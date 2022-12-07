МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания

Руководителем розничной сети МТС назначен Андрей Губанов МТС объявила о назначении генеральным директором розничной сети МТС (АО «РТК») Андрея Губанова. Назначение вступает в силу с 1 января 2023 г. В новой роли Губанов будет отвечать за усиление позиций МТС на рынке розничного ритейла и сменит на

МТС стала клиентом блокчейн-платформы Factorin брать конкретные поставки, которые передаются на факторинговое финансирование. Генеральный директор розничной сети МТС Сергей Беляков сказал: «Высококонкурентная сфера сотового ритейла требует

МТС представил квартальные итоги розничных продаж 4G-устройств в Кировской области ил итоги продаж 4G-устройств и аксессуаров в собственной рознице в Кировской области в третьем квартале текущего года. Как рассказали CNews в компании, в период с июля по сентябрь среди покупателей в рознице МТС в Вятском крае возросла популярность LTE-смартфонов дороже p10000 – их доля в продажах 4G-смартфонов составила более 51%.В третьем квартале 2016 г. спрос на LTE-смартфоны вырос почт

МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе МТС подводел итоги продаж железнодорожных и авиабилетов в розничной сети МТС в Кемеровской области за сезон отпусков. Как рассказали CNews в компании,

МТС подвел итоги продаж билетов в розничной сети МТС Пермского края МТС подвел итоги продаж железнодорожных и авиабилетов в розничной сети МТС в Пермском крае за летний сезон отпусков. Как рассказали CNews в компании,

МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в Тюменской области МТС опубликовал итоги продаж железнодорожных и авиабилетов в розничной сети МТС в Тюменской области за летний сезон отпусков. Как рассказали CNews в компа

Продажи 4G-смартфонов в пермской рознице МТС выросли за первое полугодие 2016 г. в 2 раза цев LTE-смартфонов доля активных интернет-серферов стремится к 100 процентам», — рассказал директор розничной сети МТС на Урале Даниил Хрусталев. ТОП-5 моделей LTE-смартфонов по итогам прод

Розничная сеть МТС в Алтайском крае выросла почти вдвое за год Компания МТС подвела итоги развития розничной сети в сельских районах Алтайского края. За год - с мая 2015 г. по май 2016 г. - розничная сеть МТС в Алтайском крае выросла почти вдвое за счет открытия точек продаж и обслуживания в 170 населенных пунктах края. С начала года МТС реализовала очередной этап развития собстве

Спрос на премиальные LTE-смартфоны в розничной сети МТС в Марий Эл вырос втрое величилась на треть и составила p13270. За год доля LTE-смартфонов под брендом Samsung в продажах в Розничной сети МТС в Марий Эл увеличилась почти в четыре раза – по итогам первого квартала 20

Продажи 4G-планшетов в розничной сети МТС Омской области увеличились в 16 раз итогах работы собственной розничной сети в Омской области в первом квартале 2016 г. Снижение цен на большинство моделей устройств в рознице оператора подстегнуло спрос на LTE-планшеты – их продажи в розничной сети МТС увеличились в 16 раз по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Жители Омской области значительно увеличили спрос на премиальные LTE-планшеты. За первые три месяца текуще

Продажи LTE-фаблетов в розничной сети МТС в Республике Алтай увеличились в 35 раз й в первом квартале 2016 г. Снижение цен на большинство моделей устройств в рознице оператора подстегнуло спрос на LTE-фаблеты (функциональные 4G-смартфоны с диагональю от пяти дюймов) – их продажи в розничной сети МТС увеличились в 35 раз по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Республика Алтай стала вторым регионом в Сибири по темпам роста продаж LTE-фаблетов, уступив Республике Ты

В четвертом квартале 2015 г. продажи смартфонов в собственной рознице МТС выросли в 1,5 раза В четвертом квартале 2015 г. продажи смартфонов в собственной рознице МТС выросли в 1,5 раза за год в штуках на фоне падения рынка на 14%. Позитивный результат операторского ритейла стал следствием увеличения числа магазинов и радикального снижения цен на

Сегмент LTE-смартфонов стал самым быстрорастущим в розничной сети МТС в Красноярском крае разом, продажи «умных» телефонов с поддержкой 4G в Красноярском крае в 2015 г. превысили совокупные показатели 2014 и 2013 гг. более чем в 2,5 раза. Сегмент LTE-смартфонов стал самым быстрорастущим в розничной сети МТС в Красноярском крае в прошедшем году. Так, каждый четвёртый покупатель «умных» телефонов в офисах продаж оператора приобретал гаджет с поддержкой сети 4G. Кроме того, LTE-сма

МТС: cибиряки стали чаще покупать планшетофоны по сентябрь текущего года спрос на функциональные смартфоны с диагональю от пяти дюймов в сибирской розничной сети МТС увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. Абсол

К началу учебного года жители Сибири увеличили спрос на 4G-гаджеты в 2,2 раза алу нового учебного года жители региона активно покупали LTE-смартфоны, продажи которых в сибирской розничной сети МТС выросли более чем в два раза по отношению к среднегодовому значению. Пик п

Розничная сеть МТС идет в районы Башкирии Компания МТС сообщила о реализации программы развития Розничной сети МТС в Республике Башкортостан в первом полугодии 2015 г. Впервые офисы обслужи

Снижение цен позволило рознице МТС увеличить выручку от продажи смартфонов и планшетов и превзойти динамику рынка рспективе приведут к росту доходов от увеличения потребления интернет-сервисов», — отметил директор Розничной сети МТС Арвидас Алутис. Количество проданных смартфонов в ритейле МТС по итогам вт

Недорогие LTE-смартфоны лидируют по продажам в рознице МТС в Сибири 3G-смартфоны на новые LTE-гаджеты и оценить скорости мобильного интернета 4G», ─ отметила директор Розничной сети МТС в Сибири Елена Шепелева. В целом продажи LTE-смартфонов по итогам первого

МТС зафиксировала значительный рост продаж мобильных устройств в период майских праздников Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») объявила об увеличении объема продаж мобильных устройств с 1 по

Бюджетные LTE-смартфоны лидируют в сибирской рознице МТС це оператора стали устройства под брендами Alcatel, Microsoft и МТС. Общие продажи LTE-смартфонов в Розничной сети МТС в Сибири по итогам первого квартала 2015 г. по сравнению с первым квартало

Назначен директор розничной сети МТС в Сибири Компания МТС объявила о назначении директором по розничному бизнесу в Сибири Елены Шепелевой. Перед Еленой Шепелевой стоят задачи по управлению и развитию розничной сети МТС в Сибири в рамках реализации федеральной стратегии МТС по оптимизации бизнес-процессов в сфере обслуживания. Приоритетными направлениями работы станут повышение эффективности

В период новогодних продаж спрос на LTE-смартфоны в рознице МТС в Поволжье увеличился почти в 2,5 раза Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») подвела итоги праздничных продаж в регионах Поволжья. Статистик

МТС продлила работу собственной розницы в канун Нового года МТС объявила об увеличении продолжительности работы салонов Розничной сети МТС в конце декабря и старте новогодних акций, в рамках которых клиенты получа

Доля смартфонов в общем объеме продаж телефонов Розничной сети МТС в Сибири достигла 63% Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») сообщила об итогах продаж мобильных устройств в Сибири в третье

Продажи ультрабюджетных планшетов в розничной сети МТС выросли в 20 раз за год м планшетов по итогам второго квартала оказалась Digma, доля которой в структуре продаж планшетов в розничной сети МТС достигла 31%. Спрос на устройства Digma по итогам второго квартала в годов

Средняя цена планшета в уральской рознице МТС впервые спустилась ниже отметки 5 тыс. руб. т дополнительный спрос на современные гаджеты. За год количество проданных планшетов и смартфонов в розничной сети МТС на Урале выросло практически в два раза. Лидирующие позиции по темпам рост

В Сибири утроился спрос на LTE-гаджеты м в сибирской рознице МТС 4G-планшетом во втором квартале стал Samsung GALAXY Tab Pro 10. Сегодня в Розничной сети МТС продается около 40 моделей LTE-смартфонов и планшетов МТС, Nokia, Samsung,

Более 60% покупателей розничной сети МТС в Центральной России выбирают смартфоны Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») сообщила об итогах продаж в розничной сети МТС в Центральной Ро

Назначен новый руководитель Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о назначении на пост директора Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Евгении Сысоевой. Евгения С

Назначен новый гендиректор розничной сети МТС ниями работы Арвидаса Алутиса в должности генерального директора РТК станут повышение эффективности розничной сети МТС в России, развитие системы продаж и сервисов дистанционного обслуживания к

Розничная сеть МТС: лидером праздничных продаж стали планшеты , но и организовать их доставку в любой федеральный округ. Максимальный наплыв покупателей в салоны Розничной сети МТС традиционно был зафиксирован 27-31 декабря: в эти дни розница МТС продала

Розница МТС в Сибири увеличила онлайн-продажи в 2,2 раза за год Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания»), российский операторский ритейлер, объявила об увеличении объем

На смартфоны пришлось более 90% выручки от онлайн-продаж розничной сети МТС в Центральной России Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания»), операторский ритейлер в России, подвела итоги онлайн-продаж ро

Розница МТС на Дальнем Востоке увеличила онлайн-продажи в 2,5 раза за год Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания»), российский операторский ритейлер, объявила об увеличении объем

«Инпас» оснастила салоны сети МТС в Москве PIN-падами с захватом подписи для оплаты товаров и услуг Компания «Инпас Компани» сообщила о поставке розничной сети МТС в рамках проекта «Захваченная подпись» PIN-падов модели VX820 с захватом п

Розничная сеть МТС на Дальнем Востоке в первом квартале в четыре раза увеличила продажи через интернет Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») объявила о росте продаж через интернет-магазин на Дальнем Восто

«Ситроникс ИТ» построил систему управления для розничной сети МТС на базе решений Oracle и SAP щила об успешном завершении масштабного проекта по созданию автоматизированной системы управления в розничной сети МТС на базе бизнес-приложениий Oracle и SAP. Автоматизированная корпоративная

МТС и «ПриватБанк» начали продажи мобильных платежных терминалов iPay в России Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») и банковская группа «ПриватБанк» («Москомприватбанк») объявили

Онлайн-продажи в рознице МТС показали двукратный рост за год Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») объявила о двукратном увеличении объема продаж через интернет-м