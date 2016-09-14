Газпром ГПМ РТВ ТНТ телеканал
|14.09.2016
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ТНТ представит стикеры для новой версии iOS 10
16 сентября пользователям сервиса iMessage станут доступны стикеры ТНТ вместе с выходом новой операционной системы iOS 10 от Apple. В этой версии появится новый вид iMessage, в котором в специальном магазине можно будет приобретать стикеры — среди них будут и
|15.01.2016
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Приложение ТНТ для AppleTV появилось в AppStore
5 января 2016 г. в AppStore появилось приложение ТНТ для AppleTV, где доступны для просмотра все программы ТНТ за исключением проекта «Дом-2». За время публикации, приложение вышло на первое место в ТОП бесплатных приложений, обойдя Am
|13.01.2016
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ТНТ требует заблокировать сайты с копиями «Дом-2»
Могорсуд защищает «Дом-2» Мосгорсуд удовлетворил заявление о введении предварительных обеспечительных мерах, поданное телеканалом ТНТ («ТНТ-Телесеть») в отношении шести неофициальных ресурсов. Сайты посвящены реалити-шоу «Дом-2». Речь идет о сайтах dom2-fan-new.ru, dom2-lifes.ru, tvoy-dom2.ru, life-dom2.ru, nash-do
|01.03.2011
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«Газпром» и ТНТ запустили в Рунете новый онлайн-кинотеатр
Сегодня, 1 марта, состоялся официальный запуск в Рунете Now.ru, нового онлайн-видеосервиса от телеканала ТНТ и холдинга «Газпром-Медиа». Любой пользователь может получить неограниченный доступ к библиотеке контента Now.ru за абонентскую плату в размере 499 руб. в месяц. Кроме того, можно подписать
|08.11.2010
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ТНТ удалил из «Вконтакте» 100 тыс. своих программ
ей видео-контента появилась возможность блокировать доступ к своим роликам в социальной сети «Вконтакте». Об этом CNews сообщил представитель сети Владислав Цыплухин. Он подтвердил изданию, что канал ТНТ получил право на отслеживание нелегально размещенного во «Вконтакте» видеоматериала своего производства и самостоятельное прекращение к нему доступа пользователей. «Они к нам обратились, и
|13.04.2010
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Nikita.Online выкупила у ТНТ права на MMORPG «Дом 3»
Компания Nikita.Online объявила о приобретении всех прав на игровой проект «Дом 3» у телеканала ТНТ. С 1 марта 2010 г. этот актив полностью перешел во владение компании. Nikita.Online и телеканал ТНТ выпустили «Дом 3» в 2006 г. В 2007 г. проект был признан лучшим среди 650 конкурен
|22.01.2010
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Телеканал ТНТ запустил собственный видеосервис
Телеканал ТНТ объявил о запуске своего нового проекта в Сети - ТНТ-Online.ru. Главное предложение сайта tnt-online.ru – развлекательное видео. «ТНТ-Online» предлагает пользователям 15 тыс.
|15.10.2009
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«ТНТ - Нижний Новогород» доверила защиту своих серверов решениям Acronis
Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявила о завершении поставки решений Acronis True Image Echo for Windows для компании «ТНТ - Нижний Новогород» — нижегородской вещательной станции «ТНТ-Телесеть». В своей работе компания «ТНТ - Нижний Новогород» использует современную и хорошо отлаженную корпоративн
|25.03.2008
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GoGo.Ru начал искать видео телеканала ТНТ
Компания Mail.Ru сегодня, 25 марта, объявила о том, что поисковая база GoGo.Ru теперь будет ежедневно пополняться новыми видеороликами с сайта ТНТ. Обновления индексируются в автоматическом режиме. Каждые сутки с сайта телеканала в GoGo.Ru поступает XML-файл с информацией о добавленном за день видео, которое сразу становится доступным
|06.03.2008
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ТНТ заменит в калининградском эфире «РЕН-ТВ»
6 марта в калининградском телеэфире на 24-м дециметровом канале «РЕН-ТВ» заменит ТНТ, сообщает Kaliningrad.ru. Вещание «РЕН-ТВ» прекращается, поскольку закончился договор вещания. С 5 марта начинает действовать договор с компанией «ТНТ-Телесеть».
|08.10.2007
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ТНТ «подружился» с YouTube
Российский телеканал ТНТ заключил соглашение с популярным видеосервисом YouTube. Теперь на специальном канале ТНТ на YouTube пользователям будут доступны записи различных передач, сериалов и прочий видеоконт
|29.03.2006
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ТНТ и Nikita готовят совместный проект
Телеканал ТНТ и компания Nikita готовят совместный проект. Подробности проекта не разглашаются, но на прямой вопрос нашего журналиста, руководитель департамента специальных проектов ТНТ — Мих
|11.10.2005
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"Масяни" из Next Media удваивают время охоты за разумом зрителей ТНТ
В новом телевизионном сезона компания Next Media Entertainment увеличит время собственного интерактивного анимационного шоу «Охотницы за разумом» на канале ТНТ почти в два раза. Отвечая на вопросы мультипликационных ведущих с помощью SMS, зрители набирают баллы: чем раньше был прислан правильный ответ, тем большее количество баллов начисляется. По
|10.12.2001
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Обзор сайтов телепередач в интернете
. НА ДИВАНЕ На сайтах телепередач можно найти не только описание возможностей заработать деньги, но и конкретные предложения, на что их потратить, как, например, сделано на сайте "Магазин на диване" (ТНТ и НТВ+). Сайт устроен как интернет-магазин, где продаются показанные в передаче товары, и дает возможность отобрать товары в корзину и отправить заказ он-лайн, выбрав один из трех предлагае
Газпром ГПМ РТВ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 7
|Жаров Александр 174 7
|Волин Алексей 120 6
|Шадаев Максут 1008 3
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Порошенко Петр 27 3
|Малахов Андрей 6 3
|Захаров Дмитрий 46 3
|Бузова Ольга 7 3
|Левин Леонид 130 2
|Чеканов Виктор 8 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Бырдин Алексей 29 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Нестеров Андрей 20 2
|Русаков Максим 6 2
|Химич Роман 44 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Цыплухин Владислав 41 2
|Пинчук Виктор 43 2
|Лопатин Виктор 25 2
|Михайлов Николай 11 2
|Лапунова Светлана 2 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 2
|Попова Наталья 13 2
|Бородина Ксения 4 2
|Гасанов Гусейн 2 2
|Поланский Роман 2 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Липов Андрей 62 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Климарев Михаил 48 1
|Казарян Карен 74 1
|Субботин Вадим 14 1
|Махновский Кирилл 23 1
|Широких Александр 5 1
|Азимов Александр 1 1
|Комаров Алексей 13 1
|Прохоров Алексей 5 1
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