Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

USSD Unstructured Supplementary Service Data Стандартный сервис в сетях GSM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.12.2018 Сбербанк расширил возможности СМС-сервисов и USSD-запросов в «Мобильном банке»

лучшения СМС-запроса «Баланс», внедрения технологии для распознавания опечаток и открытия доступа к USSD-запросам для абонентов четырех крупных мобильных операторов. В полном пакете «Мобильного
29.03.2017 «Мегафон» расширил функционал услуг «Видеоконференции» и «Вебинар»

получать сервис в формате 24/7. Именно для этого мы предусмотрели возможность подключения с помощью USSD-команд, сервиса самообслуживания “Личный кабинет” или обращения к сотруднику, — рассказа
20.07.2016 «Яндекс.Касса» упростила оплату онлайн-заказов с помощью «Альфа-Банка»

нтернет-банкинга. Чтобы рассчитаться за онлайн-покупку, пользователю нужно будет просто ответить на USSD-сообщение, которое банк пришлёт ему на мобильный телефон, сообщили CNews в компании «Янд
09.06.2016 Абоненты Tele2 активно используют мобильные сервисы правительства Москвы

о штрафах ГИБДД и эвакуации транспортного средства с помощью мобильного приложения, SMS или простых USSD-команд. Мобильные сервисы правительства Москвы доступны абонентам Tele2 с момента запуск
10.03.2016 «Альфа-Банк» в сотрудничестве с «Синимекс» реализовал новый сервис «Молния» для оплаты интернет-покупок

)» в «Альфа-Банке» с целью реализации возможности подтверждения оплаты электронных счетов с помощью USSD-сообщений. Теперь клиентам «Альфа-Банка» — пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» и м
08.06.2015 «Альфа-Банк» переходит на отправку одноразовых паролей в виде USSD-сообщений

«Альфа-Банк» переходит на отправку одноразовых паролей в виде USSD-сообщений вместо SMS. Как сообщили CNews в «Альфа-Банке», USSD, как и SMS, будут

04.06.2015 «Вингс» представила решения для взаимодействия банков с клиентами через мобильные каналы

я для взаимодействия банков с клиентами через мобильные каналы — SMS-шлюз, сервер push-нотификаций, USSD-банкинг, сервер нотификаций Wings и мобильный кошелек. Об этом CNews сообщили в «Вингс».
01.12.2014 «Альфа-Банк» запустил USSD-банк «Альфа-Диалог»

D-банк «Альфа-Диалог» — полноценный мобильный банк, доступ к которому осуществляется путем передачи USSD-команды. Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Для доступа нужно просто набрать со сво
27.08.2014 «МегаФон» предлагает корпоративным клиентам создать собственные USSD-меню

Компания «МегаФон» запустила новую услугу «USSD-меню» в рамках развития сервиса «Мобильное информирование». Сервис позволяет вывести инт
22.03.2013 ФАС возбудила дело в отношении «МегаФона» за незаконную рассылку SMS-рекламы

ически направляется адресату. А интерфейс программного обеспечения «МегаФона», которое обрабатывает USSD-запросы абонентов, позволяет включить рекламное сообщение в текст направляемого SMS-сооб
18.02.2013 Абоненты «Дом.ru» получили возможность получать запрашиваемую в контакт-центре информацию в виде SMS

Телеком-оператор «Дом.ru» запускает USSD-сервис, с помощью которого при звонке в контакт-центр компании абонент может получить за
09.01.2013 Абоненты Velcom и МТС теперь могут узнать баланс по картам «Белгазпромбанка» с помощью USSD-запроса

«Белгазпромбанк» совместно с компанией Velcom запустил USSD-сервис, благодаря которому клиенты-держатели платежных карт банка могут узнать актуальны
13.11.2012 «МегаФон» представил «Портал Общения»

услугу – «Портал Общения», которая позволяет общаться в социальных сетях и мессенджерах при помощи USSD-команд и SMS сообщений. Теперь для общения в популярных социальных сетях не обязательно

24.10.2012 Москва: Городские сервисы стали доступны на всех мобильных телефонах

ства Москвы теперь доступны с любого сотового телефона по единому короткому SMS-номеру 7377 и через USSD-меню - *377#вызов. Все услуги предоставляются бесплатно, а USSD-сервисы доступны

12.08.2011 «МегаФон-Таджикистан» запустил USSD-портал

естном запуске с оператором «МегаФон-Таджикистан» первого на всей территории Республики Таджикистан USSD-портала. «USSD-портал» позволяет воспользоваться многими информационными и развле
26.10.2010 Tele2 открыл новый сервис пополнения мобильного счета с помощью банковских карт

ьного счета с помощью банковских карт. Теперь абоненты Tele2 могут пополнять счет, отправив SMS или USSD-запрос. Услуга пополнения мобильного счета с помощью банковской карты на сайте oplata.te
25.02.2010 «МегаФон» предоставил абонентам возможность блокировать отправку SMS и USSD-запросов на номера контент-провайдеров

