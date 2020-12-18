Индексная книга CNews*
Новый год Новогодние каникулы Дед Мороз
|18.12.2020
|«Эр-Телеком» устроил саратовским школьникам интернет-встречу с Дедом Морозом
|18.12.2014
|Дед Мороз закупается на электронной торговой площадке OTC.RU
|05.12.2014
|С Дедом Морозом теперь можно связаться по телефону
|12.12.2012
|Uniteller подключила интернет-эквайринг для «Почты Деда Мороза»
|29.12.2011
|6,8 млн iOS- и Android-устройств было активировано в Рождество, 25 декабря
|08.12.2009
|Дед Мороз как флэшка от A-DATA
|01.12.2009
|ГЛОНАСС покажет путь Деда Мороза
|14.12.2007
|Рождество в играх Sony Online
|08.10.2007
|ИгроMoney № 67. Рождество все-таки будет
|24.09.2007
|Игры от Ubisoft на рождество
|05.02.2007
|Владелец «Мегафона» встретил Рождество в американской тюрьме
|26.12.2006
|Католическое рождество повлияло на японцев
|07.12.2004
|CMI: "айтишники" не любят Рождество
|20.12.2001
|"Роснет" подготовила своим клиентам новогодний подарок
|22.10.2001
|На Рождество в Сети будет потрачено $11 млрд.
|26.12.2000
|Продажи BlueLight.com выросли в это Рождество на 1060%
|21.12.2000
|Дед Мороз попал в Сеть
Публикаций - 158, упоминаний - 175
Новый год упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 4
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 29 2
|Газаров Артур 77 1
|Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
|Hart Jason - Харт Джейсон 10 1
|Чернышов Михаил 37 1
|Нечаев Иван 60 1
|Симонов Игорь 100 1
|Сегалович Илья 34 1
|Виноградов Александр 46 1
|Шолохов Михаил 5 1
|Гончарова Эльвира 7 1
|Bush George - Буш Джордж 301 1
|Макрушин Денис 7 1
|Spears Britney - Спирс Бритни 64 1
|Гордеева Анна 36 1
|Волошин Евгений 21 1
|Тур Дмитрий 5 1
|Энгельс Фридрих 8 1
|Курникова Анна 26 1
|Гудкова Дарья 11 1
|Горюнов Михаил 16 1
|Дудкин Максим 12 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 1
|Полозенко Валентин 13 1
|Борзилов Давид 36 1
|Корнилова Мария 1 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 1
|Бусаргин Андрей 24 1
|Абади Лоран 5 1
|Рыжиков Сергей 110 1
|Мингалиева Дарья 5 1
|Копп Владислав 2 1
|Терешков Михаил 2 1
|Абарёнов Дмитрий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197443, в очереди разбора - 937678.
Создано именных указателей - 90907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197443, в очереди разбора - 937678.
Создано именных указателей - 90907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.