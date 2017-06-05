Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Поповский Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 101
Поповский Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ТНК-ВР Холдинг 148 3
|РВК - Российская венчурная компания 476 1
|Альфа-Групп 321 1
|LetterOne Holdings - L1 Technology 43 1
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
|World Bank Group - Всемирный банк 130 1
|Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
|Apple - App Store 2198 1
|ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
|Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
|Кореш Виктор 71 2
|Слободин Михаил 55 2
|Дубовсков Андрей 82 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Королев Илья 6 1
|Черногорцева Снежана 4 1
|Шкипин Виктор 11 1
|Герчук Михаил 87 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Мазуров Александр 10 1
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
|Иревли Сергей 18 1
|Резникович Алексей 19 1
|Колесников Андрей 78 1
|Романенко Андрей 76 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Лацанич Василь 92 1
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|Gartner 2193 1
|IoT Analytics 3 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763914, в очереди разбора - 667601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763914, в очереди разбора - 667601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru