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Новый год Новогодние каникулы Дед Мороз

В чём отличие Санты от Деда Мороза. В чём отличие Санты от Деда Мороза.
В чём отличие Санты от Деда Мороза.

СОБЫТИЯ


21.01.2026 Чего хотят российские дети: ИИ-Деду Морозу от «Т-Банка» позвонили более 500 тысяч раз за сезон 2025–2026

«Т-Банк» подвел итоги работы своего телефонного Деда Мороза на основе искусственного интеллекта. Сервис принимал звонки детей Деду Морозу по

20.01.2026 В новогоднюю ночь «Летай» зафиксировал рост мобильного трафика на 45%

ного Wi-Fi активно обменивались фото и видео через беспроводную сеть, сохраняя при этом собственные ГБ. Также более 3,5 тыс. жителей и гостей столицы Татарстана воспользовались возможностью позвонить Деду Морозу. «Таттелеком» четвертый год подряд устанавливает в сквере на Советской площади в Казани таксофон для круглосуточной связи с главным новогодним волшебником.
16.01.2026 Как россияне провели каникулы — с «Алисой AI» и другими сервисами «Яндекса»

ишлось 30% всех генераций изображений, 31 декабря — 15%. Небольшой всплеск интереса был заметен и в Рождество. Что касается оживления фото, то люди придумывали самые разные новогодние сюжеты: н
15.01.2026 «Мовавика»: россияне монтируют новогодние видео даже летом, но пик их количества — 20 декабря

несколько сотен тысяч роликов, созданных за последний год. Об этом CNews сообщили представители компании «Мовавика». Согласно данным, традиционно зимние и новогодние элементы — елки, снежинки, шапки Деда Мороза, очаг, шампанское — россияне используют при монтаже видео круглый год. При этом больше всего роликов с новогодними элементами монтируется в районе 20 декабря: их число увеличивается
14.01.2026 Загадывай и желай: почти 1500 желаний ямальских детей услышали Дед Мороз и его цифровые помощники

«Ростелеком Контакт-центр» подвел итоги бесплатной горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников. Линия работала круглосуточно в течение десяти предпраз
13.01.2026 Niletto и Шальная императрица: эксперты рассказали, как отдыхали нижегородцы на прошедших каникулах

025 г. по 11 января 2026 г. Эксперты выяснили, какие фильмы, сериалы, книги и музыкальные треки стали фаворитами жителей региона в период новогодних каникул. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новогодние каникулы традиционно ассоциируются с отдыхом, развлечениями и приятными эмоциями. Жители Нижегородской области провели праздничные дни насыщенно: многие посвятили свободное время про
13.01.2026 Сервис «Купер»: каждый третий россиянин отмечает Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января 2026 г. в России отметят Старый Новый год. Для многих россиян это еще один повод встретиться с близкими, а также завершить череду зимних торжеств. Согласно совместному опросу сервиса доставки «Купер» и исследовательско
12.01.2026 «Ростелеком Контакт-центр» подвел итоги бесплатной горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников

«Ростелеком Контакт-центр» подвел итоги бесплатной горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников. Линия работала круглосуточно в течение десяти предпраз
03.01.2026 Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне
29.12.2025 «Авито Подработка» и «Альфа Технологии»: почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках

праздничные дни — например, с 1 по 15 декабря количество предложений подработать работником торгового зала на праздниках выросло в 2,3 раза (+129%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Новогодние праздники остаются одним из самых популярных периодов для сезонной подработки: россияне охотно рассматривают частичную занятость в праздники как способ получить дополнительный доход.
25.12.2025 Трудолюбивая молодежь: 50% зумеров планируют подработку на новогодних праздниках

34% хотят отложить на сбережения либо в копилку, 33% потратят на повседневные расходы, а еще 31% — на подарки и другие праздничные траты. 23% зумеров потратят свой заработок на хобби и развлечения. «Новогодние праздники — крайне популярный период для подработки. Россияне охотно рассматривают этот вариант как эффективный способ дополнительного заработка — как для сбережений, так и для более
23.12.2025 В России вновь заработала горячая линия Деда Мороза и его помощников

