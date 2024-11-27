Potter Harry

«Яндекс Маркет» рассказал о росте покупок игр по миру Гарри Поттера в преддверии Нового года CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». В ноябре 2024 г. количество покупок игр по вселенной Гарри Поттера на «Яндекс Маркете» выросло на 20%, что в два раза превышает средние полугодовы

Подруга Гарри Поттера названа главной опасностью интернета 22-летняя актриса Эмма Уотсон (Emma Watson), сыгравшая Гермиону Грейнджер, подругу Гарри Поттера, возглавила Топ-10 наиболее опасных для интернет-пользователей знаменитостей согласно новой шестой редакции отчета Most Dangerous Celebrity. Этот рейтинг ежегодно составляет компа

Windows 7 обошла Гарри Поттера по популярности По данным представителя британского филиала сетевого ритейлера Amazon.com, операционная система Windows 7 обошла по популярности даже книги о Гарри Поттере. Такие выводы были сделаны в ходе сравнения количества предзаказов на это программное обеспечение. Более того, Windows 7 будет продана тиражом в большее количество копий в первые

Демоверсия "Гарри Поттер и Принц-полукровка" Компания Electronic Arts опубликовала демоверсию игры "Гарри Поттер и Принц-полукровка", мировой релиз которой состоится 30 июня. В России игра выйдет 8 июля. Скачать демоверсию можно здесь (595,16 МБ).В игре "Гарри Поттер и Принц-полукровка

Слух: Warner Brothers создает MMORPG в мире Гарри Поттера rner Brothers работает над созданием новой мультиплеерной ролевой онлайн-игры (MMORPG) во вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает издание Mashable со ссылкой на осведомленный источник. Предст

Голливуд «легализует» копирование DVD-фильмов Покупателям «Крепкого орешка 4.0» и «Гарри Поттера» будет позволено делать цифровые копии. Если человек приобретает DVD для просмо

Гарри Поттер навел на пиратов милицию ское партнерство «ОКО». Организация обратилась в правоохранительные органы по факту продажи в одной из торговых точек города дорелизового, то есть официально не выпущенного на DVD, экземпляра фильма «Гарри Поттер и орден Феникса». Как сообщает пресс-служба ГУВД, дальнейшие проверки, проводимые в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав),

Режиссер Гарри Поттера поставит Prince of Persia несколько блок-бастеров. Но к всеобщему удивлению, оказалось, что студия ведет переговоры с Майком Ньюэллом — намного менее опытным режиссером, из крупных проектов которого разве что четвертая часть «Гарри Поттера». Окончательное решение станет известно через неделю, зато имя продюсера объявлено уже сейчас — это будет Джерри Брукхаймер.

Гарри Поттер раздул Amazon в 4 раза аналогичного периода прошлого года. Хорошие финансовые результаты за третий квартал Amazon объясняет общим увеличением объем продаж, отмечая важное значение 2,5 млн. проданных копий последней книги о Гарри Поттере. Продажи в Северной Америке выросли на 42%. Рост на остальных рынках составил 40%. Аналитики также отмечают, что компании удалось снизить общие расходы. «Наших клиентов продолжают

Самые актуальные киноновинки на DVD в сентябре rsal Pictures RusПродолжительность : 138 мин.Год : 2007Релиз на DVD : 11 сентября Очередной фильм о Гарри Поттере и его друзьях вышел строго по расписанию в соответствии с маркетинговым планом

Обзор Harry Potter and the Order of the Phoenix. Очередной визит в Хогвартс Очки, шрам в виде молнии и волшебная палочка – таков нынче лик героя. Образ Гарри Поттера давно стал целым культом, его видно везде: в кино, в интернете, в журналах, в г

PandaLabs: троян обманывает поклонников Гарри Поттера Троян Harrenix.A проникает в компьютеры под видом трейлера к грядущей премьере 5-го фильма о Гарри Поттере, сообщает PandaLabs в недельном отчете о вирусах и вторжениях. После того как пользователь запускает файл, вместо просмотра трейлера компьютер заражается трояном. Для того чтобы н

