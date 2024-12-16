Калинин Андрей
Калинин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксаков Анатолий 155 5
|Путин Сергей 63 5
|Натрусов Артем 284 5
|Петров Михаил 138 5
|Трофимова Людмила 50 5
|Каюмов Шамиль 53 5
|Прохорова Алла 65 5
|Шадаев Максут 1009 5
|Чаркин Евгений 296 5
|Богданов Кирилл 112 5
|Дьяченко Валерий 95 5
|Абакумов Евгений 205 5
|Халматов Максим 64 5
|Белоусов Максим 108 5
|Шипов Савва 101 5
|Бойко Елена 152 5
|Урьяс Вадим 98 5
|Клепиков Алексей 117 5
|Сотин Денис 205 5
|Иванов Алексей 131 5
|Слышкин Василий 129 5
|Егоров Владимир 82 5
|Карпов Иван 78 5
|Семенихин Игорь 56 5
|Нестеров Алексей 143 5
|Савкин Владимир 39 5
|Степченков Максим 65 5
|Сыкулев Андрей 84 5
|Гревцев Александр 31 5
|Онищенко Владислав 96 5
|Соловьев Алексей 88 5
|Васильев Владислав 58 5
|Мискевич Евгений 49 5
|Ямщиков Владимир 51 5
|Генкина Екатерина 43 5
|Вахнин Павел 53 5
|Евраев Михаил 262 5
|Лебедев Антон 51 5
|Рубин Адар 47 5
|Платонов Михаил 42 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.