«Ростелеком Контакт-центр» при поддержке Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга запустил горячую линию главного волшебника страны и его цифров
22.12.2025 «Авито Путешествия» и «Авито Подработка»: россияне активнее бронируют жилье на новогодние каникулы — на этом фоне бизнесу нужны исполнители для сезонной подработки

организации мероприятий искал исполнителей на частичную занятость более чем в два раза чаще (+122% год к году). Например, в Санкт‑Петербурге открыта позиция актера‑ведущего, который будет играть роль Деда Мороза на новогодних мероприятиях. Специалисту предстоит проводить праздничные программы, выходить в образе главного новогоднего персонажа, играть с детьми и взрослыми, вести поздравления,
18.12.2025 «Т-Банк» запустил Деда Мороза на базе собственной языковой модели

«Т-Банк» представил обновленную версию телефонного Деда Мороза на базе искусственного интеллекта, использующего собственную большую языковую мод
17.12.2025 Праздник без спешки: как жители Кузбасса меняют новогодние привычки

2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Интерес к онлайн-спискам желаний начал расти еще до традиционного старта предновогодней «почтовой» активности. Напомним, День написания писем Деду Морозу в России отмечается 4 декабря. Если год назад максимальная активность пользователей приходилась на декабрь, то в этом сезоне жители региона стали планировать подарки уже с октября.

12.12.2025 Эксперты BI.Zone предупреждают о схеме злоумышленников с использованием фейковых памяток перед Новым годом

вложениями выросло на 18% по сравнению с октябрем. В декабре традиционно прогнозируется еще больший всплеск: по статистике BI.Zone, в декабре в 2,5 раза больше вредоносных писем, чем в другие месяцы. Перед Новым годом злоумышленники чаще используют сезонные сценарии: предлагают доставку корпоративных подарков, уточняют адреса, выставляют счета и запрашивают подтверждение отправлений. Письма
12.12.2025 Москвичи на новогодние праздники стали чаще выбирать здоровый отдых и крепкий сон

отзывов — 11%). Москва в целом входит в топ самых популярных направлений для любого типа отдыха на новогодние каникулы. В списке также Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгор
12.12.2025 Россияне отправятся на новогодние каникулы в Санкт-Петербург, а эксклюзивные проекты стали главным хитом уходящего года

у контенту. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным отельных бронирований OneTwoTrip на новогодние праздники, количество заказов выросло на 5,5% относительно прошлогодних каникул. Н
12.12.2025 2ГИС представил зимнюю версию карт городов и новогодней столицы

снежинки в правом верхнем углу экрана. В настройках навигатора можно выбрать тематический курсор с Дедом Морозом в санях — он доступен в автомобильном и пешеходном режимах. В «Друзьях на карте
10.12.2025 Пять самых частых «новогодних» схем кибермошенников построены на эмоциональных триггерах и ажиотаже

ие известные маркетплейсы и предлагающие популярные праздничные товары: красную икру, морепродукты, новогодние елки и украшения, гаджеты, детские подарки по заниженным ценам. Мошенники привлека
09.12.2025 Перед Новым годом россияне чаще всего заказывают игрушки, сувениры и запчасти

дну из лидирующих позиций занимала категория «Светильники и лампы», к которой относятся в том числе новогодние гирлянды. Также в предновогодний сезон наблюдается рост спроса на перевозку малога
09.12.2025 Женщины в Челябинской области выбирают себе новогодние подарки самостоятельно

э2025 г. жители области занялись планированием уже в октябре. Возможно, на это повлияло желание избежать предпраздничной суеты и ажиотажа в последние дни перед праздниками. Особенно популярны письма Деду Морозу у зрелой аудитории, которая также помогает в этом процессе своим детям. Самыми организованными в новогодней подготовке оказались челябинцы 25–34 лет — на них приходится 40% от общег
09.12.2025 Женщины пишут Деду Морозу в четверг — кто и как заказывает себе новогодние подарки

в 2025 г. жители области занялись планированием уже в октябре. Такой подход, вероятно, помогает избежать предпраздничной суеты и ажиотажа в последние дни перед праздниками. Особенно популярны письма Деду Морозу у зрелой аудитории, которая также помогает в этом процессе своим детям. Самыми организованными в новогодней подготовке оказались курганцы 25–34 лет — на них приходится 36% от общего
08.12.2025 Наталья Мажина, versta.io: 80% клиентов стратегически подошли к логистике новогодних подарков

такие подарки, как качественная электроника, хорошие настольные игры для компании и семьи, красивые новогодние игрушки с историей в надежной упаковке. Компании поняли, что выбор и рассылка корп
08.12.2025 Планы экономически активных россиян на новогодние каникулы: дом, работа, гости

Сервису по поиску работы SuperJob выяснил планы экономически активных россиян на новогодние каникулы: каждый третий проведет их дома, каждый пятый будет работать в праздники.
05.12.2025 Половина жителей России планирует путешествия на новогодних праздниках

е 41% респондентов, а на стоимость и наличие свободных билетов — 39%. Главная причина путешествий в новогодние праздники — желание сменить обстановку, так ответили 52% опрошенных. Для 49% важно
05.12.2025 «Авито»: россияне потратят на новогодние украшения в среднем 4 500 рублей

гирляндами. Дальше мнения разделились. Представители старших поколений планируют расставить фигурки Деда Мороза и Снегурочки (46-49%) и украсить дом винтажными игрушками из СССР (28-29%). А мол
04.12.2025 В преддверии новогодних распродаж МТС ускорила мобильный интернет в районе ТЦ «Омега» в Арзамасе

ели Арзамаса, но и соседних сел, чтобы интересно и с пользой провести время: сходить в кино, закупиться продуктами на неделю, подобрать сезонную одежду. Особенное значение торговые центры приобретают перед Новым годом, ведь именно сюда отправляются семьи, чтобы порадовать близких долгожданными подарками. Чтобы обеспечить комфортное пребывание в торговом центре и сделать шопинг быстрым и удо
02.12.2025 В «Домклик» оценили спрос на посуточную аренду к Новому году

Аналитики «Домклик» изучили туристическую востребованность городов России в предстоящие новогодние праздники. Используя данные сервиса «Домклик24», эксперты определили топ-15 городо
02.12.2025 42% ИТ-специалистов на СЗ и ИП планируют работать в новогодние праздники

нимателей и самозанятых предпочитают отдыхать. Остальные 42% ИТ-специалистов рассматривают работу в новогодние праздничные дни. Из них 10% ИТ-специалистов точно планируют работать, причем 4% от
02.12.2025 Каждый второй россиянин планирует покупку новогодних подарков заранее, каждый четвертый действует спонтанно

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, кто планирует новогодние покупки, а кто действует спонтанно. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. 8% россия
01.12.2025 12 дней новогодних каникул — в самый раз каждому третьему экономически активному россиянину

ния из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob. Новогодние каникулы 2026 г. станут самыми длинными за всю историю современной России, они про
24.11.2025 Тренажеры под елкой – тюменцы сменили предпочтения в выборе новогодних подарков

ости, а третья пришлась на ноябрь, когда покупатели начинают готовиться к новому году, а маркетплейсы стартуют с активными распродажами. В 2025 г. жители Тюмени, Тобольска и Ишима стали присматривать новогодние подарки заранее – еще во время «черной пятницы». В список самых популярных заказов вошли спортивные товары — на популярных маркетплейсах продажи в этой категории выросли сразу на 36%
21.11.2025 Москвичи превратили новогодние подарки в инвестиции в здоровье

вторая волна интереса была зафиксирована в сентябре с началом делового сезона, а третья пришлась на предновогодний период и время старта активных распродаж. В этом году многие москвичи стали выбирать новогодние подарки для родственников и друзей заранее и стремиться купить их со скидками во время «черной пятницы». В список самых популярных заказов этого года вошли спорттовары — на популярны
21.11.2025 Спорт вместо сладостей: челябинцы превратили новогодние подарки в инвестиции в здоровье

волна интереса была зафиксирована в сентябре с началом делового сезона, а третья пришлась на предновогодний период и время старта активных распродаж. В этом году многие челябинцы стали присматривать новогодние подарки для родственников и друзей заранее и стремиться купить их со скидками во время «черной пятницы». В список самых популярных заказов этого года вошли спортивные товары — на поп
19.11.2025 «Авито»: россияне потратят на новогодние подарки в среднем 14 тыс. рублей

