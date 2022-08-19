Разделы

Сетевое оборудование Router WiFI Роутер WiFI точки доступа Wi-Fi WiFi маршрутизатор WiFi спот


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


19.08.2022 Eltex начала производство Wi-Fi-роутера RG-5440G-Wac

скорости. Технологию MU-MIMO 4×4 дополняет технология TX Beamforming. Она увеличивает скорость и стабильность подключения за счёт концентрирования сигнала к пользовательским беспроводным устройствам. Wi-Fi-роутер Eltex RG-5440G-Wac За счёт производительных комплектующих и эффективных технологий роутер имеет внушительную суммарную пропускную способность 2033 Мбит/с: до 300 Мбит/c для диапазо
14.01.2022 «Дом.ру» провел аудит пользовательского парка Wi-Fi-роутеров

Специалисты по информационной безопасности интернет-провайдера «Дом.ру» провели аудит пользовательского парка Wi-Fi-роутеров. Уязвимость CVE-2021-45388, позволяющая злоумышленникам использовать устаревшие пользовательские устройства для майнинга и проведения DDoS-атак, в оборудовании «Дом.ру» не обнару
06.09.2021 Три вещи, которые нужно проверить перед покупкой Wi-Fi-роутера

Пользователи чаще обращают внимание на технические характеристики видеокарт, процессоров и мониторов, чем на параметры роутеров. Хотя есть как минимум три вещи, которые стоит проверить перед покупкой Wi-Fi-роутера. О них и поговорим.Убедитесь в поддержке частотного диапазона 5 ГГц Сети Wi-Fi работают на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Второй стандарт более новый, поэтому поддерживается далеко не

29.10.2020 TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V

i-Fi-роутера Alcatel LINKZONE MW45V – нового устройства для обеспечения стабильного высокоскоростного доступа к интернету практически из любой удобной точки для широкого круга пользователей. Новый 4G Wi-Fi-роутер дополняет линейку сетевых решений Alcatel на платформе Qualcomm, которые были представлены в августе этого года: интернет-центр Alcatel LINKHUB HH71V1 и 4G USB-модем Alcatel LINKKE
01.10.2020 Mercusys представила новый двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер MR50G. Цена. Фото

сокращает время ожидания и повышает эффективность сети. Mercusys MR50G – двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер стандарта AC1900. Устройство оснащено шестью внешними антеннами с высоким коэффи
21.10.2016 15% домашних Wi-Fi-роутеров плохо защищены от взлома

к управлению командной оболочкой операционной системы. 8% — XSS-уязвимости. Они позволяют атакующим внедрять вредоносный код в HTML-страницы сайтов, которые открывают пользователи. «Тест доказал, что Wi-Fi-роутеры легко атаковать при помощи уязвимостей, — рассказал Петер Станчик, эксперт Eset. — Это ставит под угрозу безопасность домашних сетей, а также малого бизнеса». В новом поколении ан
07.04.2015 Задержан похититель Wi-Fi-роутеров из столичного метро

ом». Технически Wi-Fi-сеть московского метро выглядит следующим образом. В каждом вагоне установлен Wi-Fi-роутер, который и раздает пассажирам доступ в интернет. Такими устройствами сейчас обор
11.02.2015 «Билайн» снижает цену на 4G/WiFi-роутер

«Билайн» снизил стоимость брендированного 4G/WiFi-роутера в 2 раза. Приобрести гаджет теперь можно за i799 в любом офисе обслуживания и продаж «Билайн» Московского региона. Данная цена действительна при покупке 4G/WiFi-роутера в ко
22.12.2014 Беспроводной трехдиапазонный маршрутизатор Netgear Nighthawk X6 доступен в России

овка нагрузки сети позволяет X6 добиваться снижения уровня помех и должной поддержки всех имеющихся WiFi-устройств, указали в компании. Технология Smart Connect подбирает оптимальную скорость д
18.12.2014 «Билайн» расширяет линейку 4G/WiFi-роутеров

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширил линейку мобильных устройств и представил новый высокоскоростной 4G/WiFi-роутер Alcatel One Touch Y850V0 в офисах обслуживания и продаж «Билайн» Московского региона. Alcatel One Touch Y850V0 – 4G/WiFi-роутер нового поколения с упрощенной системой настрой
06.10.2014 Бесплатный WiFi в московском метро: подключена новая ветка

