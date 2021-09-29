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USSD
Unstructured Supplementary Service Data
Стандартный сервис в сетях GSM


29.09.2021 Tele2 запустила услугу страхования накопленных минут и гигабайтов 1
27.08.2021 Tele2 запустила услугу «Дети онлайн» 1
25.06.2021 Аналитика МТС: где петербуржцы чаще всего пользуются связью 5G 1
25.12.2020 Tele2 разыграла на киберспортивных турнирах более 3 млн рублей в 2020 году 1
18.09.2020 МТС запустила бесплатную опцию с безлимитным YouTube на тарифе «Мой Smart» 1
07.08.2020 «Билайн» объединил музыку и ТВ в одном сервисе 1
23.03.2020 «Билайн» расширяет возможности абонентов в роуминге для поддержки борьбы с коронавирусом 2
04.02.2020 «Билайн» создал тарифы в формате «семейного» MVNO для близких людей 2
10.12.2019 «Связьком» запустил интеграционное решение «Сбербанк DMS» 1
25.09.2019 Tele2 разрешил своим абонентам торговать неиспользованными минутами, гигабайтами и SMS 1
17.09.2019 Опасная FANTA: известный Android-троян сменил тактику и «заработал» десятки миллионов рублей на российских пользователях 1
28.08.2019 Российский хакер получил срок за кражу денег с банковских карт 2
28.08.2019 Group-IB: уголовное дело участника крупной хакерской группы TipTop завершено приговором 2
27.08.2019 МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая 2
24.07.2019 МТС запустила звонки через Wi-Fi в Тамбовской области 2
17.07.2019 Tele2 позволит абонентам бесплатно делиться трафиком по всей России 2
17.06.2019 МТС запустила Wi-Fi Calling и VoLTE в Карелии 2
17.06.2019 МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области 2
13.06.2019 Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью больших данных 2
03.04.2019 МТС запустила Wi-Fi Сalling в Новосибирске и области 2
11.02.2019 «Билайн» позволил абонентам дарить друг другу трафик 2
11.02.2019 Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи 2
25.12.2018 Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард 1
07.12.2018 Сбербанк расширил возможности СМС-сервисов и USSD-запросов в «Мобильном банке» 3
01.11.2018 Tele2 установила SIM-терминалы в метро 1
21.09.2018 МТС запустила Wi-Fi Calling в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
19.09.2018 Абоненты МТС и «Мегафона» смогут без комиссии переводить друг другу деньги 1
19.09.2018 МТС обнулила комиссию за платежи по услугам и за переводы абонентам «Мегафона» 1
29.06.2018 «Мегафон» упростил подключение услуги «Мегафон.Таргет» для абонентов всех операторов 2
20.06.2018 МТС запустила VoLTE и Wi-Fi Calling в Башкортостане 2
09.06.2018 Tele2 запустила симкомат с биометрической идентификацией 2
20.03.2018 «Доктор Веб»: троянец Android.BankBot.149.origin стал оружием киберпреступников 1
05.03.2018 Positive Technologies: 100% реальных атак по перехвату SMS-сообщений достигают цели 1
22.02.2018 «Ростелеком» запустил услугу SMS-рассылок для корпоративных клиентов мобильной связи 2
06.02.2018 Tele2 снизит в 5 раз стоимость входящих звонков в Крыму 2
11.01.2018 МТС начала бесплатно страховать пользователей электронных денег 1
14.12.2017 Банк «Тинькофф» запустил мобильного оператора с безлимитным интернетом 1
07.12.2017 Tele2 предлагает терабайт интернета покупателям последних моделей iPhone 1
31.05.2017 МТС представила будущее платформы «Кошелек МТС Деньги» 1
10.05.2017 Форум Positive Hack Days соберет лучших хакеров и мировых экспертов по ИБ 1

