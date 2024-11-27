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Potter Harry Поттер Гарри персонаж

СОБЫТИЯ


27.11.2024 «Яндекс Маркет» рассказал о росте покупок игр по миру Гарри Поттера в преддверии Нового года

CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». В ноябре 2024 г. количество покупок игр по вселенной Гарри Поттера на «Яндекс Маркете» выросло на 20%, что в два раза превышает средние полугодовы
10.09.2012 Подруга Гарри Поттера названа главной опасностью интернета

22-летняя актриса Эмма Уотсон (Emma Watson), сыгравшая Гермиону Грейнджер, подругу Гарри Поттера, возглавила Топ-10 наиболее опасных для интернет-пользователей знаменитостей согласно новой шестой редакции отчета Most Dangerous Celebrity. Этот рейтинг ежегодно составляет компа
22.10.2009 Windows 7 обошла Гарри Поттера по популярности

По данным представителя британского филиала сетевого ритейлера Amazon.com, операционная система Windows 7 обошла по популярности даже книги о Гарри Поттере. Такие выводы были сделаны в ходе сравнения количества предзаказов на это программное обеспечение. Более того, Windows 7 будет продана тиражом в большее количество копий в первые

24.06.2009 Демоверсия "Гарри Поттер и Принц-полукровка"

Компания Electronic Arts опубликовала демоверсию игры "Гарри Поттер и Принц-полукровка", мировой релиз которой состоится 30 июня. В России игра выйдет 8 июля. Скачать демоверсию можно здесь (595,16 МБ).В игре "Гарри Поттер и Принц-полукровка
04.06.2008 Слух: Warner Brothers создает MMORPG в мире Гарри Поттера

rner Brothers работает над созданием новой мультиплеерной ролевой онлайн-игры (MMORPG) во вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает издание Mashable со ссылкой на осведомленный источник. Предст
23.11.2007 Голливуд «легализует» копирование DVD-фильмов

Покупателям «Крепкого орешка 4.0» и «Гарри Поттера» будет позволено делать цифровые копии. Если человек приобретает DVD для просмо
13.11.2007 Гарри Поттер навел на пиратов милицию

ское партнерство «ОКО». Организация обратилась в правоохранительные органы по факту продажи в одной из торговых точек города дорелизового, то есть официально не выпущенного на DVD, экземпляра фильма «Гарри Поттер и орден Феникса». Как сообщает пресс-служба ГУВД, дальнейшие проверки, проводимые в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав),

09.11.2007 Режиссер Гарри Поттера поставит Prince of Persia

несколько блок-бастеров. Но к всеобщему удивлению, оказалось, что студия ведет переговоры с Майком Ньюэллом — намного менее опытным режиссером, из крупных проектов которого разве что четвертая часть «Гарри Поттера». Окончательное решение станет известно через неделю, зато имя продюсера объявлено уже сейчас — это будет Джерри Брукхаймер.
24.10.2007 Гарри Поттер раздул Amazon в 4 раза

аналогичного периода прошлого года. Хорошие финансовые результаты за третий квартал Amazon объясняет общим увеличением объем продаж, отмечая важное значение 2,5 млн. проданных копий последней книги о Гарри Поттере. Продажи в Северной Америке выросли на 42%. Рост на остальных рынках составил 40%. Аналитики также отмечают, что компании удалось снизить общие расходы. «Наших клиентов продолжают
31.08.2007 Самые актуальные киноновинки на DVD в сентябре

rsal Pictures RusПродолжительность : 138 мин.Год : 2007Релиз на DVD : 11 сентября Очередной фильм о Гарри Поттере и его друзьях вышел строго по расписанию в соответствии с маркетинговым планом

12.07.2007 Обзор Harry Potter and the Order of the Phoenix. Очередной визит в Хогвартс

Очки, шрам в виде молнии и волшебная палочка – таков нынче лик героя. Образ Гарри Поттера давно стал целым культом, его видно везде: в кино, в интернете, в журналах, в г
26.06.2007 PandaLabs: троян обманывает поклонников Гарри Поттера

Троян Harrenix.A проникает в компьютеры под видом трейлера к грядущей премьере 5-го фильма о Гарри Поттере, сообщает PandaLabs в недельном отчете о вирусах и вторжениях. После того как пользователь запускает файл, вместо просмотра трейлера компьютер заражается трояном. Для того чтобы н
24.11.2005 Космонавт потребовал Гарри Поттера

льяма МакАртура специалисты центра управления в Хьюстоне произвели трансляцию последнего фильма про Гарри Поттера - Harry Potter and the Goblet of Fire. Совсем недавно сэр Пол Маккартни спел дл
26.10.2005 Гарри Поттер не увеличил прибыль Amazon

лектронику и различные товары — на 43% до $491 млн. Продажи мультимедиа, в том числе музыки, и книг увеличились на 20% до $1,31 млрд. В частности, Amazon продал 1,6 млрд. копий последней книги о Гарри Поттере. На текущий квартал (октябрь-декабрь) Amazon прогнозирует продажи от $2,86 до $3,16 млрд., что на 13–24% выше, чем в последнем квартале 2004 года, но нижняя граница прогноза

08.09.2005 Книги про Гарри Поттера теперь можно скачать

Известная писательница Дж. К. Роулинг (J.K. Rowling), создательница Гарри Поттера, сделала доступными свои книги для скачивания. Официальной компанией по изданию
19.07.2005 Интернет заполнил новый "Гарри Поттер"

ы из вторых рук омрачают удовольствие тех, кто хотел бы узнать все из самой книги. Конечно, у фанов Гарри Поттера есть возможность не читать обзоров, но различные новостные рассылки вроде Harry
12.01.2005 Интернет-мошенники обманывают поклонников Гарри Поттера

