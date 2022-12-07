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МТС Розничная сеть РТК РусТелКом Русская Телефонная Компания

МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания


07.12.2022 Руководителем розничной сети МТС назначен Андрей Губанов

МТС объявила о назначении генеральным директором розничной сети МТС (АО «РТК») Андрея Губанова. Назначение вступает в силу с 1 января 2023 г. В новой роли Губанов будет отвечать за усиление позиций МТС на рынке розничного ритейла и сменит на

04.12.2020 МТС стала клиентом блокчейн-платформы Factorin

брать конкретные поставки, которые передаются на факторинговое финансирование. Генеральный директор розничной сети МТС Сергей Беляков сказал: «Высококонкурентная сфера сотового ритейла требует

03.11.2016 МТС представил квартальные итоги розничных продаж 4G-устройств в Кировской области

ил итоги продаж 4G-устройств и аксессуаров в собственной рознице в Кировской области в третьем квартале текущего года. Как рассказали CNews в компании, в период с июля по сентябрь среди покупателей в рознице МТС в Вятском крае возросла популярность LTE-смартфонов дороже p10000 – их доля в продажах 4G-смартфонов составила более 51%.В третьем квартале 2016 г. спрос на LTE-смартфоны вырос почт
27.10.2016 МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе

МТС подводел итоги продаж железнодорожных и авиабилетов в розничной сети МТС в Кемеровской области за сезон отпусков. Как рассказали CNews в компании,

18.10.2016 МТС подвел итоги продаж билетов в розничной сети МТС Пермского края

МТС подвел итоги продаж железнодорожных и авиабилетов в розничной сети МТС в Пермском крае за летний сезон отпусков. Как рассказали CNews в компании,
14.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в Тюменской области

МТС опубликовал итоги продаж железнодорожных и авиабилетов в розничной сети МТС в Тюменской области за летний сезон отпусков. Как рассказали CNews в компа
19.08.2016 Продажи 4G-смартфонов в пермской рознице МТС выросли за первое полугодие 2016 г. в 2 раза

цев LTE-смартфонов доля активных интернет-серферов стремится к 100 процентам», — рассказал директор розничной сети МТС на Урале Даниил Хрусталев.     ТОП-5 моделей LTE-смартфонов по итогам прод
09.06.2016 Розничная сеть МТС в Алтайском крае выросла почти вдвое за год

Компания МТС подвела итоги развития розничной сети в сельских районах Алтайского края. За год - с мая 2015 г. по май 2016 г. - розничная сеть МТС в Алтайском крае выросла почти вдвое за счет открытия точек продаж и обслуживания в 170 населенных пунктах края. С начала года МТС реализовала очередной этап развития собстве
01.06.2016 Спрос на премиальные LTE-смартфоны в розничной сети МТС в Марий Эл вырос втрое

величилась на треть и составила p13270. За год доля LTE-смартфонов под брендом Samsung в продажах в Розничной сети МТС в Марий Эл увеличилась почти в четыре раза – по итогам первого квартала 20
24.05.2016 Продажи 4G-планшетов в розничной сети МТС Омской области увеличились в 16 раз

итогах работы собственной розничной сети в Омской области в первом квартале 2016 г. Снижение цен на большинство моделей устройств в рознице оператора подстегнуло спрос на LTE-планшеты – их продажи в розничной сети МТС увеличились в 16 раз по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Жители Омской области значительно увеличили спрос на премиальные LTE-планшеты. За первые три месяца текуще
23.05.2016 Продажи LTE-фаблетов в розничной сети МТС в Республике Алтай увеличились в 35 раз

й в первом квартале 2016 г. Снижение цен на большинство моделей устройств в рознице оператора подстегнуло спрос на LTE-фаблеты (функциональные 4G-смартфоны с диагональю от пяти дюймов) – их продажи в розничной сети МТС увеличились в 35 раз по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Республика Алтай стала вторым регионом в Сибири по темпам роста продаж LTE-фаблетов, уступив Республике Ты
25.03.2016 В четвертом квартале 2015 г. продажи смартфонов в собственной рознице МТС выросли в 1,5 раза

В четвертом квартале 2015 г. продажи смартфонов в собственной рознице МТС выросли в 1,5 раза за год в штуках на фоне падения рынка на 14%. Позитивный результат операторского ритейла стал следствием увеличения числа магазинов и радикального снижения цен на
08.02.2016 Сегмент LTE-смартфонов стал самым быстрорастущим в розничной сети МТС в Красноярском крае