Столичный филиал «Мегафона» предоставил абонентам возможность блокировать отправку SMS и USSD-запросов на номера контент-провайдеров (услуга «Запрет Premium Rate»). Как отмечают в компании, новый сервис поможет владельцам мобильных телефонов защитить себя и своих близких от непредв
19.11.2009 «МегаФон» запустит USSD-портал для своих пользователей

каждом мобильном телефоне с SIM-картой московской сети «МегаФон» 20 ноября появится новая функция – USSD-портал «МегаФон PRO». С помощью портала можно будет управлять своим мобильным счетом, по
14.05.2008 Решения EastWind запущены в сети «Шупашкар-GSM»

ции центра коротких сообщений EastWind SMS Center и центра вспомогательной передачи данных EastWind USSD Center. Работы по установке и тестированию SMS-центра и USSD-центра версии 4.0 в

31.08.2007 Sandisk выпустила твердотельные накопители для бюджетных ПК

Корпорация SanDisk представила накопитель на базе твердотельной памяти (SSD) uSSD 5000, который станет недорогой альтернативой дисковым накопителям для работы в ПК стоимостью до $250. Одними из первых компьютеров, в которых будут использоваться новые твердотельные накоп
08.08.2006 "Квазар-Микро" выполнила проект по внедрению комплекса USSD для МТС

Компании «Квазар-Микро» объявила о выполнении проекта для компании МТС по внедрению комплекса USSD (Unstructured Supplementary Service Data). Исполнителем работ по данному проекту стала Д
10.08.2005 "Сибинфоконсалтинг" установила расширение SMS/USSD-центров в макрорегионах МТС

Компания «Сибинфоконсалтинг» установила расширение SMS/USSD-центра МТС в Новосибирске и сообщила о скором обновлении аналогичной системы, функционир
07.02.2005 "Ярославль-GSM" внедрит SMS/USSD-центр EastWind

вировать карты экспресс-оплаты и т.д. при помощи SMS или USSD-приложения. Кроме того, используя SMS/USSD-центр в качестве транспорта для доставки удаленных сервисов, оператор сможет организоват
28.10.2004 "Даль Телеком" внедрила центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD

В филиалах «Даль Телеком Интернэшнл» инсталлирован центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD от компании «Восточный Ветер». Абоненты трех филиалов компании «Даль Телеком Интернэшнл»
18.08.2004 "Беркут" поставит оборудование USSD Centre для "Мегафона"

уо», оператор мобильной сети «МегаФон-Москва», объявила результаты тендера на поставку оборудования USSD Centre, обеспечивающего передачу данных по неголосовым каналам мобильной связи. Руководс
16.02.2004 "Восточный Ветер" поставил USSD-центр оператору "Астрахань GSM"

Компания «Восточный Ветер» поставила центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD оператору мобильной связи «Астрахань GSM». EastWind USSD использует функцию, изна
26.01.2004 Новые SMS-сервисы начали работать в сети таджикского оператора "Вавилон-Мобайл"

ли запущены центр коротких сообщений EastWind SMSC и центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD производства российской компании «Восточный Ветер». Договор о внедрении в сети «Вавилон-
22.11.2002 "Мобиком-Кавказ" запустил USSD-приложение для второй фазы GSM

Фон" в Северо-Кавказском укрупненном регионе ЗАО "Мобиком-Кавказ" запустил на своей GSM-сети услугу USSD Messager (Network Initiated USSD session), которая использует USSD-транспо
26.06.2002 "Беркут" поставит "Bercut USSD Centre" cтавропольскому оператору "Ставтелесот"

ООО НПФ "Беркут" заключило еще один контракт на поставку "Bercut USSD Centre", на этот раз со ставропольским "Ставтелесот". Современный набор функциональных возможностей, традиционная для телекоммуникационной отрасли платформа Unix, высокая производительност
14.06.2002 "Беркут" продемонстрировал услуги второй фазы GSM на базе "Bercut USSD Centre"

ов стран СНГ реализовали и продемонстрировали в функционирующей сети услуги второй фазы GSM на базе USSD-сервиса. Во время презентации в сети одного из крупнейших операторов сотовой связи "Киев
30.08.2001 В "Кубань-GSM" в опытную эксплуатацию введена система CBOSSussd компании CBOSS

В "Кубань-GSM" в опытную эксплуатацию введена система CBOSSussd, реализующая технологию USSD (Unstructured Supplementary Service Data). USSD - это GSM-сервис, позволяющий орг

