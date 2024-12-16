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Индексная книга (каталог) CNews*
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Калинин Андрей



16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
16.12.2024 Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки 2
07.10.2024 MTS AI и «ВижнСервис» представили корпоративную систему для управления записями встреч Max 1
04.09.2024 АО «ГЛОНАСС» разработало встроенное устройство для мониторинга и управления авиабеспилотниками с использованием интегрированной SIM-карты 1
24.07.2024 ИИ от МТС будет анализировать звонки и чаты с клиентами экосистемы 1
18.07.2024 АО «ГЛОНАСС» и ООО «Икс-про» будут совершенствовать российскую аппаратуру для мониторинга 2
08.05.2024 ГК Softline начинает партнерство с разработчиком российских ИИ-решений MTS AI 1
25.03.2024 Компания «Синимекс» и MTS AI стали партнерами 1
21.02.2024 MTS AI создала большую языковую модель для корпоративного сектора 1
25.01.2024 Андрей Калинин назначен новым генеральным директором MTS AI 2
15.09.2023 «Юрент» расширил возможности аналитики данных с помощью сервисов Yandex Cloud 1
19.05.2023 Половина россиян верит, что нейросети избавят людей от рутины 1
04.04.2022 Новые назначения в команде VK 2
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
25.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
18.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
10.08.2021 BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС 1
18.04.2017 myWidget запустил новые рекомендательные инструменты: чат-боты и виджет для AMP-страниц 1
22.03.2017 Mail.Ru Group выпустила закладки для Google Chrome со встроенной лентой рекомендаций 1
16.05.2016 Mail.Ru Group запустила iOS-приложение для рекомендации контента 1
14.04.2016 Mail.Ru Group предоставит интернет-редакциям два новых бесплатных сервиса 1
22.11.2013 Вышел обновленный «Поиск Mail.Ru» для Android 1
23.11.2012 В «Поиске Mail.Ru» появился инструмент для вебмастеров 1
31.08.2009 «Лаборатория Касперского» запатентовала 5 новых ИБ-технологий в России 1
30.10.2006 8 ноября пройдет конференция "Проблема спама и ее решения" 1
23.10.2006 8 ноября откроется конференция "Проблема спама и ее решения" 1

Публикаций - 32, упоминаний - 36

Калинин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 11
VK - Mail.ru Group 3455 11
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 6
8213 6
Schneider Electric 575 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 5
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 5
Rimini Street 58 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 5
Schneider Electric Secure Power 65 5
Такском - Taxcom 240 5
Центр2М - Center2М 66 5
Ситилабс 44 5
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
Crayon. 19 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 4
Yandex - Яндекс 7340 3
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Trend Micro 601 2
Cisco IronPort Systems 53 2
Forcepoint - Websense - SurfControl 43 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
ДиалогНаука 251 2
VisionLabs - ВижнЛабс 221 2
ГЛОНАСС АО 187 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
Samsung Electronics 10255 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Крок - Croc 1777 1
Telegram Group 1983 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 6
Фаберлик - Faberlic 93 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
Почта России ПАО 2112 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
Ингосстрах СПАО 421 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 5
Абсолют Банк 230 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 5
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 5
OKS Group 51 5
Сургутнефтегаз - СНГ 269 5
Казахмыс - Kazakhmys 51 5
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 4
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 4
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 4
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 4
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 4
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 5
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 4
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