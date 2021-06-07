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Кировэлектросвязь



07.06.2021 «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о цифровом развитии вуза 3
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.12.2020 Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета 1
21.09.2020 В Сибирском федеральном университете внедрена биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ 1
22.06.2020 Более 500 студентов пройдут онлайн-стажировку на предприятиях радиоэлектронной отрасли 1
11.12.2017 Минобрнауки будет размещать учебные материалы и пособия ВКонтакте 1
14.09.2017 «Росэлектроника» впервые представила технологию ускоренного заживления ран 1
19.04.2017 «Росэлектроника» создает производство медицинских нанороботов в Сибири 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
11.08.2016 Директором макрорегиона «Сибирь» в Yota назначен Иван Войтков 1
22.04.2016 Altium Limited поможет СФУ в подготовке специалистов в области электроники 2
19.01.2016 Сканер «ЭЛАРобот» поставлен в Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 1
12.01.2016 PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина» 1
18.06.2015 МТС определила самых «качающих» студентов Красноярска 1
23.04.2015 Егор Шиянов назначен техническим директором ЕТК в Красноярском крае 1
20.03.2015 Число бизнес-структур Хакасии, подключивших тариф «Умный бизнес» от МТС, увеличилось более чем в 5 раз 1
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 1
10.12.2014 МТС установила мобильную велозарядку для красноярских студентов 3
18.09.2014 МТС «разогнала» мобильный интернет для красноярских студентов 1
19.05.2014 InterSystems: Академическая программа открывает студентам путь к успеху 4
18.02.2014 Директором направления связи «КБ «Искра» назначен Олег Морозов 1
23.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Красноярском крае 1
27.03.2013 «Ростелеком» обеспечил интернетом Сибирский федеральный университет 2
13.03.2013 Сибирский федеральный университет в партнерстве с МТС создаст учебную лабораторию с действующим оборудованием сетей 2G и 3G 3
21.12.2011 МТС обеспечила бесплатным Wi-Fi общественный транспорт Красноярска 1
20.09.2011 «Энвижн Груп» построила защищенную сеть передачи данных для бухгалтерии «Сибирского федерального университета» 4
06.12.2010 «ВымпелКом» объявил о юридическом завершении интеграции с «Голден Телекомом» 1
12.08.2010 «Ростелеком» обеспечил интернетом Сибирский федеральный университет 1
13.10.2009 Завершилась международная конференция Moscow Education Online 2009 1
09.06.2009 «Нэта» и Cisco создали сеть передачи данных для СФУ 1
09.12.2008 Студенты СФУ будут управлять «виртуальными предприятиями» 2
11.09.2008 "Мегафон" сменил ИТ-директора и главного бухгалтера 1
01.09.2008 IBS строит сетевой комплекс учебных лабораторий для СФУ 1
12.08.2008 Александр Поповский назначен директором «МТС Россия» 1
01.07.2008 СФУ закупает лицензионное ПО: открытый конкурс 1
22.05.2008 СФУ купит вычислительную технику для дооснащения ЦОД 1
01.04.2008 Суперкомпьютеры СНГ: мощность выросла в 3 раза 1
26.03.2008 Сибирский федеральный университет приобретет лицензионное ПО 1
04.03.2008 СФУ потребовались услуги сотовой связи 1
29.01.2008 Сибирскому федеральному университету потребовались телеком-услуги 1

