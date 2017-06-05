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Поповский Александр


05.06.2017 «Билайн» переманил главного маркетолога МТС 1
19.02.2016 «Билайн» запустил проект «Большая Ставка» 1
06.11.2015 «Билайн» сократит число ИТ-специалистов в 10 раз 1
18.08.2015 Интернет вещей для телекома: победит основатель инвестфонда? 2
13.08.2014 В «ВымпелКоме» назначен новый директор по обслуживанию клиентов 1
30.07.2014 Сергей Румянцев назначен исполнительным вице-президентом по продажам и обслуживанию «ВымпелКома» 1
16.07.2014 Клиенты «Билайн» смогут использовать один пакет интернета на нескольких устройствах 1
18.06.2014 Главный тренд телекома – стагнация рентабельности 2
16.06.2014 «Билайн» позволит клиентам возвращать ошибочные начисления по упрощенной схеме 1
31.03.2014 Абоненты «Билайн» смогут неделю бесплатно пользоваться мобильным интернетом 1
24.03.2014 «Билайн» наращивает ARPU благодаря Big Data 1
18.02.2014 «Билайн» придумал замену линейке тарифов «Всё включено» 1
10.02.2014 Дирекцию по продуктам и развитию бизнеса «ВымпелКома» возглавит Александр Мазуров 1
25.11.2013 «ВымпелКом» и «Связной» возобновляют сотрудничество на всей территории России 1
15.10.2013 «ВымпелКом» проводит структурные изменения и новые кадровые назначения 1
04.09.2013 «Билайн» подтвердил смену гендиректора 1
03.09.2013 «Альфа-групп» меняет главу «Билайна» 1
13.08.2013 «ВымпелКом» запустил сервис «Билайн.Музыка» 1
18.07.2013 «Билайн» попрощался с создателем своего бренда 1
17.06.2013 «ВымпелКом» внедрил новую организационную структуру и провел новые назначения в руководстве 2
16.05.2013 МТС построит в Кировской области опытную зону для тестирования системы связи на базе репитеров с переносом ёмкости 1
27.03.2013 МТС объявила конкурс инновационных идей для развития интернет-технологий 1
21.12.2012 Акционеры МГТС избрали новый состав совета директоров 2
05.10.2012 Андрей Ершов вступил в полномочия гендиректора МГТС 1
04.09.2012 Всемирное GSM-лобби требует прекратить атаку на МТС 1
30.08.2012 В Казани запущена сеть LTE 1
29.08.2012 МТС и «Скартел» подписали соглашение о запуске 4G в Казани 1
16.08.2012 Глава МГТС покидает компанию 1
14.08.2012 МТС и «ВымпелКом» вступили в НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» 1
02.07.2012 Акционеры МГТС решили не выплачивать дивиденды за 2011 г. 2
04.06.2012 «Билайн» и МТС боятся попасть в «транзитное рабство» от МТТ 1
29.05.2012 МТС приобрела московского оператора «Таском» 1
17.05.2012 Совет директоров МГТС рекомендовал собранию акционеров направить дивиденды за 2011 г. на развитие сети GPON 1
23.03.2012 22 марта стартовал V Международный детский онлайн-конкурс «Интернешка» 2
08.02.2012 МТС запустила федеральную программу «Дети в Интернете» 1
12.09.2011 МТС и «Иркутскэнерго» обеспечат высокоскоростным интернетом северные отдаленные районы Иркутской области 1
05.08.2011 В МГТС избран новый состав совета директоров 2
11.07.2011 МТС вносит изменения в организационную структуру компании 2
27.05.2011 Число абонентов МТС на конец апреля 2011 г. составило 103,87 млн 1
19.05.2011 Акционеры МГТС утвердили выплату 18,9 млрд руб. дивидендов за 2010 г. 2

Публикаций - 86, упоминаний - 101

Поповский Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 71
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 24
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 7
Комстар Регионы 89 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Amdocs 54 1
М2М телематика 165 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
IBM 3546 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 45 1
UMC - United Microelectronics Corporation 49 1
ZED+ Temafon - Темафон 14 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 1
Deutsche Telekom 219 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
McKinsey & Company 121 1
АФК Система ПАО 995 1
Facebook 3766 1
Dell EMC 2411 1
ТНК-ВР Холдинг 148 3
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Альфа-Групп 321 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
World Bank Group - Всемирный банк 130 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 492 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Apple - App Store 2198 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Кореш Виктор 71 2
Слободин Михаил 55 2
Дубовсков Андрей 82 1
Приданцев Сергей 82 1
Кузьменко Валерия 58 1
Биккулова Гульнара 23 1
Королев Илья 6 1
Черногорцева Снежана 4 1
Шкипин Виктор 11 1
Герчук Михаил 87 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Мазуров Александр 10 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
Иревли Сергей 18 1
Резникович Алексей 19 1
Колесников Андрей 78 1
Романенко Андрей 76 1
Вольфсон Влад 55 1
Лацанич Василь 92 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 14
Украина 3374 8
Беларусь - Белоруссия 2093 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Россия - СФО - Новосибирск 1971 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - ПФО - Самара 1291 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 1
Испания - Барселона 536 1
Евразия 160 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Индия - Республика 2175 1
Европа 3766 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Bloomberg 785 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
Gartner 2193 1
IoT Analytics 3 1
CNews Analytics 1991 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
МТС Телеком Идея 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763914, в очереди разбора - 667601.
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