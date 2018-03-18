Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Солодовников Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 69
Солодовников Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ОНЭКСИМ ГК 35 3
|Связной ГК 884 2
|Aviasales - Jetradar 47 1
|OTM - Рекламно-технологическая группа 8 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Video Target 3 1
|Trellas Enterprises 7 1
|Телефон.Ру 62 1
|Дорохина Юлия 42 5
|Малис Александр 111 4
|Малис Олег 55 4
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Сурков Владислав 59 1
|Левашов Александр 88 1
|Назаров Алексей 69 1
|Мысина Ирина 1 1
|Кохановская Елена 16 1
|Мотовилов Андрей 1 1
|Широков Алексей 15 1
|Садонов Алексей 3 1
|Поповский Александр 86 1
|Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
|ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
|CNews Analytics 1991 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768067, в очереди разбора - 671752.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768067, в очереди разбора - 671752.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru