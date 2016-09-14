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Индексная книга (каталог) CNews*
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Газпром ГПМ РТВ ТНТ телеканал



14.09.2016 ТНТ представит стикеры для новой версии iOS 10

16 сентября пользователям сервиса iMessage станут доступны стикеры ТНТ вместе с выходом новой операционной системы iOS 10 от Apple. В этой версии появится новый вид iMessage, в котором в специальном магазине можно будет приобретать стикеры — среди них будут и 
15.01.2016 Приложение ТНТ для AppleTV появилось в AppStore

5 января 2016 г. в AppStore появилось приложение ТНТ для AppleTV, где доступны для просмотра все программы ТНТ за исключением проекта «Дом-2». За время публикации, приложение вышло на первое место в ТОП бесплатных приложений, обойдя Am
13.01.2016 ТНТ требует заблокировать сайты с копиями «Дом-2»

Могорсуд защищает «Дом-2» Мосгорсуд удовлетворил заявление о введении предварительных обеспечительных мерах, поданное телеканалом ТНТТНТ-Телесеть») в отношении шести неофициальных ресурсов. Сайты посвящены реалити-шоу «Дом-2». Речь идет о сайтах dom2-fan-new.ru, dom2-lifes.ru, tvoy-dom2.ru, life-dom2.ru, nash-do
01.03.2011 «Газпром» и ТНТ запустили в Рунете новый онлайн-кинотеатр

Сегодня, 1 марта, состоялся официальный запуск в Рунете Now.ru, нового онлайн-видеосервиса от телеканала ТНТ и холдинга «Газпром-Медиа». Любой пользователь может получить неограниченный доступ к библиотеке контента Now.ru за абонентскую плату в размере 499 руб. в месяц. Кроме того, можно подписать
08.11.2010 ТНТ удалил из «Вконтакте» 100 тыс. своих программ

ей видео-контента появилась возможность блокировать доступ к своим роликам в социальной сети «Вконтакте». Об этом CNews сообщил представитель сети Владислав Цыплухин. Он подтвердил изданию, что канал ТНТ получил право на отслеживание нелегально размещенного во «Вконтакте» видеоматериала своего производства и самостоятельное прекращение к нему доступа пользователей. «Они к нам обратились, и

13.04.2010 Nikita.Online выкупила у ТНТ права на MMORPG «Дом 3»

Компания Nikita.Online объявила о приобретении всех прав на игровой проект «Дом 3» у телеканала ТНТ. С 1 марта 2010 г. этот актив полностью перешел во владение компании. Nikita.Online и телеканал ТНТ выпустили «Дом 3» в 2006 г. В 2007 г. проект был признан лучшим среди 650 конкурен
22.01.2010 Телеканал ТНТ запустил собственный видеосервис

Телеканал ТНТ объявил о запуске своего нового проекта в Сети - ТНТ-Online.ru. Главное предложение сайта tnt-online.ru – развлекательное видео. «ТНТ-Online» предлагает пользователям 15 тыс.

15.10.2009 «ТНТ - Нижний Новогород» доверила защиту своих серверов решениям Acronis

Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявила о завершении поставки решений Acronis True Image Echo for Windows для компании «ТНТ - Нижний Новогород» — нижегородской вещательной станции «ТНТ-Телесеть». В своей работе компания «ТНТ - Нижний Новогород» использует современную и хорошо отлаженную корпоративн
25.03.2008 GoGo.Ru начал искать видео телеканала ТНТ

Компания Mail.Ru сегодня, 25 марта, объявила о том, что поисковая база GoGo.Ru теперь будет ежедневно пополняться новыми видеороликами с сайта ТНТ. Обновления индексируются в автоматическом режиме. Каждые сутки с сайта телеканала в GoGo.Ru поступает XML-файл с информацией о добавленном за день видео, которое сразу становится доступным
06.03.2008 ТНТ заменит в калининградском эфире «РЕН-ТВ»

6 марта в калининградском телеэфире на 24-м дециметровом канале «РЕН-ТВ» заменит ТНТ, сообщает Kaliningrad.ru. Вещание «РЕН-ТВ» прекращается, поскольку закончился договор вещания. С 5 марта начинает действовать договор с компанией «ТНТ-Телесеть».
08.10.2007 ТНТ «подружился» с YouTube

Российский телеканал ТНТ заключил соглашение с популярным видеосервисом YouTube. Теперь на специальном канале ТНТ на YouTube пользователям будут доступны записи различных передач, сериалов и прочий видеоконт
29.03.2006 ТНТ и Nikita готовят совместный проект

Телеканал ТНТ и компания Nikita готовят совместный проект. Подробности проекта не разглашаются, но на прямой вопрос нашего журналиста, руководитель департамента специальных проектов ТНТ — Мих
11.10.2005 "Масяни" из Next Media удваивают время охоты за разумом зрителей ТНТ

В новом телевизионном сезона компания Next Media Entertainment увеличит время собственного интерактивного анимационного шоу «Охотницы за разумом» на канале ТНТ почти в два раза. Отвечая на вопросы мультипликационных ведущих с помощью SMS, зрители набирают баллы: чем раньше был прислан правильный ответ, тем большее количество баллов начисляется. По
10.12.2001 Обзор сайтов телепередач в интернете

. НА ДИВАНЕ На сайтах телепередач можно найти не только описание возможностей заработать деньги, но и конкретные предложения, на что их потратить, как, например, сделано на сайте "Магазин на диване" (ТНТ и НТВ+). Сайт устроен как интернет-магазин, где продаются показанные в передаче товары, и дает возможность отобрать товары в корзину и отправить заказ он-лайн, выбрав один из трех предлагае

Публикаций - 138, упоминаний - 138

Газпром ГПМ РТВ и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 29
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 17
Yandex - Яндекс 7339 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 15
VK - Mail.ru Group 3455 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 12
Ростелеком 9700 11
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 10
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 8
Google LLC 11775 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
ОТР ГК - ОТР 2000 214 7
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 7
МегаФон 8805 4
8213 4
Microsoft Corporation 24625 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 3
Apple Inc 12100 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 3
Sony 6544 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 3
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 2
Галактика центр 4 2
Masterdata - Мастердата 24 2
НТК - Национальные телекоммуникации 66 2
Samsung Electronics 10254 2
X Corp - Twitter 2845 2
НСК - Наша Сервисная Компания 51 2
Орбита 292 2
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Газпром ПАО 1342 16
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Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 10
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Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 7
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 6
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 6
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 6
101Hotels.com 456 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 5
Walt Disney Company 622 5
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 4
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 4
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 4
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Эксмо-АСТ - издательство 71 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 3
Warner Bros. International Television Distribution 277 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 3
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 3
Киностудия КИТ 4 3
Почта России ПАО 2112 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Лента - Утконос 177 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Sony Pictures Entertainment 140 2
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 15 2
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 10
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