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Potter Harry
Поттер Гарри
персонаж



10.09.2012 Подруга Гарри Поттера названа главной опасностью интернета
22.10.2009 Windows 7 обошла Гарри Поттера по популярности
04.06.2008 Слух: Warner Brothers создает MMORPG в мире Гарри Поттера
13.11.2007 Гарри Поттер навел на пиратов милицию
09.11.2007 Режиссер Гарри Поттера поставит Prince of Persia
24.10.2007 Гарри Поттер раздул Amazon в 4 раза
31.08.2007 Самые актуальные киноновинки на DVD в сентябре
26.06.2007 PandaLabs: троян обманывает поклонников Гарри Поттера
24.11.2005 Космонавт потребовал Гарри Поттера
26.10.2005 Гарри Поттер не увеличил прибыль Amazon
08.09.2005 Книги про Гарри Поттера теперь можно скачать
19.07.2005 Интернет заполнил новый "Гарри Поттер"
12.01.2005 Интернет-мошенники обманывают поклонников Гарри Поттера
23.12.2004 "Гарри Поттер" бьет рекорды онлайновых заказов
25.02.2003 В интернет-магазинах теперь как в «оффлайне»
13.11.2002 В интернете появились пиратские копии фильма "Гарри Поттер-2"
13.11.2002 "Гарри Поттер-2", зарубежные интернет-пираты и русские пародисты
19.11.2001 Онлайновые продажи билетов на новый фильм о Гарри Поттере бьют рекорд "Перл-Харбора"
12.11.2001 Сайт фильма о Гарри Поттере бьет рекорды посещаемости
01.11.2001 Пиратское ПО популярнее, чем Гарри Поттер
06.07.2000 Amazon и Federal Express подготовили самую масштабную акцию в истории электронной коммерции

Публикаций - 88, упоминаний - 107

Potter Harry упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4732 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 576 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6360 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1605 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 5714 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 189 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1224 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1643 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1637 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2386 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10184 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5026 1
Google Android 11629 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1239 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 39190 28
Россия - Российская федерация - РФ 97063 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11865 5
Германия - Федеративная Республика 8046 2
Швеция - Королевство 1886 1
Русский язык 3614 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 691 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 278 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
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