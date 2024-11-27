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Potter Harry Поттер Гарри персонаж
СОБЫТИЯ
|27.11.2024
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«Яндекс Маркет» рассказал о росте покупок игр по миру Гарри Поттера в преддверии Нового года
CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». В ноябре 2024 г. количество покупок игр по вселенной Гарри Поттера на «Яндекс Маркете» выросло на 20%, что в два раза превышает средние полугодовы
|10.09.2012
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Подруга Гарри Поттера названа главной опасностью интернета
22-летняя актриса Эмма Уотсон (Emma Watson), сыгравшая Гермиону Грейнджер, подругу Гарри Поттера, возглавила Топ-10 наиболее опасных для интернет-пользователей знаменитостей согласно новой шестой редакции отчета Most Dangerous Celebrity. Этот рейтинг ежегодно составляет компа
|22.10.2009
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Windows 7 обошла Гарри Поттера по популярности
По данным представителя британского филиала сетевого ритейлера Amazon.com, операционная система Windows 7 обошла по популярности даже книги о Гарри Поттере. Такие выводы были сделаны в ходе сравнения количества предзаказов на это программное обеспечение. Более того, Windows 7 будет продана тиражом в большее количество копий в первые
|24.06.2009
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Демоверсия "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
Компания Electronic Arts опубликовала демоверсию игры "Гарри Поттер и Принц-полукровка", мировой релиз которой состоится 30 июня. В России игра выйдет 8 июля. Скачать демоверсию можно здесь (595,16 МБ).В игре "Гарри Поттер и Принц-полукровка
|04.06.2008
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Слух: Warner Brothers создает MMORPG в мире Гарри Поттера
rner Brothers работает над созданием новой мультиплеерной ролевой онлайн-игры (MMORPG) во вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает издание Mashable со ссылкой на осведомленный источник. Предст
|23.11.2007
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Голливуд «легализует» копирование DVD-фильмов
Покупателям «Крепкого орешка 4.0» и «Гарри Поттера» будет позволено делать цифровые копии. Если человек приобретает DVD для просмо
|13.11.2007
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Гарри Поттер навел на пиратов милицию
ское партнерство «ОКО». Организация обратилась в правоохранительные органы по факту продажи в одной из торговых точек города дорелизового, то есть официально не выпущенного на DVD, экземпляра фильма «Гарри Поттер и орден Феникса». Как сообщает пресс-служба ГУВД, дальнейшие проверки, проводимые в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав),
|09.11.2007
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Режиссер Гарри Поттера поставит Prince of Persia
несколько блок-бастеров. Но к всеобщему удивлению, оказалось, что студия ведет переговоры с Майком Ньюэллом — намного менее опытным режиссером, из крупных проектов которого разве что четвертая часть «Гарри Поттера». Окончательное решение станет известно через неделю, зато имя продюсера объявлено уже сейчас — это будет Джерри Брукхаймер.
|24.10.2007
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Гарри Поттер раздул Amazon в 4 раза
аналогичного периода прошлого года. Хорошие финансовые результаты за третий квартал Amazon объясняет общим увеличением объем продаж, отмечая важное значение 2,5 млн. проданных копий последней книги о Гарри Поттере. Продажи в Северной Америке выросли на 42%. Рост на остальных рынках составил 40%. Аналитики также отмечают, что компании удалось снизить общие расходы. «Наших клиентов продолжают
|31.08.2007
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Самые актуальные киноновинки на DVD в сентябре
rsal Pictures RusПродолжительность : 138 мин.Год : 2007Релиз на DVD : 11 сентября Очередной фильм о Гарри Поттере и его друзьях вышел строго по расписанию в соответствии с маркетинговым планом
|12.07.2007
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Обзор Harry Potter and the Order of the Phoenix. Очередной визит в Хогвартс
Очки, шрам в виде молнии и волшебная палочка – таков нынче лик героя. Образ Гарри Поттера давно стал целым культом, его видно везде: в кино, в интернете, в журналах, в г
|26.06.2007
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PandaLabs: троян обманывает поклонников Гарри Поттера
Троян Harrenix.A проникает в компьютеры под видом трейлера к грядущей премьере 5-го фильма о Гарри Поттере, сообщает PandaLabs в недельном отчете о вирусах и вторжениях. После того как пользователь запускает файл, вместо просмотра трейлера компьютер заражается трояном. Для того чтобы н
|24.11.2005
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Космонавт потребовал Гарри Поттера
льяма МакАртура специалисты центра управления в Хьюстоне произвели трансляцию последнего фильма про Гарри Поттера - Harry Potter and the Goblet of Fire. Совсем недавно сэр Пол Маккартни спел дл
|26.10.2005
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Гарри Поттер не увеличил прибыль Amazon
лектронику и различные товары — на 43% до $491 млн. Продажи мультимедиа, в том числе музыки, и книг увеличились на 20% до $1,31 млрд. В частности, Amazon продал 1,6 млрд. копий последней книги о Гарри Поттере. На текущий квартал (октябрь-декабрь) Amazon прогнозирует продажи от $2,86 до $3,16 млрд., что на 13–24% выше, чем в последнем квартале 2004 года, но нижняя граница прогноза
|08.09.2005
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Книги про Гарри Поттера теперь можно скачать
Известная писательница Дж. К. Роулинг (J.K. Rowling), создательница Гарри Поттера, сделала доступными свои книги для скачивания. Официальной компанией по изданию
|19.07.2005
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Интернет заполнил новый "Гарри Поттер"
ы из вторых рук омрачают удовольствие тех, кто хотел бы узнать все из самой книги. Конечно, у фанов Гарри Поттера есть возможность не читать обзоров, но различные новостные рассылки вроде Harry
|12.01.2005
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Интернет-мошенники обманывают поклонников Гарри Поттера
до быстрее, чем этот. Аналогичный случай произошел перед публикацией пятой книги. К сожалению, фаны Гарри Поттера сталкиваются с множеством людей, которые хотят нажиться на них, и это очень гру
|23.12.2004
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"Гарри Поттер" бьет рекорды онлайновых заказов
абря издательство Bloomsbury объявило дату выхода шестой в серии книги Джоан Роулинг под названием «Гарри Поттер и принц-полукровка». Заказы на книгу, которая выйдет на английском языке 16 июля
|25.02.2003
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В интернет-магазинах теперь как в «оффлайне»
купателей, вошли следующие книги: Б. Акунин «Внеклассное чтение», П. Коэльо «Алхимик», Дж. Роулинг «Гарри Поттер и кубок огня», Кьелл А. Нордстрем, Й. Риддерстрале «Бизнес в стиле фанк. Капитал
|13.11.2002
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В интернете появились пиратские копии фильма "Гарри Поттер-2"
Пиратские копии второго фильма о маленьком волшебнике - "Гарри Поттер и тайная комната", премьера которого недавно состоялась в Лондоне и Нью-Йорке, у
|13.11.2002
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"Гарри Поттер-2", зарубежные интернет-пираты и русские пародисты
длагают в сети фильмы с плохим качеством и низкими темпами скачивания. Кстати, еще об одной новости из сферы интернет-поттерианы. Как стало известно CNews.ru, на днях в Рунете к небезызвестному сайту Клуба Гарри Поттера добавилось еще одно интернет-представительство, способное удовлетворить любопытство как поклонников знаменитого волшебника хогвартской школы, так и посетителей, желающих поз
|20.11.2001
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NASDAQ достиг трехмесячного максимума
нформацию о крупных сокращениях в алюминиевой компании Alcoa. Успех первого уик-энда показа фильма "Гарри Поттер и философский камень" ("Harry Potter and the Sorcerer's Stone"), принесшего реко
|19.11.2001
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Онлайновые продажи билетов на новый фильм о Гарри Поттере бьют рекорд "Перл-Харбора"
.com Митч Рубенштейн (Mitch Rubenstein) сказал, что компания уже продала свыше 300 тыс. билетов на "Гарри Поттера". Тем самым, был побит предыдущий рекорд продаж, установленный во время выхода
|12.11.2001
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Сайт фильма о Гарри Поттере бьет рекорды посещаемости
Согласно исследованиям компании Nielsen//NetRatings трафик сайта, посвященного новому фильму о Гарри Поттере, популярном герое детских сказок Джоан Кэтлин Роулинг, за последние шесть недель вырос на 239%, что составило 573.000 уникальных посетителей в неделю, по сравнению с аналогичным с
|01.11.2001
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Пиратское ПО популярнее, чем Гарри Поттер
ляющие найти сайты, предлагающие нелегальное программное обеспечение, опередили литературного героя Гарри Поттера в интернет-поисковиках, сообщает Yahoo!Actualites. Исследование, проведенное Wo
|06.07.2000
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Amazon и Federal Express подготовили самую масштабную акцию в истории электронной коммерции
ом в 3,8 млн. экземпляров для США и Великобритании. Первые три книги серии о приключении волшебника Гарри Поттера (Harry Potter) были проданы в количестве 30 млн. копий и стали общепризнанными
Potter Harry и организации, системы, технологии, персоны:
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