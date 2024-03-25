Компания «Синимекс» и MTS AI стали партнерами

Компания «Синимекс» заключила соглашение о сотрудничестве с MTS AI, компанией в области искусственного интеллекта в России. MTS AI развивает несколько направлений продуктов на базе искусственного интеллекта, в том числе генеративного— большие языковые модели, компьютерное зрение и технологии обработки речевых и текстовых данных. Об этом CNews сообщили представители «Синимекс».

Компания «Синимекс» планирует реализовать комплексные решения, имеющие в своем составе продукты MTS AI, а также выполнить работы по проектированию, интеграции, инсталляции, запуску и поддержке систем на базе искусственного интеллекта для конечных заказчиков.

В фокусе сотрудничества – MTS AI Chat, большая языковая модель для бизнеса, которая ускоряет подготовку текстов, поиск и анализ информации, а также решения для автоматической генерации кода. Эти продукты можно развернуть в контуре или в облаке в зависимости от задач клиента.

«Сотрудничество с MTS AI позволит нам как интеграторам расширить ассортимент решений и предложить клиентам продукты, основанные на передовых технологиях компьютерного зрения и обработки естественного языка. Голосовые и текстовые боты, ИИ-аналитика коммуникаций, видеоаналитика, синтез голоса – технологии, которые пользуются спросом у наших клиентов в банковской и страховой сферах, промышленности, ритейле, медицине», - сказал Евгений Судариков, директор лаборатории данных компании «Синимекс».

«Это партнерство откроет новые возможности для цифровой трансформации бизнеса в различных отраслях. Решения MTS AI в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и генеративного ИИ в сочетании с экспертизой «Синимекс» в проектировании, внедрении и поддержке комплексных ИТ-систем позволят предложить заказчикам инновационные продукты с высокой добавленной стоимостью», — сказал Андрей Калинин, генеральный директор MTS AI.