чет избежать предновогодней суеты и очередей и заказать все нужное онлайн. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Когда и где покупают подарки Девять из 10 россиян планируют в этом году дарить новогодние подарки. Большинство респондентов признаются: активная подготовка к праздникам начинается в декабре (62%). Пик покупок приходится на середину месяца (24%), и еще почти столько же (23
18.11.2025 Новые звонки и гирлянды: как кировчане готовятся встречать Деда Мороза

пления для картин и другого декора (+118%), а также крючки (+27%), которые нужны для украшения дома новогодними гирляндами и бантами. При этом кировчане сочетают самостоятельный «тихий» ремонт

28.01.2025 Праздники прошли, а инсайты остались: как пользователи приложений проводят Новогодний период (и что с этим делать маркетологам)

иях для e-commerce, доставки, бронирования и управления задачами. Однако в Сочельник и католическое Рождество наблюдается спад вовлеченности пользователей. Люди переключаются на семейные праздн
22.01.2025 «Атол»: каждый четырнадцатый новогодний товар вернулся на склад

Каждый четырнадцатый (7%) новогодний товар, купленный онлайн, вернули продавцу. Такие данные получили аналитики «Атол О
21.01.2025 В «Яндекс Картах» появились пункты переработки новогодних ёлок

Чтобы помочь людям правильно утилизировать новогодние ёлки, «Яндекс Карты» разметили около 1 тыс. пунктов их переработки в 100 городах Р