Компания «Максима-Телеком» сообщила об обеспечение бесплатным доступом в интернет через WiFi-сеть поездов, курсирующих вдоль Калужско-Рижской линии московского метрополитена. Данная
05.03.2014 Trojan.Rbrute взламывает Wi-Fi-роутеры

Специалисты компании «Доктор Веб» исследовали вредоносную программу Trojan.Rbrute, предназначенную для взлома паролей Wi-Fi-роутеров методом перебора (brute force), а также подмены адресов DNS-серверов, указанных в настройках этих устройств. Злоумышленники используют данную вредоносную программу для распростра
06.11.2013 «Мегафон» начал продажи полноценнного LTE-Wi-Fi-роутера

лько в LTE. Реализация Yota Ruby в сети «Мегафона» лишена этого ограничения. Yota Ruby в реализации «Мегафона» работает как LTE, так и в 3G Год назад «Мегафон» уже запускал продажи другого карманного Wi-Fi/LTE-роутера MR100-1 производства китайской Quanta. Его цена на старте продаж также составляла 5 тыс. руб, но сейчас она снижена до 4 тыс. руб. В отличие от представленного сейчас роутера,
05.11.2013 «МегаФон» представил новый Wi-Fi-роутер с поддержкой 4G

Компании «МегаФон» и Yota Devices выпускают новый высокоскоростной Wi-Fi-роутер с поддержкой сети 4G. Wi-Fi-роутер существенно повышает комфорт использования интернета по сравнению с проводным подключением. Устройство, подключаясь к мобильной сети, може
07.08.2013 Как лидер японского рынка хранилищ и WiFi-роутеров пытается завоевать Россию

вном для себя родном рынке с долей свыше 50%. Масаси Макино намерен сделать акцент в России на NAS, WiFi-роутеры и развитие проектной дистрибуции Макино назвал CNews ориентировочные российские

25.07.2013 МТС в Кемеровской области оснастила трамваи Wi-Fi-роутерами

периода будет принято решение об оснащении дополнительных единиц общественного транспорта Кемерова Wi-Fi-роутерами. «Компания МТС, как интегрированный оператор, стремится создать для своих або
24.06.2013 Yota скрестила USB-модем с WiFi-роутером

рикуривателя. Необходимая мощность - 1500 mAh. При подключении модем автоматически создает открытую WiFi-сеть. В случае необходимости можно зайти на веб-интерфейс с настройками и включить режим
26.04.2013 «Билайн» начал продажи брендированного WiFi-роутера Smart Box

оступа к файлам, играть в многопользовательские онлайн-игры и т.д. Дополнительная функция «Гостевая WiFi-сеть» позволит создать ещё одну WiFi-сеть для друзей или гостей со скоростью соед
26.04.2013 Минкомсвязи не смогло отфильтровать порнографию в WiFi-сетях

дении и т.д. Приказ Николая Никифорова, ограничивающий детей от нежелательного контента в публичных WiFi-сетях, не был зарегистрирован Минюстом Исполнительный директор Лиги безопасного интернет
20.02.2013 Inline Telecom Solutions построила WiFi-сеть на острове Русский

острове Русский. Первый этап проекта предусматривал строительство сети WiFi в 11 корпусах кампуса, предназначенных для проживания гостей саммита АТЭС. Общая площадь помещений, в которых был обеспечен WiFi-доступ к интернету, составила около 500 000 кв. м. Беспроводная инфраструктура, спроектированная и построенная Inline Telecom Solutions, обеспечивает сплошное покрытие помещений в диапазон
27.02.2012 В московском метро появился бесплатный Wi-Fi-невидимка

на 18% и 16% соответственно. Для работы беспроводной сети в каждом вагоне этих поездов установлены Wi-Fi-роутеры. Сейчас компания тестирует 5 моделей различных производителей. Устанавливаются

21.02.2012 Бесплатный WiFi от «Обит» появился в крупнейших сетях кофеен и ресторанов Санкт-Петербурга

Универсальный оператор связи «Обит» продолжает развивать проект бесплатного WiFi-доступа в интернет в Санкт-Петербурге. Теперь воспользоваться им могут посетители сетей кофеен «Шоколадница» и Coffeeshop Company, сетей кафе японской кухни «Ваби Саби» и ресторанов быстро
03.11.2011 Huawei начал продажи бюджетного смартфона со встроенным Wi-Fi-роутером

