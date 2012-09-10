Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Potter Harry
Поттер Гарри
персонаж
Публикаций - 88, упоминаний - 107
Potter Harry упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4732 3
|Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 576 1
|Google Android 11629 2
|Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1239 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 39190 28
|Россия - Российская федерация - РФ 97063 22
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11865 5
|Германия - Федеративная Республика 8046 2
|Швеция - Королевство 1886 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru