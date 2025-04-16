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МТС Экосистема МТС МТС ИИ MTS AI Audiogram
MTS AI внедрила в сервис Audiogram возможность выбора эмоций при синтезе речи. Нейросети могут воспроизвести пять ключевых эмоций, наиболее необходимых в колл-центрах: спокойствие, радость, злость, грусть и удивление. Это повысит лояльность клиентов и их удовлетворенность при диалоге с чат-ботами, а также сократит количество тех, кто не желает разговаривать с роботами и просит перевести звонок на оператора.
Использование эмоций в синтезированной речи поможет сделать диалог с виртуальным ассистентом более естественным и логичным. Например, когда собеседник жалуется на качество услуг, голосовой бот может ответить с грустью и удивлением, а при информировании клиентов о победе в розыгрыше он может использовать радостные эмоции. Также технология синтеза эмоционального голоса будет востребована для создания виртуальных ассистентов и персонажей видеоигр.
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Андрей 33 3
|Буланцев Дмитрий 7 2
|Дулов Иван 2 2
|Галкин Николай 110 1
|Иванов Михаил 105 1
|Иванов Максим 11 1
|Щиров Илья 45 1
|Лебедев Артемий 100 1
|Вертоградов Владимир 28 1
|Постернак Алексей 2 1
|Бугаенко Андрей 13 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Мартынов Родион 3 1
|Дробышевская Алена 9 1
|Саркисов Артём 2 1
|Вишневский Константин 3 1
|Граденко Михаил 10 1
|Ермилов Дмитрий 2 1
|Шихалиев Фрэнк 6 1
|Капустина Алена 4 1
|Азбуханов Айрат 2 1
|Лисовец Валерий 2 1
|Симонова Анна 2 1
|Бийчук Андрей 20 1
|Ветроградов Владимир 1 1
|Янова Ирина 7 1
|Рыкалова Евгения 1 1
|Иронов Николай 1 1
|Пахомов Александр 71 1
|Зарубинский Игорь 14 1
|Краевская Вера 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147414 7
|Армения - Республика 2310 2
|Беларусь - Белоруссия 5779 2
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1715 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4378 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 706 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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