разом, продажи «умных» телефонов с поддержкой 4G в Красноярском крае в 2015 г. превысили совокупные показатели 2014 и 2013 гг. более чем в 2,5 раза. Сегмент LTE-смартфонов стал самым быстрорастущим в розничной сети МТС в Красноярском крае в прошедшем году. Так, каждый четвёртый покупатель «умных» телефонов в офисах продаж оператора приобретал гаджет с поддержкой сети 4G. Кроме того, LTE-сма
26.10.2015 МТС: cибиряки стали чаще покупать планшетофоны

по сентябрь текущего года спрос на функциональные смартфоны с диагональю от пяти дюймов в сибирской розничной сети МТС увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. Абсол
07.09.2015 К началу учебного года жители Сибири увеличили спрос на 4G-гаджеты в 2,2 раза

алу нового учебного года жители региона активно покупали LTE-смартфоны, продажи которых в сибирской розничной сети МТС выросли более чем в два раза по отношению к среднегодовому значению. Пик п
17.08.2015 Розничная сеть МТС идет в районы Башкирии

Компания МТС сообщила о реализации программы развития Розничной сети МТС в Республике Башкортостан в первом полугодии 2015 г. Впервые офисы обслужи
30.07.2015 Снижение цен позволило рознице МТС увеличить выручку от продажи смартфонов и планшетов и превзойти динамику рынка

рспективе приведут к росту доходов от увеличения потребления интернет-сервисов», — отметил директор Розничной сети МТС Арвидас Алутис. Количество проданных смартфонов в ритейле МТС по итогам вт
23.07.2015 Недорогие LTE-смартфоны лидируют по продажам в рознице МТС в Сибири

3G-смартфоны на новые LTE-гаджеты и оценить скорости мобильного интернета 4G», ─ отметила директор Розничной сети МТС в Сибири Елена Шепелева. В целом продажи LTE-смартфонов по итогам первого

13.05.2015 МТС зафиксировала значительный рост продаж мобильных устройств в период майских праздников

Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») объявила об увеличении объема продаж мобильных устройств с 1 по
23.04.2015 Бюджетные LTE-смартфоны лидируют в сибирской рознице МТС

це оператора стали устройства под брендами Alcatel, Microsoft и МТС. Общие продажи LTE-смартфонов в Розничной сети МТС в Сибири по итогам первого квартала 2015 г. по сравнению с первым квартало
05.02.2015 Назначен директор розничной сети МТС в Сибири

Компания МТС объявила о назначении директором по розничному бизнесу в Сибири Елены Шепелевой. Перед Еленой Шепелевой стоят задачи по управлению и развитию розничной сети МТС в Сибири в рамках реализации федеральной стратегии МТС по оптимизации бизнес-процессов в сфере обслуживания. Приоритетными направлениями работы станут повышение эффективности
22.01.2015 В период новогодних продаж спрос на LTE-смартфоны в рознице МТС в Поволжье увеличился почти в 2,5 раза

Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») подвела итоги праздничных продаж в регионах Поволжья. Статистик
26.12.2014 МТС продлила работу собственной розницы в канун Нового года

МТС объявила об увеличении продолжительности работы салонов Розничной сети МТС в конце декабря и старте новогодних акций, в рамках которых клиенты получа
10.12.2014 Доля смартфонов в общем объеме продаж телефонов Розничной сети МТС в Сибири достигла 63%

Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») сообщила об итогах продаж мобильных устройств в Сибири в третье
15.08.2014 Продажи ультрабюджетных планшетов в розничной сети МТС выросли в 20 раз за год

м планшетов по итогам второго квартала оказалась Digma, доля которой в структуре продаж планшетов в розничной сети МТС достигла 31%. Спрос на устройства Digma по итогам второго квартала в годов
14.08.2014 Средняя цена планшета в уральской рознице МТС впервые спустилась ниже отметки 5 тыс. руб.

т дополнительный спрос на современные гаджеты. За год количество проданных планшетов и смартфонов в розничной сети МТС на Урале выросло практически в два раза. Лидирующие позиции по темпам рост
31.07.2014 В Сибири утроился спрос на LTE-гаджеты

м в сибирской рознице МТС 4G-планшетом во втором квартале стал Samsung GALAXY Tab Pro 10. Сегодня в Розничной сети МТС продается около 40 моделей LTE-смартфонов и планшетов МТС, Nokia, Samsung,
10.06.2014 Более 60% покупателей розничной сети МТС в Центральной России выбирают смартфоны

Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») сообщила об итогах продаж в розничной сети МТС в Центральной Ро
07.05.2014 Назначен новый руководитель Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о назначении на пост директора Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Евгении Сысоевой. Евгения С
10.04.2014 Назначен новый гендиректор розничной сети МТС

