«Яндекс Маркет» рассказал о росте покупок игр по миру Гарри Поттера в преддверии Нового года

Россияне в ноябре 2024 г. стали активнее интересоваться играми и другими товарами по мотивам фильмов о Гарри Поттере - «Яндекс Маркет» отмечает повышенный спрос на игры для приставок и ПК и адвент-календари с Гарри Поттером.

Высоким спросом пользуются также тематические игрушки, одежда и украшения. По данным маркетплейса, этот тренд может быть связан с тем, что кинофраншиза традиционно ассоциируется у россиян с новогодними праздниками и Рождеством. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

В ноябре 2024 г. количество покупок игр по вселенной Гарри Поттера на «Яндекс Маркете» выросло на 20%, что в два раза превышает средние полугодовые темпы прироста категории «Игры для приставок и ПК». Самой популярной оказалась игра для Playstation 5 (36% покупок), следом идут версии для Playstation 4 (27%) и Xbox (17%). Игры для ПК составили 11%, а для Nintendo — 9%.

Среди адвент-календарей лидером продаж на маркетплейсе стал набор-конструктор LEGO по мотивам фильмов о Гарри Поттере. «Яндекс Маркет» ожидает, что по итогам 2024 г. спрос на адвент-календари вырастет в три раза по сравнению с 2023 г. Основной вклад в прирост обеспечат наборы-календари LEGO - их покупки уже выросли более чем в пять раз по сравнению с 2023 г.