Космонавт потребовал Гарри Поттера льяма МакАртура специалисты центра управления в Хьюстоне произвели трансляцию последнего фильма про Гарри Поттера - Harry Potter and the Goblet of Fire. Совсем недавно сэр Пол Маккартни спел дл

Гарри Поттер не увеличил прибыль Amazon лектронику и различные товары — на 43% до $491 млн. Продажи мультимедиа, в том числе музыки, и книг увеличились на 20% до $1,31 млрд. В частности, Amazon продал 1,6 млрд. копий последней книги о Гарри Поттере. На текущий квартал (октябрь-декабрь) Amazon прогнозирует продажи от $2,86 до $3,16 млрд., что на 13–24% выше, чем в последнем квартале 2004 года, но нижняя граница прогноза

Книги про Гарри Поттера теперь можно скачать Известная писательница Дж. К. Роулинг (J.K. Rowling), создательница Гарри Поттера, сделала доступными свои книги для скачивания. Официальной компанией по изданию

Интернет заполнил новый "Гарри Поттер" ы из вторых рук омрачают удовольствие тех, кто хотел бы узнать все из самой книги. Конечно, у фанов Гарри Поттера есть возможность не читать обзоров, но различные новостные рассылки вроде Harry

Интернет-мошенники обманывают поклонников Гарри Поттера до быстрее, чем этот. Аналогичный случай произошел перед публикацией пятой книги. К сожалению, фаны Гарри Поттера сталкиваются с множеством людей, которые хотят нажиться на них, и это очень гру

"Гарри Поттер" бьет рекорды онлайновых заказов абря издательство Bloomsbury объявило дату выхода шестой в серии книги Джоан Роулинг под названием «Гарри Поттер и принц-полукровка». Заказы на книгу, которая выйдет на английском языке 16 июля

В интернет-магазинах теперь как в «оффлайне» купателей, вошли следующие книги: Б. Акунин «Внеклассное чтение», П. Коэльо «Алхимик», Дж. Роулинг «Гарри Поттер и кубок огня», Кьелл А. Нордстрем, Й. Риддерстрале «Бизнес в стиле фанк. Капитал

В интернете появились пиратские копии фильма "Гарри Поттер-2" Пиратские копии второго фильма о маленьком волшебнике - "Гарри Поттер и тайная комната", премьера которого недавно состоялась в Лондоне и Нью-Йорке, у

"Гарри Поттер-2", зарубежные интернет-пираты и русские пародисты длагают в сети фильмы с плохим качеством и низкими темпами скачивания. Кстати, еще об одной новости из сферы интернет-поттерианы. Как стало известно CNews.ru, на днях в Рунете к небезызвестному сайту Клуба Гарри Поттера добавилось еще одно интернет-представительство, способное удовлетворить любопытство как поклонников знаменитого волшебника хогвартской школы, так и посетителей, желающих поз

NASDAQ достиг трехмесячного максимума нформацию о крупных сокращениях в алюминиевой компании Alcoa. Успех первого уик-энда показа фильма "Гарри Поттер и философский камень" ("Harry Potter and the Sorcerer's Stone"), принесшего реко

Онлайновые продажи билетов на новый фильм о Гарри Поттере бьют рекорд "Перл-Харбора" .com Митч Рубенштейн (Mitch Rubenstein) сказал, что компания уже продала свыше 300 тыс. билетов на "Гарри Поттера". Тем самым, был побит предыдущий рекорд продаж, установленный во время выхода

Сайт фильма о Гарри Поттере бьет рекорды посещаемости Согласно исследованиям компании Nielsen//NetRatings трафик сайта, посвященного новому фильму о Гарри Поттере, популярном герое детских сказок Джоан Кэтлин Роулинг, за последние шесть недель вырос на 239%, что составило 573.000 уникальных посетителей в неделю, по сравнению с аналогичным с

Пиратское ПО популярнее, чем Гарри Поттер ляющие найти сайты, предлагающие нелегальное программное обеспечение, опередили литературного героя Гарри Поттера в интернет-поисковиках, сообщает Yahoo!Actualites. Исследование, проведенное Wo