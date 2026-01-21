Чего хотят российские дети: ИИ-Деду Морозу от «Т-Банка» позвонили более 500 тысяч раз за сезон 2025–2026 «Т-Банк» подвел итоги работы своего телефонного Деда Мороза на основе искусственного интеллекта. Сервис принимал звонки детей Деду Морозу по

В новогоднюю ночь «Летай» зафиксировал рост мобильного трафика на 45% ного Wi-Fi активно обменивались фото и видео через беспроводную сеть, сохраняя при этом собственные ГБ. Также более 3,5 тыс. жителей и гостей столицы Татарстана воспользовались возможностью позвонить Деду Морозу. «Таттелеком» четвертый год подряд устанавливает в сквере на Советской площади в Казани таксофон для круглосуточной связи с главным новогодним волшебником.

Как россияне провели каникулы — с «Алисой AI» и другими сервисами «Яндекса» ишлось 30% всех генераций изображений, 31 декабря — 15%. Небольшой всплеск интереса был заметен и в Рождество. Что касается оживления фото, то люди придумывали самые разные новогодние сюжеты: н

«Мовавика»: россияне монтируют новогодние видео даже летом, но пик их количества — 20 декабря несколько сотен тысяч роликов, созданных за последний год. Об этом CNews сообщили представители компании «Мовавика». Согласно данным, традиционно зимние и новогодние элементы — елки, снежинки, шапки Деда Мороза, очаг, шампанское — россияне используют при монтаже видео круглый год. При этом больше всего роликов с новогодними элементами монтируется в районе 20 декабря: их число увеличивается

Загадывай и желай: почти 1500 желаний ямальских детей услышали Дед Мороз и его цифровые помощники «Ростелеком Контакт-центр» подвел итоги бесплатной горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников. Линия работала круглосуточно в течение десяти предпраз

Niletto и Шальная императрица: эксперты рассказали, как отдыхали нижегородцы на прошедших каникулах 025 г. по 11 января 2026 г. Эксперты выяснили, какие фильмы, сериалы, книги и музыкальные треки стали фаворитами жителей региона в период новогодних каникул. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новогодние каникулы традиционно ассоциируются с отдыхом, развлечениями и приятными эмоциями. Жители Нижегородской области провели праздничные дни насыщенно: многие посвятили свободное время про

Сервис «Купер»: каждый третий россиянин отмечает Старый Новый год В ночь с 13 на 14 января 2026 г. в России отметят Старый Новый год. Для многих россиян это еще один повод встретиться с близкими, а также завершить череду зимних торжеств. Согласно совместному опросу сервиса доставки «Купер» и исследовательско

«Ростелеком Контакт-центр» подвел итоги бесплатной горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников «Ростелеком Контакт-центр» подвел итоги бесплатной горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников. Линия работала круглосуточно в течение десяти предпраз

«Авито Подработка» и «Альфа Технологии»: почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках праздничные дни — например, с 1 по 15 декабря количество предложений подработать работником торгового зала на праздниках выросло в 2,3 раза (+129%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Новогодние праздники остаются одним из самых популярных периодов для сезонной подработки: россияне охотно рассматривают частичную занятость в праздники как способ получить дополнительный доход.

Трудолюбивая молодежь: 50% зумеров планируют подработку на новогодних праздниках 34% хотят отложить на сбережения либо в копилку, 33% потратят на повседневные расходы, а еще 31% — на подарки и другие праздничные траты. 23% зумеров потратят свой заработок на хобби и развлечения. «Новогодние праздники — крайне популярный период для подработки. Россияне охотно рассматривают этот вариант как эффективный способ дополнительного заработка — как для сбережений, так и для более

В России вновь заработала горячая линия Деда Мороза и его помощников «Ростелеком Контакт-центр» при поддержке Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга запустил горячую линию главного волшебника страны и его цифров

«Авито Путешествия» и «Авито Подработка»: россияне активнее бронируют жилье на новогодние каникулы — на этом фоне бизнесу нужны исполнители для сезонной подработки организации мероприятий искал исполнителей на частичную занятость более чем в два раза чаще (+122% год к году). Например, в Санкт‑Петербурге открыта позиция актера‑ведущего, который будет играть роль Деда Мороза на новогодних мероприятиях. Специалисту предстоит проводить праздничные программы, выходить в образе главного новогоднего персонажа, играть с детьми и взрослыми, вести поздравления,

