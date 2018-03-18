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Солодовников Дмитрий


18.03.2018 Умер глава пресс-службы МТС 5
14.02.2018 Группа ОТМ подключилась к аудиторным данным Aviasales.ru 1
03.11.2017 «Мегафон» запустил систему, заменяющую 2 тыс. инженеров 1
05.06.2017 «Билайн» переманил главного маркетолога МТС 1
16.12.2016 «Билайн» призвал отменить роуминг 1
21.09.2016 Yota придумала, как продать абонентам еще по одной SIM-карте 1
22.06.2016 В России 4G-смартфоны впервые захватили половину рынка 1
06.06.2016 Yota обнулила тарификацию трафика месенжеров за рубежом 1
20.04.2016 МТС решила спасти Samsung после потери «Евросети» и «Связного» 1
02.03.2016 «Билайн» скрестил фиксированную и мобильную связь 1
03.02.2016 Сотовикам разрешат переходить с 3G на 4G 1
20.01.2016 МТС, «Билайн» и «Мегафон» обвиняются в ценовом сговоре 1
19.01.2016 «Мегафон» включит дешевый тариф в обмен на место для базовой станции 1
29.12.2015 Хозяева «Связного» собрались отсудить у МТС 77 миллиардов 1
23.11.2015 МТС и Tele2 придумали экстравагантный способ зарабатывать на молчащих абонентах 1
20.11.2015 Android обогнал iPhone по популярности у российских пользователей 4G 1
21.10.2015 В Москву пришел четвертый сотовый оператор. Тарифы 1
18.09.2015 «Ростелеком» бросил вызов PlayStation и Xbox 1
28.08.2015 Google начал делиться доходами от поиска с российскими сотовыми операторами 1
03.07.2015 МТС ищет стартапы в области мобильных финансов 1
24.06.2015 Полный разрыв отношений: Абоненты МТС больше не смогут оплачивать мобильники в «Связном» 2
19.06.2015 МТС требует запретить брату президента «Евросети» покупать «Связной» 1
27.05.2015 «Мегафон» построил единый центр управления сетью за 1 млрд рублей 1
12.02.2015 МТС и «Мегафон» пообещали не воевать из-за абонентов-перебежчиков 1
03.02.2015 Роскомнадзор сравнил «Билайн», МТС и «Мегафон» по качеству работы 1
11.09.2014 Украина угрожает России телекоммуникационной блокадой 1
28.08.2014 «Билайн» выходит на автомобильный рынок 1
26.08.2014 Российская ИТ-компания: Cisco отказалась продать оборудование из-за санкций 1
21.08.2014 Перспективы четвертого поколения связи в России 4
31.07.2014 Дело принципа: как вводится MNP в России 4
18.07.2014 Интернет-роуминг «Мегафона» подорожал в четыре раза 1
16.07.2014 Борьба со спамом изменит рынок мобильной рекламы 1
10.07.2014 Как МТС, «Билайн» и «Мегафон» защищают от мобильных мошенников. ТЕСТ 1
04.07.2014 Правительство РФ перетелефонизирует Крым 1
02.07.2014 Госдума отрегулировала SMS-спам 1
30.06.2014 Совет Федерации останется клиентом МТС по решению ФАС 2
24.06.2014 «Билайн» стал лидером мобильного интернета в Петербурге 1
23.06.2014 Как защититься от мобильных мошенников. Тест МТС, «Мегафона» и «Билайна» 1
18.06.2014 Главный тренд телекома – стагнация рентабельности 1
16.06.2014 МТС заработал в Крыму 1

Публикаций - 55, упоминаний - 69

Солодовников Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 40
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 12
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 3
Samsung Electronics 5730 2
Google LLC 7177 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
М2М телематика 165 1
Nortel Networks 223 1
Microsoft Corporation 11168 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
IBM 3557 1
SAP SE 3220 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 1
АФК Система ПАО 998 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Facebook 3768 1
ОНЭКСИМ ГК 35 3
Связной ГК 884 2
Aviasales - Jetradar 47 1
OTM - Рекламно-технологическая группа 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Video Target 3 1
Trellas Enterprises 7 1
Телефон.Ру 62 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 50 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
3G - Стандарт мобильной связи 3753 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 3
Google Android 10751 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft Windows 10 6676 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iOS 5742 1
Apple iPad 3263 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple iPhone 5 710 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Дорохина Юлия 42 5
Малис Александр 111 4
Малис Олег 55 4
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
Дворкович Аркадий 169 2
Сурков Владислав 59 1
Левашов Александр 88 1
Назаров Алексей 69 1
Мысина Ирина 1 1
Кохановская Елена 16 1
Мотовилов Андрей 1 1
Широков Алексей 15 1
Садонов Алексей 3 1
Поповский Александр 86 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 6
Украина 3398 5
Европа 3788 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Беларусь - Белоруссия 2099 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Волжский 58 1
Москва - Бибирево 11 1
Москва - Марьино 30 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
CNews Analytics 1991 6
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768067, в очереди разбора - 671752.
Создано именных указателей - 46354.
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