МТС Розничная сеть РТК РусТелКом Русская Телефонная Компания
|07.12.2022
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Руководителем розничной сети МТС назначен Андрей Губанов
МТС объявила о назначении генеральным директором розничной сети МТС (АО «РТК») Андрея Губанова. Назначение вступает в силу с 1 января 2023 г. В новой роли Губанов будет отвечать за усиление позиций МТС на рынке розничного ритейла и сменит на
|04.12.2020
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МТС стала клиентом блокчейн-платформы Factorin
брать конкретные поставки, которые передаются на факторинговое финансирование. Генеральный директор розничной сети МТС Сергей Беляков сказал: «Высококонкурентная сфера сотового ритейла требует
|03.11.2016
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МТС представил квартальные итоги розничных продаж 4G-устройств в Кировской области
ил итоги продаж 4G-устройств и аксессуаров в собственной рознице в Кировской области в третьем квартале текущего года. Как рассказали CNews в компании, в период с июля по сентябрь среди покупателей в рознице МТС в Вятском крае возросла популярность LTE-смартфонов дороже p10000 – их доля в продажах 4G-смартфонов составила более 51%.В третьем квартале 2016 г. спрос на LTE-смартфоны вырос почт
|27.10.2016
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МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе
МТС подводел итоги продаж железнодорожных и авиабилетов в розничной сети МТС в Кемеровской области за сезон отпусков. Как рассказали CNews в компании,
|18.10.2016
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МТС подвел итоги продаж билетов в розничной сети МТС Пермского края
МТС подвел итоги продаж железнодорожных и авиабилетов в розничной сети МТС в Пермском крае за летний сезон отпусков. Как рассказали CNews в компании,
|14.10.2016
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МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в Тюменской области
МТС опубликовал итоги продаж железнодорожных и авиабилетов в розничной сети МТС в Тюменской области за летний сезон отпусков. Как рассказали CNews в компа
|19.08.2016
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Продажи 4G-смартфонов в пермской рознице МТС выросли за первое полугодие 2016 г. в 2 раза
цев LTE-смартфонов доля активных интернет-серферов стремится к 100 процентам», — рассказал директор розничной сети МТС на Урале Даниил Хрусталев. ТОП-5 моделей LTE-смартфонов по итогам прод
|09.06.2016
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Розничная сеть МТС в Алтайском крае выросла почти вдвое за год
Компания МТС подвела итоги развития розничной сети в сельских районах Алтайского края. За год - с мая 2015 г. по май 2016 г. - розничная сеть МТС в Алтайском крае выросла почти вдвое за счет открытия точек продаж и обслуживания в 170 населенных пунктах края. С начала года МТС реализовала очередной этап развития собстве
|01.06.2016
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Спрос на премиальные LTE-смартфоны в розничной сети МТС в Марий Эл вырос втрое
величилась на треть и составила p13270. За год доля LTE-смартфонов под брендом Samsung в продажах в Розничной сети МТС в Марий Эл увеличилась почти в четыре раза – по итогам первого квартала 20
|24.05.2016
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Продажи 4G-планшетов в розничной сети МТС Омской области увеличились в 16 раз
итогах работы собственной розничной сети в Омской области в первом квартале 2016 г. Снижение цен на большинство моделей устройств в рознице оператора подстегнуло спрос на LTE-планшеты – их продажи в розничной сети МТС увеличились в 16 раз по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Жители Омской области значительно увеличили спрос на премиальные LTE-планшеты. За первые три месяца текуще
|23.05.2016
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Продажи LTE-фаблетов в розничной сети МТС в Республике Алтай увеличились в 35 раз
й в первом квартале 2016 г. Снижение цен на большинство моделей устройств в рознице оператора подстегнуло спрос на LTE-фаблеты (функциональные 4G-смартфоны с диагональю от пяти дюймов) – их продажи в розничной сети МТС увеличились в 35 раз по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Республика Алтай стала вторым регионом в Сибири по темпам роста продаж LTE-фаблетов, уступив Республике Ты
|25.03.2016
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В четвертом квартале 2015 г. продажи смартфонов в собственной рознице МТС выросли в 1,5 раза
В четвертом квартале 2015 г. продажи смартфонов в собственной рознице МТС выросли в 1,5 раза за год в штуках на фоне падения рынка на 14%. Позитивный результат операторского ритейла стал следствием увеличения числа магазинов и радикального снижения цен на
|08.02.2016
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Сегмент LTE-смартфонов стал самым быстрорастущим в розничной сети МТС в Красноярском крае
разом, продажи «умных» телефонов с поддержкой 4G в Красноярском крае в 2015 г. превысили совокупные показатели 2014 и 2013 гг. более чем в 2,5 раза. Сегмент LTE-смартфонов стал самым быстрорастущим в розничной сети МТС в Красноярском крае в прошедшем году. Так, каждый четвёртый покупатель «умных» телефонов в офисах продаж оператора приобретал гаджет с поддержкой сети 4G. Кроме того, LTE-сма
|26.10.2015
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МТС: cибиряки стали чаще покупать планшетофоны
по сентябрь текущего года спрос на функциональные смартфоны с диагональю от пяти дюймов в сибирской розничной сети МТС увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. Абсол
|07.09.2015
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К началу учебного года жители Сибири увеличили спрос на 4G-гаджеты в 2,2 раза
алу нового учебного года жители региона активно покупали LTE-смартфоны, продажи которых в сибирской розничной сети МТС выросли более чем в два раза по отношению к среднегодовому значению. Пик п
|17.08.2015
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Розничная сеть МТС идет в районы Башкирии
Компания МТС сообщила о реализации программы развития Розничной сети МТС в Республике Башкортостан в первом полугодии 2015 г. Впервые офисы обслужи
|30.07.2015
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Снижение цен позволило рознице МТС увеличить выручку от продажи смартфонов и планшетов и превзойти динамику рынка
рспективе приведут к росту доходов от увеличения потребления интернет-сервисов», — отметил директор Розничной сети МТС Арвидас Алутис. Количество проданных смартфонов в ритейле МТС по итогам вт
|23.07.2015
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Недорогие LTE-смартфоны лидируют по продажам в рознице МТС в Сибири
3G-смартфоны на новые LTE-гаджеты и оценить скорости мобильного интернета 4G», ─ отметила директор Розничной сети МТС в Сибири Елена Шепелева. В целом продажи LTE-смартфонов по итогам первого
|13.05.2015
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МТС зафиксировала значительный рост продаж мобильных устройств в период майских праздников
Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») объявила об увеличении объема продаж мобильных устройств с 1 по
|23.04.2015
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Бюджетные LTE-смартфоны лидируют в сибирской рознице МТС
це оператора стали устройства под брендами Alcatel, Microsoft и МТС. Общие продажи LTE-смартфонов в Розничной сети МТС в Сибири по итогам первого квартала 2015 г. по сравнению с первым квартало
|05.02.2015
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Назначен директор розничной сети МТС в Сибири
Компания МТС объявила о назначении директором по розничному бизнесу в Сибири Елены Шепелевой. Перед Еленой Шепелевой стоят задачи по управлению и развитию розничной сети МТС в Сибири в рамках реализации федеральной стратегии МТС по оптимизации бизнес-процессов в сфере обслуживания. Приоритетными направлениями работы станут повышение эффективности
|22.01.2015
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В период новогодних продаж спрос на LTE-смартфоны в рознице МТС в Поволжье увеличился почти в 2,5 раза
Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») подвела итоги праздничных продаж в регионах Поволжья. Статистик
|26.12.2014
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МТС продлила работу собственной розницы в канун Нового года
МТС объявила об увеличении продолжительности работы салонов Розничной сети МТС в конце декабря и старте новогодних акций, в рамках которых клиенты получа
|10.12.2014
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Доля смартфонов в общем объеме продаж телефонов Розничной сети МТС в Сибири достигла 63%
Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») сообщила об итогах продаж мобильных устройств в Сибири в третье
|15.08.2014
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Продажи ультрабюджетных планшетов в розничной сети МТС выросли в 20 раз за год
м планшетов по итогам второго квартала оказалась Digma, доля которой в структуре продаж планшетов в розничной сети МТС достигла 31%. Спрос на устройства Digma по итогам второго квартала в годов
|14.08.2014
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Средняя цена планшета в уральской рознице МТС впервые спустилась ниже отметки 5 тыс. руб.
т дополнительный спрос на современные гаджеты. За год количество проданных планшетов и смартфонов в розничной сети МТС на Урале выросло практически в два раза. Лидирующие позиции по темпам рост
|31.07.2014
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В Сибири утроился спрос на LTE-гаджеты
м в сибирской рознице МТС 4G-планшетом во втором квартале стал Samsung GALAXY Tab Pro 10. Сегодня в Розничной сети МТС продается около 40 моделей LTE-смартфонов и планшетов МТС, Nokia, Samsung,
|10.06.2014
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Более 60% покупателей розничной сети МТС в Центральной России выбирают смартфоны
Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») сообщила об итогах продаж в розничной сети МТС в Центральной Ро
|07.05.2014
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Назначен новый руководитель Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о назначении на пост директора Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Евгении Сысоевой. Евгения С
|10.04.2014
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Назначен новый гендиректор розничной сети МТС
ниями работы Арвидаса Алутиса в должности генерального директора РТК станут повышение эффективности розничной сети МТС в России, развитие системы продаж и сервисов дистанционного обслуживания к
|14.01.2014
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Розничная сеть МТС: лидером праздничных продаж стали планшеты
, но и организовать их доставку в любой федеральный округ. Максимальный наплыв покупателей в салоны Розничной сети МТС традиционно был зафиксирован 27-31 декабря: в эти дни розница МТС продала
|01.08.2013
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Розница МТС в Сибири увеличила онлайн-продажи в 2,2 раза за год
Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания»), российский операторский ритейлер, объявила об увеличении объем
|29.07.2013
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На смартфоны пришлось более 90% выручки от онлайн-продаж розничной сети МТС в Центральной России
Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания»), операторский ритейлер в России, подвела итоги онлайн-продаж ро
|26.07.2013
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Розница МТС на Дальнем Востоке увеличила онлайн-продажи в 2,5 раза за год
Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания»), российский операторский ритейлер, объявила об увеличении объем
|03.06.2013
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«Инпас» оснастила салоны сети МТС в Москве PIN-падами с захватом подписи для оплаты товаров и услуг
Компания «Инпас Компани» сообщила о поставке розничной сети МТС в рамках проекта «Захваченная подпись» PIN-падов модели VX820 с захватом п
|28.05.2013
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Розничная сеть МТС на Дальнем Востоке в первом квартале в четыре раза увеличила продажи через интернет
Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») объявила о росте продаж через интернет-магазин на Дальнем Восто
|11.09.2012
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«Ситроникс ИТ» построил систему управления для розничной сети МТС на базе решений Oracle и SAP
щила об успешном завершении масштабного проекта по созданию автоматизированной системы управления в розничной сети МТС на базе бизнес-приложениий Oracle и SAP. Автоматизированная корпоративная
|23.08.2012
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МТС и «ПриватБанк» начали продажи мобильных платежных терминалов iPay в России
Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») и банковская группа «ПриватБанк» («Москомприватбанк») объявили
|11.07.2012
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Онлайн-продажи в рознице МТС показали двукратный рост за год
Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») объявила о двукратном увеличении объема продаж через интернет-м
|24.10.2011
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Розничная сеть МТС автоматизировала документооборот с помощью IBM FileNet и ABBYY FlexiCapture
оникс ИТ) и IBM объявили об успешном завершении проекта по автоматизации системы документооборота в розничной сети МТС. Основной задачей в рамках создания системы электронного документооборота
МТС Розничная сеть и организации, системы, технологии, персоны:
|Губанов Андрей 56 39
|Герчук Михаил 88 18
|Помозов Алексей 23 13
|Румянцев Сергей 24 10
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 8
|Чернышов Михаил 37 8
|Кленин Андрей 12 7
|Лацанич Василь 105 7
|Хрусталев Даниил 6 6
|Савченко Вадим 19 6
|Малис Александр 157 6
|Кузьменко Валерия 62 5
|Левин Дмитрий 40 5
|Лабис Юрий 17 5
|Дмитриев Кирилл 103 4
|Сысоева Евгения 44 4
|Беляков Сергей 14 4
|Поповский Александр 90 4
|Соловенчук Александр 86 4
|Зданович Сергей 8 4
|Галактионова Инесса 66 4
|Корня Алексей 77 4
|Николаев Вячеслав 96 3
|Солодовников Денис 94 3
|Кайгородова Оксана 22 3
|Бобиков Дмитрий 34 3
|Пахомов Александр 28 3
|Багдасарян Дмитрий 24 3
|Егоров Игорь 42 3
|Теверовский Александр 12 3
|Солодовников Дмитрий 56 3
|Семенов Максим 23 3
|Хагай Андрей 3 3
|Ноготков Максим 49 3
|Малис Олег 80 3
|Евтушенков Владимир 206 3
|Исаев Максим 54 3
|Заикина Мария 13 3
|Аветисян Армен 47 3
|Баяндина Анастасия 4 3
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