«Т-Банк» запустил Деда Мороза на базе собственной языковой модели «Т-Банк» представил обновленную версию телефонного Деда Мороза на базе искусственного интеллекта, использующего собственную большую языковую мод

Праздник без спешки: как жители Кузбасса меняют новогодние привычки 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Интерес к онлайн-спискам желаний начал расти еще до традиционного старта предновогодней «почтовой» активности. Напомним, День написания писем Деду Морозу в России отмечается 4 декабря. Если год назад максимальная активность пользователей приходилась на декабрь, то в этом сезоне жители региона стали планировать подарки уже с октября.

Эксперты BI.Zone предупреждают о схеме злоумышленников с использованием фейковых памяток перед Новым годом вложениями выросло на 18% по сравнению с октябрем. В декабре традиционно прогнозируется еще больший всплеск: по статистике BI.Zone, в декабре в 2,5 раза больше вредоносных писем, чем в другие месяцы. Перед Новым годом злоумышленники чаще используют сезонные сценарии: предлагают доставку корпоративных подарков, уточняют адреса, выставляют счета и запрашивают подтверждение отправлений. Письма

Москвичи на новогодние праздники стали чаще выбирать здоровый отдых и крепкий сон отзывов — 11%). Москва в целом входит в топ самых популярных направлений для любого типа отдыха на новогодние каникулы. В списке также Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгор

Россияне отправятся на новогодние каникулы в Санкт-Петербург, а эксклюзивные проекты стали главным хитом уходящего года у контенту. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным отельных бронирований OneTwoTrip на новогодние праздники, количество заказов выросло на 5,5% относительно прошлогодних каникул. Н

2ГИС представил зимнюю версию карт городов и новогодней столицы снежинки в правом верхнем углу экрана. В настройках навигатора можно выбрать тематический курсор с Дедом Морозом в санях — он доступен в автомобильном и пешеходном режимах. В «Друзьях на карте

Пять самых частых «новогодних» схем кибермошенников построены на эмоциональных триггерах и ажиотаже ие известные маркетплейсы и предлагающие популярные праздничные товары: красную икру, морепродукты, новогодние елки и украшения, гаджеты, детские подарки по заниженным ценам. Мошенники привлека

Перед Новым годом россияне чаще всего заказывают игрушки, сувениры и запчасти дну из лидирующих позиций занимала категория «Светильники и лампы», к которой относятся в том числе новогодние гирлянды. Также в предновогодний сезон наблюдается рост спроса на перевозку малога

Женщины в Челябинской области выбирают себе новогодние подарки самостоятельно э2025 г. жители области занялись планированием уже в октябре. Возможно, на это повлияло желание избежать предпраздничной суеты и ажиотажа в последние дни перед праздниками. Особенно популярны письма Деду Морозу у зрелой аудитории, которая также помогает в этом процессе своим детям. Самыми организованными в новогодней подготовке оказались челябинцы 25–34 лет — на них приходится 40% от общег

Женщины пишут Деду Морозу в четверг — кто и как заказывает себе новогодние подарки в 2025 г. жители области занялись планированием уже в октябре. Такой подход, вероятно, помогает избежать предпраздничной суеты и ажиотажа в последние дни перед праздниками. Особенно популярны письма Деду Морозу у зрелой аудитории, которая также помогает в этом процессе своим детям. Самыми организованными в новогодней подготовке оказались курганцы 25–34 лет — на них приходится 36% от общего

Наталья Мажина, versta.io: 80% клиентов стратегически подошли к логистике новогодних подарков такие подарки, как качественная электроника, хорошие настольные игры для компании и семьи, красивые новогодние игрушки с историей в надежной упаковке. Компании поняли, что выбор и рассылка корп

Планы экономически активных россиян на новогодние каникулы: дом, работа, гости Сервису по поиску работы SuperJob выяснил планы экономически активных россиян на новогодние каникулы: каждый третий проведет их дома, каждый пятый будет работать в праздники.