Публикаций - 152, упоминаний - 184

USSD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 34
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 10
Apple Inc - Эппл Рус 7701 7
Microsoft Corporation 11077 6
Samsung Electronics 5666 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 4
Sony 2362 4
Wings Solutions - Вингс 8 3
SAP SE 3212 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
LG Electronics 1847 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
3Q 38 2
TipTop - хакерская группировка 2 2
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
Крымтелеком 41 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Huawei 2730 2
ZTE Corporation 550 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Adobe Systems 807 2
Укртелеком 127 2
Киевстар 260 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 1
R-Vision - Р-Вижн 34 1
MONT - МОНТ 60 1
General Electric - Дженерал электрик 120 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 66 1
ICL ГК 69 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Comptek - Комптек 53 1
Palo Alto Networks 80 1
PUBG Corporation 23 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
Альфа-Банк 1123 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
МТС банк 254 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 2
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 2
Assist - Ассист 125 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Экспофорум - Expoforum - Конгрессно-выставочный центр 6 1
Жемчужина - Санаторий 5 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
Дюльбер - Санаторий 3 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 6 1
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 1
Зетта Страхование - Zetta 11 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Pandao 21 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
re:Store 106 1
Qiwi 783 1
Почта России ПАО 1572 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Avito - Авито 171 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
AliExpress 275 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Правительство Москвы 653 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 9
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 27 8
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 114 7
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 6
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
VoLTЕ - Voice over LTE - технология передачи голоса по сети LTE, основанная на IP Multimedia Subsystem (IMS) 4 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 2
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 7 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 84 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Google Android 10751 21
Apple iOS 5742 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Google YouTube - Видеохостинг 1715 6
Apple iPhone 5 710 6
МТС Деньги 42 4
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 4
Rakuten Viber 429 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
WhatsApp Messenger 654 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 3
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 95 3
Apple - App Store 2198 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
Snapchat 89 2
ICQ 496 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Google Android Accessibility Service 10 2
EastWind Content Management System 1 1
Google Android WebView 14 1
EastWind Billing & Customer Care 1 1
Альфа-Мобайл 63 1
Group-IB THI - Group-IB Threat Hunting Intelligence 5 1
МегаФон Банк 6 1
Сбербанк страхование DMS - Добровольное страхование жизни и здоровья 1 1
Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 1 1
SAP Sybase 77 1
МегаФон.Таргет 5 1
Sony Xperia 113 1
EastWind MMS Center 1 1
LG G - серия смартфонов 120 1
МТС Мой Smart 2 1
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 7 1
EastWind Data Expert 1 1
EastWind Voice SMS 1 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 6 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Майстренко Игорь 44 3
Морошкин Александр 106 2
Зарицкий Владимир 7 2
Коротин Павел 29 2
Савков Леонид 32 2
Савватеев Денис 1 1
Миркасымов Рустам 7 1
Кучеров Кирилл 21 1
Широкий Денис 19 1
Фатьянов Игорь 1 1
Яловенко Илларион 14 1
Чернышев Юрий 7 1
Полонский Дмитрий 13 1
Курбатов Дмитрий 4 1
Нечаев Антон 1 1
Марченко Антон 12 1
Давыдов Владимир 2 1
Дрозденко Владимир 1 1
Чернецов Алексей 4 1
Макаров Андрей 18 1
Решетин Олег 38 1
Кочкин Александр 3 1
Мудрецов Александр 8 1
Лупанин Сергей 8 1
Чинкова Мария 25 1
Лебедева Ирина 17 1
Островский Святослав 41 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 1
Николаев Вячеслав 56 1
Кухальский Ян 16 1
Чесаков Георгий 16 1
Брюквин Юрий 196 1
Захаров Павел 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 18
Украина 3365 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Казахстан - Республика 2629 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Германия - Федеративная Республика 3633 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 6
Европа 3752 6
Россия - Республика Крым 626 5
Россия - Севастополь 420 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Япония 2780 4
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Франция - Французская Республика 2122 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Индия - Республика 2169 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Финляндия - Финляндская Республика 816 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 3
Израиль 721 2
Россия - Красноярск 845 2
Румыния 343 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Южная Корея - Республика 1459 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Канада 1301 2
Узбекистан - Республика 822 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Орёл 214 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 2
Россия - Тамбов 206 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Польша - Республика 829 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Reddit 198 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
CNews Analytics 1988 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760856, в очереди разбора - 664545.
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