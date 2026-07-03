Индексная книга (каталог) CNews*
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Поповский Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 93, упоминаний - 100
Поповский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Сергей 405 6
|Лапицкий Дмитрий 11 5
|Дубовсков Андрей 89 5
|Марков Константин 27 4
|Кауров Алексей 11 4
|Станкевич Виктор 5 4
|Слободин Михаил 56 4
|Герчук Михаил 88 4
|Хренков Владимир 24 4
|Ниц Артем 4 3
|Лацанич Василь 106 3
|Шоржин Валерий 67 3
|Ибрагимов Руслан 35 3
|Ушацкий Андрей 105 3
|Кудряшев Антон 28 3
|Рубцов Сергей 33 3
|Приданцев Сергей 149 2
|Кореш Виктор 83 2
|Попов Олег 57 2
|Конева Юлия 8 2
|Оркина Анастасия 9 2
|Бродский Никита 10 2
|Кудряшов Антон 10 2
|Гончарук Алексей 25 2
|Никонов Сергей 2 2
|Hecker Michael - Хеккер Михаэль 6 2
|Теребенин Андрей 3 2
|Свердлов Денис 201 2
|Малис Александр 158 2
|Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 2
|Корня Алексей 80 2
|Ершов Андрей 52 2
|Парфенов Игорь 52 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Солодовников Дмитрий 56 2
|Патока Андрей 110 2
|Распопов Олег 15 2
|Шматова Елена 29 2
|Федоров Евгений 18 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.