до быстрее, чем этот. Аналогичный случай произошел перед публикацией пятой книги. К сожалению, фаны Гарри Поттера сталкиваются с множеством людей, которые хотят нажиться на них, и это очень гру
23.12.2004 "Гарри Поттер" бьет рекорды онлайновых заказов

абря издательство Bloomsbury объявило дату выхода шестой в серии книги Джоан Роулинг под названием «Гарри Поттер и принц-полукровка». Заказы на книгу, которая выйдет на английском языке 16 июля
25.02.2003 В интернет-магазинах теперь как в «оффлайне»

купателей, вошли следующие книги: Б. Акунин «Внеклассное чтение», П. Коэльо «Алхимик», Дж. Роулинг «Гарри Поттер и кубок огня», Кьелл А. Нордстрем, Й. Риддерстрале «Бизнес в стиле фанк. Капитал
13.11.2002 В интернете появились пиратские копии фильма "Гарри Поттер-2"

Пиратские копии второго фильма о маленьком волшебнике - "Гарри Поттер и тайная комната", премьера которого недавно состоялась в Лондоне и Нью-Йорке, у
13.11.2002 "Гарри Поттер-2", зарубежные интернет-пираты и русские пародисты

длагают в сети фильмы с плохим качеством и низкими темпами скачивания. Кстати, еще об одной новости из сферы интернет-поттерианы. Как стало известно CNews.ru, на днях в Рунете к небезызвестному сайту Клуба Гарри Поттера добавилось еще одно интернет-представительство, способное удовлетворить любопытство как поклонников знаменитого волшебника хогвартской школы, так и посетителей, желающих поз
20.11.2001 NASDAQ достиг трехмесячного максимума

нформацию о крупных сокращениях в алюминиевой компании Alcoa. Успех первого уик-энда показа фильма "Гарри Поттер и философский камень" ("Harry Potter and the Sorcerer's Stone"), принесшего реко
19.11.2001 Онлайновые продажи билетов на новый фильм о Гарри Поттере бьют рекорд "Перл-Харбора"

.com Митч Рубенштейн (Mitch Rubenstein) сказал, что компания уже продала свыше 300 тыс. билетов на "Гарри Поттера". Тем самым, был побит предыдущий рекорд продаж, установленный во время выхода

12.11.2001 Сайт фильма о Гарри Поттере бьет рекорды посещаемости

Согласно исследованиям компании Nielsen//NetRatings трафик сайта, посвященного новому фильму о Гарри Поттере, популярном герое детских сказок Джоан Кэтлин Роулинг, за последние шесть недель вырос на 239%, что составило 573.000 уникальных посетителей в неделю, по сравнению с аналогичным с
01.11.2001 Пиратское ПО популярнее, чем Гарри Поттер

ляющие найти сайты, предлагающие нелегальное программное обеспечение, опередили литературного героя Гарри Поттера в интернет-поисковиках, сообщает Yahoo!Actualites. Исследование, проведенное Wo
06.07.2000 Amazon и Federal Express подготовили самую масштабную акцию в истории электронной коммерции

ом в 3,8 млн. экземпляров для США и Великобритании. Первые три книги серии о приключении волшебника Гарри Поттера (Harry Potter) были проданы в количестве 30 млн. копий и стали общепризнанными


Публикаций - 130, упоминаний - 185

Potter Harry и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Microsoft Corporation 25775 16
EA - Electronic Arts 1317 11
Sony 6739 10
Google LLC 12690 10
Nintendo 823 9
Apple Inc 13156 8
Yandex - Яндекс 9216 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 4
Samsung Electronics 11065 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Intel Corporation 12811 3
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
REvil - Хакерская группировка 51 3
Ростелеком 10948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
X Corp - Twitter 2938 2
Toshiba Corporation 2980 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Yahoo! 3726 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Blizzard Entertainment 343 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 2
Новый диск 963 2
Konami 111 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
Atmel 49 1
Bandai Namco Entertainment 118 1
The Infraud Organization - хакерская группировка 4 1
МТС Эльф 20 1
Amazon Inc - Amazon UK - Amazon.co.uk 12 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
Google - Niantic Labs 17 1
Roblox Corporation 96 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 14
Warner 540 9
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 5
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 5
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Walt Disney Company 647 4
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 4
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
eBay Inc 1640 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
ОРБИ 14 3
JBS 10 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
LEGO 260 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 2
Hasbro 40 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Merrill Lynch 454 2
Conoco - ConocoPhillips 22 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 2
Colonial Pipeline 34 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 2
Alcoa 49 2
Lionsgate Entertainment Corporation 26 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
The Home Depot Inc 66 1
Библио-Глобус ТД - Торговый Дом 4 1
Библио-глобус 9 1
Мосюрцентр Коллегия Адвокатов 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Судебная власть - Judicial power 2500 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании - Post Office - почтовая служба Великобритании 11 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
Президент Украины 128 1
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U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
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ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Warner Bros. - Midway Games - Stranglehold - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 31 2
Nintendo Wii Mario Kart 36 2
Autodesk Softimage 15 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Rowling Joanne - Роулинг Джоан 18 15
Spears Britney - Спирс Бритни 65 5
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Anderson Pamela - Андерсон Памела 9 4
Шнуров Сергей 6 3
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 3
Коротаев Дмитрий 2 2
Магдалюк Сергей 3 2
Дмитриев Юрий 5 2
Пузыревский Даниил 2 2
Erickson Barry - Эриксон Барри 3 2
Electra Carmen - Электра Кармен 4 2
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