ниями работы Арвидаса Алутиса в должности генерального директора РТК станут повышение эффективности розничной сети МТС в России, развитие системы продаж и сервисов дистанционного обслуживания к
14.01.2014 Розничная сеть МТС: лидером праздничных продаж стали планшеты

, но и организовать их доставку в любой федеральный округ. Максимальный наплыв покупателей в салоны Розничной сети МТС традиционно был зафиксирован 27-31 декабря: в эти дни розница МТС продала

01.08.2013 Розница МТС в Сибири увеличила онлайн-продажи в 2,2 раза за год

Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания»), российский операторский ритейлер, объявила об увеличении объем
29.07.2013 На смартфоны пришлось более 90% выручки от онлайн-продаж розничной сети МТС в Центральной России

Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания»), операторский ритейлер в России, подвела итоги онлайн-продаж ро
26.07.2013 Розница МТС на Дальнем Востоке увеличила онлайн-продажи в 2,5 раза за год

Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания»), российский операторский ритейлер, объявила об увеличении объем
03.06.2013 «Инпас» оснастила салоны сети МТС в Москве PIN-падами с захватом подписи для оплаты товаров и услуг

Компания «Инпас Компани» сообщила о поставке розничной сети МТС в рамках проекта «Захваченная подпись» PIN-падов модели VX820 с захватом п
28.05.2013 Розничная сеть МТС на Дальнем Востоке в первом квартале в четыре раза увеличила продажи через интернет

Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») объявила о росте продаж через интернет-магазин на Дальнем Восто
11.09.2012 «Ситроникс ИТ» построил систему управления для розничной сети МТС на базе решений Oracle и SAP

щила об успешном завершении масштабного проекта по созданию автоматизированной системы управления в розничной сети МТС на базе бизнес-приложениий Oracle и SAP. Автоматизированная корпоративная

23.08.2012 МТС и «ПриватБанк» начали продажи мобильных платежных терминалов iPay в России

Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») и банковская группа «ПриватБанк» («Москомприватбанк») объявили

11.07.2012 Онлайн-продажи в рознице МТС показали двукратный рост за год

Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») объявила о двукратном увеличении объема продаж через интернет-м
24.10.2011 Розничная сеть МТС автоматизировала документооборот с помощью IBM FileNet и ABBYY FlexiCapture

оникс ИТ) и IBM объявили об успешном завершении проекта по автоматизации системы документооборота в розничной сети МТС. Основной задачей в рамках создания системы электронного документооборота


Публикаций - 405, упоминаний - 545

МТС Розничная сеть и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11048 403
Samsung Electronics 10018 92
Apple Inc 11710 55
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 29
ЦФТ Золотая Корона 359 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8466 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5646 26
Sony 6498 24
Huawei 3722 22
Xiaomi 1536 18
МегаФон 7959 18
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 602 17
Microsoft Corporation 24154 16
HTC Corporation 1493 15
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 12
LG Electronics 3579 11
Ситроникс - Sitronics 1205 11
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2002 10
АФК Система ПАО 1777 9
Oracle Corporation 6541 9
ZTE Corporation 737 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1578 8
SAP SE 5134 7
Google LLC 11447 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 317 6
NVision Group - Энвижн Груп 676 6
Lenovo Group 2243 6
Supra 34 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 498 6
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 5
Vodafone Group 1368 5
Oysters 21 5
МТС Поволжье макрорегион 56 5
Ростелеком 10808 5
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 22 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3362 4
IBM - International Business Machines Corp 9357 4
Qualcomm Technologies 1760 4
Spirit DSP - Спирит Корп 460 4
Евросеть 1403 35
Связной ГК 1360 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2060 21
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 432 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 10
Kari - Кари - сеть магазинов 70 10
Максимус 28 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6643 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1156 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6813 6
Лента - Сеть розничной торговли 1919 5
Техносила - СервисТрейд 241 5
Ланит - re:Store - Рестор 168 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 185 5
Цифроград 171 5
Почта России ПАО 2013 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 768 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 226 4
Дикси - Сеть магазинов 145 4
Открытие ФК - Банк Открытие 526 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 947 4
Телефон.Ру 92 4
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 105 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 192 4
Русский стандарт Банк 414 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1108 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2645 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 93 3
BP - British Petroleum 181 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 704 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1058 3
Связной Логистика 14 3
НСПК - Национальная система платежных карт 748 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 2
Ситроникс ИТ Учебный центр 5 2
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 21 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 386 2
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 2
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