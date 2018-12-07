Сбербанк расширил возможности СМС-сервисов и USSD-запросов в «Мобильном банке» лучшения СМС-запроса «Баланс», внедрения технологии для распознавания опечаток и открытия доступа к USSD-запросам для абонентов четырех крупных мобильных операторов. В полном пакете «Мобильного

«Мегафон» расширил функционал услуг «Видеоконференции» и «Вебинар» получать сервис в формате 24/7. Именно для этого мы предусмотрели возможность подключения с помощью USSD-команд, сервиса самообслуживания “Личный кабинет” или обращения к сотруднику, — рассказа

«Яндекс.Касса» упростила оплату онлайн-заказов с помощью «Альфа-Банка» нтернет-банкинга. Чтобы рассчитаться за онлайн-покупку, пользователю нужно будет просто ответить на USSD-сообщение, которое банк пришлёт ему на мобильный телефон, сообщили CNews в компании «Янд

Абоненты Tele2 активно используют мобильные сервисы правительства Москвы о штрафах ГИБДД и эвакуации транспортного средства с помощью мобильного приложения, SMS или простых USSD-команд. Мобильные сервисы правительства Москвы доступны абонентам Tele2 с момента запуск

«Альфа-Банк» в сотрудничестве с «Синимекс» реализовал новый сервис «Молния» для оплаты интернет-покупок )» в «Альфа-Банке» с целью реализации возможности подтверждения оплаты электронных счетов с помощью USSD-сообщений. Теперь клиентам «Альфа-Банка» — пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» и м

«Альфа-Банк» переходит на отправку одноразовых паролей в виде USSD-сообщений «Альфа-Банк» переходит на отправку одноразовых паролей в виде USSD-сообщений вместо SMS. Как сообщили CNews в «Альфа-Банке», USSD, как и SMS, будут

«Вингс» представила решения для взаимодействия банков с клиентами через мобильные каналы я для взаимодействия банков с клиентами через мобильные каналы — SMS-шлюз, сервер push-нотификаций, USSD-банкинг, сервер нотификаций Wings и мобильный кошелек. Об этом CNews сообщили в «Вингс».

«Альфа-Банк» запустил USSD-банк «Альфа-Диалог» D-банк «Альфа-Диалог» — полноценный мобильный банк, доступ к которому осуществляется путем передачи USSD-команды. Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Для доступа нужно просто набрать со сво

«МегаФон» предлагает корпоративным клиентам создать собственные USSD-меню Компания «МегаФон» запустила новую услугу «USSD-меню» в рамках развития сервиса «Мобильное информирование». Сервис позволяет вывести инт

ФАС возбудила дело в отношении «МегаФона» за незаконную рассылку SMS-рекламы ически направляется адресату. А интерфейс программного обеспечения «МегаФона», которое обрабатывает USSD-запросы абонентов, позволяет включить рекламное сообщение в текст направляемого SMS-сооб

Абоненты «Дом.ru» получили возможность получать запрашиваемую в контакт-центре информацию в виде SMS Телеком-оператор «Дом.ru» запускает USSD-сервис, с помощью которого при звонке в контакт-центр компании абонент может получить за

Абоненты Velcom и МТС теперь могут узнать баланс по картам «Белгазпромбанка» с помощью USSD-запроса «Белгазпромбанк» совместно с компанией Velcom запустил USSD-сервис, благодаря которому клиенты-держатели платежных карт банка могут узнать актуальны

«МегаФон» представил «Портал Общения» услугу – «Портал Общения», которая позволяет общаться в социальных сетях и мессенджерах при помощи USSD-команд и SMS сообщений. Теперь для общения в популярных социальных сетях не обязательно

Москва: Городские сервисы стали доступны на всех мобильных телефонах ства Москвы теперь доступны с любого сотового телефона по единому короткому SMS-номеру 7377 и через USSD-меню - *377#вызов. Все услуги предоставляются бесплатно, а USSD-сервисы доступны

«МегаФон-Таджикистан» запустил USSD-портал естном запуске с оператором «МегаФон-Таджикистан» первого на всей территории Республики Таджикистан USSD-портала. «USSD-портал» позволяет воспользоваться многими информационными и развле