. Новинка снабжена процессором, тактовая частота которого составляет 528 МГц, и оперативной памятью 512 МБ. Диагональ экрана составляет 2,8 дюйма. Устройство работает в сетях 3G и оснащено встроенным Wi-Fi-роутером. Благодаря этому высокоскоростной доступ в интернет будет доступен на всех устройствах, которые поддерживают Wi-Fi. В смартфоне, базирующемся на Android 2.2, есть все необходимое
19.05.2011 «Обит» расширила WiFi-сеть в Петергофе

К открытию летнего сезона компания «Обит» значительно расширила WiFi-сеть на территории государственного музея-заповедника «Петергоф». Теперь воспользоваться
01.04.2011 TP-Link показала Wi-Fi-роутеры для ADSL

ый модем автоматически восстанавливает соединение с провайдером. Маршрутизаторы поддерживают контроль доступа на основе времени суток, на базе MAC-адреса, IP-адреса или имени домена. TP-Link показала Wi-Fi-роутеры для ADSL Рекомендованная розничная цена TP-LINK TD-W8961ND составляет 1999 рублей, младшей модели TD-W8951ND – 1499 рублей.
22.12.2010 «Скай Линк» начал продажи мобильного 3G/Wi-Fi-роутера производства Vertex Wireless

Оператор мобильной связи «Скай Линк» запустил в продажу мобильный беспроводной 3G/Wi-Fi-роутер производства Vertex Wireless, предназначенный для организации многопользовательс
16.12.2010 «Билайн» начинает продажи 3G/Wi-Fi-роутеров

рой можно подключить компьютеры и другие устройства, оснащенные модулем Wi-Fi. Устройство обладает автономным питанием (от аккумулятора), что позволяет экономить заряд батареи ноутбука. «С помощью 3G/Wi-Fi-роутера «Билайн» абоненты смогут получить мобильный высокоскоростной доступ в сеть там, где им это необходимо. Роутеры «Билайн» в первую очередь подойдут активным пользователям интернета,
23.11.2010 МТС представила 3G/WiFi-роутер и модемы с поддержкой скоростей 7,2 и 14,4 Мбит/с

бильные ТелеСистемы» (МТС) обновила линейку оборудования для мобильного интернета и представляет 3G/WiFi-роутер и новые модели высокоскоростных модемов «МТС Коннект», которые позволяют абонента
07.06.2010 «Обит» развернул WiFi-сеть в «Петергофе»

Оператор связи «Обит» развернул собственную WiFi-сеть на территории государственного музея-заповедника «Петергоф». Теперь все посетители

18.05.2010 «Скай Линк» начал продажи мобильного Wi-Fi-роутера Smartwiser W450

акже для интернет-доступа в домашних условиях – в том числе в загородных коттеджах и новостройках». Wi-Fi-роутер Smartwiser W450 Роутер Smartwiser W450 обладает размерами 47х90х14 мм и весом 10
19.03.2010 Москвичам бесплатно раздадут WiFi-роутеры

орты для подключения обычного телефона, SIP-телефона, компьютера для выхода в интернет (по технологии DSL), приставки для IP-телевидения, видео-конференц-связи, кроме того, в устройство будет встроен WiFi-роутер. Возможен вариант с установкой дополнительных ЖК-дисплеев для отображения справочной информации, новостей и др. Впрочем, абонент может и отказаться от шлюза, продолжив пользоваться

11.02.2010 Крупнейший японский производитель WiFi-устройств будет использовать технологии «Эрикссон»

ение на лицензирование своей запатентованной технологии WiFi с Melco Holdings, компанией-учредителем японского производителя цифрового оборудования Buffalo. Buffalo является крупнейшим производителем WiFi-устройств в Японии – ее рыночная доля составляет более 60%. Об этом сообщает пресс-служба «Эрикссон» Ранние исследования «Эрикссон» в области GPRS и HIPERLAN/2 стали основой пакетной техно
18.10.2006 Netgear анонсировал первый цифровой медиаадаптер

ернета по домашней сети в телевизоры и домашние системы развлечений. Netgear прошла также сертификацию на совместимость с технологией Intel Viiv своих популярных беспроводных маршрутизаторов RangeMax Wireless Router (WPN824) и 54 Мбит/сек. Wireless Router (WGR614), что гарантирует простой процесс установления соединения между Digital Entertainer и ПК на базе технологии Intel Viiv. Те