Публикаций - 61, упоминаний - 80

Кировэлектросвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком ЮТК - Кубаньэлектросвязь 75 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 9
Freeserve 81 5
СаратовЭлектросвязь 26 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 711 3
Ростех - Ростехнологии 2269 3
VMware 1948 2
Электросвязь 134 2
Ростелеком - Связьинвест 1652 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1750 2
ANSYS 43 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1313 2
IBM 8303 2
Huawei 3045 2
Microsoft Corporation 20374 2
Ростех Росэлектроника Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 562 1
NVision Group - Энвижн Груп 616 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3710 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 252 1
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 68 1
МегаФон Ритейл 58 1
InterSystems - ИнтерСистемз 127 1
Ростелеком - Сибирский филиал 33 1
Комтел 13 1
Элемент ГК - Elementec 51 1
Altium 36 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 1
Мартелеком 1 1
НЭТА 35 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 854 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 547 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 29 1
Yota - Скартел 625 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6137 1
KPMG - КПМГ 258 1
Cisco Systems 4579 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 241 1
РЖД - Российские железные дороги 1280 2
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 24 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 1
РВК - Российская венчурная компания 500 1
Газпром ПАО 712 1
LinkedIn 544 1
Фармстандарт АО 33 1
Инвитро - Invitro 37 1
МФЦ Полюс 3 1
Башнефть ПАО АНК 94 1
Р-Фарм 21 1
AstraZeneca - АстраЗенека 36 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 11 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 839 3
Администрация Красноярского края 28 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 73 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 2
Роснано 460 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 44 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 114 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 155 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1968 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1117 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1088 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1040 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 142 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
3G - Стандарт мобильной связи 4914 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4068 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9312 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2842 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 660 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 971 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1243 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 57 1
FRT - Facial recognition technology - Технология распознавания лиц 13 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 168 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 136 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 138 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 274 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 119 1
NoSQL - not only SQL СУБД 93 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 211 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 215 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 187 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1204 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 565 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3072 1
Big Data - Большие данные 1205 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3859 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3879 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2377 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1428 1
МТС 3G-сеть 87 2
Google Android 10938 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 1
InterSystems Ensemble 41 1
InterSystems Cache 64 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
Huawei AirEngine 9 1
ЦРТ Визирь 17 1
Google Android APP - Advanced Protection Program 14 1
Altium Designer 32 1
Google YouTube - Видеохостинг 2082 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 7 1
Microsoft Windows Phone OS 1477 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 297 1
SQL - Язык программирования 547 1
Microsoft Skype 1767 1
VK - Mail.ru Одноклассники 951 1
Apple iPad 3291 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5405 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 586 1
Аветисян Армен 41 4
Румянцев Максим 2 2
Горожанинов Дмитрий 7 1
Чимиричкина Мария 30 1
Поповский Александр 87 1
Левицкий Алексей 1 1
Репик Алексей 4 1
Морозов Олег 7 1
Ельцин Борис Николаевич 37 1
Куц Вячеслав 3 1
Брыкин Арсений 37 1
Шматова Елена 22 1
Медведев Дмитрий 1480 1
Путин Владимир 2162 1
Юнов Константин 35 1
Абрамов Сергей 66 1
Стрелкина Любовь 8 1
Столяров Александр 13 1
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Транковская Наталья 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 76993 30
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1148 27
Россия - СФО - Красноярский край 866 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 6
Россия - Сибирь 1217 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1362 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1677 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 312 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 520 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2819 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 659 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 74 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1043 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9435 2
Россия - ДФО - Забайкальский край 369 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 318 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 390 1
Россия - ДФО - Амурская область 407 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 222 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 371 1
Латвия - Латвийская Республика 609 1
Россия - СЗФО - Псковская область 445 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 326 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 273 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 45 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 321 1
Молдавия - Республика Молдова 619 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 107 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 336 1
США - Массачусетс - Бостон 241 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 70 1
Великобритания - Кембридж 163 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 170 1
США - Массачусетс 337 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 29 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 345 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Дудинка 8 1
Образование в России 533 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2200 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 729 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 29 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Мертвые души 29 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 39 1
IDC - International Data Corporation 4417 1
КрасГМУ - Красноярский государственный медицинский университет 6 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 249 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 157 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 470 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 190 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 89 3
ТГУ - Томский государственный университет 80 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 879 2
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 2 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 27 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 44 2
ТПУ - Томский политехнический университет 60 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 196 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 113 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 310 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 479 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 2 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 73 1
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 2 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 36 1
РАН - Российская академия наук 588 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 28 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 68 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 9 1
АГУ - Алтайский государственный университет 15 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 56 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 67 1
МЭИ - Московский энергетический институт 49 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 21 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 337 1
Биотехмед 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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