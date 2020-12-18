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Новый год Новогодние каникулы Дед Мороз



18.12.2020 «Эр-Телеком» устроил саратовским школьникам интернет-встречу с Дедом Морозом
18.12.2014 Дед Мороз закупается на электронной торговой площадке OTC.RU
05.12.2014 С Дедом Морозом теперь можно связаться по телефону
12.12.2012 Uniteller подключила интернет-эквайринг для «Почты Деда Мороза»
29.12.2011 6,8 млн iOS- и Android-устройств было активировано в Рождество, 25 декабря
08.12.2009 Дед Мороз как флэшка от A-DATA
01.12.2009 ГЛОНАСС покажет путь Деда Мороза
14.12.2007 Рождество в играх Sony Online
08.10.2007 ИгроMoney № 67. Рождество все-таки будет
24.09.2007 Игры от Ubisoft на рождество
05.02.2007 Владелец «Мегафона» встретил Рождество в американской тюрьме
26.12.2006 Католическое рождество повлияло на японцев
07.12.2004 CMI: "айтишники" не любят Рождество
20.12.2001 "Роснет" подготовила своим клиентам новогодний подарок
22.10.2001 На Рождество в Сети будет потрачено $11 млрд.
26.12.2000 Продажи BlueLight.com выросли в это Рождество на 1060%
21.12.2000 Дед Мороз попал в Сеть

Публикаций - 158, упоминаний - 175

Новый год упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 17
Microsoft Corporation 22497 10
Google LLC 10352 10
Sony 6145 8
Samsung Electronics 9333 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
Yandex - Яндекс 5015 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Intel Corporation 11262 5
Meta Platforms - Facebook 4267 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 4
HTC Corporation 1428 4
LG Electronics 3372 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
Cisco Systems 4720 4
BT Group - British Telecommunications 614 4
Nvidia Corp 3118 4
Oracle Corporation 6035 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Philips 1960 3
Yahoo! 3603 3
Rover - RoverComputers 397 3
Telegram Group 805 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 3
Lenovo Group 2077 3
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 2
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 2
Spirit DSP - Спирит Корп 425 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 2
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
PayPal 634 2
AT&T Inc 1563 2
Deutsche Telekom 905 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 4
eBay Inc 1576 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 3
Почта России ПАО 1853 2
Groupe SEB - Tefal 76 2
Braun 68 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 2
Miele - Миле 120 2
Merrill Lynch 427 2
Citi - Citigroup 283 2
ЕКА Топливная компания 137 2
Nike 157 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 2
Связной ГК 1190 2
Vimeo - Видеохостинг 63 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 1
Hilton Hotels & Resorts 28 1
Barnes & Noble 119 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
Groupe SEB - Rowenta 30 1
Paramount Pictures Corporation 118 1
Swarovski AG 69 1
Gaggenau 32 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 62 1
RBC Capital Markets 49 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 1
Bank of America - Банк Америки 219 1
Lionsgate Entertainment Corporation 23 1
Точка 1820 1
Kärcher 34 1
Самолёт ГК 216 1
Mary Kay - Мэри Кэй 88 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 0 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер 53 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Президент Российской Федерации 3770 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 364 1
Московский Кремль - музейный комплекс 20 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 12
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 8
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 8
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 8
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 6
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 5
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 5
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 4
Google Android смартфоны 793 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 958 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 3
Google Android 11959 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 9
Apple iOS 6422 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 6
Apple iPad 3663 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 4
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 160 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 4
EADS Astrium - Beagle - Бигль 53 4
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 3
Google Maps - Карты Google 678 3
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 441 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 647 3
Google YouTube - Видеохостинг 2277 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 3
Rakuten Viber 491 3
Microsoft Windows XP 2291 3
Linux OS 7669 3
Apple iPhone 4 743 2
Apple iTunes Store 1053 2
Apple iPhone 3 402 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
Samsung Omnia W 8 2
Яндекс.Телемост 66 2
Microsoft Edge - браузер 1891 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 2
SAP Sybase 280 2
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Apple iPod Touch 721 2
Apple iPhone 5 745 2
Microsoft Skype 1940 2
Apple iPod 1369 2
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Ксенин Алекс 311 4
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 29 2
Газаров Артур 77 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
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Чернышов Михаил 37 1
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Симонов Игорь 100 1
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День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 81 8
Международный женский день - 8 марта 118 4
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 4
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 3
Чёрная пятница (распродажи) 89 3
Новый год - Кремлёвская новогодняя ёлка 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
CeBIT 454 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 19 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 23 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
Golden Joystick Awards - Золотой джойстик 3 1
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