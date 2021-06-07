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Кировэлектросвязь
Кировэлектросвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 142 1
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
|Аветисян Армен 41 4
|Румянцев Максим 2 2
|Горожанинов Дмитрий 7 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Поповский Александр 87 1
|Левицкий Алексей 1 1
|Репик Алексей 4 1
|Морозов Олег 7 1
|Ельцин Борис Николаевич 37 1
|Куц Вячеслав 3 1
|Брыкин Арсений 37 1
|Шматова Елена 22 1
|Медведев Дмитрий 1480 1
|Путин Владимир 2162 1
|Юнов Константин 35 1
|Абрамов Сергей 66 1
|Стрелкина Любовь 8 1
|Столяров Александр 13 1
|Шамолин Михаил 116 1
|Сергеев Дмитрий 57 1
|Васильева Ольга 15 1
|Ермолаев Артем 343 1
|Дырмовский Дмитрий 78 1
|Ермаков Валерий 75 1
|Транковская Наталья 11 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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