Половина жителей России планирует путешествия на новогодних праздниках е 41% респондентов, а на стоимость и наличие свободных билетов — 39%. Главная причина путешествий в новогодние праздники — желание сменить обстановку, так ответили 52% опрошенных. Для 49% важно

«Авито»: россияне потратят на новогодние украшения в среднем 4 500 рублей гирляндами. Дальше мнения разделились. Представители старших поколений планируют расставить фигурки Деда Мороза и Снегурочки (46-49%) и украсить дом винтажными игрушками из СССР (28-29%). А мол

В преддверии новогодних распродаж МТС ускорила мобильный интернет в районе ТЦ «Омега» в Арзамасе ели Арзамаса, но и соседних сел, чтобы интересно и с пользой провести время: сходить в кино, закупиться продуктами на неделю, подобрать сезонную одежду. Особенное значение торговые центры приобретают перед Новым годом, ведь именно сюда отправляются семьи, чтобы порадовать близких долгожданными подарками. Чтобы обеспечить комфортное пребывание в торговом центре и сделать шопинг быстрым и удо

В «Домклик» оценили спрос на посуточную аренду к Новому году Аналитики «Домклик» изучили туристическую востребованность городов России в предстоящие новогодние праздники. Используя данные сервиса «Домклик24», эксперты определили топ-15 городо

42% ИТ-специалистов на СЗ и ИП планируют работать в новогодние праздники нимателей и самозанятых предпочитают отдыхать. Остальные 42% ИТ-специалистов рассматривают работу в новогодние праздничные дни. Из них 10% ИТ-специалистов точно планируют работать, причем 4% от

Каждый второй россиянин планирует покупку новогодних подарков заранее, каждый четвертый действует спонтанно Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, кто планирует новогодние покупки, а кто действует спонтанно. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. 8% россия

12 дней новогодних каникул — в самый раз каждому третьему экономически активному россиянину ния из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob. Новогодние каникулы 2026 г. станут самыми длинными за всю историю современной России, они про

Тренажеры под елкой – тюменцы сменили предпочтения в выборе новогодних подарков ости, а третья пришлась на ноябрь, когда покупатели начинают готовиться к новому году, а маркетплейсы стартуют с активными распродажами. В 2025 г. жители Тюмени, Тобольска и Ишима стали присматривать новогодние подарки заранее – еще во время «черной пятницы». В список самых популярных заказов вошли спортивные товары — на популярных маркетплейсах продажи в этой категории выросли сразу на 36%

Москвичи превратили новогодние подарки в инвестиции в здоровье вторая волна интереса была зафиксирована в сентябре с началом делового сезона, а третья пришлась на предновогодний период и время старта активных распродаж. В этом году многие москвичи стали выбирать новогодние подарки для родственников и друзей заранее и стремиться купить их со скидками во время «черной пятницы». В список самых популярных заказов этого года вошли спорттовары — на популярны

Спорт вместо сладостей: челябинцы превратили новогодние подарки в инвестиции в здоровье волна интереса была зафиксирована в сентябре с началом делового сезона, а третья пришлась на предновогодний период и время старта активных распродаж. В этом году многие челябинцы стали присматривать новогодние подарки для родственников и друзей заранее и стремиться купить их со скидками во время «черной пятницы». В список самых популярных заказов этого года вошли спортивные товары — на поп

«Авито»: россияне потратят на новогодние подарки в среднем 14 тыс. рублей чет избежать предновогодней суеты и очередей и заказать все нужное онлайн. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Когда и где покупают подарки Девять из 10 россиян планируют в этом году дарить новогодние подарки. Большинство респондентов признаются: активная подготовка к праздникам начинается в декабре (62%). Пик покупок приходится на середину месяца (24%), и еще почти столько же (23

Новые звонки и гирлянды: как кировчане готовятся встречать Деда Мороза пления для картин и другого декора (+118%), а также крючки (+27%), которые нужны для украшения дома новогодними гирляндами и бантами. При этом кировчане сочетают самостоятельный «тихий» ремонт

Праздники прошли, а инсайты остались: как пользователи приложений проводят Новогодний период (и что с этим делать маркетологам) иях для e-commerce, доставки, бронирования и управления задачами. Однако в Сочельник и католическое Рождество наблюдается спад вовлеченности пользователей. Люди переключаются на семейные праздн

«Атол»: каждый четырнадцатый новогодний товар вернулся на склад Каждый четырнадцатый (7%) новогодний товар, купленный онлайн, вернули продавцу. Такие данные получили аналитики «Атол О