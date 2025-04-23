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Краевская Вера
|23.04.2025
|Своим не хватает. Зарубежные компании массово переманивают российских ИТ-шников. Счет пошел на тысячи 1
|07.10.2024
|MTS AI и «ВижнСервис» представили корпоративную систему для управления записями встреч Max 1
Краевская Вера и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Artezio - Артезио 83 1
|Neutronix - ВижнСервис 2 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 89 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 21 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 14 1
|Microsoft Exchange 1755 1
|СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 249 1
|Манкевич Виталий 11 1
|Калинин Андрей 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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