Tele2 открыл новый сервис пополнения мобильного счета с помощью банковских карт ьного счета с помощью банковских карт. Теперь абоненты Tele2 могут пополнять счет, отправив SMS или USSD-запрос. Услуга пополнения мобильного счета с помощью банковской карты на сайте oplata.te

«МегаФон» предоставил абонентам возможность блокировать отправку SMS и USSD-запросов на номера контент-провайдеров Столичный филиал «Мегафона» предоставил абонентам возможность блокировать отправку SMS и USSD-запросов на номера контент-провайдеров (услуга «Запрет Premium Rate»). Как отмечают в компании, новый сервис поможет владельцам мобильных телефонов защитить себя и своих близких от непредв

«МегаФон» запустит USSD-портал для своих пользователей каждом мобильном телефоне с SIM-картой московской сети «МегаФон» 20 ноября появится новая функция – USSD-портал «МегаФон PRO». С помощью портала можно будет управлять своим мобильным счетом, по

Решения EastWind запущены в сети «Шупашкар-GSM» ции центра коротких сообщений EastWind SMS Center и центра вспомогательной передачи данных EastWind USSD Center. Работы по установке и тестированию SMS-центра и USSD-центра версии 4.0 в

Sandisk выпустила твердотельные накопители для бюджетных ПК Корпорация SanDisk представила накопитель на базе твердотельной памяти (SSD) uSSD 5000, который станет недорогой альтернативой дисковым накопителям для работы в ПК стоимостью до $250. Одними из первых компьютеров, в которых будут использоваться новые твердотельные накоп

"Квазар-Микро" выполнила проект по внедрению комплекса USSD для МТС Компании «Квазар-Микро» объявила о выполнении проекта для компании МТС по внедрению комплекса USSD (Unstructured Supplementary Service Data). Исполнителем работ по данному проекту стала Д

"Сибинфоконсалтинг" установила расширение SMS/USSD-центров в макрорегионах МТС Компания «Сибинфоконсалтинг» установила расширение SMS/USSD-центра МТС в Новосибирске и сообщила о скором обновлении аналогичной системы, функционир

"Ярославль-GSM" внедрит SMS/USSD-центр EastWind вировать карты экспресс-оплаты и т.д. при помощи SMS или USSD-приложения. Кроме того, используя SMS/USSD-центр в качестве транспорта для доставки удаленных сервисов, оператор сможет организоват

"Даль Телеком" внедрила центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD В филиалах «Даль Телеком Интернэшнл» инсталлирован центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD от компании «Восточный Ветер». Абоненты трех филиалов компании «Даль Телеком Интернэшнл»

"Беркут" поставит оборудование USSD Centre для "Мегафона" уо», оператор мобильной сети «МегаФон-Москва», объявила результаты тендера на поставку оборудования USSD Centre, обеспечивающего передачу данных по неголосовым каналам мобильной связи. Руководс

"Восточный Ветер" поставил USSD-центр оператору "Астрахань GSM" Компания «Восточный Ветер» поставила центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD оператору мобильной связи «Астрахань GSM». EastWind USSD использует функцию, изна

Новые SMS-сервисы начали работать в сети таджикского оператора "Вавилон-Мобайл" ли запущены центр коротких сообщений EastWind SMSC и центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD производства российской компании «Восточный Ветер». Договор о внедрении в сети «Вавилон-

"Мобиком-Кавказ" запустил USSD-приложение для второй фазы GSM Фон" в Северо-Кавказском укрупненном регионе ЗАО "Мобиком-Кавказ" запустил на своей GSM-сети услугу USSD Messager (Network Initiated USSD session), которая использует USSD-транспо

"Беркут" поставит "Bercut USSD Centre" cтавропольскому оператору "Ставтелесот" ООО НПФ "Беркут" заключило еще один контракт на поставку "Bercut USSD Centre", на этот раз со ставропольским "Ставтелесот". Современный набор функциональных возможностей, традиционная для телекоммуникационной отрасли платформа Unix, высокая производительност

"Беркут" продемонстрировал услуги второй фазы GSM на базе "Bercut USSD Centre" ов стран СНГ реализовали и продемонстрировали в функционирующей сети услуги второй фазы GSM на базе USSD-сервиса. Во время презентации в сети одного из крупнейших операторов сотовой связи "Киев