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Индексная книга (каталог) CNews*
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Поповский Александр

СОБЫТИЯ


03.07.2026 «Яндекс» объединяет команды вокруг «Алисы AI» и назначает нового руководителя «Поиска» 3
22.12.2025 «Яндекс» запустил Yandex AI в поиске на глобальном домене 1
05.06.2017 «Билайн» переманил главного маркетолога МТС 1
19.02.2016 «Билайн» запустил проект «Большая Ставка» 1
06.11.2015 «Билайн» сократит число ИТ-специалистов в 10 раз 1
18.08.2015 Интернет вещей для телекома: победит основатель инвестфонда? 1
02.10.2014 «ВымпелКом» объявил о кадровых перестановках в руководстве компании 1
13.08.2014 В «ВымпелКоме» назначен новый директор по обслуживанию клиентов 1
30.07.2014 Сергей Румянцев назначен исполнительным вице-президентом по продажам и обслуживанию «ВымпелКома» 1
16.07.2014 Клиенты «Билайн» смогут использовать один пакет интернета на нескольких устройствах 1
18.06.2014 Главный тренд телекома – стагнация рентабельности 1
16.06.2014 «Билайн» позволит клиентам возвращать ошибочные начисления по упрощенной схеме 1
31.03.2014 Абоненты «Билайн» смогут неделю бесплатно пользоваться мобильным интернетом 1
24.03.2014 «Билайн» наращивает ARPU благодаря Big Data 1
18.02.2014 «Билайн» придумал замену линейке тарифов «Всё включено» 1
10.02.2014 Дирекцию по продуктам и развитию бизнеса «ВымпелКома» возглавит Александр Мазуров 1
17.01.2014 Анна Рыжикова назначена директором по маркетингу, развитию ШПД и цифрового ТВ «ВымпелКома» 1
25.11.2013 «ВымпелКом» и «Связной» возобновляют сотрудничество на всей территории России 1
15.10.2013 «ВымпелКом» проводит структурные изменения и новые кадровые назначения 2
04.09.2013 «Билайн» подтвердил смену гендиректора 1
03.09.2013 «Альфа-групп» меняет главу «Билайна» 1
13.08.2013 «ВымпелКом» запустил сервис «Билайн.Музыка» 1
18.07.2013 «Билайн» попрощался с создателем своего бренда 1
17.06.2013 «ВымпелКом» внедрил новую организационную структуру и провел новые назначения в руководстве 1
16.05.2013 МТС построит в Кировской области опытную зону для тестирования системы связи на базе репитеров с переносом ёмкости 1
27.03.2013 МТС объявила конкурс инновационных идей для развития интернет-технологий 1
21.12.2012 Акционеры МГТС избрали новый состав совета директоров 1
05.10.2012 Андрей Ершов вступил в полномочия гендиректора МГТС 1
04.09.2012 Всемирное GSM-лобби требует прекратить атаку на МТС 1
30.08.2012 В Казани запущена сеть LTE 1
29.08.2012 МТС и «Скартел» подписали соглашение о запуске 4G в Казани 1
16.08.2012 Глава МГТС покидает компанию 1
14.08.2012 МТС и «ВымпелКом» вступили в НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» 1
02.07.2012 Акционеры МГТС решили не выплачивать дивиденды за 2011 г. 1
04.06.2012 «Билайн» и МТС боятся попасть в «транзитное рабство» от МТТ 1
29.05.2012 МТС приобрела московского оператора «Таском» 1
17.05.2012 Совет директоров МГТС рекомендовал собранию акционеров направить дивиденды за 2011 г. на развитие сети GPON 1
23.03.2012 22 марта стартовал V Международный детский онлайн-конкурс «Интернешка» 1
08.02.2012 МТС запустила федеральную программу «Дети в Интернете» 1

Публикаций - 93, упоминаний - 100

Поповский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 78
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 12
МегаФон 10742 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 5
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 4
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 4
Yandex - Яндекс 9216 3
Кировэлектросвязь 12 2
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 2
МТС Зарубежные компании 12 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 2
МТС - Примтелефон 47 2
Ростелеком 10948 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Dell EMC 5180 2
Vodafone Group 1412 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Такском - Taxcom 256 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 2
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
МегаФон - Мобиком 230 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Orange Belgium 13 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 1
МТС - Кубань GSM 118 1
МТС Юг макрорегион 4 1
МТС Центр макрорегион 64 1
МТС - АСС - Амурская сотовая связь 7 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Тверьсвязьинформ 4 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Телематические системы 60 1
МТС П - Мобильные Телематические Системы Позиционирования 4 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Связной ГК 1401 3
Альфа-Групп 745 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Евросеть 1421 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Иркутскэнергосвязь 1 1
МГТС Недвижимость 7 1
Diageo PLC 4 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
Петербург-Внештранс 2 1
КЭЦ МУП - Казанский Энергосервисный Центр 1 1
РИД - Российский институт директоров 8 1
Houzz - Флатика - Flatica - Международная платформа для дизайнеров и архитекторов 8 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Лидер УК 25 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Федеральное казначейство России 1949 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 20
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 17
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 7
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 5
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 3
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Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - Алиса AI - семейство генеративных моделей 172 2
Apple iPhone 6 4861 2
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МТС Дети в интернете 20 2
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МТС Бонус 17 1
МТС WAP-портал 20 1
Genesys IPCC - Genesys Enterprise IP Contact Center - Genesys Call Center - Genesys Contact Center Modernization - Genesys Open IP Contact Center 9 1
МТС Вторая память 23 1
Сетевые решения - LANBilling АСР - Автоматизированная система расчетов 10 1
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Microsoft Office 4170 1
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Федоров Евгений 18 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
МГТС Совет директоров 55 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 4
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
Информатика - computer science - informatique 1195 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
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Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Bloomberg 1627 1
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ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 11 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
University of Mons - Университет Монса 3 1
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Байкальский экономический форум 13 2
МТС - Телеком Идея 51 2
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Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
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