Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
USSD
Unstructured Supplementary Service Data
Стандартный сервис в сетях GSM
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 152, упоминаний - 184
USSD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
|Майстренко Игорь 44 3
|Морошкин Александр 106 2
|Зарицкий Владимир 7 2
|Коротин Павел 29 2
|Савков Леонид 32 2
|Савватеев Денис 1 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Кучеров Кирилл 21 1
|Широкий Денис 19 1
|Фатьянов Игорь 1 1
|Яловенко Илларион 14 1
|Чернышев Юрий 7 1
|Полонский Дмитрий 13 1
|Курбатов Дмитрий 4 1
|Нечаев Антон 1 1
|Марченко Антон 12 1
|Давыдов Владимир 2 1
|Дрозденко Владимир 1 1
|Чернецов Алексей 4 1
|Макаров Андрей 18 1
|Решетин Олег 38 1
|Кочкин Александр 3 1
|Мудрецов Александр 8 1
|Лупанин Сергей 8 1
|Чинкова Мария 25 1
|Лебедева Ирина 17 1
|Островский Святослав 41 1
|Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Кухальский Ян 16 1
|Чесаков Георгий 16 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Захаров Павел 54 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Reddit 198 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760856, в очереди разбора - 664545.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760856, в очереди разбора - 664545.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru