая прибыль составила 484 млн руб.

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Показатель ROE (рентабельность собственного капитала) группы составил 14%, без учета банка «Евроальянс» — 19%. Показатель ROA (рентабельность активов) составил 10%, без учета банка «Евроальянс» — 16%. Показатель НМКК 1 (норматив достаточности собственных средств микрофинансовой компании) составил 85%, НМКК 2 (норматив текущей ликвидности микрофинансовой компании) — 205%. На конец первого полугодия 2026 г. у «Займер» практически отсутствует долговая нагрузка, а объем денежных средств и эквивалентов составил 4,9 млрд руб.

По итогам 2025 г. «Займер» в совокупности выплатила дивидендов в размере 2,73 млрд руб. (27,29 руб. на одну акцию). За I квартал 2026 г. было выплачено 436 млн руб. дивидендов, за II квартал 2026 г. совет директоров «Займер» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 486 млн руб.

Объем выданных «Займер» займов

Общий объем выданных займов во II квартале 2026 г. снизился по сравнению со II кварталом 2025 г. на 29% — до 10,8 млрд руб. В том числе объем новых займов снизился на 26,7% — до 1,1 млрд руб., объем выдачи повторных займов снизился на 29% — до 4 млрд руб. В структуре выданных во II квартале 2026 г. займов 93% (10,1 млрд руб.) пришлось на лимитированные продукты, 6% (600 млн руб.) — на PDL («займы до зарплаты»).

В «Займер» пояснили, что проводят перестройку бизнес-модели и используют более избирательный подход к выдачам с фокусом на прибыльность. «Во II квартале мы продолжили изменение структуры выдачи в соответствии с выбранной бизнес-моделью, — заявили в компании. — Следующим приоритетом станет расширение каналов привлечения новых клиентов при сохранении взвешенного подхода к управлению рисками».

Чем занимается «Займер»

Группа «Займер» занимается онлайн-кредитованием. В группу входят МКК (микрокредитная компания) «Займер», МКК «Селлер Капитал», МКК «Дополучикно», банк «Евроальянс» и коллекторское агентство «Профи».

В апреле 2024 г. «Займер» провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже, объем размещения составил 3 млрд руб. В 2026 г. «Займер» приобрела у владельцев платежной системы Qiwi («Киви») систему денежных переводов за 587 млн руб. Также «Займер» приобрел у «Киви» по 50% в платежной системе для водителей такси «Таксиагрегатор» и в платформе онлайн-платежей IntellectMoney.

Игорь Королев

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