Публикаций - 1918, упоминаний - 2734

Новый год и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 219
МегаФон 10742 199
Apple Inc 13154 127
Microsoft Corporation 25775 109
Samsung Electronics 11064 106
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 83
Yandex - Яндекс 9215 75
Sony 6739 69
Intel Corporation 12811 68
Ростелеком 10948 58
Google LLC 12688 55
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 51
HP Inc. 5883 51
IBM - International Business Machines Corp 9699 41
LG Electronics 3735 38
Acer Group - Acer Inc 2776 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 37
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 35
Meta Platforms - Facebook 4621 35
Telegram Group 2940 34
Huawei 4675 32
Lenovo Group 2446 31
Xiaomi - Сяоми 2231 31
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 30
Dell EMC 5180 29
Lenovo Motorola 3566 28
Philips 2099 27
VK - Mail.ru Group 3602 26
Toshiba Corporation 2980 26
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 25
HTC Corporation 1512 24
Amazon Inc - Amazon.com 3277 24
HP - Hewlett-Packard 3662 23
Siemens AG - Siemens Group 2673 22
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 22
9594 21
Cisco Systems 5372 20
X Corp - Twitter 2938 20
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 32
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 32
Почта России ПАО 2370 31
Связной ГК 1401 28
Евросеть 1421 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 20
МТС Трэвел - MTS Travel 292 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Dixis - Диксис - Dиксис 371 16
eBay Inc 1640 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 15
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 14
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 13
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 10
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 10
Superjob - Суперджоб 858 10
Dyson 157 10
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 9
Россети Ленэнерго 1699 9
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 9
Белый Ветер 365 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Visa International 1993 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 7
Евросеть - Техмаркет 81 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Газпром ПАО 1493 7
Альфа-Банк 1979 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 46
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 42
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
HD DVD Promotion Group 10 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 2
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 2
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 2
РАППС Ассоциация - Русская ассоциация поставщиков и производителей сувениров 2 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 263
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 240
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 226
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 197
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 189
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 182
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 172
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 167
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 159
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 155
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 154
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 153
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 152
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 135
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 129
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 127
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 122
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 121
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 120
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 116
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 115
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 109
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 107
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 100
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 95
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 95
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 94
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 92
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 91
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 88
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 86
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 83
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 80
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 78
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 76
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 75
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 74
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 72
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 72
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 72
Google Android 15243 95
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 75
Microsoft Windows 2000 8678 70
Microsoft Windows 16882 59
Apple iOS 8583 53
Linux OS 11533 37
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 32
Google YouTube - Видеохостинг 3002 31
Apple iPad 4011 31
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 30
Apple iPhone 6 4861 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 28
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 27
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 23
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 21
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 20
Apple - App Store 3109 20
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 17
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 17
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 17
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 17
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 16
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 16
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 15
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 15
Apple iPod 1553 15
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 14
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 13
Intel Celeron - Серия процессоров 979 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 13
МТС Big Data 324 13
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 615 13
Microsoft Windows XP 2431 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 12
Ксенин Алекс 311 10
Сергунина Наталья 375 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Кусков Денис 221 8
Михайлов Алексей 115 8
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 7
Москалева Татьяна 73 7
Брюквин Юрий 300 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Белов Андрей 135 6
Шишмарев Сергей 36 6
Максимов Александр 59 6
Монахов Дмитрий 22 6
Козин Алексей 58 6
Путин Владимир 3454 6
Борзилов Давид 77 6
Гуцериев Михаил 114 5
Соловенчук Александр 156 5
Никитин Олег 68 5
Постных Олег 13 5
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Шадаев Максут 1210 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Rubin Andy - Рубин Энди 63 4
Поповский Александр 93 4
Вураско Александр 48 4
Хантимиров Рамиль 82 4
Хрусталь Оксана 25 4
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 4
Минаев Сергей 15 4
Хлевтова Анна 42 4
Ким Андрей 58 4
Лебедева Алла 31 4
Пфлаумер Евгений 37 4
Жуков Геннадий 33 4
Оловянников Дмитрий 78 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 964
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 397
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 265
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 208
Европа 24963 132
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 119
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 110
Беларусь - Белоруссия 6289 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 72
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 72
Германия - Федеративная Республика 13221 70
Армения - Республика 2449 66
Франция - Французская Республика 8177 65
Япония 13807 65
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 61
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 55
Украина 7928 53
Южная Корея - Республика 7051 50
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 50
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 48
Казахстан - Республика 6047 47
Россия - СФО - Новосибирск 4875 46
Италия - Итальянская Республика 4508 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 41
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 41
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 39
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 39
Земля - планета Солнечной системы 10865 39
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 39
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 38
Азия - Азиатский регион 5920 38
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 37
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 35
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 34
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 33
Турция - Турецкая республика 2620 31
Индия - Bharat 5869 31
Китай - Тайвань 4245 30
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 273
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 245
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 213
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 176
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 108
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 98
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 97
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 94
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 93
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 93
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 89
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 85
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 84
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 84
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 78
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 68
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 68
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 66
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 66
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 58
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 50
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 49
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 46
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 46
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 46
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 45
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 42
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 41
Английский язык 7030 39
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 39
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 34
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 34
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 34
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 33
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 33
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 32
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 32
CNews - ZOOM.CNews 1866 50
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 18
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 17
CNET Networks - CNET News 1643 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 14
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 13
Известия ИД 770 12
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 11
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 11
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Bloomberg 1627 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 9
AP - Associated Press 2007 8
Ведомости 1466 7
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 7
NYT - The New York Times 1100 6
DigiTimes - Издание 1331 6
Dow Jones - MarketWatch 334 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Рен ТВ - телеканал 82 4
AppleInsider 400 4
ComputerWorld 144 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
The Washington Post 350 3
Mashable 372 3
New Scientist 1448 3
CNews TV 747 3
Silicon 494 3
Silicon.com 364 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 3
Washington Profile 142 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 3
Forbes - Форбс 1002 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 37
IDC - International Data Corporation 4975 25
Gartner - Гартнер 3658 23
Internet Stock Report 994 15
S&P 500 565 11
NPD DisplaySearch 285 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
Thomson Financial - Thomson First Call 386 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 5
Рустелеком ТК 305 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Forrester Research 834 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
CNews Мишень 186 3
comScore 379 3
ITResearch 123 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
TrendForce 187 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Mercury Research 73 2
SpencerLab 9 2
Market Strategies International 8 2
Buyers Laboratory 15 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Zecurion Analytics 25 2
eMarketer 206 2
Gartner - Dataquest 353 2
Mobile Research Group 87 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Fortune Global 500 295 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 15 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
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