Публикаций - 348, упоминаний - 467

USSD и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 90
МегаФон 10742 83
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 70
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 43
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 15
Google LLC 12690 13
Apple Inc 13156 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Huawei 4677 10
Eastwind - Восточный Ветер 82 9
Dr.Web - Доктор Веб 1294 9
Microsoft Corporation 25775 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 8
Ростелеком 10948 8
X Corp - Twitter 2938 8
Telegram Group 2940 8
Киевстар - Kyivstar 569 8
Samsung Electronics 11065 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
ZTE Corporation 800 7
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 6
Wings Solutions - ВИНГС Солюшнс 10 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
SAP SE 5601 5
Intel Corporation 12811 5
9594 5
Sony 6739 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Amdocs 140 4
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 4
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
Трафиклэнд - Trafficland 24 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
NanduQ - Qiwi 1013 14
Россети Ленэнерго 1699 11
Альфа-Банк 1979 11
Visa International 1993 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Евросеть 1421 4
ВТБ - Почта Банк 514 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Русский стандарт Банк 509 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 2
Нефтьмагистраль ТД 12 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 2
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 2
Телефорум 93 2
Мастер-Банк 35 2
101Hotels.com 456 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Почта России ПАО 2370 2
Связной ГК 1401 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Walt Disney Company 647 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Екатеринбургский метрополитен 8 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 12 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 45
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
WiMAX Forum 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 237
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 136
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 83
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 77
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 72
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 59
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 58
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 51
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 46
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 34
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 34
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 32
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 31
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 29
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 29
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 28
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 28
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 25
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 24
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 23
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 21
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 20
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 20
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 20
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 19
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Google Android 15244 43
Apple iOS 8583 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
МТС - Мой МТС 165 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 12
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Rakuten Viber 665 10
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 9
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Microsoft Windows 16882 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Apple iPhone 5 783 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 8
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 58 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 7
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 16 7
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 7
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 7
EA Origin 195 6
Eastwind - EW USSD - Центр Вспомогательной Передачи Данных 8 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 5
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 5
Альфа-Мобайл 87 5
Apache Camel 74 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Eastwind - EW SMS Center - EW SMSC - EW SMS Gateway - EW SMS Firewall 18 5
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 5
Apple - App Store 3109 5
Google Android Package Kit - APK 295 5
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Биржа - Маркет Tele2 24 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 4
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 4
Apple iPad 4012 4
Решетин Олег 49 4
Ермолаев Артем 379 4
Николаев Вячеслав 104 4
Володин Роман 32 4
Майстренко Игорь 46 3
Айбашева Анна 98 3
Морошкин Александр 118 3
Иевлев Евгений 28 3
Лацанич Василь 106 3
Усманов Алишер 311 2
Ким Борис 75 2
Таврин Иван 120 2
Савков Леонид 32 2
Брюквин Юрий 300 2
Лебедева Ирина 65 2
Коротин Павел 31 2
Кочкин Александр 34 2
Солодовников Дмитрий 56 2
Патока Андрей 110 2
Герчук Михаил 88 2
Зарицкий Владимир 8 2
Хренов Сергей 47 2
Полонский Дмитрий 15 2
Лебедев Артемий 110 2
Поповский Александр 93 2
Беляева Оксана 22 2
Осадчая Ирина 64 2
Сахарова Наталья 99 2
Корнеева Ксения 31 2
Хохлова Зинаида 13 2
Бехтерев Дмитрий 13 2
Старков Игорь 6 2
Хертек Экер 30 2
Касперский Евгений 337 1
Нестеров Алексей 175 1
Панченко Иван 197 1
Воробьев Андрей 199 1
Сыкулев Андрей 85 1
Путятинский Сергей 112 1
Иванов Сергей 405 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Украина 7928 18
Европа 24964 15
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Таджикистан - Республика 953 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 8
Армения - Республика 2449 8
Швеция - Королевство 3782 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 7
Узбекистан - Республика 2005 7
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 6
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Россия - ЮФО - Севастополь 613 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Эстония - Эстонская Республика 764 6
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Япония 13807 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 72
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 72
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 53
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 23
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 12
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 11
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 10
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 5
Английский язык 7030 5
Blacklist - Чёрный список 713 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
9to5Google 60 2
9to5Mac 70 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 2
Forbes - Форбс 1002 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Известия ИД 770 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
Автокод (портал) 40 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Playboy 51 1
WapStart 45 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 12 1
Сердитый Гражданин 10 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Reddit 398 1
Bloomberg 1627 1
РИА Новости 1033 1
BleepingComputer - Издание 458 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Рустелеком ТК 305 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Frost & Sullivan 207 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Brand Mobile 5 1
Gartner - Гартнер 3658 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Академия перемен 6 1
Умназия 3 1
НИУ ВШЭ - ИМИ - Институт менеджмента инноваций 5 1
НИЯУ МИФИ СТИ - Северский технологический институт 1 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
День молодёжи - 27 июня 1087 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CeBIT 614 1
CNews Баттл 69 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МТС - Телеком Идея 51 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
Связь-Экспокомм 276 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
День знаний - 1 сентября 42 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще