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Пахомов Александр



16.01.2025 МТС прокачала мобильный интернет в поселке самой знаменитой «минералки» 1
28.12.2024 Первая в России медиаприставка для облачного гейминга стала доступна новосибирцам 1
24.12.2024 МТС запустит отечественные базовые станции в Новосибирской области 1
20.12.2024 МТС ускорила мобильный интернет для хоккейных болельщиков в «Сибирь-Арене» 1
17.12.2024 Еще 5000 семей Южно-Чемского микрорайона получили сверхскоростной интернет МТС 1
10.12.2024 ВТБ купил долю «Почты России» в «Почта Банке» 1
03.12.2024 МТС улучшила связь на самой «умной» улице в мире 1
21.11.2024 МТС прокачала мобильный интернет в самом «довольном» селе Новосибирской области 1
31.10.2024 МТС предупредит новосибирцев о мошенничестве во время разговора 1
24.10.2024 Гигабитный интернет от МТС получили больше 1500 семей Краснообска 1
22.10.2024 В Новосибирске вырос спрос на российское офисное ПО в облаке 1
18.10.2024 Новосибирск оказался в десятке лидеров по количеству пользователей в новой соцсети NUUM 1
08.10.2024 «Почта Банк» продадут за 36 миллиардов 1
08.10.2024 МТС провела гигабит на улицу Новосибирского поэта Бориса Богаткова 1
19.09.2024 МТС провела гигабит 4 тыс. семей левобережья 1
13.09.2024 Нейросеть поможет новосибирцам выделить главное в потоке рабочих сообщений 1
10.09.2024 ИИ-облако МТС Web Services поможет новосибирскому бизнесу внедрить искусственный интеллект в работу 1
05.09.2024 Звонить через умную колонку смогут абоненты МТС в Новосибирске 1
02.09.2024 Новосибирцы смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн 1
28.08.2024 МТС: новосибирских школьников научат зарабатывать на контент-мейкинге 1
19.08.2024 МТС усилила мобильный интернет на новосибирском стадионе «Спартак» 1
15.07.2024 МТС оцифровала рестораны DNK Food в Новосибирске 1
10.07.2024 МТС прокачала связь для новосибирского бизнеса 1
09.07.2024 МТС обеспечит новосибирцев интеллектуальным учетом электроэнергии 1
05.07.2024 У «Почты России» отбирают «Почта Банк»: у него недостаточные ИТ-бюджеты 1
14.06.2024 Новосибирцам предлагают попробовать «Флекс» — сервис оплаты частями МТС 1
13.06.2024 К сезону цветения многолетников МТС улучшила связь на Михайловской набережной 1
03.06.2024 К дачному сезону МТС прокачала связь в садовых товариществах Новосибирска 1
30.05.2024 Новосибирцев приглашают в магистратуру по искусственному интеллекту в Вышку 1
16.05.2024 Новосибирцы смогут играть в «тяжелые» игры на умных телевизорах через чужие компьютеры 1
26.04.2024 Антиспам-решения МТС в Новосибирске за год заблокировали 38 лет спама 1
17.04.2024 Алтай и Шерегеш вместо Красной поляны выбирали новосибирцы зимой — аналитика МТС Travel 1
08.04.2024 МТС провела гигабит 70 тысячам новосибирцев 1
28.03.2024 Аналитика «МТС Red»: 28% сотрудников сливают рабочие логины и пароли в фишинговых рассылках 1
01.03.2024 МТС присоединила к сети 110 сел в Новосибирской области 1
29.02.2024 Новосибирцы стали чаще покупать красивые номера 1
21.02.2024 Искусственный интеллект улучшит качество покрытия мобильной сети в Новосибирске 1
20.02.2024 Виртуальную SIM-карту на пять номеров новосибирцы могут купить в Telegram 1
16.02.2024 Новосибирцы вошли в пятерку наиболее активных покупателей нового Samsung Galaxy S24 1
14.02.2024 МТС улучшила сеть в горах Сочи к приезду туристов из Новосибирска 1

Публикаций - 60, упоминаний - 60

Пахомов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 52
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 3
Apple Inc 12099 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
ICL ГК 381 1
МТС Центр макрорегион 64 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростелеком 9699 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Совкомбанк Технологии 12 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
ЦТБ - Цифровые технологии будущего 3 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
МТС Сибирь макрорегион 48 1
Samsung Electronics 10254 1
Telegram Group 1983 1
Nvidia Corp 3487 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 33 1
Yandex - Яндекс 7339 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
МТС - Иртея 31 1
ВТБ - Почта Банк 466 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Почта России ПАО 2112 4
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Газпром ПАО 1342 2
Золотая Нива Агрофирма 4 2
Новосибирский метрополитен 14 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 53 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Акрон ГК - Дорогобуж 13 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Альфа-Банк 1769 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром нефть 618 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Транснефть 299 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
Best2Pay - Бест2пей 8 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 17 1
Direct Group 14 1
Спурт АКБ 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
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