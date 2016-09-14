ТНТ представит стикеры для новой версии iOS 10 16 сентября пользователям сервиса iMessage станут доступны стикеры ТНТ вместе с выходом новой операционной системы iOS 10 от Apple. В этой версии появится новый вид iMessage, в котором в специальном магазине можно будет приобретать стикеры — среди них будут и

Приложение ТНТ для AppleTV появилось в AppStore 5 января 2016 г. в AppStore появилось приложение ТНТ для AppleTV, где доступны для просмотра все программы ТНТ за исключением проекта «Дом-2». За время публикации, приложение вышло на первое место в ТОП бесплатных приложений, обойдя Am

ТНТ требует заблокировать сайты с копиями «Дом-2» Могорсуд защищает «Дом-2» Мосгорсуд удовлетворил заявление о введении предварительных обеспечительных мерах, поданное телеканалом ТНТ («ТНТ-Телесеть») в отношении шести неофициальных ресурсов. Сайты посвящены реалити-шоу «Дом-2». Речь идет о сайтах dom2-fan-new.ru, dom2-lifes.ru, tvoy-dom2.ru, life-dom2.ru, nash-do

«Газпром» и ТНТ запустили в Рунете новый онлайн-кинотеатр Сегодня, 1 марта, состоялся официальный запуск в Рунете Now.ru, нового онлайн-видеосервиса от телеканала ТНТ и холдинга «Газпром-Медиа». Любой пользователь может получить неограниченный доступ к библиотеке контента Now.ru за абонентскую плату в размере 499 руб. в месяц. Кроме того, можно подписать

ТНТ удалил из «Вконтакте» 100 тыс. своих программ ей видео-контента появилась возможность блокировать доступ к своим роликам в социальной сети «Вконтакте». Об этом CNews сообщил представитель сети Владислав Цыплухин. Он подтвердил изданию, что канал ТНТ получил право на отслеживание нелегально размещенного во «Вконтакте» видеоматериала своего производства и самостоятельное прекращение к нему доступа пользователей. «Они к нам обратились, и

Nikita.Online выкупила у ТНТ права на MMORPG «Дом 3» Компания Nikita.Online объявила о приобретении всех прав на игровой проект «Дом 3» у телеканала ТНТ. С 1 марта 2010 г. этот актив полностью перешел во владение компании. Nikita.Online и телеканал ТНТ выпустили «Дом 3» в 2006 г. В 2007 г. проект был признан лучшим среди 650 конкурен

Телеканал ТНТ запустил собственный видеосервис Телеканал ТНТ объявил о запуске своего нового проекта в Сети - ТНТ-Online.ru. Главное предложение сайта tnt-online.ru – развлекательное видео. «ТНТ-Online» предлагает пользователям 15 тыс.

«ТНТ - Нижний Новогород» доверила защиту своих серверов решениям Acronis Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявила о завершении поставки решений Acronis True Image Echo for Windows для компании «ТНТ - Нижний Новогород» — нижегородской вещательной станции «ТНТ-Телесеть». В своей работе компания «ТНТ - Нижний Новогород» использует современную и хорошо отлаженную корпоративн

GoGo.Ru начал искать видео телеканала ТНТ Компания Mail.Ru сегодня, 25 марта, объявила о том, что поисковая база GoGo.Ru теперь будет ежедневно пополняться новыми видеороликами с сайта ТНТ. Обновления индексируются в автоматическом режиме. Каждые сутки с сайта телеканала в GoGo.Ru поступает XML-файл с информацией о добавленном за день видео, которое сразу становится доступным

ТНТ заменит в калининградском эфире «РЕН-ТВ» 6 марта в калининградском телеэфире на 24-м дециметровом канале «РЕН-ТВ» заменит ТНТ, сообщает Kaliningrad.ru. Вещание «РЕН-ТВ» прекращается, поскольку закончился договор вещания. С 5 марта начинает действовать договор с компанией «ТНТ-Телесеть».

ТНТ «подружился» с YouTube Российский телеканал ТНТ заключил соглашение с популярным видеосервисом YouTube. Теперь на специальном канале ТНТ на YouTube пользователям будут доступны записи различных передач, сериалов и прочий видеоконт

ТНТ и Nikita готовят совместный проект Телеканал ТНТ и компания Nikita готовят совместный проект. Подробности проекта не разглашаются, но на прямой вопрос нашего журналиста, руководитель департамента специальных проектов ТНТ — Мих

"Масяни" из Next Media удваивают время охоты за разумом зрителей ТНТ В новом телевизионном сезона компания Next Media Entertainment увеличит время собственного интерактивного анимационного шоу «Охотницы за разумом» на канале ТНТ почти в два раза. Отвечая на вопросы мультипликационных ведущих с помощью SMS, зрители набирают баллы: чем раньше был прислан правильный ответ, тем большее количество баллов начисляется. По